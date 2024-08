https://mondoweiss.net/2024/08/operation-al-aqsa-flood-day-304-israel-kills-palestinians-across-gaza-and-the-west-bank-as-it-braces-for-response-to-assassinations/



Operation al-Aqsa-Flut“ Tag 304: Israel tötet Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland, während es sich auf eine Reaktion auf die Attentate vorbereitet

Während Israel auf die Reaktion des Irans und der Hisbollah auf die in der vergangenen Woche verübten Attentate wartet, bombardierten die israelischen Streitkräfte drei Unterkünfte im Gazastreifen, wobei 47 Palästinenser getötet wurden, und eskalierten die Angriffe im nördlichen Westjordanland, wobei 12 Menschen getötet wurden.

Von Qassam Muaddi

5. August 2024

Palästinenser inspizieren den Ort des israelischen Angriffs, der ein Zelt im Hof des Al Aqsa Martyrs Hospital in Deir al Balah, Gazastreifen, am Sonntag, 4. August 2024, getroffen hat. Der Angriff tötete mehrere Menschen, darunter eine Frau, und verletzte weitere, wie Gesundheitsbeamte bestätigten. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Todesopfer

39.583 + Tote* und mindestens 91.398 Verletzte im Gazastreifen. 28.903 Palästinenser wurden vollständig identifiziert, und schätzungsweise 10.000 weitere liegen unter den Trümmern*.

Im besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, wurden mehr als 606 Palästinenser getötet. Darunter sind 140 Kinder.**

Israel revidierte seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.140.

690 israelische Soldaten und Offiziere wurden seit dem 7. Oktober von der israelischen Armee als getötet und 4096 als verwundet anerkannt.***

* Die Abteilung des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza bestätigte diese Zahl in ihrem täglichen Bericht, der am 4. August 2024 über ihren WhatsApp-Kanal veröffentlicht wurde. Rechtsgruppen und Gesundheitsexperten schätzen die Zahl der Todesopfer weitaus höher ein.

** Die Zahl der Todesopfer im Westjordanland und in Jerusalem wird nicht regelmäßig aktualisiert. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums vom 4. August ist dies die neueste Zahl.

*** Diese Zahlen werden vom israelischen Militär veröffentlicht, mit Angabe der Soldaten, deren Namen „veröffentlicht werden durften“. Die israelische Tageszeitung Yediot Ahranot berichtete am 4. August 2024, dass seit dem 7. Oktober etwa 10.000 israelische Soldaten und Offiziere entweder getötet oder verwundet wurden. Der Leiter der Verwundetenvereinigung der israelischen Armee erklärte gegenüber dem israelischen Fernsehsender Channel 12, dass die Zahl der verwundeten israelischen Soldaten 20.000 übersteigt, darunter mindestens 8.000, die seit dem 1. Juni dauerhaft behindert sind. Der israelische Fernsehsender Channel 7 berichtete, dass nach den Zahlen des Rehabilitationsdienstes des israelischen Kriegsministeriums seit dem 7. Oktober bis zum 18. Juni 8.663 neue Verwundete in das Rehabilitationsprogramm für Behinderte der Armee aufgenommen wurden.

Wichtige Entwicklungen

Seit Donnerstag, dem 1. August, hat Israel im gesamten Gazastreifen 138 Palästinenser getötet und 335 verwundet. Damit stieg die Zahl der Toten seit dem 7. Oktober auf 39.583 und die Zahl der Verwundeten auf 91.398, wie das Gesundheitsministerium im Gazastreifen mitteilte.

Israel bombardierte innerhalb von zwei Tagen, zwischen Samstag und Sonntag, drei Schulen in Gaza-Stadt, in denen Zivilisten untergebracht waren, und tötete dabei 47 Palästinenser, von denen nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes 80 % Frauen und Kinder waren.

Die WHO kündigt an, 1 Million Polio-Impfstoffe nach Gaza zu schicken, nachdem sie Tage zuvor eine Ausbreitung der Krankheit in dem Streifen festgestellt hatte.

Israel unterbricht den Urlaub der Armee, um sich auf die erwarteten Vergeltungsangriffe des Irans und der Hisbollah vorzubereiten.

Laut israelischen Medien kehrt das israelische Verhandlungsteam nach Differenzen mit Netanjahu einen Tag nach seiner Ankunft aus Kairo zurück.

Netanjahu fügt den Verhandlungen über das Waffenstillstandsabkommen neue Bedingungen hinzu, darunter die Abschiebung freigelassener palästinensischer Gefangener, wie der israelische Kanal 13 berichtet.

Tausende Israelis protestieren vor dem israelischen Kriegsministerium und fordern einen Waffenstillstand, einen Gefangenenaustausch und vorgezogene Wahlen, während die Polizei sie festnimmt.

Israelische Familien von Gefangenen in Gaza sagen, dass Netanjahu „die Gefangenen aufgegeben hat, um an der Macht zu bleiben“, und fordern von Mitgliedern des israelischen Verhandlungsteams, dass sie sich zu Israels wahrer Haltung bei den Verhandlungen über das Abkommen äußern.

Zum ersten Mal seit Monaten hat der militärische Flügel der Hamas, die al-Qassam-Brigaden, einen Raketenangriff aus dem Gazastreifen auf Aschdod gestartet und eine israelische Fabrik direkt getroffen.

Der Chef des US-Zentralkommandos, General Michael Kurilla, traf am Samstag im Nahen Osten ein, um die Bemühungen zur Verteidigung Israels gegen einen erwarteten iranischen Angriff zu koordinieren.

Nach Angaben des Pentagons wird US-Verteidigungsminister Lloyd Austin den Einsatz der Streitkräfte im Nahen Osten leiten, um sich auf einen iranischen Angriff auf Israel vorzubereiten.

Westjordanland: Israel hat in den letzten vier Tagen 12 Palästinenser im Westjordanland getötet.

Westjordanland: Israelische Siedler verletzen vier Palästinenser und brennen Dutzende von Olivenbäumen in den Dörfern Mughayyir, östlich von Ramallah, und Sourif, südlich von Hebron, nieder.

Westjordanland: Palästinenser greifen eine Busstation israelischer Siedler westlich von Bethlehem mit Molotow-Cocktails an und lösen einen Brand in der Station aus.

Die israelische Tageszeitung Yediot Ahronot berichtet, dass seit dem 7. Oktober 10.000 israelische Soldaten und Offiziere während des Angriffs auf den Gazastreifen getötet oder verwundet wurden und dass jeden Monat 1.000 Soldaten in die Rehabilitationsabteilung des Kriegsministeriums kommen.

Der israelische Arzt Yoel Donchin berichtet im israelischen Sender Kan“, dass er während seiner Arbeit im israelischen Gefangenenlager Sde Teiman einen palästinensischen Gefangenen untersucht hat, der Verletzungen durch sexuellen Missbrauch aufwies, die er nach eigenen Angaben aufgrund ihrer Schwere nicht behandeln konnte.

Der israelische Arzt Guy Shalev, Direktor von Physicians for Human Rights, sagt im israelischen Sender Kan, dass seiner Organisation Informationen über etwa zehn weitere Fälle von sexuellem Missbrauch in Sde Teiman und über weitere Fälle in israelischen Haftanstalten vorliegen, und bezeichnet dies als „ein Phänomen“.

Libanon: Die Hisbollah greift das Hauptquartier der 91. Division der israelischen Armee mit Drohnen an. Israel gibt zu, dass ein Soldat und ein Offizier verwundet wurden.

Israel tötet 47 Palästinenser bei Angriffen auf drei Schulen, die Zivilisten in Gaza beherbergen

Israelische Streitkräfte haben in weniger als 48 Stunden drei Schulen, in denen Zivilisten untergebracht sind, bombardiert und dabei am Wochenende 47 Palästinenser in Gaza-Stadt getötet.

Am Samstag schlugen israelische Kampfflugzeuge zweimal die Hamama-Schule im Viertel Sheikh Radwan westlich von Gaza-Stadt ein und töteten 16 Menschen. Die Schule war überfüllt mit vertriebenen Familien, die dort Schutz gesucht hatten. Nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes wurden bei dem Angriff Dutzende von Palästinensern verletzt, einige davon schwer. Nach Angaben des Zivilschutzes schlugen die israelischen Streitkräfte ein zweites Mal auf die Schule ein, während Zivilschutzteams die Verwundeten versorgten.

Am Sonntag griffen die israelischen Streitkräfte gleichzeitig zwei Schulen an, in denen Zivilisten untergebracht waren: die Nasr-Schule und die Hasan-Salameh-Schule im westlichen Gazastreifen, wobei mindestens 30 Palästinenser getötet wurden. In beiden Schulen waren vertriebene Familien untergebracht. Die palästinensische Zivilverteidigung gab an, dass 80 % der Opfer Frauen und Kinder waren.

Die israelische Armee teilte in einer Erklärung mit, ihr lägen Informationen vor, wonach die Hamas die Hamama-Schule als Hauptquartier benutze, ohne jedoch Beweise zu liefern.

Das Regierungsbüro in Gaza erklärte am Sonntag, dass die israelischen Streitkräfte seit dem 7. Oktober 172 Unterkünfte im Gazastreifen angegriffen und dabei 1 040 Palästinenser getötet hätten. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind 86 % des Gazastreifens von israelischen Evakuierungsbefehlen betroffen, mit denen die Mehrheit der Bevölkerung des Gazastreifens aufgefordert wird, sich in begrenzte „sichere Zonen“ zu begeben, die ebenfalls von israelischen Angriffen betroffen sind.

Israelische Armeekräfte umstellen das Haus von Ammar Odeh in Salfit im nördlichen Westjordanland und führen eine Razzia durch, am 4. August 2024. (Foto: Mohammed Nasser/APA Images)

Israel hat seit Donnerstag 12 Palästinenser im Westjordanland getötet

Die israelischen Streitkräfte setzten ihre Angriffe auf das Westjordanland fort und töteten seit Freitag, 2. August, 12 Palästinenser. Damit stieg die Zahl der seit dem 7. Oktober von israelischen Streitkräften oder Siedlern im Westjordanland getöteten Palästinenser auf 606, darunter 140 Kinder.

Am Freitag, den 2. August, bestätigte das palästinensische Gesundheitsministerium den Tod von Tamer Saqr, 21, einem freiwilligen Sanitäter aus Nablus, der seinen Kopfverletzungen erlag, die er vor einer Woche bei einem israelischen Überfall auf die Stadt erlitten hatte.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer im Westjordanland stieg am Samstag nach zwei israelischen Drohnenangriffen in Tulkarem während einer Razzia in der Stadt. Bei einem ersten Angriff zielten die israelischen Streitkräfte auf ein Auto, das östlich von Tulkarem unterwegs war, und töteten vier Palästinenser. Später am selben Tag wurden bei einem weiteren israelischen Angriff fünf Palästinenser in einem hügeligen Gebiet nahe Tulkarem getötet. Bei den neun Männern handelte es sich um Haitham Bledi, 33, Ahmad Mahajnah, 20, Jamal Abu Haniyeh, 19, Ali Bakr, 20, Abdel Jaber Sabbagh, 21, Yazan Shafea, 22, Momen Masharqah, 25, Thaer Hmeidi, 22, Momen Qaraawi, 22.

Der bewaffnete Flügel des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) beklagte vier der Männer als seine Kämpfer. Der bewaffnete Flügel der Hamas beklagte einen der anderen fünf Männer als einen seiner Kämpfer. Die israelische Armee erklärte, alle getöteten Männer seien Kämpfer gewesen.

Am Sonntag töteten die israelischen Streitkräfte Ammar Odeh, 34, aus Salfit im nördlichen Westjordanland, nach einem Messerangriff, bei dem zwei Israelis in Holon, südlich von Tel Aviv, getötet wurden. Die israelische Polizei erklärte, Odeh sei der Täter des Anschlags gewesen.

Am frühen Montag gab das Ibn-Sina-Krankenhaus in Dschenin den Tod von Wafaa Jarrar, 50, bekannt. Sie erlag den Verletzungen, die ihr die israelischen Streitkräfte bei ihrer Festnahme vor zwei Monaten in ihrem Haus in Dschenin zugefügt hatten. Die israelischen Streitkräfte hatten Jarrar im Mai letzten Jahres bei einer Razzia in Dschenin festgenommen und sie später zur Behandlung der bei der Festnahme erlittenen Verletzungen in ein israelisches Krankenhaus gebracht. Aufgrund ihrer Verletzungen wurden Jarrar beide Füße amputiert, und die israelische Armee erließ eine Verwaltungsanordnung gegen sie.

Israelis beschuldigen Netanjahu, die Waffenstillstandsgespräche zu sabotieren, während Israel sich auf einen iranischen Angriff vorbereitet

Tausende Israelis protestierten am späten Samstag an mehreren Orten, unter anderem vor dem israelischen Kriegsministerium, um einen Waffenstillstand, einen Gefangenenaustausch und vorgezogene Wahlen zu fordern. Die Proteste fanden statt, nachdem das israelische Verhandlungsteam nach Differenzen mit Netanjahu aus Ägypten zurückgekehrt war, wie israelische Medien berichteten.

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid warf Netanjahu vor, „trotz des Willens aller Parteien, eine Einigung zu erzielen, die Geiseln aufgegeben zu haben“. Der israelische Sender Channel 13 berichtete, Netanjahu habe dem Abkommen neue Bedingungen hinzugefügt, die es sabotieren würden. Zu diesen Bedingungen gehört Berichten zufolge die Deportation von etwa 150 hochrangigen palästinensischen Gefangenen, die außerhalb des Westjordanlandes und des Gazastreifens freigelassen werden sollen.

Unterdessen kündigte die israelische Armee an, alle Ferien in der Armee auszusetzen, um sich auf einen erwarteten Angriff des Irans und der Hisbollah vorzubereiten. Damit reagierte sie auf die Ermordung des Hisbollah-Kommandeurs Fouad Shukr in Beirut und des Hamas-Politbüros Ismail Haniyeh in Teheran in der vergangenen Woche.

Israelische Medien berichteten, dass Israels interner Sicherheitsdienst „Shabak“ unterirdische Schutzräume für die Regierung für den Fall eines möglichen Krieges mit dem Iran vorbereitet. Die israelische Regierung wies außerdem Fabriken in den nördlichen Gebieten nahe der libanesischen Grenze an, die Mengen an brennbaren und explosiven chemischen Stoffen zu reduzieren.

Am Samstag traf der Chef des Zentralkommandos der US-Armee, General Michael Kurilla, im Nahen Osten ein, um die Anstrengungen zur Abwehr eines iranischen Angriffs zu koordinieren, ähnlich wie beim Abfangen iranischer Drohnen und Raketen während der iranischen Reaktion auf den israelischen Angriff auf die Botschaft in Damaskus im vergangenen April.

Sowohl der Iran als auch die Hisbollah haben nach den Attentaten, die sich innerhalb weniger Stunden ereignet haben, eine „harte Antwort“ auf Israel zugesagt, was eine beispiellose Eskalation ausgelöst hat und die Möglichkeit eines regionalen Krieges im Nahen Osten näher denn je rückt.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …