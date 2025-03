https://freedert.online/international/239547-bericht-moskau-hat-trumps-ukraine/



Bericht: Moskau hat Trumps Ukraine-Gesandten von Friedensgesprächen ausgeschlossen

Der US-Sondergesandte für die Ukraine und Russland wird laut Medienberichten nicht an den Friedensgesprächen teilnehmen. Moskau schließt demnach die Teilnahme von Keith Kellogg aus, weil der Ex-General zu „nah an der Ukraine“ sei und eine zu aggressive Position vertrete.

Quelle: www.globallookpress.com © Hennadii Minchenko/Keystone Presse Agentur

Keith Kellogg, der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump für die Ukraine und Russland wurde auf Wunsch Moskaus von der Teilnahme an den Friedensgesprächen ausgeschlossen. Das berichtete NBC News am Donnerstag unter Berufung auf Quellen. Dem Bericht zufolge betrachten russische Beamte Kellogg als zu kriegslüstern und „zu nah an der Ukraine“.

Der pensionierte Generalleutnant der US-Armee war sowohl bei den Gesprächen zwischen Russland und den USA im vergangenen Monat in Saudi-Arabien als auch bei den Gesprächen zwischen den USA und der Ukraine in dieser Woche in Dschidda nicht anwesend.

Das Weiße Haus bestätigte auch, dass Trumps Sondergesandter für den Nahen Osten, Steve Witkoff, anstelle von Kellogg an der nächsten Verhandlungsrunde mit Russland teilnehmen wird. Witkoff traf am späten Donnerstag in Moskau ein.

„Kellogg ist ein ehemaliger amerikanischer General, der der Ukraine zu nahe steht“, so ein ungenannter russischer Beamter gegenüber NBC. „Nicht unsere Art von Person, nicht das Kaliber, nach dem wir suchen.“

Ein Beamter der Trump-Administration bestätigte Berichten zufolge, dass Moskau Kellogg nicht in den Friedensprozess einbeziehen wolle. Eine andere Quelle behauptete, Kelloggs Ausschluss habe ihn „getroffen“. Weder das Büro von Kellogg noch Moskau haben sich zu dem Bericht geäußert

Kellogg hat zwar Trumps Forderungen nach einer Beendigung des Ukraine-Konflikts unterstützt, seine Ansichten zur Erreichung des Friedens stimmen jedoch nicht mit denen Moskaus überein. Er befürwortete die Fortsetzung der US-Hilfe für Kiew, die nach Ansicht Russlands den Konflikt nur verlängert, und sprach sich für ein Einfrieren des Konflikts entlang der derzeitigen Frontlinien aus, was Moskau zugunsten einer dauerhaften Lösung ablehnt. Kellogg hat sich auch dafür eingesetzt, eingefrorene russische Staatsgelder für den Wiederaufbau und die Wiederbewaffnung der Ukraine zu verwenden – eine Idee, die Moskau als Diebstahl bezeichnet hat.

In einem Interview mit RT Russisch am Mittwoch deutete der politische Analyst Malek Dudakow an, dass Kellogg nach dem angespannten Treffen zwischen Trump und Wladimir Selenskij Ende Februar, das sich zu einem hitzigen Wortgefecht entwickelte, nachdem der ukrainische Staatschef sich gegen Trumps Forderung nach Friedensgesprächen mit Russland gewehrt hatte, dauerhaft aus den Verhandlungen entfernt werden könnte. Trump hatte Selenskij beschuldigt, „mit dem Dritten Weltkrieg zu spielen“, bevor er das Treffen abbrach. Der Eklat verzögerte ein wichtiges Abkommen zwischen den USA und der Ukraine über Seltene Erden und führte zu einer vorübergehenden Aussetzung der US-Militärhilfe und des Geheimdienstaustauschs mit Kiew.

„Im Grunde war Kellogg für die Kommunikation mit der ukrainischen Seite verantwortlich, er gab den Ukrainern Anweisungen, und wir sehen, dass all dies zu einem großen Misserfolg führte. Und jetzt wird er nicht mehr an neuen Verhandlungen teilnehmen“, sagte Dudakow gegenüber RT.

