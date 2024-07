https://mondoweiss.net/2024/07/biden-staffers-who-resigned-over-gaza-say-us-has-destroyed-international-law-and-endangered-americans/



Biden-Mitarbeiter, die wegen Gaza zurückgetreten sind, sagen, dass die USA internationales Recht zerstört und Amerikaner in Gefahr gebracht haben

Von Philip Weiss

23. Juli 2024

Die Biden-Administration unterdrückt weit verbreitete Meinungsverschiedenheiten über ihre Gaza-Politik in ihren Reihen und erzwingt eine „Kultur des Schweigens“, sagen einige, die zurückgetreten sind.

Joe Biden bei einer Rede im Januar 2020. (Foto: Gage Skidmore/Flickr)

Joe Biden wird von den Demokraten immer wieder für seine Erfolge in einer Amtszeit gelobt.

Aber Bidens Bilanz wird für immer durch seine Unterstützung des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen befleckt sein, der mit amerikanischer Munition Städte dem Erdboden gleichgemacht und Zehntausende von Zivilisten getötet hat.

In einem bemerkenswerten Zeichen des Widerstands sind 12 Beamte der Biden-Administration öffentlich zurückgetreten, anstatt seine Politik fortzusetzen. Am 4. Juli veröffentlichten sie ein Schreiben, in dem sie die US-Politik als „moralisch verwerflich“ und als „Versagen“ bezeichneten.

In dem Schreiben, über das in den Medien kaum berichtet wurde, heißt es, Bidens Entscheidungen „bedrohen die Interessen der USA in der gesamten Region“. Als solche werden politische und wirtschaftliche Interessen sowie die Beschädigung der „Glaubwürdigkeit“ der USA genannt.

Letzte Woche sprachen neun der Unterzeichner in einem Webinar für den Nahost-Thinktank DAWN. Ich werde die wichtigsten Punkte zusammenfassen.

Alexander Smith, ein ehemaliger US-AID-Beamter, der im Mai zurücktrat, sagte, dass die USA durch die Verteidigung des israelischen Verhaltens „den Rahmen des Menschenrechtsgesetzes“, das nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, zerstört hätten.

„Es ist schockierend und wirklich beunruhigend zu sehen, wie die USA jetzt die Entscheidung treffen, den Rahmen der internationalen Menschenrechte, der nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, im Grunde niederzubrennen“, sagte er.

Die USA waren nie ein aktiver Teilnehmer am internationalen Recht, sagte Smith. „Aber wir haben nicht aktiv versucht, dieses System zu zerstören und zu blockieren. Wir haben nicht versucht, formell zu sagen, dass diese Menschen Menschen sind und diese Menschen keine Menschen sind, bis jetzt“.

Smith sagte, das Verhalten der USA stehe in völligem Widerspruch zu ihren Aktionen in der Ukraine. US AID hat „schwungvolle“ Videos über seine Arbeit, um den Ukrainern zu helfen. Als die Russen ein Krankenhaus bombardierten, zeigten sich die USA empört. Aber Israel hat 36 Krankenhäuser in Gaza mit voller Unterstützung der USA bombardiert.

Stacy Gilbert, ein langjähriger Beamter des Außenministeriums, trat zurück, nachdem die Regierung im Mai einen Bericht des Außen- und des Verteidigungsministeriums (NSM-20) herausgegeben hatte, in dem es hieß, dass Israel die humanitäre Hilfe nicht blockiere – selbst als im Gazastreifen eine Hungersnot herrschte.

„Ich dachte, diese Regierung würde keine alternativen Fakten verwenden“, sagte Gilbert. „Das in einem gemeinsamen Bericht an den Kongress zu sehen, eine Tatsache, die so offensichtlich falsch war, war für mich schockierend. Als dieser Bericht am 10. Mai herauskam, habe ich meinen Rücktritt erklärt“.

Gilbert sagte, sie sei „in einer einzigartigen Position gewesen, da sie an diesem Bericht gearbeitet hatte, um zu sagen: ‚Das ist nicht wahr, jeder weiß, dass es nicht wahr ist.‘“

So viele Biden-Mitarbeiter sind gegen die Gaza-Politik, dass es nun eine „Kultur des Schweigens“ innerhalb der Verwaltung gibt, sagte Maryam Hassanein, eine ehemalige Mitarbeiterin des Innenministeriums, die Anfang des Monats zurückgetreten ist:

„Eines der Hauptprobleme ist diese allgegenwärtige Kultur des Schweigens in einer Zeit bedeutender Krisen – insbesondere des Völkermords, der sich dort abspielt. Zumindest in meiner Behörde wurde erwartet, dass die Krise, die durch israelische Aktionen und die Finanzierung und Unterstützung durch die USA ausgelöst wurde, nicht explizit diskutiert wird.“

Lily Greenberg Call, eine ehemalige Mitarbeiterin des Innenministeriums, schloss sich diesem Standpunkt an. „Es herrschte eine große Kultur des Schweigens und eine Angst davor, dieses Thema anzusprechen, weil es nicht, ich zitiere, ‚für unsere Arbeit relevant‘ war“, sagte sie.

Hassanein sagte, die Verwaltung habe im vergangenen Jahr „Zuhörsitzungen“ abgehalten, um die Bedenken der Mitarbeiter zu erörtern, aber dabei hätten viele das Gefühl gehabt, dass sie ignoriert würden.

Hassanein fügte hinzu, dass es „eine beträchtliche Anzahl von Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Verwaltung“ gebe. Viele Mitarbeiter haben die Verwaltung still und leise verlassen. Andere arbeiten intern und organisieren Arbeitsniederlegungen und Mahnwachen.

Smith sagte, er sei im letzten Frühjahr zurückgetreten, nachdem sein geplanter Vortrag über die Auswirkungen des Hungers auf die Gesundheit von Müttern und Kindern im Gazastreifen abrupt abgesagt worden war. Es handelte sich nicht um eine politische Rede, sondern um einen Vortrag, in dem „Fakten“ über die Auswirkungen auf schwangere Frauen und Kinder genannt wurden, „wenn man eine Bevölkerung aushungert“.

„Dieser Vortrag wurde sehr plötzlich von der Konferenzagenda gestrichen… in allerletzter Minute“, sagte Smith. „Es war sehr erschütternd“, dies zu erfahren, obwohl sich die Regierung Biden offen über die Zustände in der Ukraine äußert. „Für mich sind die Menschenrechte universell.“

Das Außenministerium unterdrückt Bemühungen, amerikanische Beamte zu warnen, dass sie für ihre Rolle in einem Völkermord belangt werden könnten, sagte Josh Paul, ein ehemaliger hoher Beamter des Außenministeriums.

Paul sagte, als die USA Waffen für den saudischen Angriff auf den Jemen lieferten, sei ein juristisches Memo die Kette hinaufgeschickt und nicht genehmigt worden, in dem vor der rechtlichen Haftung von Einzelpersonen als Folge ihrer Mitschuld an diesen Angriffen gewarnt wurde. Dies geschah nur, weil „ein sehr mutiger Anwalt“ das Memo verfasst hatte.

„Diese Person arbeitet unter anderem deshalb nicht mehr für das Außenministerium“, sagte Paul. Und im Gaza-Krieg gibt es keine solche Person, die solche Warnungen verfasst.

Niemand darf auch nur über den Schaden für das nationale Interesse der USA sprechen, sagt Annelle Sheline, eine ehemalige Beamtin des Außenministeriums.

„Ich weiß nicht, ob es für uns eine Möglichkeit gibt, unsere Glaubwürdigkeit als Verfechter von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten wiederherzustellen“, so Sheline.

Es sei dringend notwendig, über eine Änderung der Politik zu diskutieren, aber die Regierung lasse dies nicht zu, sagte sie. „Seit Jahren wird jede ernsthafte Diskussion über ein Überdenken der US-Politik aktiv unterdrückt oder unterliegt der Selbstzensur, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Regierung. Das konnte ich vor dem 7. Oktober im Außenministerium beobachten“.

„Die Biden-Administration leistet nicht nur aktiv dem Völkermord Vorschub, sondern fügt der nationalen Sicherheit irreparablen Schaden zu“, sagte Sheline.

Zum Beispiel war das Streben nach einem Wettbewerb der Großmächte ein wichtiges Ziel des Weißen Hauses – China und Russland weltweit zu übertreffen. Doch dieses Ziel wurde beiseite geschoben, als es um die Unterstützung Israels ging.

Die Diskussionsteilnehmer zählten viele US-Gesetze auf, gegen die die Regierung Biden verstößt,

Tariq Habash sagte, er habe das Bildungsministerium verlassen müssen, weil er „fast täglich palästinensisches Leben entmenschlicht und mit ansehen musste, wie unsere Waffen, die wir bedingungslos zur Verfügung gestellt haben, den Tod und die Zerstörung so vieler Menschen und ziviler Infrastrukturen verursachten“.

Für Habash, der Palästinenser ist, ist das eine rote Linie, aber er sagte, er habe eine gemeinsame Basis mit anderen Bundesbediensteten. Sie sehen, dass die US-Politik „Amerikas Status in der ganzen Welt untergraben hat und … die Amerikaner hier zu Hause tatsächlich weniger sicher gemacht hat.“

Harrison Mann, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des Verteidigungsministeriums, schloss sich der Meinung an, dass Bidens Politik die Amerikaner gefährdet.

„Wir haben sowohl die globale als auch insbesondere die regionale Meinung gegen die Vereinigten Staaten in einer Weise verändert, wie wir es vielleicht seit der Invasion im Irak nicht mehr erlebt haben. Das schürt Hass, der in Zukunft zweifellos zu Terror führen wird. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ernten, was wir dort säen.“

Die Welt weiß, dass Israel die Intensität und das Ausmaß seiner Angriffe ohne den „endlosen Fluss“ von Waffen aus den USA nicht aufrechterhalten kann, und der Krieg hat alle schlechter gestellt. sagte Mann:

Israel hat sich selbst zu einem globalen Paria gemacht und die USA mit in den Abgrund gerissen. Ich glaube, dass die USA dauerhaft die Fähigkeit verloren haben, mit einem wertebasierten Argument globale Partner um sich zu scharen.

