Campus-Proteste und der Kampf um ethischen Universalismus

Von Bhikkhu Bodhi

11. August 2024

Die Campus-Proteste für Gaza und ihre Kritiker behaupten beide, die universellen Menschenrechte zu verteidigen. Aber nur die Demonstranten halten einen wahren ethischen Universalismus aufrecht, während ihre Kritiker ein zynisches Manöver zur Rechtfertigung von Völkermord betreiben.

Studentenlager für Gaza an der George Washington University in Washington, DC, am 25. April 2024. (Foto: Laura Albast)

Jetzt, in den Sommerferien, mag es auf den Universitäten ruhig sein, aber sobald die Schule im Herbst wieder beginnt, werden wir wahrscheinlich eine Wiederbelebung der Aufstände vom letzten Frühjahr erleben, als sich Studenten im ganzen Land versammelten, um gegen die Mitschuld ihrer Schulen am israelischen Militärangriff auf die Bevölkerung von Gaza zu protestieren. Als das Wetter wärmer wurde, errichteten Studierende an Dutzenden von Universitäten Lager im Freien, wo sie schliefen, aßen, sangen, Teach-ins abhielten und ihre Schulen aufforderten, sich von Programmen zu trennen, die die Besetzung Palästinas unterstützen. Die Universitätsverwaltungen versuchten, die Demonstrationen zu unterdrücken, oft auf harte, übertriebene und die akademische Freiheit beeinträchtigende Weise, aber die Proteste hielten an, bis das Schuljahr zu Ende war.

Rechte Kongressabgeordnete stürzten sich auf das Geschehen, da sie hier eine Gelegenheit sahen, ihre repressive Agenda voranzutreiben. Die Mitglieder des Ausschusses für Bildung und Arbeit des Repräsentantenhauses hüllten sich in den Mantel moralischer Rechtschaffenheit und stellten die Demonstranten als antisemitische Aufwiegler dar. Sie forderten die Universitätsvertreter auf, zu Anhörungen nach Washington zu kommen, demütigten sie in der Öffentlichkeit und verlangten ein noch härteres Vorgehen gegen die Lager, denen sie vorwarfen, jüdische Studenten zu gefährden.

Der Konflikt zwischen den Demonstranten auf der einen Seite und den Universitätsbeamten und Kongressabgeordneten auf der anderen Seite bringt zwei gegensätzliche Interpretationen derselben grundlegenden ethischen Haltung, der Ethik der allgemeinen Menschenrechte, ans Licht. Diese Ethik, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zum Ausdruck kommt, besagt, dass alle Menschen überall das Recht auf Leben, Freiheit und persönliche Sicherheit haben. Die Ethik lehnt die Diskriminierung von Mitgliedern einer Gruppe aufgrund ihrer besonderen Ethnie, Ethnie, Religion oder nationalen Herkunft ab. Seine Bestimmungen finden besondere Resonanz bei den Anliegen der Juden, die seit Jahrhunderten Opfer von Bigotterie und Hass sind und deren kollektives Gedächtnis durch die Schrecken des Nazi-Holocausts gezeichnet ist.

In ihrem Streit über Israels Dezimierung des Gazastreifens begründen sowohl die protestierenden Studenten als auch ihre Kritiker im Kongress und in den Universitätsverwaltungen ihre Positionen explizit oder implizit mit dem Bekenntnis zum Gebot der universellen Menschenrechte. Obwohl sich die beiden Gruppen, die sich wegen der Proteste gegenüberstehen, zu einem ethischen Universalismus bekennen, sind sie der Ansicht, dass unsere Verpflichtung zur Wahrung der Menschenrechte unterschiedliche Reaktionen auf die Krise in Gaza nach sich zieht. Die Demonstranten sehen die Verpflichtung darin, Israels Massenvernichtung der Palästinenser zu beenden, insbesondere den Völkermord in Gaza. In der Praxis bedeutet dies, dass ihre Universitäten alle Programme streichen müssen, die die israelische Besatzung unterstützen, und sich insbesondere von den Programmen trennen müssen, die mit Israels Waffen, Überwachungssystemen und Militarismus in Verbindung stehen.

Die Vertreter des Kongresses und die Universitätsverwalter kommen zu einem anderen Schluss. Obwohl sie sich nicht explizit auf die Ethik der universellen Rechte berufen, stellen sie die Proteste als Ausdruck von Antisemitismus und damit als Verletzung des Rechts jüdischer Studenten auf Freiheit von Belästigung dar. Ihre Ansichten entsprechen der alarmistischen Botschaft des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu: „Was auf Amerikas College-Campus passiert, ist entsetzlich. Antisemitische Mobs haben die führenden Universitäten übernommen…. Das muss gestoppt werden. Es muss unmissverständlich verurteilt werden.

Während beide Seiten die moralische Überlegenheit für sich beanspruchen, würde ich argumentieren, dass ihre Behauptungen nicht gleichermaßen haltbar sind. In Wirklichkeit widersetzen sich die Studenten und Dozenten Israels Angriff auf den Gazastreifen aus einem echten Engagement für die Ethik der universellen Rechte, während die Kongressbeamten, die sie angreifen, ihre Sorge um die Sicherheit jüdischer Studenten in böser Absicht, aus hinterhältigen und verwerflichen Motiven vorbringen. Ich behaupte, dass sie den Antisemitismus nicht aus dem ernsthaften Wunsch heraus bekämpfen, eine verletzliche Gruppe zu schützen, sondern als zynischen und finsteren Trick, um die freie Forschung zu untergraben, das System der liberalen humanistischen Bildung zu denunzieren und ihre regressive Politik voranzutreiben.

Wenn wir die Fassade der moralischen Rechtschaffenheit abstreifen, die sie dem unbedarften Auge präsentieren, finden wir unter den Kongressbeamten genau das Gegenteil von einer Sorge um die universellen Menschenrechte. Vielmehr sehen wir, dass die politisch Verantwortlichen die Ängste der jüdischen Studenten als Vorwand benutzen – man könnte sogar sagen, ausnutzen -, um anderen Studenten das Recht zu verbieten, gegen die massive Dezimierung des Lebens, des Territoriums, der Kultur und der Unterstützungssysteme des palästinensischen Volkes sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland zu protestieren. Während sich die Anhörungen auf Ereignisse konzentrierten, die hier in den USA, weit weg vom Nahen Osten, stattfanden, hat die republikanische Kongressfraktion Israel faktisch grünes Licht gegeben, die Ausrottung der gesamten Bevölkerung von Gaza fortzusetzen.

Es stimmt, dass sich der Antisemitismus in diesem Land ausgebreitet hat und in die Hochschulen eingedrungen ist – eine alarmierende Entwicklung. Aber die Demonstrationen und Zeltlager, die in diesem Jahr auf den Universitäten entstanden sind, wurden nicht durch Feindseligkeit gegenüber dem jüdischen Volk als solchem ausgelöst, sondern durch den Widerstand gegen Israels völkermörderische Kampagne in Gaza und im Westjordanland. Diese beiden Themen absichtlich miteinander zu vermischen, ist ein Akt der irreführenden Falschdarstellung. Die Proteste richteten sich zwar gegen die Menschen in Palästina, doch lag ihnen ein moralisches Bewusstsein zugrunde, das sich für den Schutz des menschlichen Lebens vor zügelloser Zerstörung und Auslöschung einsetzte. Für ein solches Bewusstsein sind aller Hass, alle Gewalt und alle Angriffe auf die Menschenwürde verwerflich, unabhängig davon, ob die Opfer Palästinenser, Juden oder Angehörige einer anderen Gruppe sind.

Dies sollte aus der Tatsache ersichtlich sein, dass eine beträchtliche Anzahl der protestierenden Studenten und ihrer Verbündeten aus dem Lehrkörper jüdisch waren; es sollte auch aus der Tatsache ersichtlich sein, dass fortschrittliche jüdische Gruppen wie die Jüdische Stimme für den Frieden eine wichtige Rolle bei der Organisation der Lager und anderer Formen des Protests spielten, wie z.B. die Demonstrationen an der Grand Central Station und der Freiheitsstatue. Juden, die daran teilnahmen, taten dies nicht aus Selbsthass, wie ihre Kritiker manchmal behaupten, sondern aus ihrem festen Glauben an die ethischen Werte des Judentums, die ihrer Meinung nach durch Israels Reaktion auf die Gräueltaten der Hamas vom 7. Oktober verletzt wurden.

Es sind nicht die Protestierenden gegen Israels Aktionen – die Studenten und ihre Verbündeten in der Fakultät -, die gegen das Dekret des ethischen Universalismus verstoßen haben. Die Protestierenden sind diejenigen, die sich an dieses Dekret halten. Ihre Vielfalt an Ethnien, Religionen und ethnischen Hintergründen, die in dem gemeinsamen Wunsch zusammenkommen, die Rechte des palästinensischen Volkes zu verteidigen, zeigt, dass sie sich dem Diktum anschließen, dass jeder Mensch mit einer angeborenen Würde ausgestattet ist.

Die Schülerinnen und Schüler haben die Bilder gesehen, die uns allen zur Verfügung stehen, wenn wir einen Blick über die kommerziellen Medien hinaus werfen, dieselben Bilder, die die meisten Politiker zu ignorieren versuchen, wenn sie leere Plattitüden über die „Unterstützung Israels“ von sich geben und Israel als „den einzigen Staat auf der Welt, in dem Juden sicher sein können“ preisen. Sie haben die Bilder von Müttern in Gaza gesehen, die den Verlust ihrer Kinder betrauern – drei, vier oder fünf Kinder, die durch einen einzigen Angriff ausgelöscht wurden, ihre jungen Körper in Fleischfetzen zerfetzt. Sie haben die ausgemergelten Körper der Kinder gesehen, ihre Augen tief in den Höhlen versunken und ihre Beine so dünn wie Zahnstocher. Sie haben von den Notunterkünften gelesen, die vom Raketenbeschuss getroffen wurden; von Versorgungslastwagen, die an den Grenzübergängen festgehalten werden, bis die Lebensmittel verdorben sind; von Ärzten, die verhaftet, gefoltert und getötet wurden; von Universitäten und Bibliotheken, die von der Landkarte getilgt wurden. Sie waren schockiert über die Geschichte des sechsjährigen Mädchens Hind Rajab, das von israelischen Streitkräften zusammen mit ihren Familienangehörigen und zwei Sanitätern, die ihr zu Hilfe kamen, getötet wurde. Sie kennen diese Geschichten, und sie können sie nicht vergessen.

All diese Bilder und Berichte haben sich tief in ihre jugendlichen, aufgeweckten Köpfe eingebrannt und eine Welle von Emotionen ausgelöst, in der sich moralische Empörung mit tiefem Mitgefühl vermischt. Sie sind sich einig, dass die Verwüstung des Gazastreifens gestoppt werden muss, dass dem Gemetzel, dem vorsätzlichen Verhungern und der irrationalen Grausamkeit ein Ende gesetzt werden muss und dass ihre Institutionen für ihre Mitschuld an diesem Völkermord verantwortlich gemacht werden müssen, der unsere Plattitüden vom „Nie wieder“ in Frage stellt. Sie nehmen diese Maxime ernst und erkennen, dass sie für alle gilt, nicht nur für eine ausgewählte Gruppe.

Im Einklang mit diesem Gefühl universeller Verantwortung, das sich über Ozeane und Kontinente erstreckt, stellen sie sich gegen Israels Aktionen und fordern, dass ihre Universitäten die Rechte und die Würde des palästinensischen Volkes wahren. Ihre Forderungen mögen sehr spezifisch sein – dass ihre Universitäten ihre Investitionen offenlegen, sich von Projekten trennen, die Israels militärische Operationen unterstützen, und die Zusammenarbeit mit Israel in einer Weise beenden, die die Besatzung verstärkt -, aber sie entstammen einem umfassenden Sinn für menschliche Identität, der keine Unterschiede zwischen dem Leiden anderer und dem eigenen Leiden, zwischen der Verweigerung der Freiheit anderer und der Verweigerung der eigenen wirklichen Freiheit sieht.

Ihre Forderungen beruhen auf einer unerschütterlichen Empathie mit der Sehnsucht der Palästinenser auf der ganzen Welt nach Leben, Sicherheit und Befreiung von Unterdrückung sowie nach der Freiheit, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Sie sehen das Leben der Palästinenser als ebenso wertvoll an wie ihr eigenes Leben. Sie sehen, dass die palästinensischen Bestrebungen ebenso zwingend sind wie unsere eigenen. Aufgrund dieser Fähigkeit, sich mit anderen zu identifizieren – eine Facette des universellen moralischen Bewusstseins -, stellen sie sich gegen jede Politik ihrer Universitäten, die diese Bestrebungen mit Füßen tritt.

Vergleichen Sie nun diese mutige moralische Haltung mit dem schrillen, streitlustigen Ton der Republikaner im Bildungsausschuss, ihrem verschlagenen Versuch, politische Punkte zu machen, und dem Machthunger, der sich hinter ihrem Gehabe verbirgt. Vergleichen Sie dies auch mit ihren theatralischen Bekundungen der Sorge um jüdische Studenten und den ausweichenden Antworten der Universitätsverwalter, die vor ihren Verhörern kuschen müssen, als wären sie ketzerische Theologen, die vor die Inquisition gerufen werden. Wenn wir die beiden Seiten im Hinblick auf ihre moralische Integrität vergleichen – die protestierenden Studenten und die sympathisierenden Dozenten auf der einen Seite und die Inquisitoren des Kongresses und die Universitätsbeamten auf der anderen – wird sofort klar, welche Seite die wahren Verfechter des ethischen Universalismus – der Ethik der Gerechtigkeit, des Mitgefühls und der Achtung vor allen Menschenleben – sein können, und der Achtung vor allen Menschenleben – und welche Seite die Sorge um die Sicherheit der Juden als Deckmantel für eine Agenda benutzt, die die Unterdrückung kritischer Untersuchungen, die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und die Vernichtung eines Volkes rechtfertigt, dem seit Jahrzehnten die traditionelle Heimat unter den Füßen weggerissen wird.

Im Gegensatz zu den Studenten zeigen die republikanischen Mitglieder des Kongressausschusses keinerlei Sorge um das Leben der Palästinenser. Die gleichen Leute, die Universitätspräsidenten für ihr Versagen bei der Niederschlagung von Campus-Protesten beschimpfen, sind auch diejenigen, die Israel dazu drängen, seine Vernichtung des Gazastreifens fortzusetzen und sein militaristisches Regime mit Waffen im Wert von Milliarden von Dollar auszustatten. Und traurigerweise sind es die führenden Vertreter beider Parteien im Kongress – und in beiden Häusern des Kongresses -, die aufstanden und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, dem Architekten von Israels völkermörderischer Politik, beschämend applaudierten, als er vor dem Kongress sprach und die USA aufforderte, Israel weiterhin in seinem Streben nach einem „totalen Sieg“ zu unterstützen.

Wir können hier in krassem Gegensatz sehen, wie das universalistische Gebot der Bekämpfung des Hasses – des Hasses, der sich im Antisemitismus manifestiert – als Messer benutzt wird, um das Banner des ethischen Universalismus zu zerreißen, das von allen Menschen, sowohl Juden als auch Palästinensern, verlangt, in Sicherheit und Frieden zu leben. Stattdessen ist die Aufgabe, den Antisemitismus zu bekämpfen, zu einer Ablenkung von der wahren moralischen Forderung geworden, vor die uns die Krise in Gaza stellt. Das ist die Forderung nach einem Ende der israelischen Aggression, nach einem echten Waffenstillstand und nach einer tragfähigen Lösung, die die langjährigen Bestrebungen sowohl der Palästinenser als auch der Israelis nach einem Leben in Sicherheit und Frieden unterstützt.

