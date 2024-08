https://mondoweiss.net/2024/08/the-fajr-massacre-every-70-kg-bag-of-human-remains-is-considered-a-martyr/



Das Fajr-Massaker: Jeder 70 kg schwere Sack mit menschlichen Überresten gilt als Märtyrer

Von Tareq S. Hajjaj

11. August 2024

Die Leichen der Palästinenser, die bei dem jüngsten israelischen Massaker im Gazastreifen getötet wurden, sind so stark zerstört, dass die Ärzte den trauernden Familien nur einen anonymen Sack mit menschlichen Überresten zur Bestattung geben konnten.

Ein Leichentuch bedeckt die Leiche eines Mannes, der bei dem Fajr-Massaker in der Tabi’in-Schule in Gaza-Stadt am 10. August 2024 getötet wurde. Die Aufschrift lautet „Kopf + Teile, nicht identifizierter Märtyrer“. (Foto: Fatima Hassona/Mondoweiss)

Zainab al-Jaabari, 79, sitzt ein paar Dutzend Meter vor dem Schauplatz des Massakers. Sie wartet auf die Rückkehr ihrer Familienmitglieder, die nach ihren sieben Söhnen und Enkelkindern gesehen haben, die sich zum Zeitpunkt des Massakers in der Gebetshalle aufhielten, um Fajr zu beten.

Ihre Familienangehörigen haben das Massaker mit eigenen Augen gesehen: Mehr als hundert Menschen wurden getötet, und ihre Leichen liegen nun verstreut und vermischt in der Gebetshalle im Viertel Daraj in Gaza-Stadt. Es ist möglich, dass ihre Verzögerung bei der Rückkehr auf ihr Entsetzen über das, was sie vorgefunden haben, zurückzuführen ist, oder vielleicht auch darauf, dass sie sich nicht vorstellen können, wie sie Zainab sagen sollen, dass ihre sieben Söhne und Enkelkinder getötet worden sind.

Am Samstag, den 10. August, bombardierte die israelische Armee im Morgengrauen eine Moschee, während Dutzende von Vertriebenen das Fajr-Gebet, das tägliche islamische Morgengebet, verrichteten. Der Bombenanschlag tötete mehr als hundert Menschen, von denen die meisten zerstückelt oder bis zur Unkenntlichkeit zerstört waren. Aus diesem Grund ist die Identifizierung der Leichen bisher unvollständig.

Die meisten der Opfer dieses jüngsten Massakers sind Verwandte ersten oder zweiten Grades, denn der Gebetssaal, den die israelische Armee bombardiert hat, gehört zu einer Schule, in der vertriebene Familien aus Gaza-Stadt wohnen. Der zerstörte Gebetssaal gehört zur Tabi’in-Schule und wird nur von den Vertriebenen genutzt, die in der Schule untergebracht sind.

Zum Zeitpunkt der Bombardierung war der Gebetssaal mit Männern gefüllt. Jetzt sitzen viele Frauen, die möglicherweise zu Witwen geworden sind, und viele Kinder, die möglicherweise zu Waisen geworden sind, vor den Klassenzimmern, die von der Bombardierung nicht erreicht wurden, und warten darauf, dass sie über das Schicksal ihrer Familien informiert werden.

Die israelische Armee erklärte, sie habe die Gebetshalle bombardiert, weil sich dort bewaffnete Elemente der islamischen Dschihad-Bewegung und der Hamas aufhielten, doch die Vertriebenen in der Schule bestätigten, dass sich keine bewaffneten Männer unter ihnen befanden. Auch die Hamas wies die israelischen Anschuldigungen zurück und gab eine Erklärung ab, wonach sich keine bewaffneten Männer in der Schule befunden hätten.

Zainab al-Jaabari (Foto: Fatima Hassona/Mondoweiss)

„Wir leben in der Schule, mehr als hundert Familien, es gibt keine Kämpfer unter uns, es gibt keine bewaffneten Männer unter uns, es sind alles Kinder“, sagte Zainab al-Jaabari gegenüber Mondoweiss.

„Die israelische Armee hat uns nichts gelassen, sie haben die Bäume verbrannt, die Häuser zerstört, die Menschen getötet und das Land zerstört, was können wir tun? Es gibt nichts, was wir tun können; wir sind hier Kinder und Frauen; wir können nicht kämpfen. Haben Sie jemals ein Land gesehen, das all diese kriminellen Handlungen begeht? Haben Sie jemals Menschen gesehen, denen all diese Verbrechen widerfahren sind?“ sagt sie.

„Alles, was wir haben, sind Gebete; wir beten gegen Amerika, das Israel hilft, uns abzuschlachten, und wir beten gegen alle, die zusehen, wie wir abgeschlachtet werden, und nichts tun, um uns zu helfen.“

„Wir haben nichts mehr, und wir können nirgendwo hin; das Einzige, was wir haben, ist das Meer, und selbst dort werden wir den Tod finden.“

Al-Jaabaris Töchter gingen zum Baptistenkrankenhaus in der Nähe der zerbombten Schule, damit sie ihre Geschwister identifizieren können. „Ich kann mich nicht viel bewegen. Ich habe meine Töchter ins Krankenhaus geschickt, um nach dem Rest meiner Kinder zu sehen, aber keines von ihnen ist bisher zurückgekehrt; alle meine Söhne und Enkelkinder waren zum Zeitpunkt des Bombenangriffs im Gebet.“

Stunden nach dem Massaker wurden die Namen der identifizierten Märtyrer bekannt gegeben, darunter auch sieben Märtyrer aus der Familie Al-Jaabari. Es handelt sich um die Söhne und Enkel von Zainab.

Jede 70 Kilogramm schwere Leiche gilt als Märtyrer

In der Moschee stehen die Menschen beim Gebet in einer Reihe dicht beieinander, und auch nach dem Bombenangriff blieben die Gläubigen als Leichen und Überreste ineinander verschlungen. Eine große Anzahl von Märtyrern konnte nicht identifiziert werden, und ganze Familien wurden ausgelöscht.

Überlebende dieses Massakers berichten von einer neuen, schrecklichen Erfahrung, die sie nach den israelischen Bombardierungen im Gazastreifen machen müssen: Sie können nicht einmal die Überreste ihrer Angehörigen identifizieren.

Da die Rettungsteams viele der gesammelten menschlichen Überreste aufgrund der Intensität der Bombardierung nicht identifizieren konnten, waren die Ärzte im Baptist Hospital nicht in der Lage, jeden einzelnen Märtyrer zu identifizieren. Stattdessen haben die Ärzte damit begonnen, Leichenteile in Plastiksäcken zu sammeln und 70 Kilo der Überreste an die Familie eines vermissten Märtyrers zu übergeben.

Hassan Ahmad erzählte Mondoweiss, dass er ausgiebig nach der Leiche seines sechsjährigen Sohnes Ali suchte und nach stundenlangem Suchen keine Spur von ihm fand. Daraufhin ging er zum Baptistenkrankenhaus, um sich nach seinem Sohn zu erkundigen oder um irgendeinen Teil seines Körpers zu finden, damit ich ihn identifizieren und beerdigen kann. Nach einer langen, ergebnislosen Suche gaben ihm die Ärzte des Baptistenkrankenhauses einen Plastikbeutel mit 18 Kilogramm menschlicher Überreste und sagten ihm: „Das ist Ihr Sohn; gehen Sie und begraben Sie ihn“.

„Ich weiß nicht, ob das mein Sohn ist oder nicht, ich weiß nicht, was ich in diesem Beutel trage. Sie sagten, er sei mein Sohn, aber ich weiß nichts, und ich sehe nichts von meinem Sohn in dieser Tasche“, erklärte Ahmad.

„Ich sammle die Körperteile meines Mannes.“

Die Stimme von Manar Al-Zaim ist heiser vom Schreien. Sie zittert immer noch vor Angst. Al-Zaim, 43, erzählte Mondoweiss , wie sie unmittelbar nach dem Bombenanschlag in die Gebetshalle eilte, um nach ihrem Mann zu suchen.

„Als die Bombardierung begann und ich das Feuer sah, konnte ich mich nicht beherrschen; mein Mann war unter ihnen. Ich rannte wie verrückt, um meinen Mann zu finden; ich betrat die Gebetshalle, und das Feuer brannte darin; ich fand eine große Anzahl junger Männer, deren Körper brannten, ich versuchte, das Feuer in ihren Körpern zu löschen, dann begann ich, nach meinem Mann zu suchen, ich fand ihn nicht, ich fand einige seiner Überreste und erkannte sie, aber ich fand meinen Mann nicht vollständig.“

„Wir sind alle Zivilisten hier, auf der Flucht vor Tod, Bombardierung und Zerstörung, wir haben keinen sicheren Ort mehr, wir haben keinen Ort mehr, wo wir hingehen können, hier ist die israelische Armee, die Hunderte in der Moschee tötet, während sie beten, und was hat die Welt nach diesem Verbrechen getan?“

Ich habe das Gemetzel meines Vaters gesehen

Muhammad Hamida, 12, erzählte Mondoweiss, wie er seinen Vater fand, der bei dem israelischen Angriff in Stücke gerissen wurde. Er sagt, dass er mit seinem älteren Bruder nach dem Bombenanschlag in die Gebetshalle ging, um ihren Vater zu retten, der zu diesem Zeitpunkt betete.

Muhammad Hamida (Foto: Fatima Hassona/Mondoweiss)

„Als wir ankamen, konnten wir wegen der Intensität des Feuers, des Blutes und der Leichenteile nicht hineingehen, aber wir wollten nach meinem Vater sehen. Wenige Augenblicke später konnten wir die Gebetshalle betreten, aber wir konnten den Anblick nicht ertragen.“

„Die Menschen waren zerstückelt, auf dem Boden war viel Blut, und überall lagen Leichenteile und kleine Körperteile von Gläubigen verstreut. Wir fanden meinen Vater dort auf dem Boden liegend. Wir erkannten ihn, und unsere Verwandten halfen uns, ihn aus der Gebetshalle zu ziehen. Als wir ihn herausholten, fanden wir einen menschlichen Kopf zwischen seinen Füßen eingeklemmt. Ich war fassungslos vor Angst. Solche Szenen habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ich hoffe, ich sehe sie nie wieder.“

„Sie werden uns alle töten; wir sind hier allein, niemand kümmert sich um uns. Sie haben meinen Vater getötet, und vor einem Monat haben sie meine beiden Onkel getötet, und sie werden jeden töten, der in Gaza bleibt.“

Fatima Hassona führte die Interviews für diesen Bericht aus Gaza.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …