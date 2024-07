https://mondoweiss.net/2024/07/the-real-reason-israel-is-assassinating-hamas-and-hezbollah-leaders-and-why-it-wont-stop-the-resistance/



Der wahre Grund für die Ermordung von Hamas- und Hisbollah-Führern durch Israel – und warum dies den Widerstand nicht aufhalten wird

Von Abdaljawad Omar

31. Juli 2024

Die Ermordung von Hamas- und Hisbollah-Führern durch Israel zielt nicht darauf ab, den Widerstand zu schwächen. Das eigentliche Motiv Israels ist die Wiederherstellung des Bildes der militärischen und geheimdienstlichen Überlegenheit in den Augen der israelischen Öffentlichkeit.

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian trifft Ismail Haniyeh, den Vorsitzenden des Politbüros der Hamas, der in den Iran gereist ist, um an der Vereidigungszeremonie für die 14. Amtszeit des Präsidenten teilzunehmen, 30. Juli 2024. (Foto: iranisches Präsidialamt/APA Images)

In der Nacht zum 30. Juli eskalierte Israel seine Militäroperationen, die sich gegen seine Gegner an mehreren Fronten richteten, darunter Libanon, Iran und Palästina. Mit der Ermordung eines Hisbollah-Kommandeurs in einem dicht besiedelten Viertel im Süden Beiruts konnte die israelische Regierung einen wichtigen Erfolg verbuchen. Gleichzeitig führte Israel einen kühnen Schlag im Herzen Teherans durch, bei dem Ismail Haniyeh, der derzeitige Politbürochef der Hamas, getötet wurde.

Nachdem Israel zehn Monate lang langsam, aber stetig seine jahrzehntelange Vorherrschaft bei der Eskalation verloren hat, versucht es nun, die Initiative zurückzugewinnen und die Oberhand wiederzuerlangen, indem es in weniger als 24 Stunden sowohl Beirut als auch Teheran angreift.

Bei Israels Aktionen geht es nicht nur darum, Stärke zu demonstrieren, sondern auch den Druck auf die Achse des Widerstands zu erhöhen. Das strategische Ziel besteht darin, die Einheit dieser Koalition zu zerbrechen, indem ihre militärischen Fähigkeiten genutzt werden, um mit der Aussicht auf einen totalen Krieg zu kokettieren – ein Ergebnis, das weder Israel noch die Hisbollah, und damit auch nicht der Iran, wirklich wünschen. Diese kalkulierte Brinkmanship zielt darauf ab, die Gegner zu verunsichern, sie zu zwingen, ihre einheitliche Haltung zu überdenken, und möglicherweise zu Zugeständnissen zu Gunsten Israels zu führen.

Israel setzt darauf, dass die Furcht vor einer weiteren Eskalation die Hisbollah und den Iran dazu bringen wird, Druck auf die Hamas auszuüben, damit diese bei den Waffenstillstandsverhandlungen einige der israelischen Forderungen erfüllt. Darüber hinaus rechnet Israel damit, dass jede echte Eskalation – insbesondere wenn sie durch seine gezielten Aktionen ausgelöst wird – die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten dazu zwingen würde, militärische und diplomatische Unterstützung anzubieten. Auch wenn Washington nicht aktiv einen größeren Konflikt anstrebt, ist Israel zuversichtlich, dass die USA nicht zögern werden, ihm zu Hilfe zu kommen, wenn die Situation eskaliert. Mit anderen Worten: Israel verfolgt eine Politik der Verstrickung und geht dabei kalkulierte Risiken ein, weil es weiß, dass das amerikanische Militär ihm in einem weiteren Krieg im Nahen Osten zu Hilfe eilen wird, wenn die Dinge schief laufen.

Seit einiger Zeit beobachtet Israel die Reaktionen seiner Gegner, insbesondere die verhaltene palästinensische Reaktion auf die Ankündigung, den militärischen Befehlshaber der Hamas in Gaza, Muhammad al-Deif, erfolgreich ermordet zu haben. Diese Beobachtung hat die israelischen Strategieplaner zu der Schlussfolgerung veranlasst, dass eine diplomatische Einigung zwar nach wie vor Priorität hat, dass aber solche gezielten Attentate diese Bemühungen wahrscheinlich nicht zum Scheitern bringen werden.

Darüber hinaus legen Israels Berechnungen nahe, dass die Hisbollah und der Iran Übergriffe auf Beirut oder Teheran zwar als erhebliche Eskalationen betrachten könnten, die eine Reaktion erfordern, beide Akteure es aber wahrscheinlich vermeiden werden, einen umfassenden Konflikt auszulösen, der zu einem offenen Krieg führen könnte. Diese Überzeugung unterstreicht das Vertrauen Israels in seine Fähigkeit, gezielte Aktionen durchzuführen, ohne einen breiteren regionalen Konflikt zu provozieren.

Diese Manöver hätten wahrscheinlich auch unabhängig von dem Vorfall in Majdal Shams stattgefunden. Die gegenwärtigen Operationen und die Reihe von Eskalationen finden zu einem Zeitpunkt statt, an dem Israel strategisch profitiert, selbst wenn es letztlich ein Abkommen unterzeichnet. Durch die Anhäufung taktischer Erfolge will Israel seine Eskalationsdominanz in seinen laufenden Konflikten mit den Gegnern wiederherstellen. Dieser Ansatz spiegelt das kalkulierte Bestreben wider, seine Verhandlungsposition zu stärken und gleichzeitig sicherzustellen, dass es in jeder potenziellen Konfrontation die entscheidende Oberhand behält. Die israelische Regierung versucht außerdem, ihre Widerstandsfähigkeit und ihren Kampfeswillen unter Beweis zu stellen, obwohl sich der Krieg seit Monaten hinzieht und es Anzeichen für Brüche in der israelischen Gesellschaft und einen Vertrauensverlust in das Militär gibt. Dies gipfelte zuletzt in meuternden und aufrührerischen Ausschreitungen vor dem berüchtigten Gefängnis von Sde Teiman, um gegen die Inhaftierung von neun israelischen Soldaten zu protestieren, die der Gruppenvergewaltigung einer palästinensischen Gefangenen beschuldigt werden.

Israels Geschichte und Politik der Ermordung von palästinensischen Führern

Das Konzept der Ermordung ist tief in der Geschichte der arabischen Region verwurzelt, wobei der Begriff selbst seinen Ursprung in der Region hat. Zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert, inmitten der Wirren der Kreuzzüge, setzten die Nizari-Ismailiten – gemeinhin als „Haschisch“ bekannt – das Attentat als strategisches Mittel ein, um Führer auszuschalten, die sich ihrer Sache widersetzten. Die Bedeutung des Attentats in der Region geht jedoch weit über die bloße Etymologie hinaus. Diese Region, die lange Zeit kolonialen Übergriffen und künstlich herbeigeführter Uneinigkeit ausgesetzt war, ist zu einem Schauplatz geworden, an dem die konventionellen Regeln des Krieges außer Kraft gesetzt werden können. In diesem Kontext werden politische Akteure, die nicht mit den westlichen Hegemonialinteressen übereinstimmen, oft zu Ausnahmen gemacht, was ihre Anführer zu legitimen Zielen macht, die gegen Regeln und Normen verstoßen, die anderswo gelten.

Israel hat die Praxis der gezielten Ermordung, oft in Verbindung mit der Verhaftung wichtiger Führungskräfte, verfeinert, um einflussreiche politische und militärische Persönlichkeiten auszuschalten. Bei dieser Strategie geht es nicht nur darum, unmittelbare Bedrohungen zu neutralisieren, sondern auch darum, die Zusammensetzung und den Charakter des Widerstands in der Region zu prägen.

Im vergangenen Jahrhundert hat Israel die Praxis der gezielten Tötung, oft in Verbindung mit der Verhaftung wichtiger Führungspersönlichkeiten, verfeinert, um einflussreiche politische und militärische Persönlichkeiten auszuschalten. Bei dieser Strategie geht es nicht nur darum, unmittelbare Bedrohungen zu neutralisieren, sondern auch darum, die Zusammensetzung und den Charakter des Widerstands, dem es in der Region gegenübersteht, zu beeinflussen. Durch diese tödlichen Interventionen versucht Israel, in Palästina und in der arabischen Welt im weiteren Sinne eine Führungsschicht heranzuziehen, die den Interessen der USA und Israels näher steht, und so die Dynamik des Widerstands gegen seine Politik der Landnahme, der ethnischen Säuberung und der Kolonisierung zu manipulieren.

Diese Taktik hat sich als wirksam erwiesen, wenn es darum ging, wichtige palästinensische Führer an kritischen Punkten des Kampfes zu entfernen. In den Jahren vor der Osloer Konferenz wurde durch die Ermordung von Schlüsselfiguren wie Jassir Arafats zweitem und drittem Befehlshaber – Abu Iyad (Salah Khalaf) und Abu Jihad (Khalil al-Wazir) – der Weg für die Entstehung einer gefügigeren Führung geebnet, die nun letztlich von Mahmoud Abbas verkörpert wird.

Während der zweiten Intifada verhaftete Israel den populären Fatah-Führer Marwan Barghouti und den PFLP-Generalsekretär Ahmad Saadat. Möglicherweise vergiftete Israel auch Jassir Arafat und ermordete den militärischen Befehlshaber der PFLP, Abu Ali Mustafa, sowie Schlüsselfiguren der Hamas wie Abdul Aziz Rantisi und den Hamas-Gründer Ahmad Jassin, um sicherzustellen, dass keine wirkliche Opposition gegen die Verankerung der palästinensischen Kompradoren-Klasse in der palästinensischen Politik die Oberhand gewinnen konnte. Durch solche Operationen versuchte Israel, das Bewusstsein genau der Führungsschicht umzugestalten, die sich ihm entgegenstellte. Denn wenn die Palästinenser, die Araber oder ihre Führer die Sache aufgäben, dann gäbe es keine Sache mehr, von der man sprechen könnte. Die neuen Führer würden nicht nur um ihr Leben fürchten, sondern auch den israelischen Zielen gegenüber aufgeschlossener sein.

Diese Politik hat Israel in der Vergangenheit gute Dienste geleistet, aber auch unbeabsichtigte Folgen nach sich gezogen.

Diese Politik hat Israel in der Vergangenheit gute Dienste erwiesen, aber auch unbeabsichtigte Folgen nach sich gezogen. Die Uneinigkeit der Palästinenser besteht heute nicht in einer bestimmten Koalition oder politischen Gruppe, sondern in einer pragmatischen Kompradorenschicht, die das Westjordanland regiert, während homogenere Widerstandsgruppen von Orten wie Gaza aus operieren. Während die PLO einst verschiedene Strömungen, wie die Haltung von Mahmoud Abbas, in ihr Organisationsgefüge einbezog, gibt es in der derzeitigen Zusammensetzung der Widerstandsgruppen weniger Meinungsverschiedenheiten über ihre Strategien gegenüber Israel. Die Unterschiede zwischen den Widerstandsgruppen sind weitgehend taktischer Natur oder hängen mit der Wahl des Bündnissystems zusammen. Mit anderen Worten: Die Ermordung von Ismail Haniyeh führt nicht automatisch dazu, dass an seiner Stelle eine gefügigere Führung entsteht, denn die Bewegung, aus der Haniyeh hervorgegangen ist, bleibt im Rahmen des Widerstands geeint.

Darüber hinaus haben Israels Ablehnung und seine Weigerung, Persönlichkeiten wie Mahmoud Abbas entgegenzukommen oder den Palästinensern auch nur einen Bantustaat zuzugestehen, das palästinensische Bewusstsein in einer Weise geprägt, die die Überzeugung verstärkt, dass nur der Widerstand strategische Veränderungen herbeiführen kann. Diese Einstellung wird durch die Tatsache gestärkt, dass Verhandlungen mit einer arroganten und überheblichen israelischen Gesellschaft aussichtslos sind, was in jüngster Zeit durch die Ausschreitungen bei den Sde Teiman-Protesten für das Recht auf Vergewaltigung palästinensischer Gefangener verdeutlicht wurde.

Die abnehmende Wirksamkeit der israelischen Attentate

Israels Angst vor dem Frieden, gepaart mit seinem Beharren auf der Aufrechterhaltung der Vorherrschaft durch Gewalt und der ironischen Präsenz von Persönlichkeiten wie Mahmoud Abbas, der Israels Kolonisierung im Westjordanland ohne Widerstand ermöglicht, haben Palästinenser und palästinensische Widerstandsgruppen dazu gebracht, jeden ernsthaften Ansatz für Verhandlungslösungen abzulehnen. Diese Dynamik hat die Überzeugung vertieft, dass ein sinnvoller Wandel nicht durch einen Dialog mit einem Staat erreicht werden kann, der weiterhin Gewalt und Hegemonie über echte Friedensbemühungen stellt.

Darüber hinaus haben die Palästinenser ihren Widerstand neu formuliert und seine Organisationsstrukturen institutionalisiert. Der Charakter dieser Organisationen hat sich weiterentwickelt und ist weniger von einem Personenkult oder tiefen emotionalen Bindungen zu einzelnen Führern abhängig, sondern konzentriert sich mehr auf organisatorische Aufgaben und operative Effizienz. Vorbei sind die Zeiten, in denen Widerstandsgruppen nach dem Verlust einer Schlüsselfigur in sich zusammenbrachen.

Heute haben sich die palästinensischen und libanesischen Widerstandsbewegungen darauf eingestellt, dass die Ermordung eines prominenten Führers zwar einen taktischen Rückschlag bedeutet, aber nicht zur Auflösung ihrer Operationen führt. Vielmehr haben diese Gruppen in vielen Fällen ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt und solche Vorfälle als Katalysator für die weitere Konsolidierung und Stärkung ihres organisatorischen Rahmens genutzt. Dieser Wandel spiegelt eine Reifung der Widerstandsbewegungen wider, bei der Nachhaltigkeit und Kontinuität im Vordergrund stehen und nicht der Einfluss einzelner Anführer oder spezifischer klientelistischer Netzwerke, die sich innerhalb einer bestimmten politischen Formation Einfluss verschaffen wollen.

Abgesehen von den unmittelbaren taktischen Auswirkungen, was bewirken diese Attentate? In einigen Fällen können sie nach hinten losgehen, wie bei der Ermordung des Hisbollah-Führers Abbas Musawi, die den Weg für den Aufstieg von Hasan Nasrallah ebnete. In anderen Fällen können diese Maßnahmen sogar das Entstehen innovativerer und anpassungsfähigerer Befehlshaber begünstigen, die Schlüsselpositionen einnehmen können. Durch die Beseitigung einer Führungspersönlichkeit kann Israel ungewollt Raum für das Auftauchen einer anderen, oft noch beeindruckenderen Führungspersönlichkeit schaffen. Man muss sich nur die Entwicklung der Hamas und der Hisbollah nach verschiedenen Attentaten in verschiedenen historischen Phasen ansehen, um zu erkennen, dass diese Organisationen viel von ihrer Macht verloren haben.

Diese Attentate verstärken die Verbindung zwischen politisch-militärischen Organisationen und der breiteren Gesellschaft, in die sie eingebettet sind. Anstatt ihre Gegner zu schwächen, können solche Taktiken ungewollt die Einheit und Entschlossenheit festigen.

Diese Attentate stärken das Band zwischen den politisch-militärischen Organisationen und der breiteren Gesellschaft, in die sie eingebettet sind, und machen es viel schwieriger, dass sich eine echte Spaltung entwickelt. Anstatt ihre Gegner zu schwächen, können solche Taktiken ungewollt die Einheit und Entschlossenheit festigen und die Kluft zwischen militanten Gruppen und der breiten Bevölkerung überbrücken. Die Tötung von Hamas-Führern wie Ismail Haniyeh, der den Gazastreifen verlassen hat, lockert den internen Dissens.

Der wahre Grund für Israels derzeitige Politik der Attentate ist eher ein Mechanismus, um die eigene Gesellschaft zu mobilisieren, als die politische oder militärische Haltung des Gegners wirklich zu ändern. Die Wirksamkeit solcher Taktiken bei der Destabilisierung von Israels Feinden hat stark nachgelassen, was eine Verlagerung des Zwecks dieser Operationen offenbart. Anstatt die Oppositionskräfte zu schwächen, dienen diese gezielten Tötungen nun in erster Linie dem internen Zusammenhalt, der Stärkung der nationalen Stimmung in Israel und der Demonstration der geheimdienstlichen und operativen Fähigkeiten Israels. Außerdem kann Israel so behaupten, dass es die Oberhand gewonnen hat, wenn es darum geht, die Eskalationsleiter gegenüber seinen Gegnern zu dominieren.

Der wahre Grund für Israels derzeitige Politik der Attentate dient eher dazu, die eigene Gesellschaft aufzurütteln, als die politische oder militärische Haltung des Gegners wirklich zu verändern.

Letztlich handelt es sich bei diesen Taten um eine Demonstration taktischer Fähigkeiten, die die Überlegenheit der israelischen Macht untermauern soll und vor allem darauf abzielt, die Israelis in einer Zeit zu beeindrucken, in der die Israelis das Gefühl haben, dass ihre Armee und ihr Geheimdienstapparat sie im Stich lassen. Wenn Israel von einem „Verlust der Abschreckung“ spricht, geht es nicht so sehr darum, wie es von seinen Feinden wahrgenommen wird, sondern vielmehr darum, wie es selbst wahrgenommen wird. Bei der Rhetorik der Abschreckung geht es weniger um äußere Bedrohungen als vielmehr um die Aufrechterhaltung eines internen Narrativs der Stärke und Unbesiegbarkeit, das sicherstellt, dass das Bild der israelischen Macht in der kollektiven Psyche der eigenen Gesellschaft intakt bleibt.

Übersetzt mit deepl.com

