https://mondoweiss.net/2024/08/israeli-medias-coverage-of-the-rape-of-palestinian-detainees-shows-support-for-sexual-violence-in-service-of-genocide/



Die Berichterstattung der israelischen Medien über die Vergewaltigung palästinensischer Gefangener zeigt die Unterstützung sexueller Gewalt im Dienste des Völkermords

Von Jonathan Ofir

12. August 2024

Die israelische Medienberichterstattung über die Vergewaltigung palästinensischer Häftlinge zeigt, dass sexuelle Gewalt als Waffe des Völkermords in der israelischen Gesellschaft weithin akzeptiert wird.

Screenshot aus einem Bericht des israelischen Senders Channel 12 über die sexuelle Nötigung und Vergewaltigung einer palästinensischen Gefangenen im Sde Teiman-Gefängnis. (Bildschirmfoto: Kanal 12)

Das israelische Drama um die Ermittlungen gegen zehn Soldaten, die im Verdacht stehen, eine palästinensische Gefangene in der Foltereinrichtung Sde Teiman gruppenvergewaltigt zu haben, erreicht immer neue Tiefpunkte. Die Reaktion der Israelis, nicht nur auf der rechten Seite, sondern auch im israelischen Mainstream, hat eine sadistische Rachsucht und eine Besessenheit von der Hamas offenbart, die als Rechtfertigung dafür dient, die Hölle auf die Palästinenser loszulassen, einschließlich sexuellen Missbrauchs.

Tatsächlich zeichnet die Medienberichterstattung über die Ereignisse der letzten Woche ein düsteres und aufschlussreiches Bild der israelischen Gesellschaft.

Es begann damit, dass der israelische Mainstream-Kanal 12 einen Bericht über den Fall der Gruppenvergewaltigung ausstrahlte. Der Bericht zeigt einen Ausschnitt aus der Überwachungskamera, die die Vergewaltigung aufnahm – mit drei Soldaten, die ihre Schilde hochhielten, um das Verbrechen vor der Kamera zu verbergen. Sie wussten genau, was sie taten.

Lesen Sie auch: Netanjahus willige Henker: Wie gewöhnliche Israelis zu Massenmördern wurden.

Aber abgesehen von dem erschütternden Aspekt der Tat selbst ist die Art des Berichts von Channel 12. Ein ganzes Viertel des vierminütigen Berichts ist der Frage gewidmet, ob der Verhaftete ein „Nukhba“-Mitglied der Hamas war – ein Elitekämpfer, der an dem Anschlag vom 7. Oktober beteiligt war. Ein solcher Fokus spiegelt eine Besessenheit wider. Sie legt nahe, dass manche Menschen es verdienen, von Gruppen vergewaltigt zu werden und sich Gegenstände in den Anus einführen zu lassen, manche weniger.

Sehen wir uns an, was Kanal 12 zu diesem Thema sagt:

„Der Terrorist, der in der Dokumentation auftaucht, war nicht an dem Massaker vom 7. Oktober beteiligt und gehörte nicht zu den Nukhba-Kräften. Nach Informationen des militärischen Nachrichtendienstes AMAN handelt es sich bei ihm um einen Hamas-Polizisten, der in der Drogenkontrollabteilung tätig war. In dem Geheimdienstbericht, der in seinem Fall vorgelegt wurde, heißt es, dass er trotzdem zu den Kräften gehört, die Terrorakte gegen Israel verüben, und es wird betont, dass er im Falle seiner Freilassung ein großes Risiko darstellt. Auch wurde der Terrorist nicht zu Beginn des Krieges, sondern im März verhaftet. Im Gegensatz zu dem, was behauptet wurde, war er kein (militärischer) Kompaniechef in Jabalia – die Quelle des Fehlers liegt in der Interpretation der Initialen – das heißt, nicht [militärisch] M.P. [auf Hebräisch steht die militärische Terminologie für ‚Mefaked Pluga‘ oder Kompaniechef], sondern M.P., was für ‚Mahane Plitim‘ – Flüchtlingslager [auf Hebräisch] Jabalia – steht.“

Lassen Sie uns hier innehalten und darüber nachdenken, was gesagt wurde – dies ist ein Beamter, ein Polizist. Aber jeder, der auch nur im Entferntesten mit der Hamas in Verbindung steht, gilt als Terrorist, weil die Hamas als Terrororganisation gilt. Eigentlich spielt das für Israel keine Rolle, denn wie Präsident Isaac Herzog im Oktober sagte, gibt es in Gaza einfach keine „unbeteiligten Zivilisten“; sie sind alle mit der Hamas verbunden.

Aber warum geht Kanal 12 auf all das ein, wenn es keinen Unterschied macht?

Kanal 12 ist ein zentristischer Sender und der größte Nachrichtenanbieter. Indem er uns mit diesen Details konfrontiert, distanziert er sich von den Tätern und ihren Verteidigern, die meist der extremen Rechten angehören. Der Sender strahlte auch Interviews und verstörende Aussagen der Anwälte der mutmaßlichen Gruppenvergewaltiger aus. Eine der Anwältinnen, Nati Rom, behauptet, die israelischen Soldaten hätten in Notwehr gehandelt, als ob es sich gar nicht um eine vorsätzliche Gruppenvergewaltigung gehandelt hätte:

„Er [der palästinensische Gefangene] versucht, zwei Soldaten zu beißen, er versucht, einen anderen Soldaten zu kratzen, und als ein Taser gegen ihn eingesetzt wird, wehrt er sich ebenfalls und greift diesen Soldaten an und kratzt ihn, und deshalb sind sie gezwungen, Gewalt anzuwenden, um ihn zurückzuhalten“.

Ein anderer Anwalt, Adi Kedar, beklagt, dass

„die Militärstaatsanwaltschaft und die militärische Ermittlungseinheit mit all ihren Kräften gezielt und vorsätzlich eingesetzt werden … Wir befinden uns in einem Krieg – all diese Ressourcen für die Rechte des Terroristen gegen diese zehn Helden zu investieren, die wirklich über das normale Maß hinaus gehandelt haben, und gegen die der Verdacht sehr, sehr vage ist, ist sehr enttäuschend, sowohl auf juristischer als auch auf persönlicher Ebene, und ich hoffe, dass diese Verhaftung bald aufhört.“

Kanal 12 gab den Anwälten Sendezeit für ihre ungeheuerlichen Aussagen, ohne sie zu kommentieren – angeblich eine neutrale Haltung. Tali Shapiro kommentierte dies in den sozialen Medien wie folgt: „Den israelischen Medien zufolge ist in einem Vergewaltigungsfall, an dem Militärangehörige beteiligt sind, nicht so sehr die Vergewaltigung wichtig, sondern vielmehr, wie sehr das Opfer eine Nukhba ist.“

Am Mittwoch zeigte der rechtsextreme Sender Channel 14, der Anfang des Jahres mehrere Snuff-Videos von diesen Foltereinrichtungen ausstrahlte, in seiner Sendung „The Patriots“ ein zehnminütiges Interview mit einem der Vergewaltigungsverdächtigen. Er sitzt dort in einer Armeeuniform, hat eine Waffe über der Schulter und trägt eine schwarze Maske. Der Moderator beginnt mit der Aussage, dass der maskierte Verdächtige im Rahmen des Falles mit „dem Nukhba-Terroristen, verflucht sei sein Name“ belastet wird. Der Verdächtige beschwert sich über das, was er als Hexenjagd ansieht, und beglückwünscht die Rechten dazu, dass sie sich erhoben haben, um dagegen zu protestieren. Er erhält unzählige Ovationen. Auf die Frage nach den Aufnahmen der Sicherheitskameras und den Soldaten, die die Schilde so hochhalten, antwortet er, dass es sich dabei um ein Standardverfahren handele. Er rügt Channel 12 und deren Journalisten Guy Peleg, weil sie die Soldaten in dem erwähnten Bericht verleumdet haben.

Das ist ein unglaublicher Anblick – hier ist eine teilweise untertitelte Version in Middle East Eye zu sehen. Und stellen Sie sich vor, dieser Typ ruft zu Recht und Ordnung auf. Während er die Proteste der Rechten gegen die Verhaftung begrüßt, fordert er sie dennoch auf, „nicht in Lager einzubrechen“, weil das „unserem guten Namen schadet“.

Eine weitere schockierende Entwicklung ereignete sich am selben Tag während einer Diskussion in den Morgennachrichten von Kanal 12.

Der Journalist und Diskussionsteilnehmer von Kanal 12, Yehuda Shlezinger, kommentierte den Fall der Gruppenvergewaltigung:

„Es interessiert mich am Arsch, was sie dieser Hamas-Person angetan haben… Aus meiner Sicht ist das Problem hier, dass es keine geregelte Politik des Staates ist, Gefangene zu missbrauchen. Zunächst einmal haben sie es verdient. Vielleicht dient es als Abschreckung… Es ist eine würdige Rache, es ist nur schade, dass es nicht auf institutionelle Weise geschieht.“

Später veröffentlichte Ynet einen Artikel mit der Überschrift, dass sich Shlezinger „entschuldigt“ habe. Hier ist seine „Entschuldigung“:

„Es war ein Fehler, diese Dinge in einer Live-Sendung zu sagen. Ich lag falsch. Wir müssen sie (sic) auf das Schärfste angreifen, so wie ich gesehen habe, wie es die heldenhaften Soldaten in Khan Younis, Jabalia und Rafah getan haben… Die Terroristen müssen nach dem Gesetz hingerichtet werden. Der Staat soll sich mit ihnen befassen, zur Erinnerung und zur Mahnung, was Amalek euch angetan hat.“

Shlezinger bezieht sich also wieder einmal auf die biblische Amalek-Geschichte und schlägt einen totalen Völkermord bis hin zu Babys und Tieren vor. Dies ist seine „Entschuldigung“. Übrigens ist die systematische Misshandlung von Gefangenen bereits etablierte Staatspolitik – aber nicht unbedingt Gruppenvergewaltigung.

Kanal 12 versuchte, sich von Shlezingers in der Sendung geäußerten Ansichten zu distanzieren. Die Produktion „bedauerte“ die Diskussion und stellte fest, dass Shlezinger gesagt wurde, dass diese Dinge nicht hätten gesagt werden dürfen. Der Moderator, Niv Raskin, sagte, dass er sich „von diesen Äußerungen distanziert“ und dass „es richtig gewesen wäre, dies in der Sendung selbst zu tun“ (was er nicht getan hat – die Herausforderung an Shlezinger kam vom Haaretz-Journalisten Josh Breiner). Raskin stellt fest, dass „Shlezinger seine Reue über die Äußerungen zum Ausdruck gebracht und sich entschuldigt hat“. Doch die „Entschuldigung“ beschwört, wie wir sehen, den Völkermord herauf und ist lediglich ein Bedauern darüber, dass er in der Sendung eine Vergewaltigung befürwortet hat.

Der Sender Keshet „verurteilte die Äußerungen, die heute in der Live-Sendung gemacht wurden, aufs Schärfste“ und forderte die Produktion auf, „Shlezinger in naher Zukunft nicht mehr in die Morgensendung einzuladen.“

Einen Tag später, am Donnerstag, veröffentlichte Middle East Eye eine weitere Zeugenaussage eines männlichen palästinensischen Gefangenen, der vergewaltigt wurde, und berichtete über den systematischen sexuellen Missbrauch, aber diesmal mit einem zusätzlichen Blickwinkel – weibliche jugendliche Soldaten vergewaltigen Männer. Es ist anzumerken, dass das Phänomen, dass Männer öffentlich, mit ihrem Namen und auf Video aussagen, vor dem 7. Oktober noch nicht existierte. Die Scham, die mit solchen Vorkommnissen verbunden ist, führte dazu, dass in den seltenen Fällen, in denen darüber berichtet wurde, dies anonym geschah. Dies zeigt nicht nur den systematischen Charakter des Missbrauchs, sondern auch die Tatsache, dass diese Männer nun bereit sind, ihre Privatsphäre und ihre persönliche Würde aufzugeben, um dazu beizutragen, die Realität für ihre Brüder zu verändern, die immer noch täglich dem Missbrauch ausgesetzt sind.

Ibrahim Salem, der letzte Woche nach fast achtmonatiger Haft freigelassen wurde, erzählte Middle East Eye von seiner Folter und dem Verhör in Sde Teiman (Warnung vor dem Auslöser):

„Ich bemerkte, dass [der Soldat] etwas auf mich klebte. Dann begann ich zu zittern. Er gab mir Elektroschocks. Er gab mir Stromschläge an empfindlichen Stellen und schlug mich an diesen Stellen.“

Der Bericht fährt fort:

„Obwohl es weit verbreitet war, sprachen die Häftlinge selten miteinander darüber, sagte er. Vielen war es peinlich, dies zuzugeben, vor allem, wenn sie von weiblichen Soldaten vergewaltigt wurden, die manchmal noch im Teenageralter waren. Es war gängige Praxis, dass die Soldaten die Häftlinge nackt auszogen, ihnen Gegenstände in das Rektum einführten und ihnen beim Umziehen aggressiv an die Genitalien fassten. Als sich herumsprach, dass ein Gefangener in den 40ern vergewaltigt worden war, ging Salem so lange auf ihn zu, bis er ihm erzählte, was ihm passiert war.

Er erzählte mir, dass er von einer Soldatin vergewaltigt wurde“, so Salem gegenüber MEE. Als er ihn fragte, wie es geschah, erklärte der Gefangene, dass es in Anwesenheit eines anderen Soldaten im Raum geschah. Der Gefangene wurde über einen Tisch gebeugt, die Hände vor sich gelegt und mit Handschellen gefesselt. Die Soldatin, die hinter ihm stand, führte ihre Finger und andere Gegenstände in sein Rektum ein.

Salem sagte, er sei auch von einer Soldatin im Intimbereich berührt worden und habe irgendwann Gegenstände in sein Rektum eingeführt bekommen.“

Übersetzt mit deepl.com

