Die Folgen der israelischen Ermordung von Ismail Haniyeh zeigen das Versagen der Regierung Biden

Von Mitchell Plitnick

4. August 2024

Die Biden-Administration will ein Waffenstillstandsabkommen, ist aber nicht bereit, Druck auf Israel auszuüben, damit es zustande kommt. Netanyahu weiß das und treibt den Völkermord an den Palästinensern und den regionalen Krieg mit der Achse des Widerstands voran.

Joe Biden und Kamala Harris gehen am 5. Mai 2023 vor dem Weißen Haus spazieren. (Offizielles Foto des Weißen Hauses von Adam Schultz)

Innerhalb weniger Stunden tötete Israel den führenden Unterhändler der Hamas bei den Waffenstillstandsverhandlungen, Ismail Haniyeh, ermordete eine der ranghöchsten Persönlichkeiten der Hisbollah, Fuad Shukr, sah zu, wie seine Bürger, darunter Mitglieder der Knesset und mindestens ein Minister der Regierung, für ihr „Recht“, palästinensische Gefangene zu vergewaltigen, randalierten, und gab bekannt, dass es Anfang dieses Monats den Chef der Izzedine al-Qassam-Brigaden der Hamas, Mohammed Deif, getötet hatte, eine Behauptung, die die Hamas weder bestätigte noch dementierte.

Das sind eine ganze Reihe von Ereignissen. In ihrem Gefolge wartete die Welt darauf, wie die Vereinigten Staaten reagieren würden.

Das Schweigen Washingtons als Reaktion auf diese Aktionen war ohrenbetäubend und spricht nicht gerade für die amerikanische Position in der Region oder die eigenen politischen Entscheidungen.

Weder Präsident Joe Biden noch die Vizepräsidentin und voraussichtliche Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, haben sich zu diesen Ereignissen geäußert. Was wir von Regierungsvertretern gehört haben, gibt wenig Aufschluss über ihre tatsächlichen Reaktionen.

Außenminister Antony Blinken schien überrascht zu sein, als er nach der Ermordung Haniyehs gefragt wurde. „Das ist etwas, von dem wir nichts wussten und an dem wir nicht beteiligt waren. Es ist sehr schwer, darüber zu spekulieren“, war Blinkens Antwort.

Verteidigungsminister Lloyd Austin gab eine symbolische Antwort über die Bereitschaft der Vereinigten Staaten, Israel zu verteidigen, während der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, einer Kritik am nächsten kam, indem er sagte: „Diese Berichte der letzten 24, 48 Stunden tragen sicherlich nicht dazu bei, dass die Temperatur sinkt. Wir sind natürlich über eine Eskalation besorgt.“

Am Freitag begannen die Vereinigten Staaten damit, Marine- und Luftwaffenressourcen näher an Israel heranzuführen, um eine größere Eskalation einzudämmen, wenn die Reaktion des Irans, der Hisbollah, der Ansar Allah und anderer Gruppen in der Region Israel trifft, wie alle erwarten.

Der wirksamste Weg, eine Eskalation zu vermeiden, indem man die Waffenlieferungen an Israel einstellt und es ein für alle Mal davon abhält, seinen endlosen Kurs rücksichtsloser Aktionen in der gesamten Region fortzusetzen, ist offensichtlich vom Tisch, was nicht weniger ist, als jeder erwartet hätte.

Die Reaktion der USA, oder das Fehlen einer solchen

Auch wenn Kirby den Schlag im Libanon, bei dem Fuad Shukr getötet wurde, in seine Kritik einbezog, ist es unwahrscheinlich, dass die Tötung von Shukr und Haniyeh in Washington die gleiche Reaktion hervorgerufen hat.

Fuad Shukr war eine Führungspersönlichkeit der Hisbollah aus den ersten Tagen dieser Gruppe. Als junger Mann war Shukr sowohl an der Planung als auch an der Ausführung des Bombenanschlags auf eine Kaserne in Beirut im Jahr 1983 beteiligt, in der ausländische Soldaten untergebracht waren und 241 amerikanische und 58 französische Soldaten getötet wurden. Dieser Anschlag machte die Hisbollah bekannt und machte Shukr zu einem von den Vereinigten Staaten gesuchten Mann.

Seine Ermordung muss daher in Washington eine willkommene Nachricht gewesen sein, auch wenn man befürchtete, dass die Kämpfe an der Nordgrenze Israels dadurch eskalieren könnten.

Der Zeitpunkt des Angriffs auf Beirut und des Bombenanschlags auf Haniyehs Hotelzimmer in Teheran deutet darauf hin, dass es sich um koordinierte Aktionen handelte, auch wenn die Vereinigten Staaten möglicherweise nur von einer, von beiden oder von keiner der beiden Aktionen Kenntnis hatten.

Dies sollte jedoch nicht bedeuten, dass die USA nicht indirekt an Israels Entscheidung, diese Attentate auszuführen, beteiligt waren. Am Mittwoch starteten die USA Luftangriffe auf Kämpfer der Kata’ib Hisbollah im Irak als Reaktion auf Angriffe auf irakische Stützpunkte, in denen US-Soldaten stationiert sind, am Wochenende und am Vortag.

Der Schlagabtausch stellte die erste größere Eskalation seit fast sechs Monaten dar, nachdem die irakische Regierung die Widerstandsgruppen zu einer Deeskalation ihrer Angriffe auf amerikanische Ziele im Irak aufgefordert hatte. Der irakische Ministerpräsident reagierte auf die jüngste amerikanische Aktion mit der erneuten Forderung, die USA sollten den irakischen Boden verlassen – eine Forderung, die wiederholt erhoben und von Washington wiederholt ignoriert wurde.

In Anbetracht der erhöhten Spannungen an dieser Front und der allgemein verringerten Aufmerksamkeit für die Region, da sich die Augen der Amerikaner auf ihre eigenen Präsidentschaftswahlen richten, könnte Israel durchaus beschlossen haben, dass, da die USA eine Periode relativer Ruhe mit den vom Iran unterstützten Milizen unterbrochen hatten, es ein guter Zeitpunkt für eine Reihe von Angriffen war. Diese Entscheidung könnte ohne jegliche Absprache mit den USA getroffen worden sein, zumindest was den Mord an Haniyeh betrifft.

Wenn die Vereinigten Staaten wirklich im Unklaren gelassen wurden, wäre Biden noch weniger als sonst geneigt, Maßnahmen gegen Israel zu ergreifen. Das Letzte, was er den Israelis, dem Nahen Osten oder den amerikanischen Wählern klarmachen möchte, ist, wie wenig Einfluss er auf Netanjahu hat, da dieser sich absolut weigert, die ihm zur Verfügung stehenden Zwangsmittel einzusetzen.

Die Tötung des Unterhändlers beendet die Waffenstillstandsgespräche

Während die Ermordung von Shukr angesichts der von der Hisbollah wiederholt bekundeten Abneigung gegen eine Eskalation des Konflikts ein vertretbares Risiko darstellte, versetzte die Ermordung Haniyehs dem Versuch der Regierung Biden, einen Waffenstillstand auszuhandeln oder zumindest die ausschließliche Rolle Israels bei der Vereitelung eines solchen zu verschleiern, einen schweren Schlag.

Blinkens jüngste Bemerkung,er sei„innerhalb der Zehn-Yad-Linie„, deutete darauf hin, dass er eine Einigung für sehr nahe liegend hielt. Der Druck, innerhalb Israels eine Einigung zu erzielen, hat erheblich zugenommen, da immer mehr Menschen, einschließlich der israelischen Militär- und Geheimdienstführung, erkannt haben, dass die Geiseln nicht vom israelischen Militär befreit werden. Israelische Unterhändler haben sogar öffentlich ihre Frustration über Netanjahus Blockade einer Einigung zum Ausdruck gebracht.

Mit der Tötung Haniyehs eliminiert Israel nicht nur den Führer des Hamas-Verhandlungsteams, sondern auch die vielleicht moderateste Stimme in der Hamas. Haniyeh hatte erst vor drei Monatenangedeutet, dass die Hamas einen palästinensischen Staat neben Israel akzeptieren und unter diesen Umständen ihren militärischen Flügel auflösen würde.

Haniyeh war nicht nur relativ gemäßigt, sondern er hatte auch den nötigen Rückhalt bei den Hamas-Anhängern und genug Respekt von militanteren Figuren wie Yahiya Sinwar, um mit seiner Ansicht einen gewissen Einfluss zu haben. Man könnte sogar vermuten, dass dies ein wichtiger Faktor für Israels Wunsch war, ihn zu beseitigen.

Einige Analysten haben spekuliert, dass die Tötung Haniyehs in Verbindung mit der israelischen Behauptung, Deifs Tötung sei bestätigt worden, Israel die Möglichkeit gibt, eine Siegesgeschichte zu erzählen und Netanjahu den Weg zu einem Waffenstillstand zu ebnen.

Obwohl Netanjahu in Israel nach wie vor unpopulär ist, ist er so populär wie seit dem 7. Oktober nicht mehr, und Analysten spekulieren, dass er zu glauben beginnt, er könne das Ende des Völkermords im Gazastreifen überstehen.

Das ist Wunschdenken. Netanjahu ist nach wie vor unpopulär und steht immer noch unter Korruptionsverdacht. Es wird äußerst schwierig sein, der israelischen Rechten einen Sieg zu verkaufen, wenn dieser nicht den Tod oder die Gefangennahme von Yahiya Sinwar und die Ausschaltung der militärischen Kapazitäten der Hamas und anderer Gruppen in Gaza beinhaltet. Zwar könnte Sinwar theoretisch jederzeit gefunden und ermordet werden, doch die Fähigkeit der palästinensischen Kämpfer, den Kampf fortzusetzen , ist stärker, als die Zerstörung des Gazastreifens vermuten lässt.

Was bedeutet das für Biden und Harris?

Am Donnerstag sprach Präsident Biden mit Netanjahu. Der Bericht über das Gespräch war kurz und bündig und spiegelte eine Position Bidens wider, die er während seiner gesamten Präsidentschaft beibehalten hat.

Der vollständige Wortlaut lautet:

Präsident Biden hat heute mit dem israelischen Premierminister Netanjahu gesprochen. Der Präsident bekräftigte sein Engagement für die Sicherheit Israels gegen alle Bedrohungen durch den Iran, einschließlich der von ihm unterstützten terroristischen Gruppen Hamas, Hisbollah und Houthis. Der Präsident erörterte die Bemühungen zur Unterstützung der israelischen Verteidigung gegen Bedrohungen, auch gegen ballistische Raketen und Drohnen, einschließlich neuer defensiver US-Militäreinrichtungen. Neben diesem Engagement für Israels Verteidigung betonte der Präsident die Bedeutung der laufenden Bemühungen um eine Deeskalation der allgemeinen Spannungen in der Region. Auch Vizepräsident Harris nahm an dem Gespräch teil.

Biden machte deutlich, dass die Vereinigten Staaten Israel gegen die Folgen seines Handelns verteidigen würden. Dies äußerte sich unmittelbar in der Anordnung von Verteidigungsminister Lloyd Austin, zusätzliche Luft- und Seestreitkräfte zum Schutz der Grenzen Israels zu entsenden.

Biden erwähnte zwar die Notwendigkeit, die Spannungen in der Region zu deeskalieren, aber einige Dinge fehlten auffallend.

Zum einen wurde das israelische Vorgehen, das zu den erhöhten Spannungen geführt hat, nicht erwähnt. Normalerweise wird das Recht Israels auf „Selbstverteidigung“ (das wohlgemerkt keine außergerichtlichen Tötungen abdeckt) erwähnt, aber das fehlte hier.

Auch die Waffenstillstandsgespräche oder gar die israelischen Geiseln, die in Gaza festgehalten werden, wurden mit keinem Wort erwähnt. Angesichts der Position Haniyehs bei diesen Gesprächen ist dies ein sehr bemerkenswertes Versäumnis. Man hat den Eindruck, dass die Vereinigten Staaten zumindest im Moment nicht mehr den Eindruck erwecken, dass diese Gespräche von jemand anderem als Netanjahu behindert werden.

Die Gespräche sind aus offensichtlichen Gründen unterbrochen worden. Am Freitag und Samstag sickerten Berichte durch, wonach Biden Netanjahu gesagt haben soll, er solle aufhören, ihn zu verarschen, wenn es darum gehe, dass Israel sich ernsthaft auf Waffenstillstandsgespräche einlasse, und er solle die Eskalation beenden. Doch während er dies sagte, eilten die amerikanischen Schiffe und Flugzeuge zu Israels Verteidigung.

Ein Grund für die Dualität ist, dass Vizepräsidentin Kamala Harris ebenfalls an dem Telefonat teilnahm, obwohl ihre Rolle eher die eines Beobachters gewesen zu sein scheint. Dies scheint ein weiteres Zeichen dafür zu sein, dass Harris in Bezug auf die Israel-Politik nicht von Biden abweicht, sondern das von Biden projizierte Bild der völligen Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben der Palästinenser ablegen will.

Trotz der Rhetorik fühlt sich Netanjahu jedoch eindeutig ermutigt, und das zu Recht.

Es ist unwahrscheinlich, dass Biden von Israels Plan, Haniyeh auszuschalten, wusste. Es gibt keinen guten Grund für Biden, eine solche Aktion Israels einfach zuzulassen und damit die Bemühungen um einen Waffenstillstand zu untergraben, die Biden noch vor den Wahlen erreichen möchte. Aber Biden ist nicht anders als in den letzten zwei Monaten: Er will eine Waffenstillstandsvereinbarung, die die Freilassung der israelischen Geiseln vorsieht, ist aber nicht bereit, Netanjahu materiell unter Druck zu setzen, um dies zu erreichen. Und abgesehen von den Äußerlichkeiten scheint Harris damit einverstanden zu sein, zumindest solange sie noch Bidens Vizepräsidentin ist.

Biden rechnet damit, dass die Proteste in Israel und die wachsende Wut vieler israelischer Politiker Netanjahu dazu bewegen werden, das Abkommen nicht länger zu blockieren. Doch Netanjahu hat keine Anzeichen dafür gezeigt, dass er in seiner Entschlossenheit nachlässt, den Völkermord und die Vision, die er mit der extremen Rechten in Israel teilt, weiter voranzutreiben und endlich einen Schlag zu führen, der nicht nur die Palästinenser, sondern auch die Achse des Widerstands ein für alle Mal besiegt.

Allein die Idee ist Wahnsinn. Sie wird die Region in Aufruhr versetzen, und Israel wird so schwer getroffen werden wie noch nie zuvor. Die Koalition der Länder, die den iranischen Angriff im April vereitelt hat, wird Israel nicht helfen, wenn es einen regionalen Krieg beginnt. In einem solchen Krieg wird es keine Gewinner geben, auch nicht in Israel.

Netanjahu weiß sehr wohl, dass der Präsident bis zum Wahltag nichts tun wird, was als eine wesentliche Änderung der Politik gegenüber Israel angesehen werden könnte, unabhängig von Bidens oder Harris‘ Rhetorik. Biden mag härtere Töne anschlagen, er mag Netanjahu sogar zurechtweisen, aber das Geld, die Waffen und die politische Deckung werden nicht verschwinden.

Harris hat zwar gezeigt, dass sie versuchen will, einige der Wähler zurückzugewinnen, die Biden mit seiner Gaza-Politik verloren hat, aber sie hat nicht gezeigt, dass sie bereit ist, dafür Risiken einzugehen. Es wird sich zeigen, wie riskant es ist, sich weiterhin mehr um die pro-israelischen Spender zu kümmern als um die jungen, arabischen, muslimischen und progressiven Wähler. Aber das scheint der Kurs zu sein, den sie eingeschlagen hat.

