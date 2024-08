https://mondoweiss.net/2024/08/mainstream-media-coverage-of-israels-assassination-campaign-misleads-the-u-s-public/



Die Mainstream-Medienberichterstattung über Israels Attentatskampagne führt die US-amerikanische Öffentlichkeit in die Irre

Von James North

3. August 20241

Israels provokative Attentate auf Hamas-Führer Ismail Haniyeh und Hisbollah-Kommandeur Fouad Shukr haben das Risiko eines größeren Krieges im Nahen Osten erhöht, aber die US-Medien feiern lieber die israelische Spionage, als sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Ronen Bergman wird am 26. Januar 2023 von Christiane Amanpour von CNN interviewt. (Screenshot)

Israels provokative Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh und des Hisbollah-Oberkommandierenden Fouad Shukr hat das Risiko eines größeren Krieges im Nahen Osten erhöht, der auch die USA mit einbeziehen könnte, aber die US-Mainstream-Medien verpfuschen typischerweise ihre Berichterstattung – mit einer überraschenden Ausnahme.

Die New York Times und andere Zeitungen erläutern nirgendwo den Kontext, die Geschichte und die möglichen Beweggründe für diese Attentate. Dazu gehört, dass Benjamin Netanjahu die Anschläge aus eigennützigen politischen Gründen angeordnet haben könnte, um seinen Prozess wegen Korruption hinauszuzögern – obwohl andere Medien nicht zögern, diese Verbindung herzustellen, einschließlich einer führenden Zeitung in Israel selbst.

Darüber hinaus werden Israels Tötungen in der US-Berichterstattung meist als heroische Aktionen der Selbstverteidigung dargestellt, anstatt die Wahrheit zu sagen – dass die Attentate gegen internationales Recht verstoßen und eine enorme Bedrohung für die globale Sicherheit darstellen.

[Ronen Bergman von der New York Times, dessen Verbindungen zum israelischen Geheimdienst ein offenes Geheimnis sind, konnte seine Freude über die erfolgreiche Ermordung kaum verbergen.

Beginnen wir mit der New York Times. Einer ihrer längeren Berichte wartet bis zu Absatz 9, um zu erklären, „dass die Morde. . drohen, den Nahen Osten in einen größeren Krieg zu verwickeln“, aber es gibt keinerlei Bemühungen, Netanjahus (mögliche) persönliche Motivation zu enthüllen. Noch schlimmer war die Behauptung von Ronen Bergman in einem anderen Artikel (er arbeitete mit zwei anderen Times-Reportern zusammen, aber die Geschichte stammte eindeutig von ihm), dass Haniyeh tatsächlich durch eine Bombe getötet wurde, die Monate zuvor gelegt worden war, und nicht durch einen Luft- oder Drohnenangriff auf Teheran. Bergman, dessen Verbindungen zum israelischen Geheimdienst ein offenes Geheimnis sind, konnte seine Freude über das gelungene Attentat kaum verbergen. Sein Tonfall war durchweg respektvoll gegenüber Israels Taten; der Bericht las sich wie ein Drehbuch. Bergman erinnerte die Leser nirgends daran, dass Regierungen, die Menschen in anderen Ländern töten, gegen das Völkerrecht verstoßen.

Hinzu kommt, dass Ismail Haniyeh der Hauptverhandlungsführer der Hamas in den laufenden Gesprächen über eine Geiselbefreiung und einen Waffenstillstand war. Viele weisen darauf hin, dass man, wenn man ernsthaft versucht, eine Einigung zu erzielen, nicht den wichtigsten Unterhändler der anderen Seite ermorden sollte.

Die Journalisten wissen, dass sie ihre Berichterstattung beeinflussen können, indem sie entscheiden, welche Experten sie zitieren. In einem anderen Bericht der Times fand Peter Baker vier Personen, die alle der Mitte oder der Rechten angehörten. Der am wenigsten unvernünftige, der ehemalige US-Verhandlungsführer Aaron David Miller, wurde in den letzten beiden Absätzen begraben. Baker zitierte keine Palästinenser, keine Libanesen und keine Iraner.

Der US-Mainstream betonte auch nicht ausreichend, dass Israels Attentate, insbesondere die Tötung Haniyehs, für die US-Regierung offenbar überraschend kamen – obwohl unser Land Soldaten in der Region hat, die zur Zielscheibe werden könnten (und in der Vergangenheit wurden), wenn der Iran (oder andere) Vergeltung üben. Hätten die New York Times und andere nicht US-Experten finden können, die dieses skandalöse Verhalten anprangern, zumal Amerika weiterhin für Israels Krieg gegen den Gazastreifen bezahlt, selbst nachdem das massenhafte Töten von Zivilisten die Wahlchancen der Regierung Biden-Harris schwer beschädigt hat?

Nach mehreren Tagen dieses medialen Fehlverhaltens und der Festlegung des medialen Narrativs muss jemand bei der Times einen Gewissensbiss verspürt haben. Die Schlagzeile von Steven Erlanger lautete gestern: „Netanjahu, trotzig, scheint schurkisch geworden zu sein und riskiert einen regionalen Krieg“. Und unten in Absatz 6 gab Erlanger zu, dass Netanjahus Trotz „den Verdacht nährt, dass er das Land im Krieg hält, um sich selbst an der Macht zu halten“ – obwohl er den seit langem bestehenden Verdacht ausließ, dass der israelische Premierminister auch die USA in einen Kampf hineinlocken will. (Hinzu kommt, dass die Zeitung Erlangers Artikel in der heutigen Printausgabe auf Seite 11 platzierte, statt auf der Titelseite, wo er hingehört.)

Die Washington Post war ein wenig besser. Die Zeitung zitierte zumindest den angesehenen Mouin Rabbani, der darauf hinwies, dass Israels frühere Morde an führenden palästinensischen Persönlichkeiten „bestenfalls begrenzte Auswirkungen auf die Fähigkeiten der [Hamas], auf ihre Entwicklung . . . Ich würde die Ermordung von Führern nicht mit der Auslöschung einer Bewegung gleichsetzen“.

Unterdessen zögerte die israelische Zeitung Haaretz nicht, einen Artikel mit der Schlagzeile zu veröffentlichen: „Provoziert Israel absichtlich eine Eskalation, die die USA in den Konflikt hineinziehen könnte?“

Es gab eine angenehme Überraschung. Trita Parsi ist eine iranische Amerikanerin und eine angesehene und prominente Wissenschaftlerin. Aber irgendwie scheinen die Mainstream-Medien in den USA weder seine E-Mail-Adresse noch seine Telefonnummer finden zu können. Unmittelbar nach der Ermordung Haniyehs veröffentlichte Parsi eine schnelle, ausführliche Antwort auf X, ehemals Twitter, die wie folgt begann „Das Attentat tötet die Waffenstillstandsgespräche. Netanjahu hat die Waffenstillstandsgespräche sabotiert, weil die Beendigung des Krieges wahrscheinlich seine politische Karriere beenden wird.“

Auf dieser Website wird die Palästina-Berichterstattung des National Public Radio seit langem als noch schlimmer als die niedrige Messlatte der Mainstream-Medien angeklagt. Aber ausnahmsweise hat Steve Inskeep von NPR ein Interview mit Trita Parsi auf Sendung gegeben. Parsi konnte dem großen landesweiten NPR-Publikum mitteilen, dass Netanjahu die Gespräche über einen Waffenstillstand und eine Rückkehr der Geiseln „absichtlich beendet“ habe. „Netanjahu hat diese Verhandlungen systematisch unterminiert“, sagte Parsi. „Israelische Medien haben sogar berichtet, wie er selektiv Geheimdienstinformationen veröffentlicht hat, um die Gespräche zu sabotieren. Aber nichts wird die Gespräche mehr sabotieren als die Tötung des Mannes auf der anderen Seite des Verhandlungstisches.“

