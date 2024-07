https://mondoweiss.net/2024/07/the-shift-bidens-legacy-is-genocide/



Die Verschiebung: Bidens Vermächtnis ist Völkermord

Von Michael Arria

25. Juli 2024

Die Lobreden auf Bidens politische Karriere sollten sein wahres Vermächtnis hervorheben: die Zerstörung des Gazastreifens.

US-Präsident Joe Biden hält im Oktober 2023 eine Rede im Weißen Haus. (Foto: Büro des Weißen Hauses via APA Images)

Als Joe Biden bekannt gab, dass er aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024 aussteigt, überschlugen sich die Lobeshymnen.

„Joe Biden war einer der bedeutendsten Präsidenten Amerikas und ein guter Freund und Partner für mich. Heute wurden wir auch – wieder einmal – daran erinnert, dass er ein Patriot höchsten Ranges ist„, sagte der ehemalige Präsident Barack Obama.

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, sagte: „Er wird als einer der wirkungsvollsten und selbstlosesten Präsidenten in die Geschichte eingehen.“

„Ich kann die Schwere der noblen und geschichtsträchtigen Entscheidung, die Präsident Biden gerade getroffen hat, gar nicht hoch genug einschätzen“, twitterte der Gouverneur von New Jersey, Cory Booker. „Das Gefühl, das ich im Moment habe, ist ein Gefühl tiefer Dankbarkeit. Ich bin dankbar dafür, dass Joe Biden ein Freund, der engagierteste aller Staatsdiener und ein außergewöhnlicher Präsident war.“

„Die Schöpfer unserer Verfassung wussten, dass unsere Republik nur dann Bestand haben würde, wenn unsere Präsidenten den Charakter und die Ehre haben, die Pflicht über das Eigeninteresse zu stellen“, sagte die ehemalige Abgeordnete Liz Cheney aus Wyoming. „Präsident Biden verdient unsere Dankbarkeit für seinen jahrzehntelangen Dienst an unserer Nation und für seine mutige Entscheidung heute.“

Van Jones von CNN begann nach der Bekanntgabe der Entscheidung zu weinen. „Man weint einfach, weil dies jemand ist, den man liebt, jemand, der einem am Herzen liegt“, erklärte er den Zuschauern. „Das ist jemand, der für Sie da war. Ohne ihn wärst du nicht hier.“

Nachdem der Präsident seine Entscheidung am Mittwochabend in einer Ansprache an das amerikanische Volk erläutert hatte, twitterte die ehemalige Biden-Beraterin und MSNBC-Kommentatorin Symone Sanders-Townsend: „Wir haben Joe Biden wieder einmal nicht verdient.“

Es ist nicht überraschend, dass die Demokraten einen demokratischen Präsidenten loben oder ein Narrativ der persönlichen Aufopferung konstruieren, während sie sich auf einen Showdown mit Donald Trump vorbereiten.

Es wirft jedoch einige Fragen über Bidens tatsächliches Vermächtnis auf. Wenn die Menschen auf diese Ära zurückblicken, wird das der entscheidende Moment seiner politischen Geschichte sein?

Meine Vermutung ist: nein.

Wir haben in den letzten zehn Monaten erlebt, wie unsäglicher Terror auf die Menschen in Gaza niederging, und ein Ende ist nicht in Sicht. In seiner gestrigen Rede vor dem US-Kongress schwor Netanjahu, weiterhin Bomben auf Palästina abzuwerfen, bis der „totale Sieg“ erreicht sei. Die Hamas ist nicht annähernd besiegt, also gibt es keinen Grund zu glauben, dass Israels brutale Strategie sich ändern wird.

Israel hat während dieser Tortur alles bekommen, was es von der Regierung Biden wollte. Biden hat im Mai zum Entsetzen der Republikaner und hawkistischen Demokraten eine Waffenlieferung vorübergehend gestoppt, aber das Weiße Haus hat nichts unternommen, um die Gräueltaten zu stoppen oder Israel in irgendeiner Weise dafür zur Verantwortung zu ziehen.

Die Leute sagen gerne, dass jeder moderne Präsident schlecht zu Israel ist. Ja, das ist offensichtlich wahr. Gelegentlich wird jedoch etwas unternommen. George H.W. Bush hielt Darlehensgarantien zurück, um die Siedlungen zu stoppen, Reagan widersetzte sich Begin wegen des Massakers im Libanon, oder Obama erlaubte die Annahme einer Resolution, die die Siedlungen im Westjordanland verurteilt.

Sogar in den Biden-Jahren lassen sich solche Beispiele finden. In Franklin Foers Buch über Biden, The Last Politician, erzählt er von Israels Angriff auf Gaza im Jahr 2021. Bibi wollte weiter bombardieren, aber Biden wies ihn an, den Stecker zu ziehen.

„Hey, Mann, wir haben hier keine Startbahn mehr“, soll der Präsident zu Netanjahu gesagt haben. „Es ist vorbei.“

Netanjahu beendete die Sache widerwillig.

Diese Anekdote sagt einiges über die Machtdynamik zwischen den beiden Ländern aus, aber sie beweist auch, wie viel Einfluss Biden hat.

Alle paar Monate gibt es eine neue Geschichte darüber, dass Biden angeblich frustriert über Israel ist. Er ist wütend auf Netanjahu. Er redet während eines Telefongesprächs streng mit ihm, oder so etwas in der Art. Experten fragen sich, ob wir die Anfänge eines Politikwechsels sehen.

Jede Woche erklärt ein unauffälliger Sprecher des Außenministeriums den Reportern, dass die US-Regierung diese oder jene Ungeheuerlichkeit prüft. Sie sprechen mit ihren Partnern. Sie ermitteln. Sie bringen Israel gegenüber ihre Besorgnis zum Ausdruck. Die Informationen liegen ihnen derzeit nicht vor, und sie möchten sich im Moment nicht zu diesem Thema äußern. Sie werden sich nicht zu Einzelheiten äußern, sie können keine Details nennen. Sie verurteilen jeden Akt der Gewalt. Sie glauben an eine Zwei-Staaten-Lösung.

Aber es ändert sich nie etwas. Es wird nie etwas unternommen. Keines der unsäglichen Videos oder Fotos oder Zeugenaussagen hat sie je zum Handeln bewegt.

Der Lancet veröffentlichte kürzlich eine Studie, in der die Zahl der Todesopfer in Gaza auf mindestens 186.000 geschätzt wird.

Das ist Bidens Vermächtnis, und so sollte man sich an ihn erinnern.

Netanjahu reist nach Washington

In dieser Woche sprach der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses.

Es ist das vierte Mal, dass er dies getan hat – ein neuer Rekord unter den führenden Politikern der Welt. Zuvor war er gleichauf mit Winston Churchill.

Die kranke Rede enthielt nicht viele Überraschungen. Netanjahu versuchte, die Unterstützung für seinen Krieg mit den üblichen Schlagworten zu untermauern: das Böse der Hamas, die Bedrohung durch den Iran und die Notwendigkeit, die besonderen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel zu erhalten.

Es gab ein neues Element: einen Angriff auf pro-palästinensische Demonstranten. Netanjahu bezeichnete sie als „nützliche Idioten des Iran“.

Netanjahu musste so etwas nicht sagen, als er 2015 vor dem Kongress sprach, denn da waren nicht Zehntausende von Menschen auf der Straße, die ein Ende seiner Gewalt forderten und seine Verhaftung wegen Kriegsverbrechen verlangten.

Sein Besuch in DC war von Massenprotesten rund um ihn herum geprägt. Die Autokolonne des Premierministers musste eine andere Route nehmen, nachdem Menschen die Straßen rund um das Kapitol blockiert hatten. Tausende standen vor dem Watergate, wo er übernachtete, und skandierten zur Unterstützung des Gazastreifens. Eine Gruppe von Aktivisten schüttete sogar Maden auf einen Konferenztisch, der für eines seiner Treffen im Hotel vorgesehen war.

Ja, die Mitglieder des Kongresses, die diesem Spektakel beiwohnten, spendeten Netanjahu wiederholt stehende Ovationen, aber fast die Hälfte der Demokraten schwänzte. Einige große Namen wie Nancy Pelosi (D-CA) und der ehemalige Mehrheitsführer des Repräsentantenhauses, Jim Clyburn (D-SC), blieben fern. Einige Abgeordnete beriefen sich auf Terminkonflikte, andere gaben bekannt, dass sie boykottieren würden.

„Indem der Kongress Premierminister Netanjahu mit einer gemeinsamen Ansprache beehrt, gibt er nicht nur weiterhin grünes Licht für den Völkermord, sondern feiert aktiv den Mann, der an der Spitze dieses Völkermordes steht“, sagte Abgeordnete Cori Bush (D-MO). „Anstatt einen Kriegsverbrecher zu feiern, sollte der Kongress ein Waffenembargo verhängen und sein Druckmittel einsetzen, um Netanjahu zu zwingen, die Bombardierung und das Blutvergießen zu beenden, bei denen bereits über 39.000 Palästinenser getötet wurden und die sichere Freilassung der meisten Geiseln nicht gewährleistet werden konnte, während gleichzeitig Schulen, Krankenhäuser, Häuser und humanitäre Konvois zerstört wurden.“

Im Jahr 2015 waren etwa 50 Demokraten nicht zu Netanjahus Rede erschienen. Diesmal waren es etwa 136. Die Abgeordnete Rashida Tlaib (D-MI) hielt ein Schild mit der Aufschrift „Kriegsverbrecher“ hoch, während Bibi sprach. Auf der anderen Seite stand: „Schuldig des Völkermordes“.

Netanjahus Ansehen hat sich in den letzten zehn Jahren verschlechtert, und damit auch das Ansehen Israels. Die Rede war schrecklich, aber die Reaktion zeigt, dass sich die öffentliche Meinung in diesem Land geändert hat.

Am Tag von Netanjahus Rede wurden mehr als 40 Palästinenser bei wahllosen Luftangriffen in Khan Younis getötet. Das Gemetzel geht weiter, ebenso wie die Opposition.

Übersetzt mit deepl.com

