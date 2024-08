https://mondoweiss.net/2024/08/a-palestinian-journalist-visited-ismail-haniyehs-home-in-gaza-to-report-on-his-death-israel-assassinated-him-too/



Ein palästinensischer Journalist besuchte das Haus von Ismail Haniyeh in Gaza, um über seinen Tod zu berichten. Israel hat auch ihn ermordet.

Von Tareq S. Hajjaj

1. August 2024

Der Al-Dschasira-Reporter Ismail al-Ghoul war allen, die den Krieg im Gazastreifen verfolgt haben, ein Begriff geworden. Als er in die Heimatstadt von Ismail Haniyeh reiste, um über eine Gedenkfeier zu berichten, wurde auch er von Israel ermordet.

Trauernde und Kollegen umringen die Leichen des Al-Jazeera Arabic-Journalisten Ismail al-Ghoul und des Kameramanns Rami al-Refee, die am 31. Juli 2024 bei einem israelischen Angriff während ihrer Berichterstattung über das Flüchtlingslager Al-Shati in Gaza getötet wurden. Al Jazeera verurteilte die Ermordung von zwei seiner Journalisten und bezeichnete sie in einer Erklärung als „kaltblütige Ermordung“. (Foto: Hadi Daoud/APA Images)

Die Ermordung des Hamas-Politbüromitglieds Ismail Haniyeh hat zu einem neuen Wendepunkt in dem Krieg geführt. Im Gazastreifen herrscht Trauerstimmung.

Das Attentat, das am Mittwoch im Morgengrauen in Teheran verübt wurde, hat bei vielen Menschen in Gaza tiefe Wunden aufgerissen. Sie hat den seit dem 7. Oktober andauernden Kreislauf von Angst und Verlust noch verstärkt.

Die Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas, trauerten um Ismail Haniyeh und erklärten in einer Erklärung, das Attentat im Herzen der iranischen Hauptstadt sei ein kritisches und gefährliches Ereignis, das den Kampf in eine neue Dimension führen und große Auswirkungen auf die Region haben werde.

„Mit dem Attentat auf Ismail Haniyeh hat sich Israel vorgestellt, die Hamas-Bewegung und den palästinensischen Widerstand zu schwächen, und das ist eine große Illusion“, sagte Muhammad al-Hindi, stellvertretender Leiter des Politbüros des Palästinensischen Islamischen Dschihad, in einem Fernsehinterview.

Die Menschen im Flüchtlingslager al-Shati‘ westlich von Gaza-Stadt, wo Ismail Hamiyah geboren und aufgewachsen ist, haben die Nachricht am frühen Morgen erhalten. Sein Haus, das vor einigen Monaten von Israel bombardiert worden war, liegt in Trümmern, und die Menschen hatten sich dort versammelt, um des getöteten Führers zu gedenken. Kinder hielten sein Bild hoch, während sie neben den Trümmern seines Hauses standen.

Einer der Menschen, die vor Ort waren, um die Szene festzuhalten, war ein Reporter von Al Jazeera, dessen Name ebenfalls Ismail war. Er war jedem, der die Entwicklungen des Krieges verfolgte, insbesondere im nördlichen Gazastreifen, wo die Kämpfe am brutalsten waren, ein Begriff.

Der Al-Dschasira-Korrespondent Ismail al-Ghoul wurde von Israel in Ausübung seiner Pflicht ermordet, als er über die Gedenkfeier für Ismail Haniyeh berichtete. Er und ein weiterer Journalist, der zu seinem Team gehörte, befanden sich in einem eindeutig identifizierbaren Pressefahrzeug, als eine Rakete direkt in sie einschlug. Die Rakete tötete beide Reporter und einen kleinen Jungen, der vorbeikam. Ismail al-Ghoul blieb bei dem Einschlag kopflos liegen.

Ein Foto des Al-Dschasira-Journalisten Ismail al-Ghoul, das am Tag seiner Ermordung auf al-Ghouls Instagram-Seite veröffentlicht wurde.

Der Tod der beiden Ismails innerhalb weniger Stunden hat die Menschen in Gaza schwer getroffen.

„Israel versucht, den Palästinensern alles zu nehmen, sogar ihren Stolz auf solche Führer und Journalisten“, sagte Mahmoud Essa, ein Journalist im nördlichen Gazastreifen, der an der Beerdigung von al-Ghoul teilnahm, gegenüber Mondoweiss. „Die Israelis senden uns mit jedem Attentat eine Botschaft – schaut, was mit dem Journalisten passiert, der Hanyiehs zerstörtes Haus filmen will; wir haben ihm den Kopf weggebombt.“

Zum Gedenken an Ismail al-Ghoul

Als der völkermörderische Krieg begann, hatte Ismail al-Ghoul beschlossen, im Norden zu bleiben, um über den Krieg zu berichten, und schickte seine Frau und seine kleine Tochter in den Süden, um den Kämpfen zu entgehen.

Anas al-Sharif, ein Kollege von Ismail bei Al Jazeera, erschien in einem Video neben Ismails kopflosem Körper. Er hielt die Presseweste in der Hand, die er zum Zeitpunkt der Ermordung Ismails getragen hatte, und sagte, er habe zwar geglaubt, dass eine Weste ihn schützen würde, aber sie habe nichts zur Rettung Ismails beigetragen. Al-Sharif beklagte, dass die Weste nun mit Ismails Blut und verstreuten Überresten befleckt sei.

Als Journalisten und andere seine Leiche zur Beerdigung trugen, kam ein Rettungsbeamter mit einer Plastiktüte, um Teile von Ismails Kopf für die Beerdigung einzusammeln, sagte Mahmoud Essa gegenüber Mondoweiss.

Der Tod ihres Kollegen führte den Journalisten die Gefahren vor Augen, denen sie im Gazastreifen ausgesetzt sind, und zwang viele dazu, sich mit der düsteren Realität ihres Berufs auseinanderzusetzen.

Eine der ergreifendsten Würdigungen, die kursierten, war ein Brief, den Ismail an seine Tochter Zeina geschrieben hatte.

Am 30. Juni postete Ismail den Brief auf seinem persönlichen Facebook-Konto. Er bedauerte, sie seit Kriegsbeginn nicht mehr gesehen zu haben, und beklagte, dass er ihr Wachstum und ihre Präsenz vermisse.

„Zu Beginn des Krieges, als mein kleines Mädchen Zeina krabbelte und versuchte, ‚baba‘ zu sagen, war ich am glücklichsten. Aber als der Krieg weiterging, war mein Herz schwer, weil ich wusste, dass sie vertrieben wurde und weit weg war“, schrieb er.

„Zeina rief mir zu, wenn sie mich auf dem Bildschirm sah, und sagte ‚Baba‘. Es war ein wunderbares Gefühl, aber es hielt nicht an. Neun Monate lang fragte sie: ‚Wo ist Baba? Der Schmerz, nicht bei ihr zu sein und sie aufwachsen zu sehen, war immens.

Er schloss: „Aber wir finden Trost in dem Wissen, dass wir alles für diese Sache und diese Botschaft geopfert haben.“

Übersetzt mit deepl.com

