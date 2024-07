https://mondoweiss.net/2024/07/there-is-no-path-to-peace-that-does-not-involve-hamas/?ml_recipient=127022889768584782&ml_link=127022886429918316&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2024-07-16&utm_campaign=Catch-up



Es gibt keinen Weg zum Frieden, der die Hamas nicht einbezieht

Von Jonathan Kuttab

16. Juli 2024

Die PLO, der ANC, die IRA, der algerische Widerstand und andere Befreiungsbewegungen haben Gräueltaten an der Zivilbevölkerung begangen und wurden als terroristische Organisationen eingestuft. Doch schließlich wurden sie in den politischen Prozess einbezogen. Das Gleiche muss mit der Hamas geschehen.

Yahya Sinwar, politischer Leiter der Hamas im Gazastreifen, bei der Teilnahme an einem Solidaritätsfest für die Al-Aqsa-Moschee im Palästina-Stadion in Gaza-Stadt, 1. Oktober 2022. (Foto: Ashraf Amra/APA Images)

Schon vor dem 7. Oktober erlaubte das Tabu, nicht mit der Hamas zu sprechen, der Welt, die sich ständig verschärfende Krise im Gazastreifen und seiner Bevölkerung zu ignorieren, bis sie ihnen um die Ohren flog. Es ist jedoch eine wohlbekannte Wahrheit, dass man nicht mit seinen Freunden, sondern mit seinen Feinden Frieden schließt.

Als sich der 7. Oktober ereignete, nutzte Israel schnell die Dämonisierung der Hamas, die von Israel und den USA bereits zur Terrorgruppe erklärt worden war, um alle seine Aktionen in Gaza zu rechtfertigen. Unterstützt wurde dies durch eine Vielzahl von Falschmeldungen über enthauptete Babys, verbrannte schwangere Mütter, sexuell verstümmelte Leichen und Massenvergewaltigungen, von denen nichts bewiesen werden konnte. Jede öffentliche Diskussion über den Krieg musste mit der Frage beginnen: „Verurteilen Sie die Hamas?“ Wer das nicht tat oder ihre Aktionen nicht schnell genug als „barbarisch“ bezeichnete, wurde persönlich angegriffen und als antisemitisch bezeichnet.

Jeder Versuch, objektiv herauszufinden, was an diesem schicksalhaften Tag geschah, wurde mit der Leugnung des Holocaust verglichen. Die Hamas hat zweifellos beträchtliche Gewalt gegen Zivilisten ausgeübt, aber wir müssen anerkennen, dass erst diese Woche die führende israelische Zeitung Haaretz endlich zugegeben hat, dass Israel in großem Umfang die Hannibal-Direktive anwendet: die Tötung seiner eigenen Bürger, um eine Gefangennahme zu verhindern. Das erklärte Ziel war die Eliminierung der Hamas, nicht nur die Niederlage oder Neutralisierung ihrer Kampfkraft, und dies wurde zur Rechtfertigung nicht nur für die Zerstörung des Gazastreifens – seiner Krankenhäuser, Universitäten, Märkte, Wohnblocks und Infrastruktur – sondern auch für wiederholte massenhafte Bevölkerungstransfers in Verfolgung dieses unmöglichen Ziels.

Ich bin und war nie ein Befürworter oder Apologet der Hamas. Ich bin Christ, und die Hamas ist eine erklärtermaßen muslimische Organisation. Ich bin Pazifist, und die Hamas glaubt an den bewaffneten Kampf als Weg zur Befreiung. Dennoch weiß ich, dass es keinen Weg zum Frieden gibt, der nicht auch die Hamas sowie einige zutiefst verabscheuungswürdige israelisch-jüdische und zionistische Organisationen und Politiker einbezieht.

Die Anerkennung der Notwendigkeit, mit der Hamas zu sprechen, bedeutet in keiner Weise eine Unterstützung dieser Organisation, ihrer Ziele, Ideologie oder Taktiken. Die Hamas ist eine politische Partei, die jahrelang eine ganze Regierungsstruktur und alle ihre Funktionen kontrollierte und darüber hinaus eine bewaffnete Widerstandstruppe, die Qassam-Brigaden, unterhielt. Die Partei hat eine offizielle Ideologie, aber sie kann auch pragmatisch sein, wenn sie dazu gezwungen wird. Wenn sie zu politischen Verhandlungen zugelassen wird, muss sie sich auf diese Realitäten einstellen und ernsthafte Verhandlungen führen, die vielen ihrer bombastischen Positionen widersprechen könnten.

Wie bei vielen anderen politischen Parteien, insbesondere in Israel, können ihre Doktrinen, ihre Ideologie oder ihre Äußerungen anstößig sein, insbesondere für die andere Seite. Wenn man sich die Gründungsdokumente, Erklärungen, Ideologien und Handlungen vieler israelischer Parteien ansieht, wird man Dinge finden, die der Hamas gleichkommen oder weitaus schlimmer sind: Sollen wir uns den Likud ansehen? Jüdische Kraft? Nationale Religiöse Partei? Doch jede dieser Parteien bildet die derzeitige Regierungskoalition, und sie haben Macht und ergreifen Maßnahmen zum Nachteil der Palästinenser und jeglicher Aussichten auf Frieden. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie auf Gedeih und Verderb an allen Entscheidungen über die Zukunft des Gazastreifens und Palästinas sowie an allen Friedensverhandlungen beteiligt sein werden.

Die PLO, der ANC, die IRA, der algerische Widerstand und andere Befreiungsbewegungen wurden anfangs als terroristische Organisationen eingestuft, und sie haben in der Tat Terrorakte und Gräueltaten gegen Zivilisten begangen. Doch schließlich wurden sie in den politischen Prozess einbezogen.

Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) sowie der Afrikanische Nationalkongress (ANC) in Südafrika, die Irisch-Republikanische Armee (IRA), der algerische Widerstand und andere Befreiungsbewegungen wurden anfangs als terroristische Organisationen bezeichnet, und tatsächlich verübten sie Terrorakte und Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung. Sie wurden jedoch schließlich in den politischen Prozess einbezogen und mäßigten in der Folge ihre Positionen als Reaktion auf neue Realitäten und Möglichkeiten des politischen Engagements.

In den späten 80er und frühen 90er Jahren führten Friedensaktivisten in Israel, den USA und anderswo eine ernsthafte Kampagne durch, um Politiker zu Gesprächen mit Jassir Arafat und der PLO zu bewegen. Wir erlebten, wie die PLO ihre Charta änderte, der Gewalt abschwor, die Grundsätze des Kompromisses akzeptierte und sogar Bedingungen akzeptierte, die weit unter ihren ursprünglichen Forderungen lagen. An all diesen Änderungen hielt sie fest, auch wenn die Israelis dies nicht erwiderten.

Gibt es einen Grund, warum ein ähnlicher Prozess nicht auch mit der Hamas eingeleitet werden sollte?

Diejenigen, die sich dieser Denkweise widersetzen, sind diejenigen, die nicht an Frieden oder an einem Ende des Krieges interessiert sind. Sie haben jetzt die Kontrolle über das Narrativ und sind schnell dabei, jeden anzugreifen, der ihr Denken in Frage stellt. Sie träumen immer noch vom „totalen Sieg“, weigern sich, von „dem Tag danach“ zu sprechen oder beschwören unwahrscheinliche Zukunftsszenarien herauf, „in denen die Hamas nicht vorkommt“.

Nach neun Monaten der Kämpfe und immenser völkermörderischer Gewalt existiert die Hamas weiterhin als Widerstandskraft, aber noch stärker als Doktrin, Ideologie und Bewegung, mit viel mehr potenziellen Rekruten. Sie existiert im Gazastreifen, im Westjordanland und anderswo, und sie kann nicht beseitigt werden. Angesichts dieser Tatsache ist es vielleicht an der Zeit, darüber nachzudenken, wie und unter welchen Bedingungen die Hamas in einen politischen Prozess eingebunden und in Verhandlungen über eine bessere Zukunft für alle Beteiligten einbezogen werden kann.

Wie in den Anfängen der PLO müssen Aktivisten, denen der Frieden am Herzen liegt, mutige Maßnahmen ergreifen, vielleicht unter Inkaufnahme großer persönlicher Verluste und Opfer, um die Hamas in den Prozess einzubinden. Es mag sogar illegal sein (jedenfalls in Israel), mit der Hamas zu sprechen, aber ein solcher ziviler Ungehorsam ist notwendig, wenn wir es mit dem Frieden zwischen israelischen Juden und palästinensischen Arabern ernst meinen. Nur wenn wir das Tabu brechen und das vorherrschende Narrativ in Frage stellen, können wir hoffen, die Dinge voranzubringen.

