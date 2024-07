https://mondoweiss.net/2024/07/wanted-war-criminal-benjamin-netanyahu-addresses-congress/



Gesuchter Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu spricht vor dem Kongress

Von Michael Arria

24. Juli 2024

Benjamin Netanjahu sprach vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses, um die Unterstützung für Israels völkermörderischen 10-monatigen Angriff auf Gaza zu verstärken. Etwa die Hälfte des Kongresses schwänzte die Rede, in der Netanjahu versprach, den Angriff fortzusetzen, bis der „totale Sieg“ erreicht sei.

Benjamin Netanjahu wird von den Abgeordneten Mike Johnson und Ben Cardin während seiner Rede vor dem Kongress am 24. Juli 2024 beklatscht.

Am Mittwoch sprach Benjamin Netanjahu in einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses, um die Unterstützung für den brutalen zehnmonatigen Angriff seines Landes auf den Gazastreifen zu verstärken. Der Besuch des israelischen Premierministers in den Vereinigten Staaten findet inmitten politischer Turbulenzen statt, da der GOP-Präsidentschaftskandidat Donald Trump vor weniger als zwei Wochen nur knapp ein Attentat überlebte und Präsidentschaftskandidat Joe Biden kürzlich ankündigte, dass er aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024 aussteigen werde.

Es war das vierte Mal, dass Netanjahu vor dem Kongress sprach, die meisten Reden eines Staatsoberhauptes in der Geschichte der USA. Netanjahu wurde vom Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (R-LA), eingeladen, vor dem Kongress zu sprechen.

In einer feurigen, trotzigen Rede verteidigte Netanjahu Israels völkermörderische Aktionen im Gazastreifen, warnte vor einer angeblichen nuklearen Bedrohung durch den Iran und rief die Gesetzgeber dazu auf, die besonderen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel zu würdigen.

„Wir treffen uns heute an einem Scheideweg der Geschichte“, sagte er den Anwesenden. „Unsere Welt befindet sich im Umbruch. Im Nahen Osten konfrontiert die iranische Achse des Terrors Amerika, Israel und unsere arabischen Freunde. Dies ist kein Kampf der Kulturen. Es ist ein Zusammenprall zwischen Barbarei und Zivilisation. Es ist ein Kampf zwischen denen, die den Tod verherrlichen, und denen, die das Leben heiligen, damit die Kräfte der Zivilisation triumphieren können. Amerika und Israel müssen zusammenstehen.“

„Amerika und Israel müssen zusammenstehen. Wenn wir zusammenstehen, geschieht etwas ganz Einfaches: Wir gewinnen, sie verlieren“, fügte er hinzu.

Der Premierminister stellte auch lose Nachkriegspläne vor und behauptete, dass „ein neues Gaza entstehen könnte“, nachdem Israel die Hamas besiegt hat. Er betonte, dass seine Regierung keine Pläne zur „Wiederbesiedlung“ des Gazastreifens habe, schwor aber, den Gazastreifen so lange anzugreifen, bis ein „totaler Sieg“ erreicht sei.

Die Zehntausenden in aller Welt, die gegen Israels völkermörderischen Krieg protestiert haben, wurden in der Rede als „nützliche Idioten des Iran“ beschimpft. Dieser Satz wurde mit einer der vielen stehenden Ovationen bedacht.

Proteste

Tausende gingen in Washington D.C. auf die Straße, um gegen die Rede zu protestieren.

Die Aktionen begannen am Dienstagabend, als mehr als 300 Menschen bei einer von der Jüdischen Stimme für den Frieden (JVP) organisierten Demonstration vor dem Cannon House Office Building verhaftet wurden.

„Es ist äußerst beschämend, dass US-Gesetzgeber den Kriegsverbrecher Netanjahu einladen, vor dem Kongress zu sprechen. Wir sind Hunderte amerikanischer Juden, die unsere gewählten Führer auffordern, diesen Völkermord nicht länger zu finanzieren und zu unterstützen“, sagte Sonya Meyerson-Knox, Kommunikationsdirektorin der JVP.

Netanjahus Wagenkolonne musste eine andere Route nehmen, nachdem Demonstranten die Straßen rund um das Kapitol blockiert hatten, indem sie die Arme verschränkten und ein Transparent mit der Aufschrift „STOP ARMING ISRAEL“ hielten.

Bei den Protesten wurde immer wieder die Verhaftung von Netanjahu gefordert.

Der Internationale Strafgerichtshof beantragt derzeit Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister, Verteidigungsminister Yoav Gallant, Hamas-Führer Ismail Haniyeh, Hamas-Führer Yihya Sinwar und Hamas-Militärführer Mohammed Deif wegen möglicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Aktivisten und Politiker haben den Moment auch genutzt, um auf die Notwendigkeit eines US-Waffenembargos hinzuweisen. Aktivisten der Palästina-Solidarität fordern seit Jahren ein Ende der US-Waffenlieferungen, und in dieser Woche haben Organisatoren der Uncommitted-Bewegung eine vierwöchige Kampagne gestartet, die genau diese Forderung aufgreift.

Die Kampagne „Not Another Bomb“ hofft, die Delegierten auf der Democratic National Convention im nächsten Monat dazu zu bewegen, diese Forderung zu unterstützen. Sie bringen eine Petition in Umlauf, in der die Vizepräsidentin und voraussichtliche demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris aufgefordert wird, das Embargo zu befürworten.

„Die Verabschiedung eines Waffenembargos gegen Israels Angriff auf Gaza ist nicht nur ein moralisches Gebot, sondern auch ein strategischer Schritt, um Trump und den MAGA-Extremismus zu besiegen. Es ist schwierig für den demokratischen Kandidaten, für die Demokratie einzutreten und gleichzeitig Netanjahus autoritäres Regime zu bewaffnen„, heißt es darin. „Israels Krieg gegen Gaza zu unterstützen, untergräbt unseren Kampf gegen den MAGA-Extremismus und widerspricht unseren Grundwerten von Menschenrechten und Gerechtigkeit. Indem sie sich entschieden gegen Netanjahus autoritäre Politik stellt, kann die Biden-Harris-Regierung die Demokratische Partei vereinen und das Vertrauen wichtiger Wählerschichten, einschließlich junger Menschen, Araber und Muslime, zurückgewinnen.“

Harris hat Netanjahus Kongressrede wegen eines früheren Termins in Indianapolis ausgelassen (ein Schritt, den israelische Beamte als „enttäuschend“ bezeichneten ), wird aber am Donnerstag mit ihm zusammentreffen, ebenso wie Präsident Biden.

Familienangehörige israelischer Gefangener wurden vor der Rede verhaftet, als sie T-Shirts mit der Aufschrift „SEAL THE DEAL NOW“ trugen, eine Aufforderung an die Regierung Netanjahu, ein Geiselabkommen mit der Hamas auszuhandeln.

Gesetzgeber boykottieren Rede

Etwa die Hälfte der Kongressabgeordneten schwänzte Netanjahus Rede, darunter die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi (D-CA) und der ehemalige Mehrheitsführer des Repräsentantenhauses Jim Clyburn (D-SC).

Einige, wie Harris, beriefen sich auf Terminkonflikte, während andere erklärten, sie würden die Rede wegen des Gazastreifens boykottieren.

„Nein, Netanjahu sollte nicht im US-Kongress willkommen geheißen werden“, twitterte Senator Bernie Sanders (I-VT). „Im Gegenteil, seine Politik in Gaza und im Westjordanland und seine Weigerung, eine Zwei-Staaten-Lösung zu unterstützen, sollten aufs Schärfste verurteilt werden.“

„Indem der Kongress Premierminister Netanjahu mit einer gemeinsamen Ansprache ausstattet, gibt er nicht nur weiterhin grünes Licht für den Völkermord, sondern er feiert aktiv den Mann, der an der Spitze dieses Völkermords steht“, sagte die Abgeordnete Cori Bush (D-MO). „Anstatt einen Kriegsverbrecher zu feiern, sollte der Kongress ein Waffenembargo verhängen und sein Druckmittel einsetzen, um Netanjahu zu zwingen, die Bombardierung und das Blutvergießen zu beenden, bei denen bereits über 39.000 Palästinenser getötet wurden und die sichere Freilassung der meisten Geiseln nicht gewährleistet werden konnte, während gleichzeitig Schulen, Krankenhäuser, Häuser und humanitäre Konvois zerstört wurden.

„In einigen Jahren wird sich dieses Gremium für seine Handlungen schämen“, erklärte der Abgeordnete Summer Lee (D-PA) in einer Rede vor dem Repräsentantenhaus.

„Heute wird der Kongress im Namen des Außenministeriums ein politisches Theater veranstalten“, schrieb der Abgeordnete Thomas Massie (R-KY). „Der Zweck, Netanjahu vor dem Kongress sprechen zu lassen, besteht darin, sein politisches Ansehen in Israel zu stärken und den internationalen Widerstand gegen seinen Krieg zu unterdrücken. Ich habe keine Lust, eine Stütze zu sein, also werde ich nicht teilnehmen.“

Die Abgeordnete Rashida Tlaib (D-MI), das einzige palästinensisch-amerikanische Mitglied des Kongresses, nahm zwar an der Rede teil, hielt aber ein Schild hoch, während viele ihrer Kollegen Netanjahus Äußerungen applaudierten. Auf der einen Seite des Schildes von Tlaib stand „GUILTY OF GENOCIDE“ (schuldig des Völkermords) und auf der anderen „WAR CRIMINAL“ (Kriegsverbrecher).

„Machen Sie keinen Fehler: Diese Veranstaltung ist eine Feier der ethnischen Säuberung der Palästinenser. Es ist ein trauriger Tag für unsere Demokratie, wenn meine Kollegen für einen Fototermin mit einem Mann lächeln, der aktiv Völkermord begeht“, sagte Tlaib in einer Erklärung vor der Rede. „Es ist heuchlerisch, zu behaupten, man sei besorgt über den massiven Tod von unschuldigen Zivilisten, und sich dann umzudrehen und die Person, die für diese Kriegsverbrechen verantwortlich ist, in unserem Kapitol zu begrüßen. Ihr Schweigen ist Verrat, und die Geschichte wird sich entsprechend an sie erinnern. Unsere Regierung muss die Unterstützung und Finanzierung dieses Völkermords jetzt beenden.“

Über 100 Praktikanten des Kongresses boykottierten die Rede in einer koordinierten Arbeitsniederlegung.

„In einem Akt des Protests haben sich viele von uns verpflichtet, sich heute, am Tag von Netanjahus Rede, krank zu melden“, heißt es in einer Erklärung der Boykottteilnehmer. „Wir stehen in voller Solidarität mit den Opfern von Netanjahus Aktionen. Wir rufen alle Mitglieder des Kongresses auf, die Rede zu boykottieren und sich geschlossen gegen das zu stellen, was wir für ein ‚universelles Übel‘ halten. Wir fordern unsere Vertreter auf, auf den kollektiven Willen des amerikanischen Volkes zu reagieren und jeden Anschein einer Billigung von Netanjahus Handlungen zurückzuweisen.“

„Das Wichtigste, was Sie wissen sollten: 2015 boykottierten etwa 50 Demokraten im Kongress Netanjahus Rede vor dem Kongress“, erklärte der demokratische Stratege Waleed Shahid auf Twitter. „Heute waren es 136 Demokraten. Netanjahu und AIPAC sind dabei, die Demokratische Partei zu verlieren.“

Das britische Ärzteblatt The Lancet schätzt, dass Israel seit Oktober letzten Jahres bereits mehr als 186.000 Palästinenser getötet hat.

Übersetzt mit deepl.com

