https://mondoweiss.net/2024/07/in-a-historic-ruling-icj-declares-israeli-occupation-unlawful-calls-for-settlements-to-be-evacuated-and-for-palestinian-reparations/



In einem historischen Urteil erklärt der IGH die israelische Besatzung für unrechtmäßig, fordert die Räumung der Siedlungen und palästinensische Entschädigungen

Von David Kattenburg

19. Juli 2024

Der Internationale Gerichtshof hat die israelische Besetzung des Westjordanlands und Ostjerusalems für rechtswidrig erklärt. Die Siedlungen müssen geräumt werden, und die Palästinenser müssen entschädigt werden und auf ihr Land zurückkehren dürfen.

Der Internationale Gerichtshof verliest am 19. Juli 2024 das Gutachten des Gerichtshofs zu den „Rechtsfolgen der Politik und der Praktiken Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten“. (Foto: Internationaler Gerichtshof)

In einem vernichtenden Gutachten, das die juristischen Daumenschrauben für Israel anziehen und seine westlichen Verbündeten in große Schwierigkeiten bringen wird, erklärte der Internationale Gerichtshof heute, dass Israels 57-jährige Besetzung und Besiedlung des Westjordanlands und Ostjerusalems rechtswidrig sind, dass beides beendet werden muss, dass die Siedlungen geräumt werden müssen und dass die Palästinenser – denen ihr unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung verweigert wird – für ihre Verluste entschädigt werden und in ihr Land zurückkehren dürfen.

„Der anhaltende Missbrauch seiner Position als Besatzungsmacht durch Israel durch die Annexion und die Behauptung einer ständigen Kontrolle über die besetzten palästinensischen Gebiete und die fortgesetzte Vereitelung des Rechts des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung verstößt gegen grundlegende Prinzipien des Völkerrechts und macht die Anwesenheit Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten rechtswidrig“, sagte der libanesische Gerichtspräsident Nawaf Salam vor den vollbesetzten Gerichtssälen im Friedenspalast in Den Haag.

Und, so Richter Nawaf, der aus dem 83-seitigen Gutachten des IGH verlas, ist die internationale Gemeinschaft verpflichtet, die völkerrechtswidrigen Handlungen, die Israel im Laufe seiner anhaltenden Besatzung begangen hat, nicht als rechtmäßig anzuerkennen und auch keine Hilfe und Unterstützung zu leisten, um sie zu fördern.

Alle neun Klauseln des Tenors des Gutachtens wurden von einer überwältigenden Mehrheit der 15 Richter des Gerichtshofs angenommen.

Im Gegensatz zum Beschluss des IGH vom 26. Januar über vorläufige Maßnahmen gegen Israel, der als Reaktion auf den Antrag Südafrikas gemäß der Völkermordkonvention erlassen wurde, sind die Gutachten des obersten UN-Rechtsorgans nicht bindend.

Sie sind jedoch die maßgeblichen Ausdrucksformen des Völkerrechts und haben ein enormes politisches Gewicht.

Indem das Gericht die israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete für rechtswidrig erklärt, geht es weit über sein Urteil von 2004 zur israelischen Trennmauer hinaus.In diesem Urteil wurde die Mauer lediglich für illegal erklärt und als Hindernis für das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes bezeichnet.Israel hat es ignoriert und seine westlichen Verbündeten haben es nicht durchgesetzt.

In seinem heutigen Gutachten bekräftigte das Gericht die Rechtswidrigkeit des israelischen Siedlungsbaus gemäß der Vierten Genfer Konvention und bestätigte die Anwendbarkeit des Vierten Genfer Abkommens, der beiden Pakte über bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie des Übereinkommens zur Beseitigung der Rassendiskriminierung (CERD) außerhalb des international anerkannten israelischen Staatsgebiets (Israel bestreitet deren Anwendbarkeit).

Unter Umgehung der rechtlichen Folgen des israelischen Angriffs auf Gaza (der in einer völlig anderen einstweiligen Verfügung gegen Israel als Völkermord eingestuft wurde) bestätigte das Gericht, dass der Status von Gaza als integraler Bestandteil der besetzten Gebiete – und Israels Status als Besatzungsmacht – den Ereignissen vom 7. Oktober vorausging.

Antrag der UN-Generalversammlung

Die heutige Entscheidung ist die Antwort des Gerichts auf ein Ersuchen um ein Gutachten über die „rechtlichen Konsequenzen, die sich aus der Politik und den Praktiken Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem, ergeben“, und darüber, wie diese Politik und diese Praktiken den „rechtlichen Status“ der israelischen Besatzung beeinflussen, das Ende letzten Jahres von der UN-Generalversammlung in einer Resolution an den IGH verwiesen wurde, die Israel und seine westlichen Verbündeten mit allen Mitteln zu verhindern suchten.

In seinem Schreiben an den IGH, in dem er ihn über das Ersuchen um ein Gutachten informierte, forderte UN-Generalsekretär Antonio Guterres den IGH auf, sich mit „der andauernden Verletzung des Rechts des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung durch Israel zu befassen, die sich aus seiner anhaltenden Besetzung, Besiedlung und Annexion der seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiete … und aus der Verabschiedung damit verbundener diskriminierender Gesetze und Maßnahmen ergibt.“

Die Bezugnahme auf „diskriminierende Rechtsvorschriften und Maßnahmen“ im Ersuchen der Generalversammlung um ein Gutachten öffnete dem Gericht die Tür, sich zur Frage der israelischen Apartheid zu äußern.

Der Verweis auf „diskriminierende Rechtsvorschriften und Maßnahmen“ im Gutachtenantrag der Generalversammlung öffnete dem Gericht die Tür, sich zur Frage der israelischen Apartheid zu äußern.

Und das tat es, indem es Artikel 3 des Übereinkommens zur Beseitigung der Rassendiskriminierung und der Apartheid (CERD) von 1965 zitierte, in dem Apartheid ausdrücklich verboten ist – das erste Verbot dieser Art, das dem Apartheid-Übereinkommen von 1976 vorausging.

„Der Gerichtshof stellt fest, dass Israels Gesetzgebung und Maßnahmen im Westjordanland und in Ostjerusalem eine nahezu vollständige Trennung zwischen den Siedlergemeinschaften und den palästinensischen Gemeinschaften auferlegen und dazu dienen, diese aufrechtzuerhalten“, heißt es in dem heutigen Gutachten.„Aus diesem Grund ist der Gerichtshof der Ansicht, dass Israels Gesetzgebung und Maßnahmen einen Verstoß gegen Artikel 3 CERD darstellen.“

„Ich denke, die Feststellung eines Verstoßes gegen Artikel 3 ist von großer Bedeutung“, sagte der irische Rechtswissenschaftler David Keane gegenüber Mondoweiss nach dem Urteil.

Dennoch, so Keane, könne sich ein Verstoß gegen Artikel 3 auf Rassentrennung oder Apartheid beziehen, oder auf beides.Mehrere Richter sprachen in einzelnen Erklärungen die Verletzung von Artikel 3 an, ohne die Apartheid zu erwähnen.

Die südafrikanische Richterin Dire Tladi tat dies.

„Ich interpretiere diese Feststellung so, dass ich akzeptiere, dass die Politik und die Praktiken Israels einen Verstoß gegen das Apartheidverbot darstellen“, schrieb Richter Tladi.

„Ich kann verstehen, dass man sich sträubt, die Politik Israels in den OPT als Apartheid zu bezeichnen.Ich vermute, dass der Hauptgrund für dieses Zögern darin liegt, dass bisher nur die Politik der südafrikanischen Regierung vor 1994 in Südafrika und anderswo im südlichen Afrika als Apartheid bezeichnet wurde … [Es] ist schwer, nicht zu erkennen, dass die israelische Politik, Gesetzgebung und Praxis eine weit verbreitete Diskriminierung von Palästinensern in fast allen Lebensbereichen beinhaltet, ähnlich wie es im Südafrika der Apartheid der Fall war.“

Die Entscheidung des Gerichts zu CERD Artikel 3 kommt, wenn auch nuanciert, zu einem günstigen Zeitpunkt.Seit sechs Jahren befasst sich der CERD-Ausschuss mit einer „zwischenstaatlichen Beschwerde“, die von Palästina gegen Israel eingereicht wurde und in der Israel eine Verletzung von Artikel 3 vorgeworfen wird.Die Beschwerde befindet sich seit über einem Jahr im „Schlichtungsmodus“.Israel hat sich geweigert, daran teilzunehmen.Der heutige Verweis des Gerichts auf eine Verletzung von Artikel 3 verspricht, den CERD-Prozess zu beschleunigen.

„Das Gutachten bietet dem CERD eine Plattform, um eine individuelle Entscheidung in der Frage der Apartheid zu treffen“, sagte David Keane gegenüber Mondoweiss.“

Rasche Antwort des IGH

Angesichts der Komplexität der Fragen, die ihm von der UN-Generalversammlung gestellt wurden, hat der IGH schnell geantwortet.

Anfang Januar übergab UN-Generalsekretär Guterres dem Gericht 15.000 Seiten von UN-Berichten und -Resolutionen, die das gesamte Spektrum der israelischen Praktiken während der 57-jährigen israelischen Militärbesetzung dokumentieren.

Mitte Februar fanden fünftägige öffentliche Anhörungen statt.

Israels Verstöße gegen das Völkerrecht seien umfangreich und ungeheuerlich, hieß es in den mündlichen und schriftlichen Erklärungen, die von 57 UN-Mitgliedsstaaten und drei Organisationen – der Liga der Arabischen Staaten, der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und der Afrikanischen Union – eingereicht wurden – die größte Zahl, die jemals einen Fall vor dem IGH vertreten hat.

Die Kernfrage, die dem Gericht gestellt wurde:Hat Israels Präsenz in den OPT die Grenze zwischen rechtmäßiger Besetzung, wie sie in den Haager und Genfer Konventionen von 1907 und 1949 definiert und geregelt ist, und dem „unzulässigen Erwerb von Territorium durch Krieg“ – d.h. Annexion – überschritten?

Ja, haben in den letzten Jahren immer mehr juristische Instanzen festgestellt.

In einem Bericht an den UN-Menschenrechtsrat vom Herbst 2017 legte der damalige Sonderberichterstatter Michael Lynk einen vierteiligen Test für die Rechtmäßigkeit einer Besatzung vor.Israel hat versagt, so Lynk: a) durch die Annexion von Teilen des im Juni 1967 besetzten Territoriums (Ost-Jerusalem und die Golanhöhen); b) durch das Versäumnis, das Territorium innerhalb eines angemessenen Zeitraums unter souveräne palästinensische Herrschaft zu stellen; c) durch das Versäumnis, im besten Interesse des palästinensischen Volkes zu handeln (das in der Vierten Genfer Konvention als „geschütztes Volk“ bezeichnet wird); und durch das Versäumnis, in gutem Glauben zu handeln, „in voller Übereinstimmung mit seinen Aufgaben und Verpflichtungen nach dem Völkerrecht“ und als UN-Mitgliedstaat.

Und, so argumentierten Lynk und andere vor dem IGH im Februar dieses Jahres, der IGH hat in dieser Angelegenheit einen Präzedenzfall geschaffen.

In seinem Gutachten von 1971 über die fortgesetzte Anwesenheit Südafrikas in Namibia (Südwestafrika) entschied das Gericht, dass Südafrika „die Bedingungen seiner Treuhänderschaft missbraucht“ habe, dass seine Besetzung daher „illegal“ sei und dass das Apartheidregime verpflichtet sei, „seine Verwaltung unverzüglich aus Namibia abzuziehen und damit seine Besetzung des Territoriums zu beenden“.

Nachdem es Israel nicht gelungen war, eine Resolution mit einem Gutachten bei den Vereinten Nationen abzuwehren, hatten Israels Verbündete das Gericht gedrängt, die Abgabe eines Gutachtens abzulehnen, selbst wenn der Antrag zulässig wäre und in den Zuständigkeitsbereich des Gerichts fiele; dies würde den „Friedensprozess“ stören, einen bilateralen Streit, der am besten von den Parteien selbst gelöst werden sollte; wenn das Gericht ein Gutachten abgäbe, sollte es sein Urteil so eng wie möglich fassen und sich von den komplexen, ein Jahrhundert zurückreichenden Ursachen distanzieren, die auf mehr als 15.000 Seiten von Dokumenten beruhen, die ihm von der Generalversammlung zur Verfügung gestellt wurden und die das Gericht nicht bewerten kann.

Der Gerichtshof hat diese Argumente in seinem heutigen Urteil zurückgewiesen.

Der IGH entschied heute, dass sich die internationale Gemeinschaft weiterhin um eine gerechte und friedliche Lösung des so genannten „Konflikts“ bemühen und Israel für seine unrechtmäßigen Handlungen zur Verantwortung ziehen muss.

Die genauen Modalitäten zur Beendigung der unrechtmäßigen Präsenz Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten sind eine Angelegenheit, die von der Generalversammlung, die dieses Gutachten angefordert hat, sowie vom Sicherheitsrat zu behandeln ist“, heißt es in dem heutigen Gutachten.„Es ist Sache der Generalversammlung und des Sicherheitsrates zu prüfen, welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind, um der illegalen Präsenz Israels unter Berücksichtigung des vorliegenden Gutachtens ein Ende zu setzen“.

In dem heutigen Gutachten wird jedoch betont, dass „alle Staaten verpflichtet sind, die Situation, die sich aus der rechtswidrigen Präsenz Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten ergibt, nicht als rechtmäßig anzuerkennen.Sie sind auch verpflichtet, keine Hilfe oder Unterstützung bei der Aufrechterhaltung der durch Israels illegale Präsenz in den besetzten palästinensischen Gebieten geschaffenen Situation zu leisten.Es ist Aufgabe aller Staaten, unter Achtung der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts dafür zu sorgen, dass jede Behinderung der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts des palästinensischen Volkes durch die rechtswidrige Anwesenheit Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten beseitigt wird.“

Historisches Urteil

„Ich denke, es ist ein wirklich historisches Urteil“, sagt Julia Pinzauti, Rechtswissenschaftlerin an der Universität Leiden, die einen Kurs über den IGH unterrichtet.„Und“, so Pinzauti gegenüber Mondoweiss, „wenn man bedenkt, wie eklatant illegal die israelischen Praktiken sind, denke ich, dass der IGH zu keinem anderen Schluss hätte kommen können.“

„Das Wort ‚illegal‘ wird von nun an vor dem Wort ‚Besatzung‘ stehen“, sagt Lynk.Israels Krieg gegen Gaza hat die Isolation Israels vertieft, sagt Lynk.„Ein solches Urteil des Internationalen Gerichtshofs wird diese Isolation meiner Meinung nach nur noch verstärken.“

„Es ist der Höhepunkt jahrelanger Arbeit, insbesondere von palästinensischen Menschenrechtsorganisationen“, sagt Pinzauti.„Letztendlich hängt es von Drittstaaten und internationalen Organisationen ab, ob diese Urteile etwas bewirken werden, um die illegale Besatzung zu beenden, Leben zu retten und Apartheid und diskriminierende Praktiken und Maßnahmen zu beenden, die das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung behindern.“

„Dies wird von nun an ein Kernstück praktisch jeder Resolution der Generalversammlung und des Menschenrechtsrates sein“, sagte der ehemalige UN-Sonderberichterstatter Michael Lynk einige Tage vor dem Urteil gegenüber Mondoweiss.

„Das Wort ‚illegal‘ wird von nun an vor dem Wort ‚Besatzung‘ stehen“, so Lynk. Israels Krieg gegen Gaza hat Israels Isolation vertieft, so Lynk.

„Ein solches Urteil des Internationalen Gerichtshofs wird diese Isolation meiner Meinung nach nur noch verstärken.“

David Kattenburg

David Kattenburg ist Universitätsdozent für Naturwissenschaften und Radio-/Webjournalist in Breda, Nordbrabant, Niederlande.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …