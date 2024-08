https://mondoweiss.net/2024/08/israeli-rape-of-detainees-is-the-result-of-a-society-that-sees-palestinians-as-human-animals/



Israelische Vergewaltigung von Gefangenen ist das Ergebnis einer Gesellschaft, die Palästinenser als „menschliche Tiere“ betrachtet

Von Jonathan Ofir

6. August 2024

Israel hat behauptet, dass es in Gaza gegen „menschliche Tiere“ kämpft. Aber jetzt ist der monströse Sadismus der israelischen Gesellschaft, der aus einem tiefen Hass auf die Palästinenser resultiert, für den Rest der Welt sichtbar geworden.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant in der Stadt Hebron im besetzten Westjordanland am 21. August 2023. (Foto: Amos Ben-Gershom / Pressebüro der Regierung)

Am 3. August teilte Shaiel Ben-Ephraim in den sozialen Medien ein Interview mit zwei israelischen Sicherheitsbeamten, die an der Foltereinrichtung Sde Teiman beteiligt sind, die zu einer Causa für rechte Demonstranten geworden ist, die das Recht der Israelis fordern, palästinensische Gefangene ungestraft zu vergewaltigen. Ben-Ephraim ist ein Akademiker, der die UCLA nach Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung als Post-Doktorand verließ. Er beschreibt sich selbst als „Israel-Analyst. Kämpfer für die liberale Demokratie. Fanatischer Mets-Fan. Gastgeber von Israel Explained und History of the Land of Israel“.

Ben-Ephraim beschreibt seine beiden Quellen, indem er sagt, dass „die IDF-Quelle ziemlich weit oben ist. Die andere Quelle ist es nicht, arbeitet aber jeden Tag dort“.

Die „IDF-Quelle“ sagt:

„Die 100er-Einheit ist mit der Bewachung der Gefangenen beauftragt worden. Ihre Aufgabe ist es, einzugreifen, wenn es Unruhen gibt. Es sind raue Leute. Also bewachen sie die Gefangenen. Sie lassen Tiere ohne Aufsicht und unter alptraumhaften Bedingungen Tiere bewachen.

Dies ist eine interessante Verwendung des Begriffs „menschliche Tiere“, den der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant am 9. Oktober zum ersten Mal während dieses Völkermords äußerte, indem er sagte: „Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und wir handeln entsprechend.“

Das befragte Sicherheitspersonal liefert die emotionale Begründung für die sadistische Folter an den Palästinensern, es ist ein Hassverbrechen, das auf Rache ausgerichtet ist. Die „Quelle der Einrichtung“ sagt:

„Jeder, der in Gaza gedient hat, ist voller Hass. Sie haben den Drang, das Tier in ihnen freizulassen. Jeder, der in einen Raum mit denen gesteckt wird, die ihre Freundinnen vergewaltigt oder ihre Freunde ohne Aufsicht getötet haben, wird das bekommen, was wir bekommen haben.“

Sie glauben also, dass ihre Freundinnen von der Hamas vergewaltigt oder getötet wurden. Dafür braucht es keine Beweise, und es spielt auch keine Rolle, ob die Menschen, die sie foltern, in irgendeiner Weise beteiligt sind:

„Sie sagen uns alle, dass sie unschuldig sind. Also glauben wir keinem von ihnen. Aber ja, einige haben wahrscheinlich nichts Falsches getan.“

An dieser Stelle sei an die Behauptung des israelischen Präsidenten Isaac Herzog vom 14. Oktober erinnert, dass es in Gaza einfach keine „unbeteiligten Zivilisten“ gibt.

Die „Quelle der Einrichtung“ weiß, dass dies schlecht ist und dass es nicht getan werden sollte, aber „Dinge passieren“:

„Dinge passieren. Schlimme Dinge. Menschen wurden verprügelt. Menschen wurden getötet. Ich habe eine Person sterben sehen. Menschen wurden sexuell missbraucht. Ja. Nichts im Vergleich zu dem, was sie getan haben. Aber wir alle wissen, dass wir das nicht tun sollten.“

Bis heute sind mindestens 36 Palästinenser unter der Folter in dieser Einrichtung gestorben. Aber irgendwie ist das kein Vergleich, es ist „nichts im Vergleich zu dem, was sie getan haben“.

Die ermordeten Palästinenser werden in Kühlschränken auf dem Stützpunkt aufbewahrt. Die „IDF-Quelle“ sagt:

„Eine andere Sache, über die niemand spricht, sind all die Leichen in Kühlschränken in der Nähe der Gefangenenlager. Es gibt keinen Platz, um sie zu lagern. Nur Container voller Leichen von Häftlingen.“

Und es gibt einfach keine Aufsicht: „Es ist kein einziger Sicherheitsbeamter vor Ort, der eine Aufsicht ausübt. Selbst im Falle eines größeren Ereignisses ist also niemand verantwortlich.

Das Ausmaß des Sadismus, der den Palästinensern angetan wird, spottet wirklich jeder Beschreibung. Palästinenserinnen und Palästinenser berichten jetzt mit den grausamsten Details über ihre sexuelle Folter, wie dieses Opfer im Video (Warnung vor dem Auslöser):

„Ich habe Stromschläge durch meinen Anus bekommen. Ich habe Stromstöße an meinen Hoden bekommen! Das ist buchstäblich das, was mir passiert ist – nicht nur mir, sondern auch anderen, die von Stromschlägen getroffen wurden. Und wisst ihr warum? Weil wir uns geweigert haben, [den Hamas-Führer in Gaza, Yahya] al-Sinwar schlecht zu reden. Sie können sich vorstellen, was ich sage… Nur weil ich mich weigerte, die schmutzigen Worte auszusprechen, sagten sie ok, und dann versammelten sich fünf von ihnen um mich, fünf Soldaten, sie kamen, um mich zu verprügeln. Einer von ihnen zwang mich, mich auf den Rücken zu legen, er öffnete meine Oberschenkel und schlug auf meinen Intimbereich ein – er schlug buchstäblich auf meine Hoden ein. Er sagte: ‚Ich will nicht, dass du noch Kinder bekommst‘.“

Man muss über die zusätzliche Demütigung nachdenken, so offen über die eigene Person und den eigenen Körper zu sprechen. Aber diese Menschen haben eine solche körperliche und seelische Zerstörung erlitten, dass sie nun in die Welt hinausschreien, damit es aufhört, nicht zuletzt für ihre Geschwister, die noch immer gequält werden.

Es ist schockierend, aber ist es schockierend für die Mehrheit der Israelis?

Tatsache ist, dass die Israelis mindestens seit Anfang dieses Jahres Snuff-Videos von diesen Foltereinrichtungen konsumieren, in denen auf mehreren israelischen Mainstream-Kanälen über die systematische Folter berichtet wurde. Gab es einen Aufschrei?

Wenn es Kritik an den Handlungen der Soldaten gab, dann in erster Linie im Hinblick darauf, wie diese Handlungen auf Israel zurückfallen, und nicht auf die Rechtmäßigkeit oder Moral der Misshandlungen. Tatsächlich haben israelische Führer diese abscheulichen Handlungen sogar implizit gerechtfertigt, während sie sie gleichzeitig verurteilten.

„Es gab Tage, an denen [die Militärermittler] uns applaudierten.

Letztendlich haben alle israelischen Führer, die sich für die Ermittlungen gegen die der Vergewaltigung von palästinensischen Gefangenen Beschuldigten ausgesprochen haben, dies nur aus Gründen der Öffentlichkeitsarbeit getan, nicht aus anderen Gründen.

Denken Sie daran, dass Israel derzeit mit mehreren internationalen Gerichtsverfahren konfrontiert ist, vor dem IGH wegen Völkermordes und vor dem IStGH wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit (gegen Premierminister Netanjahu und Verteidigungsminister Galant wurden Haftbefehle beantragt), und ähnlich wie bei diesen Anklagen wird die Bedrohung durch die Vergewaltigungsvorwürfe in erster Linie als ein optisches Problem für Israel gesehen, nicht als ein rechtliches Problem. Netanjahu vergleicht den Chefankläger des IStGH mit einem Nazi-Richter und ruft zu weiteren biblischen Racheakten auf. Nun wird der Sadismus der sexuellen Folter so offensichtlich, dass er sich auf das Image Israels auswirkt, und so rief Staatspräsident Isaac Herzog zur Ruhe auf, damit die Ermittlungen zu den Gruppenvergewaltigungen ohne den Tumult von Massenprotesten auf Armeestützpunkten gegen das Verfahren durchgeführt werden können. Als liberaler Rassist und Anstifter zum Völkermord schränkte Herzog in seiner Botschaft ein, dass der „Hass“ gegen „die verdammten Nukhba-Terroristen“ „sicherlich verständlich und gerechtfertigt“ sei. Aber wir müssen bedenken, dass „unsere Feinde“ „uns verfolgen“, auch in der „internationalen Rechtsarena“:

„Die Moral der IDF und ihrer Soldaten war immer unser Stolz, sowohl gegenüber uns selbst als auch gegenüber der Völkerfamilie und dem internationalen Recht. Diese Moral wurde und wird auch gegen die grausamsten Feinde getestet, darunter die verdammten Nukhba-Terroristen, deren Hass sicherlich verständlich und berechtigt ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Feinde – die Befehlshaber, die Kämpfer und die öffentlichen Vertreter – immer wieder versuchen, uns zu verfolgen, auch auf dem Gebiet des Völkerrechts. Wir dürfen ihnen unter keinen Umständen Anschuldigungen gegen die IDF und den Staat Israel liefern.“

Mit anderen Worten: Israel sollte sich als seriöser Umgang mit den wenigen faulen Äpfeln zeigen, so dass den Verfolgern (die auch Staatsanwälte sind) entgegengehalten wird, dass Israel über bestimmte juristische Verfahren verfügt, die somit ausreichen sollten, um internationale juristische Interventionen abzuwehren.

Aber dafür ist es nun wirklich zu spät. Israels Völkermord ist so massiv, dass die strafrechtliche Verfolgung von ein paar schlechten Äpfeln daran nichts ändern wird. Das israelische Narrativ des Hasses und der Rache ist so umfassend, dass es auf die eine oder andere Weise seinen Niederschlag finden wird, sei es, dass ein Soldat Hoden zertrümmert oder ein Soldat als Fototermin ein ganzes Gebäude in Gaza in die Luft sprengt.

Nach der Aussage eines der Vergewaltigungsverdächtigen zu urteilen, war das „Verhör“ ohnehin ein Schwindel. „Man hat das Gefühl, dass sie [die Vernehmungsbeamten der Militärpolizei] sich bei einem bedanken wollen“, sagte er. „Es gab Tage, da haben sie uns applaudiert.“

Menschliche Tiere

Es gibt offenbar nichts mehr, was Israelis tun können, was die israelische Führung nicht zu rechtfertigen versuchen würde. Das, was sie bekämpfen, ist autoritativ (für sie) als unmenschlich definiert worden, so dass es keine Möglichkeit gibt, hier die Menschenrechte anzuwenden – Menschenrechte gelten für Menschen, nicht für „menschliche Tiere“.

Die Reaktion darauf ist ebenfalls jenseits der Rationalität – „Hass“ wird nun von höchster Stelle als „verstanden und gerechtfertigt“ sanktioniert. Alles wird durch diese Brille betrachtet, und wenn sich israelische Soldaten am Ende wie Tiere verhalten, ist das nur eine natürliche Reaktion auf die wirklichen Tiere.

Israels verstorbener Verteidigungsminister Moshe Dayan sagte einmal: „Israel muss wie ein tollwütiger Hund sein, zu gefährlich, um ihn zu stören“, und diese Doktrin des „tollwütigen Hundes“ und des „verrückt gewordenen Hausherrn“ hat Israel viele Jahrzehnte lang geleitet. Abwandlungen dieser Idee wurden von israelischen Beamten immer wieder wiederholt. Der ehemalige Verteidigungsminister Pinhas Lavon, Initiator des Terroranschlags unter falscher Flagge auf Kairo im Jahr 1954, sprach sich dafür aus, „verrückt zu werden“, wenn Israel jemals in die Quere käme. Während des Krieges mit dem Libanon 2006 sagte Premierminister Ehud Olmert, die Palästinenser müssten verstehen, dass „der Herr des Hauses verrückt geworden ist“, und versprach „James-Bond-artige Operationen, bim bam!“

Nach Israels Angriff auf den Gazastreifen 2008/9, der Operation Gegossenes Blei, erklärte Israels damalige Außenministerin Tzipi Livni, dass „unsere Truppen im Gazastreifen sich wie Hooligans verhalten haben, was ich von ihnen verlangt habe“. Sie erklärte auch, dass Israel „ein Land ist, das, wenn man auf seine Bürger schießt, darauf reagiert, indem es wild wird – und das ist eine gute Sache“.

Israel ist tatsächlich wild geworden und versucht offenbar, sich wie ein tollwütiger Hund zu benehmen. Aber was auch immer passiert, es ist „nichts im Vergleich zu dem, was sie getan haben“.

Jede Anschuldigung ist ein Geständnis. Israel hat behauptet, dass es gegen menschliche Tiere kämpft. Aber jetzt ist sein eigener monströser Sadismus, der sich aus einem tiefen Hass auf die Palästinenser speist (der nicht erst am 7. Oktober begann), für den Rest der Welt zu sehen. Die Behauptung der „Selbstverteidigung“, die Berichten zufolge von den Anwälten der mutmaßlichen Gruppenvergewaltiger verwendet wurde, ist etwas, das Israel für alles verwendet, was es Palästinensern antut. Es könnte sein, dass die Gruppenvergewaltigung eines gefesselten Gefangenen einige Menschen endlich dazu bringt, zu erkennen, dass diese rassistische Rechtfertigung in Wirklichkeit nur eine Ausrede für etwas anderes, viel Schlimmeres ist.

Vielen Dank an Tali Shapiro für das Feedback zu diesem Artikel.

