Israelischer Angriff auf Pressezelt in Gaza-Krankenhaus tötet einen Journalisten und verletzt andere

Von Tareq S. Hajjaj

23. Juli 2024

Bei einem israelischen Angriff auf ein Zelt im Innenhof eines Krankenhauses im zentralen Gazastreifen wurde ein palästinensischer Journalist getötet. Augenzeugen berichteten Mondoweiss, dass der Schlag präzise war und nur das Zelt traf, das eindeutig als „Presse“ gekennzeichnet war.

Palästinensische Ersthelfer begutachten den Schaden, nachdem ein als „Presse“ gekennzeichnetes Zelt bei einem israelischen Angriff im Zentrum des Gazastreifens getroffen wurde. Ein palästinensischer Schriftsteller und Forscher wurde getötet, zwei weitere wurden verletzt. Nach Angaben des Gaza Media Office wurden seit dem 7. Oktober 163 palästinensische Journalisten und Medienmitarbeiter in Gaza getötet. (Foto: APA Images)

Am Montagmorgen, dem 24. Juli, wurde ein Zelt, in dem Journalisten untergebracht waren, im Innenhof des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir Al-Balah im zentralen Gazastreifen von Israel angegriffen, wobei ein Palästinenser getötet und zwei weitere verletzt wurden.

Nach Angaben von Zeugen und Ortskundigen trug das angegriffene Zelt ein Schild mit der Aufschrift „Presse“ an der Tür und war in der Umgebung des Krankenhauses als das Zelt bekannt, in dem sich die Presse aufhält.

Die Zelte neben dem Journalistenzelt wurden nicht angegriffen, und die Menschen, die sich darin aufhielten, wurden Berichten zufolge nicht verletzt. Die genaue Art des Angriffs ließ viele glauben, dass es sich um einen gezielten Drohnenangriff auf die Journalisten handelte. Mondoweiss konnte die Art des Angriffs nicht unabhängig bestätigen.

In den sozialen Medien wurden Videoclips von der Explosion und ihren Folgen veröffentlicht, auf denen die Ausrüstung der Journalisten, Pressewesten, Helme, Laptops und Kameras zu sehen sind, die im Zelt verstreut sind, während ein Mann mit verbranntem Kopf auf dem Boden liegt und einige seiner Organe herausquellen. Er wurde als Hidar al-Mussader identifiziert, ein Dozent an der Universität Gaza, ein Forscher und Schriftsteller, dessen Arbeiten auf Al Jazeera veröffentlicht worden waren. Das Medienbüro von Gaza bezeichnete al-Mussader als Journalist und Mitarbeiter der Presse.

Der Angriff auf das Journalistenzelt war der letzte in einer Reihe von israelischen Angriffen auf die Presse seit dem 7. Oktober und davor. Während des gesamten Krieges gegen den Gazastreifen hat Israel palästinensische Journalisten im Gazastreifen und libanesische Journalisten im Südlibanon an ihrem Arbeitsplatz, in ihren Häusern und bei ihren Familien sowie in Journalistenzelten und -unterkünften wie dem Krankenhaus der Märtyrer von Al-Aqsa angegriffen.

Die Zahl der von Israel seit Beginn des Krieges getöteten Journalisten hat 163 erreicht.

Das Medienbüro der Regierung im Gazastreifen gab nach der Bombardierung des Journalistenzeltes am Montag eine kurze Erklärung ab, in der es mitteilte, dass die Zahl der von Israel seit Beginn des Krieges getöteten Journalisten auf 163 gestiegen sei.

Anfang dieses Jahres stellte das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) in einem Bericht fest, dass mehr als 75 % aller im Jahr 2023 weltweit getöteten Journalisten im Gaza-Krieg getötet wurden.

Neben der gezielten Tötung von Journalisten im Gazastreifen hat die israelische Armee seit Beginn des Krieges Dutzende von Journalisten im Gazastreifen verhaftet, von denen einige nach wie vor unauffindbar sind.

Trotz der häufigen Angriffe auf Journalisten hat der Bombenanschlag vom Montag einen Nerv unter den Journalisten in der Region getroffen. Hanu Abu Rizq befand sich nur wenige Zelte entfernt, als der Bombenanschlag erfolgte. „Ich war überrascht, obwohl ich schon vorher wusste, dass die israelische Armee Journalisten ins Visier nimmt und keinen Unterschied macht zwischen einem Journalisten, einem Vertriebenen, einem Retter oder einem Bürger“, sagte Abu Rizq gegenüber Mondoweiss. „Jeder wird im Gazastreifen zur Zielscheibe.“

Hani bestätigte, was andere Zeugen in der Gegend sagten: dass an der „Tür“ des Zeltes ein Schild angebracht war, auf dem eindeutig stand, dass es sich um ein Zelt für Journalisten handelte. „Wir wurden durch das Geräusch der Rakete betäubt und mussten feststellen, dass ein Journalist getötet und zwei weitere verletzt worden waren“, berichtete Abu Rizq über den Moment des Einschlags.

„Glücklicherweise handelte es sich um eine Rakete leichten Kalibers“, fuhr er fort und bedauerte, dass der Journalist auf dem Gelände eines Krankenhauses getroffen wurde, in dem derzeit Tausende vertriebener Zivilisten untergebracht sind. „Hätte es sich um ein schweres Kaliber gehandelt, wären an diesem Ort, der mit Zelten für die Vertriebenen überfüllt ist, Hunderte getötet worden.

Abu Rizq beklagte die Ermordung von Hidar al-Mussader am Montag und sagte, jedes Mal, wenn ein Journalist getötet werde, mache dies seine Arbeit und die Arbeit anderer Journalisten in Gaza noch schwieriger. „Wenn man sieht, dass ein Kollege tot oder verletzt ist, versucht man zu vermeiden, an die Orte zu gehen, an denen er war, und über die Themen zu sprechen, über die er gesprochen hat.“

„Aber trotz all dieser Angst vermitteln wir der Welt weiterhin das Bild. Meine nationale, emotionale und soziale Verpflichtung motiviert mich, weiterzuarbeiten“, sagte Abu Rizq.

„Alles um mich herum zwingt mich zum Weitermachen. Vor allem im Gedenken an so viele meiner Kollegen, die mit uns zusammen gearbeitet, gelacht und gegessen haben, bis die israelische Armee sie getötet hat. Wir sind hier, um ihren Weg fortzusetzen und die Botschaften des palästinensischen Volkes in die Welt zu tragen und die Barbarei der israelischen Besatzung zu vermitteln.“ Übersetzt mit deepl.com

