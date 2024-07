https://mondoweiss.net/2024/07/israels-legalization-of-settlements-in-the-northern-west-bank-explained/



Israels Legalisierung von Siedlungen im nördlichen Westjordanland, erklärt

Von Qassam Muaddi

16. Juli 2024

Israel unternimmt einen politischen und militärischen Angriff auf das Westjordanland. Die Legalisierung der Siedlungen im Norden ist ein entscheidender Teil der Geschichte.

Israelische Siedler kehren in den illegalen israelischen Außenposten von Homesh zurück, 23. Dezember 2021. (Foto: Wajed Nobani/APA Images)

Israels politische und militärische Offensive gegen das Westjordanland konzentrierte sich in den letzten Monaten auf dessen nördlichen Teil, vor allem auf Dschenin und Tulkarem. Israelische Militärangriffe sind inzwischen an der Tagesordnung und haben ein Ausmaß an Gewalt ausgelöst, das es dort seit zwei Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Seit Anfang des Jahres haben die israelischen Streitkräfte 149 Palästinenser im Gouvernement Jenin, 117 im Gouvernement Tulkarem und 31 im Gouvernement Tubas getötet, die meisten von ihnen in den Flüchtlingslagern von Jenin, Tulkarem, Nur Shams und Far’a.

Gleichzeitig hat das israelische politische Establishment eine politische Offensive gegen das Gebiet gestartet, die sich auf die Bemühungen konzentriert, den Siedlungsausbau und die Kolonisierung in einer Region wieder aufzunehmen, die von den israelischen Landnahmen der letzten Jahre am wenigsten betroffen war.

Auch dieser Prozess hat nicht erst am 7. Oktober begonnen. Das nördliche Westjordanland war bereits Ende 2021 in die Schlagzeilen geraten, als Siedler nördlich von Nablus begannen, regelmäßig das geräumte Gelände des ehemaligen illegalen Außenpostens Homesh aufzusuchen, der fast auf halber Strecke zwischen Nablus und Dschenin auf dem Gebiet des palästinensischen Dorfes Burqa liegt.

Die Siedler versuchten, ihre Anwesenheit im Dorf zu erzwingen, um den Außenposten zu rehabilitieren, obwohl die Dorfbewohner von Burqa 2013 ein Urteil des Obersten Gerichtshofs Israels erwirkt hatten, um ihr konfisziertes Land zurückzuerhalten.

Im Dezember 2021 eröffnete ein bewaffneter Palästinenser das Feuer auf ein israelisches Siedlerauto, das sich auf dem Weg nach Homesh befand, und tötete einen Siedler und verletzte einen weiteren. Israel beschuldigte zwei Brüder – Ghaith und Omar Jaradat, 17 und 20 Jahre alt, aus der Stadt al-Sila al-Harthiyya nördlich von Dschenin – der Tat. Die israelische Armee nahm beide fest und zerstörte das Haus ihrer Familie, wodurch neun Menschen, darunter die beiden älteren Großeltern und drei Kinder, obdachlos wurden.

Die Rückkehr nach Homesh und das Wiederaufleben des bewaffneten Widerstands

Homesh war 2005 zusammen mit drei anderen Siedlungen im nördlichen Westjordanland von der israelischen Armee geräumt worden. Sie waren nach israelischem Recht nie legalisiert worden, wie viele israelische Siedleraußenposten im Westjordanland, wo sich Israelis theoretisch nicht niederlassen dürfen. Nach internationalem Recht sind alle israelischen Siedlungen illegal.

Im Januar 2023 beschloss die israelische Regierung jedoch, Homesh zu legalisieren. Netanjahu beantragte beim Obersten Gerichtshof Israels, dass die Siedler drei Monate lang in dem Außenposten bleiben dürfen, bis der Legalisierungsprozess abgeschlossen ist. Die damalige Vorsitzende Richterin Esther Hayut stellte fest, dass selbst wenn das Gesetz, das Israelis daran hindert, nach Homesh zurückzukehren, aufgehoben würde, das rechtliche Problem bestehen bliebe, dass der gesamte Außenposten auf privatem palästinensischem Land errichtet worden sei.

Im Laufe der Monate wurde Homesh immer mehr zur Speerspitze der Bemühungen der Siedler, das nördliche Westjordanland wieder zu besiedeln. Gleichzeitig verschärften sich die Angriffe der israelischen Armee auf die Städte und Dörfer der Region und führten ab Juli 2023 Luftangriffe ein. Infolgedessen entwickelten die bewaffneten palästinensischen Widerstandsgruppen in Nablus, Dschenin und Tulkarem ihre Kampfkapazitäten, wuchsen zahlenmäßig an und gewannen in einer Zeit, in der die offizielle palästinensische Führung im Westjordanland ihre Kapitulation vor der Besatzung fast schon institutionalisiert hatte, erheblich an Zus pruch. Das nördliche Westjordanland war schon lange vor dem 7. Oktober praktisch zu einem Kriegsgebiet geworden.

Als dann der Völkermord in Gaza begann, wurde das israelische Vorgehen gegen das nördliche Westjordanland immer härter. Militärische Razzien fanden fast täglich statt und beinhalteten die systematische Zerstörung der zivilen Infrastruktur, wie z. B. das Bulldozerfahren von Straßen und das Herausreißen von Wasserleitungen und Stromnetzen. Das Flüchtlingslager Dschenin wurde in ein „kleines Gaza“ verwandelt. Im vergangenen April zerstörten die israelischen Streitkräfte während einer 52-stündigen Razzia einen Großteil der Infrastruktur des Flüchtlingslagers Nur Shams in Tulkarem.

Gleichzeitig eskalierte Israel seine Siedlungsbauoffensive. Im Mai erklärte der israelische Kriegsminister Yoav Gallant das einseitige israelische Rückzugsgesetz aus dem Jahr 2005 für das nördliche Westjordanland für ungültig und machte damit die Ansiedlung von Israelis in Homesh und in drei anderen Außenposten, die zur gleichen Zeit geräumt wurden, nach israelischem Recht legal: Kadim, erbaut auf dem Gebiet der palästinensischen Stadt Qabatya, Ganim, erbaut auf dem Gebiet der palästinensischen Dörfer Deir Abu Daif und Um al-Tut, und Sanour, erbaut auf dem Gebiet der palästinensischen Dörfer Jabaa, Fandaqomiyya und Sanour. Die israelische Armee erklärte das Gebiet zu einer militärischen Sperrzone, um Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, bevor die Siedler einziehen konnten.

Etwa zur gleichen Zeit legalisierte Israel fünf weitere Siedlungsaußenposten im gesamten Westjordanland und führte später den größten Landraub an palästinensischem Land in dreißig Jahren durch, indem es 13 Quadratkilometer im Jordantal in einem einzigen Schritt beschlagnahmte. Die Ministerin für Siedlungen im israelischen Kabinett, Orit Strook, sagte Anfang Juli, dass „die vergangenen Monate für die Siedlungsbewegung wie eine Zeit der Wunder waren“.

Smotrich plant, das Westjordanland zu annektieren

Das Rückzugsgesetz von 2005 wurde verabschiedet, als sich Israel aus verschiedenen Siedlungsgebieten zurückzog, darunter dem Gazastreifen und den vier Siedlungen im nördlichen Westjordanland. Als Israels Angriff auf den Gazastreifen nach dem 7. Oktober begann, begannen die Siedler, die Wiederbesiedlung des Streifens zu fordern. Die Aufhebung des Rückzugsgesetzes signalisierte also, dass Israels Krieg gegen die Palästinenser im Gazastreifen nun auch auf das Westjordanland übergreift, und zwar in Form der wiederauflebenden Siedlerbewegung, die das Westjordanland und den Gazastreifen in dieselbe Kategorie einordnet.

Die Legalisierung der Siedlungen im Westjordanland erfolgte im Rahmen der Bemühungen von Israels Hardliner-Finanzminister Bezalel Smotrich, die Annexion des Westjordanlandes zu beschleunigen. Die meisten israelischen Siedlungsbewegungen konzentrierten sich auf das Gebiet C im Westjordanland, insbesondere auf das Jordantal, das de facto bereits annektiert ist.

Als Zufluchtsort für den Großteil des bewaffneten Widerstands ist das nördliche Westjordanland im Gegensatz zum Gebiet C im zentralen und südlichen Westjordanland alles andere als annektiert. Deshalb wird ein Siedlungsvorstoß im nördlichen Westjordanland, selbst wenn er geringfügig ist, als bedeutender Erfolg für die Siedleragenda und für Smotrich persönlich gewertet.

Aber das nördliche Westjordanland ist anders. Als Zufluchtsort für den Großteil des bewaffneten Widerstands ist das nördliche Westjordanland im Gegensatz zum Gebiet C im zentralen und südlichen Westjordanland alles andere als annektiert. Deshalb wird ein Siedlungsvorstoß im nördlichen Westjordanland, selbst wenn er geringfügig ist, als bedeutender Erfolg für die Siedleragenda und für Smotrich persönlich gewertet.

Die Siedler bezeichnen die aggressive Siedlungspolitik als Sicherheitsmaßnahme, als einen Weg, eine „stabilere“ israelische Präsenz in einem Gebiet zu schaffen, in dem der bewaffnete Widerstand weiter gedeiht. Der Grundgedanke ist, dass mit der Ausweitung der Siedlungen auch die dazugehörige militärische Infrastruktur wächst und somit größere und direktere Militäraktionen in dem Gebiet möglich werden. Das Endziel wäre die Schaffung einer ähnlichen Realität wie in anderen Teilen des Westjordanlandes, wo das israelische Militär und die Siedlerpräsenz eng miteinander verflochten sind und eine gemeinsame Rolle beim Durchschneiden palästinensischen Landes spielen.

Die Vision der USA

Ein wichtiges Element in diesen israelischen Plänen ist das grüne Licht der USA. Ende Juni beschloss Israel, 260 Millionen Dollar der von der Palästinensischen Behörde zurückgehaltenen Zollgelder freizugeben. Im Mai, als Israels Kriegsminister Yoav Gallant das Rückzugsgesetz für das Westjordanland aufhob, kündigte Smotrich an, dass er nicht zulassen werde, dass auch nur ein einziger Dollar der palästinensischen Zolleinnahmen an die PA überwiesen wird. Dieser Schritt verschärfte die Finanzkrise der Palästinensischen Autonomiebehörde, so dass mehrere Analysten ihren finanziellen Zusammenbruch vorhersagten.

Ende Juni erklärte sich Smotrich bereit, einen Teil der Gelder für die vorangegangenen drei Monate freizugeben, wenn das Kabinett im Gegenzug die von ihm vorgeschlagenen Siedlungsmaßnahmen genehmigte – vor allem die Legalisierung von fünf Siedlungsaußenposten, einschließlich derjenigen im nördlichen Westjordanland. Medienberichten zufolge wurde die Vereinbarung zwischen anderen israelischen Ministern und Smotrich während eines nächtlichen Treffens Ende Juni getroffen.

Andere Medien zitierten jedoch ungenannte westliche Diplomaten mit der Aussage, dass die Freigabe der Steuergelder der Palästinensischen Autonomiebehörde und die Genehmigung der Legalisierung der Siedlungen das Ergebnis einer amerikanisch-israelischen Vereinbarung sei, die den Zusammenbruch der Palästinensischen Autonomiebehörde verhindern soll. Obwohl die USA in den vergangenen Monaten Israels Schritte zur Legalisierung von Siedleraußenposten kritisiert hatten, konnte Israel die Legalisierung ohne die Zustimmung der USA nicht vollenden.

Im Laufe der Jahre, insbesondere seit den Osloer Verträgen, haben die USA die Siedlungen öffentlich als illegal bezeichnet, aber nie einen nennenswerten Schritt unternommen, um ihre Expansion zu stoppen. Während die Biden-Administration die Anerkennung der Siedlungen als legal durch die Trump-Ära offiziell rückgängig gemacht und sogar Sanktionen gegen einzelne Siedler verhängt hat, die für ihre Rolle bei gewalttätigen Übergriffen auf Palästinenser bekannt sind, werden israelische Siedlungen mit Zustimmung der USA aus israelischen Regierungsmitteln finanziert. Die Siedlungen werden sogar von in den USA ansässigen Organisationen und US-Privatpersonen unterstützt.

Die Freigabe der Gelder für die Palästinensische Autonomiebehörde wurde als Zeichen dafür gewertet, dass die USA für die Zeit nach dem Krieg eine Phase der Stabilität im Westjordanland anstreben, bei deren Sicherung die Palästinensische Autonomiebehörde eine wichtige Rolle spielen würde. Entscheidend ist, dass sich die Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde auch auf das nördliche Westjordanland erstreckt, wo sie dazu beitragen soll, die Ausbreitung des bewaffneten Widerstands einzudämmen.

Und als Teil dieser gesamten Vision wird der Stopp der Siedlungsexpansion zu keinem Zeitpunkt als Option in Betracht gezogen.

Was wir sehen, ist das Aufkommen einer ganzheitlichen kolonialen Strategie Israels: Es startet einen Angriff auf das Westjordanland, indem es kühn Land an sich reißt, militärische Macht einsetzt, um den Widerstand im nördlichen Westjordanland zu unterdrücken, und die Siedlungen als Speerspitze für seine Annexionsstrategie nutzt. Und das alles mit der stillschweigenden Billigung der USA.

Übersetzt mit deepl.com

