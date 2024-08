https://mondoweiss.net/2024/08/end-israels-system-of-economic-apartheid-in-palestine/



Israels System der wirtschaftlichen Apartheid in Palästina beenden

Von Chris Habiby

10. August 2024

Oft wird übersehen, dass Israels absichtliches System der wirtschaftlichen Zersplitterung und Enteignung der Palästinenser ein wesentlicher Teil seines Plans ist, das Land ethnisch zu säubern und die palästinensische Befreiung zu verweigern.

Dateifoto: Eine palästinensische Frau geht 2011 an einem Büro der Western Union in Gaza-Stadt vorbei. (Foto: Mahmoud Nassar / APA Images)

Als der Internationale Gerichtshof am 19. Juli entschied, dass die Politik und die Praktiken Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten rechtswidrig sind und laut dem Präsidenten des Gerichtshofs dem Verbrechen der Apartheid gleichkommen“, war dies eine Bestätigung für die Palästinenser, ihre Verbündeten und Menschenrechtsorganisationen, die seit Jahrzehnten dasselbe sagen. 75 Jahre lang haben Israels Diebstahl von palästinensischem Land, sein illegales Siedlungsprojekt und die systematische Diskriminierung palästinensischer Bürger Israels zu einem umfassenden Apartheidsystem beigetragen. Dennoch stellen sie nicht den gesamten Plan Israels dar, das Land ethnisch zu säubern und jegliche Form der palästinensischen Befreiung zu verweigern. Zu oft wird das absichtliche System, das die Palästinenser wirtschaftlich zerstückelt und enteignet, übersehen.

Dieses System der finanziellen Ausgrenzung und institutionellen Sabotage lässt sich mit einem Wort beschreiben: finanzielle Apartheid

Dieses System erlegt den Palästinensern wirtschaftliche Beschränkungen auf, die sie an den Rand drängen und ihnen ihre wirtschaftliche Handlungsfähigkeit nehmen, indem sie sie daran hindern, Hilfe zu erhalten, an der Weltwirtschaft teilzunehmen und Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erhalten. Es manifestiert sich in der fabrizierten Notwendigkeit von Hilfe, in rechtlichen Rahmenbedingungen, die direkte und gegenseitige Hilfe kriminalisieren, und in einer behindernden, diskriminierenden Politik von privaten und staatlichen Stellen. In diesem Zusammenhang lässt sich dieses System der finanziellen Ausgrenzung und institutionellen Sabotage eindeutig als finanzielle Apartheid beschreiben

Es ist nahezu unmöglich, dass Entwicklung und Wiederaufbau vor dem Hintergrund einer anhaltenden, künstlich herbeigeführten politischen und wirtschaftlichen Destabilisierung stattfinden; eine Tatsache, die schon vor dem 7. Oktober bestand, aber seither in aller Deutlichkeit zu Tage getreten ist. Indem der israelische Staat den Palästinensern die von den Besatzungsmächten nach dem humanitären Völkerrecht geforderte Unterstützung verweigert und aktiv jede Möglichkeit zur Selbsthilfe verhindert, hat er de facto von internationalen Akteuren verlangt, die Bedürfnisse der unter Besatzung lebenden Palästinenser zu erfüllen. Die derzeitige Krise im Gazastreifen ist nicht die Ursache für diese künstliche Abhängigkeit, und jede Behauptung, dass dies der Fall sei, widerspricht der 17-jährigen israelischen Belagerung und Blockade des Gazastreifens (die selbst eine Form der wirtschaftlichen Kriegsführung gegen die Palästinenser darstellt), die die Wirtschaft des Streifens zerstört hat. Vielmehr hat sie diese künstliche Notwendigkeit noch verschlimmert und unterstrichen, wie sie zur wirtschaftlichen Marginalisierung der Palästinenser beiträgt.

Diese finanzielle Apartheid hat die Palästinenser, insbesondere die im Gazastreifen, dazu gezwungen, gegenseitige Hilfsnetzwerke zu nutzen, um sich mit dem Nötigsten zum Überleben zu versorgen. Für Amerikaner (einschließlich derer, die Familienangehörige in Palästina haben) ist die Unterstützung von Palästinensern entweder direkt oder über diese Netzwerke mit erheblichen Risiken verbunden. In einem Bericht, der im Februar dieses Jahres veröffentlicht wurde, haben Palestine Legal und das Center for Constitutional Rights nachgewiesen, dass die US-Regierung seit den 1960er Jahrendie Anti-Terror-Gesetze dazu benutzt hat, die palästinensische Bewegung und ihre Unterstützer ins Visier zu nehmen und Palästinenser als Terroristen zu stigmatisieren„. Dieser gefährliche und entmenschlichende Rahmen, der gegen Palästinenser eingesetzt wird, gefährdet alle nichtstaatlichen Hilfsbemühungen. Eines der bekanntesten Beispiele für dieses Risiko ist der Fall der Holy Land Five, die aufgrund des Gesetzes über materielle Unterstützung“ strafrechtlich verfolgt wurden, weil sie an palästinensische Wohltätigkeitsorganisationen gespendet hatten, die von der US-Regierung selbst unterstützt wurden.

Abgesehen von der potenziellen rechtlichen Haftung birgt die direkte Bereitstellung von Hilfsgütern oder die Bereitstellung über Netze der gegenseitigen Hilfe auch das Risiko der Schließung von Bankkonten und des Verbots der Nutzung von Geldtransferdiensten. Sanktionsregelungen, die auf die Finanzierung des Terrorismus abzielen, haben Finanzinstitute und Dienstleister dazu veranlasst, Beziehungen und Geschäfte mit Personen und Organisationen abzulehnen, die mit Palästina in Verbindung stehen. Die Androhung schwerer finanzieller Strafen hat ein Ökosystem geschaffen, in dem Palästinenser und ihre Unterstützer unter dem Deckmantel eines umsichtigen Risikomanagements ausgeschlossen sind.

Infolge ihres Ausschlusses von den traditionellen Bankensystemen sind die Palästinenser und diejenigen, die sie unterstützen wollen, gezwungen, Finanzdienstleistungen Dritter in Anspruch zu nehmen. Doch selbst bei diesen Dienstleistern wird der Zugang durch systematische Praktiken erschwert oder gänzlich verhindert. So weigert sich PayPal beispielsweise, seine Dienste für Palästinenser in den besetzten palästinensischen Gebieten anzubieten (obwohl es Nicht-Palästinensern, die in illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland leben, seine Dienste anbietet), und beruft sich dabei auf hohe Sicherheitsrisiken – eine grobe Fehldarstellung, wenn man bedenkt, dass Visa, Mastercard und Apple immer noch Finanzdienstleistungen vor Ort anbieten. Ein weiteres Beispiel dafür, dass Online-Finanzdienstleistungen zur Behinderung des Zugangs genutzt werden, ist Venmo (das zu PayPal gehört), das die Konten von Einzelpersonen schloss und die Gelder von Personen blockierte, die für humanitäre Hilfe in Gaza gespendet hatten.

Diese wirtschaftlichen Blockaden sind nicht auf rein digitale Plattformen beschränkt. Bargeldtransferdienste wie Western Union und Moneygram beteiligen sich ebenfalls an der Diskriminierung von Palästinensern, indem sie Überweisungen blockieren und invasive Unterlagen von Absendern und Empfängern verlangen. Palästinenser und Personen, die finanzielle Unterstützung suchen, müssen Geburts- oder Heiratsurkunden, Eigentumstitel, Kredit- und Hypothekenabrechnungen, Informationen zur Gewerbeanmeldung und Steueridentifikation vorlegen. Diese einzigartigen Dokumentationsanforderungen gelten nur für Überweisungen an Palästinenser. Darüber hinaus gibt es für Bargeldtransfers an Palästinenser eine deutlich niedrigere Obergrenze, und diese Transfers dürfen nur zwischen Personen erfolgen, die nur einen Verwandtschaftsgrad haben.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Systeme, die den Palästinensern eine künstliche wirtschaftliche Instabilität auferlegen, nicht nur für die Bewohner des Gazastreifens gelten. Steuereinnahmen, die dem palästinensischen Volk über die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) im besetzten Westjordanland zustehen, werden von der israelischen Regierung regelmäßig einbehalten und häufig als Verhandlungsmasse verwendet, um sowohl der PA als auch der israelischen Regierung Zugeständnisse abzuringen. Auch diese Steuereinnahmen werden von Israel häufig einbehalten. Zwischen April und Juli dieses Jahres weigerte sich der ultranationalistische israelische Finanzminister Bezalel Smotrich, die Steuereinnahmen freizugeben, und lenkte erst ein, nachdem das israelische Kabinett fünf illegale israelische Siedlungen im Westjordanland genehmigt hatte. Während dieses Zeitraums erhielten nur 50-60 % der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ihr Gehalt. Die Auswirkungen des politischen Spiels mit den Steuereinnahmen aus dem Westjordanland auf die palästinensische Wirtschaft werden noch dadurch verstärkt, dass derselbe Minister bis heute damit droht, die palästinensischen Finanzinstitute vollständig vom globalen Bankensystem abzuschneiden – ein Schritt, der nach Ansicht von UN-Experten „die palästinensische Wirtschaft lahmlegen“ könnte.

Letztlich hat das Zusammenspiel von anhaltender wirtschaftlicher Destabilisierung und rechtlichen Rahmenbedingungen, die direkte und gegenseitige Hilfe kriminalisieren, ein Ökosystem geschaffen, das das Wachstum einer robusten palästinensischen Wirtschaft aktiv behindert. Durch diese finanzielle Apartheid werden die Palästinenser wirtschaftlich isoliert und daran gehindert, substanzielle Schritte zur Verbesserung ihrer finanziellen Situation zu unternehmen. Das System der wirtschaftlichen Ausgrenzung, dem die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen und im Westjordanland unterworfen ist, muss beseitigt werden. Es ist an der Zeit, die palästinensische Wirtschaft neu zu konzipieren und zu entwickeln.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …