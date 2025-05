https://trt.global/world/article/cf3b6ee26302



KRIEG IN GAZA

3. Mai 2025

Journalisten in Gaza begehen den Weltpressefreiheitstag unter Beschuss

„Es gibt nichts zu feiern“, sagt ein Journalist aus Gaza am Weltpressefreiheitstag: “Der Völkermord geht weiter. Das Schweigen der internationalen Institutionen ist ohrenbetäubend.“

Während Israels Krieg tobt, sind palästinensische Reporter mit Rekordzahlen an Todesopfern, gezielten Angriffen und weltweitem Schweigen zum Schutz der Presse konfrontiert. / TRT World und Agenturen

Während die Welt am 3. Mai den Tag der Pressefreiheit begeht, erleben palästinensische Journalisten in Gaza eines der dunkelsten Kapitel der Pressegeschichte. In dem belagerten Gebiet sind Kameras zu Zielen geworden und Worte können Leben kosten, während Israels Völkermordkrieg weiter tobt.

Was einst eine Mission war, um über die Wahrheit zu berichten, ist zu einem täglichen Risiko geworden, sein Leben zu verlieren. Seit dem 7. Oktober 2023 wurden laut offiziellen und lokalen Statistiken mindestens 212 palästinensische Journalisten getötet, die meisten davon während ihrer Berichterstattung vor Ort oder in ihren Häusern während Luftangriffen.

Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte bestätigte kürzlich, dass dies die höchste Zahl an Todesfällen von Journalisten ist, die weltweit seit 1992 in einem einzigen Konflikt verzeichnet wurde.

Journalisten beschreiben ihren Beruf nicht nur als gefährdet, sondern auch als „lebendig verbrannt in der Luft“.

Schrei nach Gerechtigkeit Sami Shahadeh, ein Journalist, der bei einem israelischen Luftangriff ein Bein verloren hat und Gaza zur medizinischen Behandlung nicht verlassen darf, beschrieb die Medienlandschaft als Kriegsgebiet.

Strategie, die palästinensische Sichtweise zum Schweigen zu bringen

„Eine Kamera zu tragen ist jetzt ein Grund zur Angst“, sagte er gegenüber der Anadolu Agency. “Es gibt eine gezielte Kampagne der Verzerrung und der gezielten Angriffe gegen palästinensische Journalisten. Das ist kein Zufall, sondern systemisch.“

Shahadeh glaubt wie viele seiner Kollegen, dass die internationalen Institutionen sie im Stich gelassen haben.

„Wir haben das Recht, unsere Kameras zu tragen und die Wahrheit zu verbreiten“, sagte er. “Es ist Zeit, dass internationale Gerichte die Gesetze durchsetzen, die uns schützen sollen.“

Ramzi Mahmoud, ein weiterer Journalist, der mit der Anadolu Agency zusammenarbeitet, überlebte den Konflikt, verlor jedoch 19 Familienmitglieder, darunter seine Frau, seine Tochter, seine Mutter und seine Schwestern, als israelische Bomben sein Haus zerstörten.

„Ich habe ihre Leichen immer noch nicht finden können“, sagte er. “Am Weltpressefreiheitstag gibt es nichts zu feiern. Der Völkermord geht weiter. Das Schweigen der internationalen Institutionen ist ohrenbetäubend.“

Keine Kollateralschäden, sondern gezielte Angriffe Für die Journalistin Mutia Mosbah sind die Angriffe auf Medienmitarbeiter Teil einer umfassenderen Strategie, die palästinensische Sichtweise zum Schweigen zu bringen.

„Das ist kein Zufall. Das ist eine kalkulierte Aktion, um die Presse auszuschalten“, erklärte er und fügte hinzu: “Trotzdem sind wir entschlossen, unsere Mission fortzusetzen.“

„Vorsätzliche Tötung von Journalisten“

An einem Sammelpunkt für Journalisten in Gaza-Stadt hielt der junge Reporter Mohammed Jarbouh ein Mikrofon in der Hand und wiederholte dieselbe Forderung: „Wir haben in jeder Provinz Reporter und Kameraleute verloren, aber wir sind hier, um ihre Botschaft weiterzutragen. Beendet den Krieg. Lasst uns die Geschichte erzählen.“

Gaza: Der tödlichste Ort der Welt für Journalisten Ajith Sunghay, Leiter des UN-Menschenrechtsbüros in den besetzten palästinensischen Gebieten, sagte, Gaza sei „einer der gefährlichsten Orte der Welt für Journalisten“ geworden.

Er erklärte gegenüber der Anadolu Agency, dass Israel seiner Meinung nach „Journalisten in Gaza absichtlich tötet“, um die Berichterstattung vor Ort zu unterdrücken.

Das palästinensische Medienbüro in Gaza berichtete, dass mindestens 409 Medienmitarbeiter verletzt, 48 festgenommen und 21 einflussreiche Social-Media-Journalisten getötet wurden. Das Büro teilte außerdem mit, dass 28 Journalistenfamilien vollständig ausgelöscht und 44 Häuser von Medienmitarbeitern beschädigt oder zerstört wurden.

„Schützt die Geschichtenerzähler“

Die geschätzten Verluste für den Mediensektor in Gaza belaufen sich auf 400 Millionen US-Dollar, darunter die Zerstörung von Nachrichtenagenturen, Sendeanlagen und Ausbildungszentren.

„Das sind keine zufälligen Vorfälle“, sagte Ismail al-Thawabta, Direktor des Medienbüros. “Dies ist eine kalkulierte Kampagne, um den Mediensektor zu zerstören und Stimmen zum Schweigen zu bringen, die den Völkermord dokumentieren.“

Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte und andere Menschenrechtsorganisationen sagen, dass die Angriffe Kriegsverbrechen gemäß dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs darstellen.

Appell für Schutz Journalisten in Gaza fordern von der internationalen Gemeinschaft grundlegenden Schutz: rechtliche Garantien, sichere Kommunikationsmittel, Schutzausrüstung und vor allem das Recht, frei zu leben und zu berichten.

Während 2,4 Millionen Palästinenser in Gaza Hunger, Durst und unerbittlicher Gewalt ausgesetzt sind, trotzen die Journalisten weiterhin an der Front, nicht nur um der Welt zu berichten, was geschieht, sondern auch um zu beweisen, dass sie noch da sind und mit Kameras und Worten Widerstand leisten.

„Es ist Zeit, dass die Welt unseren Schrei hört“, sagte Mahmoud. “Schützt die Geschichtenerzähler, denn ohne sie gibt es keine Geschichten mehr zu erzählen.“

