LIVE BLOG: Massaker in Nuseirat, Rafah, Jabaliya | Blutigstes Jahr für Journalisten – Tag 431

10. Dezember 2024

Israel verübte weiterhin Massaker in Gaza. (Foto: über soziale Medien, QNN)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

In der Nacht wurden zahlreiche Palästinenser getötet und verwundet, als die israelischen Streitkräfte Rafah, Nuseirat und Jabaliya im südlichen, zentralen und nördlichen Gazastreifen angriffen.

Der Internationale Journalistenverband berichtete, dass 2024 ein besonders blutiges Jahr für Medienschaffende war, wobei über die Hälfte der Todesopfer auf den Gazastreifen entfiel.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums (Gaza) wurden seit dem 7. Oktober 2023 44.758 Palästinenser getötet und 106.134 verwundet, als Israel seinen Völkermord in Gaza begann.

Zwei Tote in Rafah

AL-JAZEERA: Bei einem israelischen Bombardement des Viertels Al-Zahour, nördlich von Rafah, wurden zwei Menschen getötet.

Tue, Dec 10, 9:53 AM (Palästinensische Zeit)

Verletzte durch israelischen Drohnenbeschuss in Al-Zaytoun

AL-JAZEERA: In der Al-Sikka-Straße im Stadtteil Al-Zaytoun, südlich von Gaza-Stadt, gab es Verletzte durch israelischen Drohnenbeschuss.

Tue, Dec 10, 9:53 AM (Palästinensische Zeit)

Sieben Tote in Nuseirat

MEDIZINISCHE QUELLE (zu Al-Jazeera): Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus im Lager Nuseirat im zentralen Gazastreifen sind sieben Palästinenser getötet und weitere verletzt worden.

Tue, Dec 10, 9:53 AM (Palästinensische Zeit)

104 getötete Journalisten im Jahr 2024, mehr als die Hälfte in Gaza

INTERNATIONALE FÖDERATION DER JOURNALISTEN: Die Internationale Journalisten-Föderation erklärte in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht, dass 2024 ein „besonders blutiges Jahr“ war, in dem 104 Journalisten weltweit getötet wurden, mehr als die Hälfte davon im Gazastreifen.

Tue, Dec 10, 9:53 AM (Palästinensische Zeit)

Netanjahu sagt zum ersten Mal aus

NETANYAHU: Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wird am Dienstag zum ersten Mal seit Beginn seines Korruptionsprozesses vor mehr als vier Jahren aussagen.

Tue, Dec 10, 9:53 AM (Palästinensische Zeit)

Zahl der Todesopfer in Nuseirat steigt

AL-JAZEERA: Die Zahl der Todesopfer ist nach einem israelischen Luftangriff auf eine Wohnung im Lager Nuseirat im zentralen Gazastreifen auf 7 gestiegen.

Tue, Dec 10, 9:53 AM (Palästinensische Zeit)

Drei Tote in Nuseirat

AL-JAZEERA: Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in Nuseirat im zentralen Gazastreifen sind drei Menschen getötet und weitere verletzt worden.

Tue, Dec 10, 9:53 AM (Palästinensische Zeit)

Israel sprengt Häuser in Jabaliya in die Luft

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Die israelische Besatzungsarmee hat Wohnhäuser westlich des Lagers Jabaliya im Norden des Gazastreifens in die Luft gesprengt.

