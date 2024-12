https://countercurrents.org/2024/12/massacre-of-journalists-four-palestinian-journalists-killed-in-israeli-attacks-in-gaza-in-just-five-days/



„Massaker an Journalisten“: Vier palästinensische Journalisten bei israelischen Angriffen in Gaza in nur fünf Tagen getötet

in Palästina

von Quds News Network

16. Dezember 2024

Gaza (Quds News Network)- Vier palästinensische Journalisten wurden innerhalb von fünf Tagen bei verschiedenen israelischen Angriffen im Gazastreifen getötet. Organisationen für Medienfreiheit beschuldigen Israel, „Kriegsverbrechen“ gegen Journalisten in Gaza zu begehen.

Eman Al-Shanti

Al-Shanti

Bei israelischen Luftangriffen wurden Al-Shanti, ihr Mann und ihre drei Kinder am 11. Dezember getötet. Ziel des Angriffs war eine Wohnung im Al-Malash Tower in Sheikh Radwan im Nordwesten von Gaza-Stadt.

Stunden zuvor hatte Al-Shanti auf Facebook geschrieben: „Es ist unfassbar, dass wir noch am Leben sind? Möge Gott den Märtyrern gnädig sein.“

Eman Al-Shanti, 38, war Radiomoderatorin bei Voice of Al-Aqsa Radio. Sie war bekannt für ihre Sendung Asl Al-Qissa (Die Wurzel der Geschichte), die auf Social-Media-Plattformen ausgestrahlt wurde.

Mohammed Baalousha

Mohammed Baalousha

Baalousha kam ums Leben, als am 14. Dezember eine Bombe von einem israelischen Quadcopter auf der Ahmed Yassin Street im Viertel Sheikh Radwan abgeworfen wurde.

Baalousha, der für den Fernsehsender Al Mashhad arbeitete, war im Januar 2024 von einem israelischen Scharfschützen erschossen worden. Trotz seiner Verletzung und der fehlenden medizinischen Versorgung berichtete er weiterhin über die israelischen Angriffe.

Mohammed Al-Qrinawi

Mohammed Jaber Al-Qerainawi

Al-Qrinawi wurde zusammen mit seiner Frau Maram und seinen drei Kindern getötet: Jaber, Sidra und Ayat. Israelische Kampfflugzeuge hatten ihr Haus im Flüchtlingslager Al-Bureij am 14. Dezember angegriffen. Er ist Journalist bei der Sanad News Agency.

Ahmed Al-Louh

Ahmed Al-Louh

Bei einem israelischen Luftangriff wurde der Al Jazeera-Fotojournalist Ahmed Al-Louh am 15. Dezember im Flüchtlingslager Al-Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet.

Der Angriff richtete sich nach Angaben des Al-Awda-Krankenhauses gegen einen Standort der Zivilverteidigung in der Nähe des Marktplatzes des Lagers. Das medizinische Personal bestätigte, dass die Leiche von Al-Louh nach dem Angriff im Krankenhaus eingetroffen war.

„Massaker“ an Journalisten in Gaza

In zwei separaten Berichten von Organisationen für Medienfreiheit, die den Tod von Reportern in diesem Jahr weltweit analysiert haben, wurde festgestellt, dass Israel ein „Massaker“ an Journalisten in Gaza verübt hat.

Ein von Reporter ohne Grenzen (RSF) am Donnerstag veröffentlichter Jahresbericht stellt fest, dass die israelische Armee in diesem Jahr 18 Journalisten – zwei im Libanon und 16 im Gazastreifen – bei ihren Beiträgen getötet hat.

Die Zahl der getöteten Journalisten, die etwa ein Drittel der weltweit 54 Journalisten ausmacht, wurde von RSF als „ein beispielloses Massaker“ bezeichnet.

„Palästina ist das gefährlichste Land für Journalisten und verzeichnete in den letzten fünf Jahren mehr Todesopfer als jedes andere Land“, so die Organisation in ihrem Bericht, der Daten bis zum 1. Dezember umfasst.

Insgesamt wurden seit Beginn des Krieges im Gazastreifen im Oktober 2023 „mehr als 145“ Journalisten von der israelischen Armee getötet, 35 von ihnen arbeiteten zum Zeitpunkt ihres Todes, heißt es in dem Bericht.

RSF hat beim Internationalen Strafgerichtshof (ICC) vier Klagen wegen „Kriegsverbrechen der israelischen Armee gegen Journalisten“ eingereicht.

In einem separaten Bericht , der am Dienstag veröffentlicht wurde, erklärte die Internationale Journalisten-Föderation (IFJ), dass im Jahr 2024 weltweit 104 Journalisten getötet wurden, mehr als die Hälfte davon in Gaza.

Die Zahlen der IFJ und der RSF weichen voneinander ab, da sie unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Opferzahlen verwenden. Die RSF führt in ihrem Bericht nur die Todesfälle von Journalisten auf, die „nachweislich in direktem Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit stehen“.

Die IJF verurteilte auch das israelische Militär. „Der Krieg im Gazastreifen und im Libanon wirft erneut ein Schlaglicht auf das Massaker an palästinensischen (55), libanesischen (6) und syrischen (1) Medienschaffenden, die 60 Prozent aller im Jahr 2024 getöteten Journalisten ausmachen“, hieß es.

IJF-Generalsekretär Anthony Bellanger bezeichnete das Jahr 2024 als „eines der schlimmsten Jahre“ für Medienschaffende. Er verurteilte das „Massaker, das in Palästina vor den Augen der ganzen Welt stattfindet“.

Israels völkermörderischer Krieg gegen den Gazastreifen gilt als der tödlichste für Journalisten und Medienschaffende in der Welt seit 30 Jahren.

Kritiker werfen Israel, das ausländischen Reportern die Einreise nach Gaza untersagt hat, vor, Journalisten in den palästinensischen Gebieten ins Visier zu nehmen, um die Wahrheit über seine Kriegsverbrechen dort zu verschleiern.

„Das absichtliche Angreifen von Journalisten ist nach internationalem Recht ein Kriegsverbrechen. Dieser Angriff muss unabhängig untersucht werden, und die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte der Programmdirektor des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ), Carlos Martinez de la.

Nach Angaben des staatlichen Medienbüros in Gaza wurden seit Beginn der Offensive 195 palästinensische Journalisten bei israelischen Angriffen getötet.

