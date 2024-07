https://mondoweiss.net/2024/07/netanyahus-willing-executioners-how-ordinary-israelis-became-mass-murderers/



Netanjahus willige Henker: Wie gewöhnliche Israelis zu Massenmördern wurden

Von Faris Giacaman

30. Juli 2024

Nach zehn Monaten eines unerbittlichen völkermörderischen Krieges kommt man nicht um die Schlussfolgerung herum, dass sowohl der israelische Staat als auch die Gesellschaft an diesem Völkermord beteiligt sind. Das Bild, das sich ergibt, ist ein Völkermord von oben und von unten.

Israelische Soldaten stehen neben ihren Militärfahrzeugen außerhalb des Gazastreifens, am 10. März 2024. (Bildnachweis: © Abir Sultan/EFE via ZUMA Press APAimages)

1996 veröffentlichte Daniel Jonah Goldhagen ein Buch, in dem er vorschlug, die Geschichte des Holocausts neu zu schreiben. Sein zentraler Punkt war, dass der nationalsozialistische Völkermord vor allem durch eine tiefe Form des „dämonologischen Antisemitismus“ ermöglicht wurde, der in die deutsche Gesellschaft eingesickert war. Hitler und das NS-Regime hetzten nicht so sehr gegen die Juden, sondern gaben den gewöhnlichen Deutschen einfach grünes Licht, ihre bereits virulenten völkermörderischen Einstellungen in die Tat umzusetzen. Ohne diese Form des „eliminatorischen Antisemitismus“, der laut Goldhagen lange vor der Machtergreifung der Nazis im Wesentlichen Teil des Gefüges der deutschen Gesellschaft war, wäre der Holocaust nicht möglich gewesen.

Goldhagens „ Hitlers willige Henker“ war ein internationaler Bestseller. Er behauptete, die bis dahin unter Wissenschaftlern herrschende Meinung über die Beweggründe der deutschen Soldaten, die den Völkermord der Nazis durchführten, zu widerlegen – dass es sich im Wesentlichen um „gewöhnliche Männer“ ohne besonders starke ideologische Indoktrination handelte, die einen Weg fanden, ihre Teilnahme an den barbarischen Taten des Naziregimes zu rationalisieren, wenn auch in vielen Fällen freiwillig und mit Begeisterung. Eine der wichtigsten Arbeiten, die sich mit der Mentalität der deutschen Soldaten befasst, ist Christopher Brownings Studie über das Reserve-Polizeibataillon 101, eine umherziehende paramilitärische Truppe aus ehemaligen Zivilisten, die zu „professionellen Mördern“ umfunktioniert wurden und 1942 innerhalb weniger Monate den Massenmord an Zehntausenden polnischen Juden verübten.

Daniel Goldhagens Studie untersuchte auch das Reserve-Polizeibataillon 101, setzte sich aber zum Ziel, Brownings Erklärung dafür anzugreifen, wie diese gewöhnlichen Deutschen zu solchen „willigen Henkern“ wurden. Für Goldhagen war die, wie er es nannte, „monokausale Erklärung“, dass diese Soldaten angeborene Antisemiten waren, ausreichend, um zu verstehen, wie sie zu solchen Ungeheuerlichkeiten fähig waren. Einer der Gründe, warum Goldhagens Buch so große Aufmerksamkeit erlangte, war, dass es eine Anklage gegen die deutsche Gesellschaft im Allgemeinen darstellte und vorschlug, jeden einzelnen Deutschen für den Holocaust verantwortlich zu machen, anstatt die Schuld ausschließlich dem Nazi-Regime zuzuschieben.

Die meisten Holocaust-Wissenschaftler kritisierten Goldhagen scharf für seine allzu vereinfachende und reduktionistische Darstellung, die ihrer Meinung nach die vielfältigen historischen Prozesse, die einen solchen systematischen Massenmord möglich machten, verflachte. In seinem Nachwort zu Ordinary Men erklärte Browning, dass viele von Goldhagens Beobachtungen über die Freiwilligkeit der deutschen Soldaten bei der Ermordung der Juden unoriginell seien und nicht im Widerspruch zu den Erkenntnissen stünden, die bereits von Historikern vor ihm dargelegt wurden. Browning verwies auf Raul Hilbergs maßgeblichen Bericht über den Holocaust, The Destruction of the European Jews, in dem behauptet wird, dass sich die Mörder „in ihrer moralischen Verfassung nicht vom Rest der Bevölkerung unterschieden“. Der deutsche Täter war kein besonderer Deutscher“, sondern stammte aus einem ‚bemerkenswerten Querschnitt der deutschen Bevölkerung‘[1].

Hilberg glaubt, dass die Goldhagen-These durch zwei wichtige Faktoren geschwächt wird: „Nicht alle Schützen waren Deutsche … [und] nicht alle Opfer waren Juden.“ Aber was noch wichtiger ist: Goldhagens Darstellung eines „latent im deutschen Geist vorhandenen Dämons“, der die Form eines „Superpogroms in den Händen von Schützen und Wächtern“ annahm, ließ den Holocaust als „orgiastisch“ und nicht als kalkuliert und methodisch erscheinen:

„Alles andere, auch die Gaskammern, in denen zweieinhalb Millionen Juden unbemerkt von den Tätern starben, ist zweitrangig, eine bloße ‚Kulisse‘ des Gemetzels unter freiem Himmel“.

Die gleiche Gefahr besteht, wenn man ähnliche Schlussfolgerungen über die heutige israelische Gesellschaft zieht.

Es wäre verlockend, nach zehn Monaten eines unerbittlichen völkermörderischen Krieges, zahllosen Opferberichten über wahlloses Töten, Massenhinrichtungen und systematische Vergewaltigungen in Gefängnissen, Dutzenden von fröhlichen TikTok-Videos israelischer Soldaten, die sich mit der Zerstörung der zivilen Infrastruktur brüsten, zu dem Schluss zu kommen, und in jüngster Zeit aufrührerische Unruhen von Israelis wegen des Rechts, palästinensische Gefangene ohne Konsequenzen zu foltern und zu vergewaltigen, dass die israelische Gesellschaft von einem dämonologischen und eliminatorischen Hass gegen Palästinenser befallen ist, der so weit zurückreicht wie der Zionismus selbst.

Diese Beobachtungen sind natürlich nicht falsch. Aber sie sind auch nicht die ganze Geschichte. Ähnlich wie die Gaskammern der Nazis ein routiniertes Fließband des Todes schufen, das die Täter von den Opfern trennte, so ist auch die neueste israelische technologische Innovation durch den Einsatz von KI-Systemen zur losen Identifizierung von Zielen für den Abwurf von Bomben aus der Ferne. Da das israelische Militär jedoch eine Volksarmee ist, die sich aus einem bemerkenswerten Querschnitt der israelischen Bevölkerung zusammensetzt, und da viele der Gräueltaten vor Ort in Gaza das Produkt der individuellen Freiwilligkeit israelischer Soldaten waren – israelische Zeitungen wie Haaretz und +972 Magazine erklärten dies mit „laxen Einsatzregeln“ -, kann man sich der Schlussfolgerung nicht entziehen, dass sowohl der israelische Staat als auch die Gesellschaft Partner in diesem Völkermord sind. Es handelt sich in erheblichem Maße um einen Völkermord von oben und von unten.

Über den zionistischen Eliminierungismus

Es ist immer schwierig, historische Analogien zu ziehen, nicht zuletzt deshalb, weil politische Regime und die ihnen zugrundeliegenden Beweggründe für die Durchführung von Gräueltaten im Krieg sehr unterschiedlich sind. Die Art der imperialen deutschen rassischen Vorherrschaft, die Teil des Völkermords am europäischen Judentum war, unterschied sich von dem kolonialen Imperativ der „Eliminierung der Eingeborenen“, der den Völkermord der europäischen Kolonisten an den indigenen Völkern Amerikas kennzeichnete, oder auch von der ethnischen Säuberung der Palästinenser durch die zionistische Bewegung im Jahr 1948 oder dem heutigen Völkermord in Gaza. Doch trotz dieser Unterschiede gibt es einen roten Faden, der diese Vergleiche unausweichlich macht.

Trotz Goldhagens Verzerrungen der historischen Prozesse, die die Vernichtung des europäischen Judentums möglich gemacht haben, ist die Debatte, die sein Werk ausgelöst hat, lehrreich für das Verständnis der aktuellen völkermörderischen Manifestationen des zionistischen Projekts und der Art und Weise, wie es sich in der Haltung der für den Krieg eingezogenen „gewöhnlichen Israelis“ widerspiegelt.

Wenn man die Gründungsdoktrinen des Zionismus untersucht, von Jabotinskys „Eiserner Mauer“ über Yosef Weitz‘ Transferkomitees bis hin zur Nakba und dem heutigen Völkermord im Gazastreifen, kann man kaum jemandem einen Vorwurf machen, der zu diesem Schluss kommt. Es ist schwer, nicht zu dem Schluss zu kommen, dass dies alles der logische Endpunkt des zionistischen Siedlerkolonialismus ist und dass die israelische Bevölkerung jetzt mit einer seiner besonders eliminatorischen Erscheinungsformen infiziert ist.

Wie zur Bestätigung dieses Urteils strömten israelische Demonstranten zum Gefängnis, als bekannt wurde, dass neun israelische Soldaten, die verdächtigt wurden, eine palästinensische Gefangene im berüchtigten Sde Teiman-Gefängnis gruppenvergewaltigt zu haben, von der Militärpolizei zum Verhör festgenommen wurden, und empörten sich über die Verhaftung der Soldaten, die sie als „Helden“ bezeichneten. Bald darauf wurde die Frage, ob es legitim ist, palästinensische Gefangene zu vergewaltigen, zu einem ernsthaften Diskussionsthema in der Knesset.

Aber genauso wie Goldhagen sich auf eine solche monokausale Erklärung fixiert hat, wäre es ein Fehler zu ignorieren, dass diese reale Krankheit in der israelischen Gesellschaft auch mit einer liberalen Rechtschaffenheit koexistiert, die von Zeitschriften wie Haaretz und +972 Magazine verkörpert wird, die trotz ihrer vorgetäuschten Aufdeckung der israelischen Gräueltaten im Gazastreifen durch Interviews mit Militärangehörigen auch dazu beigetragen haben, in der israelischen Gesellschaft und unter „liberalen“ Israelis Zustimmung für den Völkermord zu erzeugen. Man braucht sich nur die Op-Eds und Analysen von Haaretz-Mitarbeitern wie Amos Harel anzusehen, die den völkermörderischen Krieg vom ersten Tag an befürwortet haben, oder die fortgesetzte Verbreitung von Gräuelpropaganda im Zusammenhang mit Massenvergewaltigungen.

Noch wichtiger ist, dass dieses innerisraelische Mediennarrativ auch aktiv von der israelischen Regierung und israelischen Politikern geprägt wurde, die bei der Aufstachelung zum Völkermord eine Schlüsselrolle spielten. Aber natürlich kann man kaum behaupten, dass sie nicht bereits auf fruchtbaren Boden gestoßen sind. Die israelische Gesellschaft war nach dem Schock vom 7. Oktober bereit, und das zionistische Regime war bereit, daraus in vollem Umfang Kapital zu schlagen. Sowohl die Gesellschaft als auch der Staat wurden zu Mitverschwörern.

Völkermord von unten

Die geballte menschliche Grausamkeit der israelischen Soldaten ist keine neue Enthüllung. Sobald die Bodeninvasion in Gaza begann, berichteten Palästinenser, was sie sahen. Einiges davon wurde mit der Kamera aufgenommen – und von den westlichen Medien prompt ignoriert -, das meiste jedoch nicht. Aber alles wurde kontinuierlich von Palästinensern weitergegeben, die die Schrecken aus erster Hand erlebten.

Diese Website hat über einen Teil dieser Verbrechen berichtet, die größtenteils auf Aussagen von Überlebenden beruhen, und selbst das umfasst eine breite Palette sadistischer Praktiken und Gewaltakte, die ein hohes Maß an Eigeninitiative seitens der israelischen Soldaten erkennen lassen.

Im November berichteten Palästinenser, wie israelische Soldaten willkürlich auf Kinder schossen, die von ihren Müttern auf dem Arm gehalten wurden, als sie auf der Salah al-Din-Straße nach Süden flohen, und sie zwangen, ihre Kinder an den Straßenrand zu werfen und weiterzulaufen. Andere Soldaten zwangen Behinderte und Menschen auf Krücken, ohne Hilfe zu gehen, und wenn sie zu Boden fielen, wurden sie gezwungen, durch den Kontrollpunkt zu kriechen. Andere wurden von Soldaten gezwungen, sich nackt auszuziehen und in einen Graben zu kriechen, wo einige erschossen wurden. Andere wurden gezwungen, stundenlang im Graben zwischen den Leichen anderer Exekutierter zu sitzen, bevor man ihnen schließlich erlaubte, weiterzugehen. Im Februar berichteten Menschen aus dem Gazastreifen, dass israelische Soldaten und Angriffsdrohnen mit offenem Feuer auf jeden schossen, der sich in bestimmte Zonen begab, und dabei oft Mütter neben ihren Kindern töteten, die vor den israelischen Truppen flohen. Im März schossen israelische Soldaten auf hungernde Menschen im Gazastreifen, die Hilfe von Lebensmittelkonvois suchten, und töteten Hunderte von ihnen in einem Massaker, das als „Mehlmassaker“ bekannt wurde.

Israelische Soldaten entführten auch regelmäßig Zivilisten und folterten sie willkürlich. Manchmal wurden sie verhaftet und weit weg in einen anderen Teil des Gazastreifens gebracht, wo sie nackt ausgezogen und dann gezwungen wurden, im Stockdunkel der Nacht mitten im Kriegsgebiet zu ihren Unterkünften zurückzulaufen. Andere wurden als Köder und menschliche Schutzschilde zwangsrekrutiert.

Bei der ersten Invasion des Al-Shifa-Krankenhauses im November schossen israelische Soldaten auf medizinisches Personal und Patienten, als diese versuchten, das Krankenhaus zu evakuieren. Als andere versuchten, ihnen zu Hilfe zu kommen, wurden sie ebenfalls erschossen und im Hof des Krankenhauses zum Verwesen zurückgelassen, wo sie von streunenden Tieren aufgefressen wurden. Beim zweiten Einmarsch in al-Shifa im März erschossen israelische Soldaten Patienten in ihren Betten und Ärzte, die sich weigerten, die Kranken zu verlassen, trennten Menschen mit verschiedenfarbigen Armbändern in Gruppen und exekutierten Hunderte von zivilen Regierungsangestellten, die sich im Krankenhaus versammelt hatten, um ihre Gehälter entgegenzunehmen. Im Nasser-Krankenhaus legten Palästinenser im April mehrere Massengräber frei, die darauf hindeuten, dass die Israelis Krankenhauspersonal und Patienten hingerichtet haben; an einigen Leichen waren noch medizinische Katheter befestigt, bei anderen waren die Hände gefesselt.

All dies kratzt nur an der Oberfläche, und nichts davon berührt auch nur die weitreichendere Todesmaschinerie, die von der offiziellen Militärpolitik in Gang gesetzt wurde; die gezielte Herbeiführung einer Hungersnot und die Bombardierung von Bäckereien und humanitärer Hilfe; die gezielte Bombardierung von Krankenhäusern mit dem Ziel, den sozialen Zusammenbruch zu beschleunigen, da die Krankenhäuser im Gazastreifen während des Krieges eine zentrale Rolle für die Zivilgesellschaft spielten; die Bombardierung von fliehenden Zivilisten auf den Evakuierungsrouten; die Zerstörung der Wirtschaft des Gazastreifens; die Zerstörung des Gesundheitssystems; die völkermörderische Folter, Vergewaltigung und Erniedrigung von Palästinensern in israelischen Gefängnissen; und natürlich die Bombenteppiche, die praktisch jeden Teil des Gazastreifens mit Bomben auslöschen, die ganze Stadtviertel auslöschen.

Viele Monate nach diesen Berichten von Palästinensern veröffentlichten einige liberale israelische und westliche Medien Berichte, die sich auf anonyme Aussagen von Soldaten und Militärs stützten und bestätigten, was die Palästinenser bereits gesagt hatten. Im Mai veröffentlichte CNN einen Bericht, der sich auf die Aussagen israelischer Informanten stützte und die Folterung von Gefangenen in Sde Teiman beschrieb. Die New York Times legte im Juni mit einem weiteren Bericht nach, in dem ähnliche Berichte aus dem Gefängnis sowie Berichte über Vergewaltigungen veröffentlicht wurden. Das Magazin +972 veröffentlichte mehrere Berichte über die verschiedenen KI-Systeme, mit denen Israel gezielt Zivilisten angreift, wie Lavender, the Gospel und Where’s Daddy“. Im März veröffentlichte Haaretz einen Bericht darüber, wie einzelne israelische Soldaten ohne „Einsatzregeln“ auf unbewaffnete Zivilisten schossen, die in willkürlich festgelegte „Tötungszonen“ gerieten, und dass sie im Grunde freie Hand hatten, auf alles zu schießen, was sich bewegte, selbst wenn es sich um Zivilisten handelte, die keine militärische Bedrohung darstellten. Ein weiterer Bericht in +972 vom Juli bestätigte diese Politik des offenen Feuers und beschrieb, wie Soldaten Menschen töteten und sie posthum als „Terroristen“ einstuften; wie sich die Leichen am Straßenrand so sehr auftürmten, dass sie schließlich vergraben und versteckt werden mussten, wenn humanitäre Konvois vorbeikamen; wie Feldkommandeure selbst dann, wenn es keine ausdrücklichen Befehle zur Rache an Zivilisten gab, bewusst ein Auge zudrückten und ihren Untergebenen einen Freibrief ausstellten, zu tun, was sie wollten (auch dies nennt +972 euphemistisch „laxe Einsatzregeln“); und wie israelische Soldaten zum Spaß palästinensische Häuser niederbrannten, wenn diese ihren Einsatzzweck erfüllt hatten.

Es ergibt sich ein vielschichtiges Bild, in dem Völkermörder sowohl an der Spitze als auch am unteren Ende der Militärhierarchie zu finden sind. Natürlich ist es für Israel nützlich, sich nur auf die letzteren zu konzentrieren und sie als Fehlentwicklungen in der Militärpolitik darzustellen, anstatt sie als organische Erweiterung der Politik zu betrachten.

Aber die „laxen Einsatzregeln“ in Verbindung mit der eindeutigen Aufstachelung zum Völkermord durch israelische Führer und Politiker sprechen eine andere Sprache. Die israelischen Führer kennen ihre Gesellschaft; Netanjahu wusste, was verstanden werden würde, als er die israelischen Soldaten aufforderte: „Erinnert euch daran, was Amalek euch angetan hat“; Präsident Haim Herzog wusste, was die Interpretation „keine unbeteiligten Zivilisten in Gaza“ bedeuten würde. Die zahlreichen völkermörderischen Äußerungen israelischer Offizieller hätten ebenso gut allgemeine Leitlinien anstelle offizieller Marschbefehle sein können, zumal es keine „Einsatzregeln“ gab – mit anderen Worten, die Ermutigung der „einfachen Israelis“ im Militär, Vergeltung zu üben

Und dieser Wunsch nach Vergeltung kam nicht aus heiterem Himmel. Natürlich spielte der bereits vorhandene Rassismus gegenüber den Palästinensern zweifellos eine Rolle bei der Entmenschlichung, die notwendig war, um das zu erreichen, was sie taten, aber dieser Rassismus wurde durch die hartnäckige und weit verbreitete Propaganda von Gräueltaten rund um die Ereignisse des 7. Oktobers zu dämonischen Ausmaßen angefacht, was die Wut und den Wunsch nach Vergeltung unter den Israelis, die bald für den Völkermordfeldzug in die Armee eingezogen werden sollten, ausnutzte und sogar noch verstärkte.

Vielleicht hat sich Israel in anderen Perioden der zionistischen Kolonialgeschichte damit begnügt, die Palästinenser als Bürger zweiter Klasse unter einem Apartheidregime zu regieren, wie es Israel in den letzten 55 Jahren getan hat, solange sie sich nicht zu heftig wehrten. In der Zwischenzeit könnte es einen Prozess der langsamen ethnischen Säuberung durchführen, indem es die Palästinenser in immer kleinere Enklaven drängt, bis sie gezwungen sind, das Land aus eigenem Antrieb zu verlassen. Zu anderen Zeitpunkten in der Geschichte, insbesondere in Kriegszeiten, könnte Israel mehr Palästinenser massenhaft aus ihrem Land vertreiben, wie es das 1948 und 1967 getan hat.

Aber da der zionistische Siedlerkolonialismus die Einheimischen vollständig ersetzen will, liegt es auf der Hand, dass der Rückgriff auf einen Völkermord immer eine Option wäre, wenn der Widerstand der Einheimischen jemals ein solches Ausmaß erreichen würde, wie es schließlich am 7. Oktober der Fall war – d. h. um Israels Sicherheitsdoktrin der Abschreckung und sein sorgfältig aufgebautes Image als unbesiegbare Armee im Kern zu treffen. Und was am 7. Oktober geschah, übertraf bei weitem das, was Israel in seiner kolonialen Verachtung den Palästinensern je hätte zutrauen können.

Anmerkungen

[1] Hilberg zitiert in: Browning, Gewöhnliche Menschen, S. 192.

[2] Browning, Gewöhnliche Menschen, S. 200-201.

