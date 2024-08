https://mondoweiss.net/2024/08/no-one-agrees-on-what-jewish-values-are-thats-why-they-matter/



Niemand ist sich einig darüber, was „‚jüdische Werte“ sind. Deshalb sind sie wichtig

Von Joseph Grim Feinberg

10. August 2024

Wenn es einen selbstbewussten „jüdischen“ Beitrag zur palästinensischen Sache geben soll, ist es besser, sich auf konkrete jüdische Werte zu berufen, als sich auf die unverdiente Autorität der jüdischen Identität zu verlassen.

Jewish Voice for Peace und If Not Now mobilisieren über 1.000 Juden und Verbündete, um den Hollywood Boulevard zu blockieren, um gegen den israelischen Völkermord in Gaza zu protestieren, 15. November 2023. (Foto: Wikimedia Commons)

In einem Beitrag für Mondoweiss vom 13. Juni sprach sich Anna Rajagopal dagegen aus, sich auf „jüdische Werte“ zu berufen, um den Kampf für die Befreiung Palästinas zu rechtfertigen. Das Problem sei, dass jüdische Werte „keine konkret vereinbarten Konzepte oder Leitprinzipien sind, und sie ändern sich, je nachdem, wen man fragt“. Progressive Aktivisten für soziale Gerechtigkeit mögen glauben, dass das Judentum grundsätzlich der Gerechtigkeit verpflichtet und daher mit der Misshandlung von Palästinensern unvereinbar ist, aber rechtsextreme jüdische Rassisten sind sich ebenso sicher, dass jüdische Werte die Verteidigung jüdischer Interessen verlangen, selbst wenn dies das Leben und die Freiheit von Palästinensern kostet.

Es gibt kein allgemein akzeptiertes Kriterium, um zu bestimmen, welche Version der jüdischen Werte richtig ist, aber viele jüdische Progressive halten jüdische Werte für von Natur aus gut, unschuldig an der Gewalt, die in ihrem Namen verübt wurde, und unberührt von der Flut der modernen Geschichte. Auf diese Weise, so Rajagopal, werten wohlmeinende Progressive die Juden gegenüber anderen Menschen auf und behandeln sie als privilegierte Träger der Werte, die dem Befreiungskampf anderer Menschen (insbesondere der Palästinenser) zugrunde liegen.

Rajagopal hat Fragen formuliert, die sich jeder stellen sollte, der sich in Kämpfen für nichtjüdische oder universelle Emanzipation auf „jüdische Werte“ beruft. Haben wir überhaupt das Recht, jüdische Werte den Kämpfen von Menschen aufzuerlegen, die von einem Staat unterdrückt werden, der behauptet, jüdisch zu sein? Können wir behaupten, dass jüdische Werte gut sind, ohne zu suggerieren, dass jüdische Menschen wertvoller sind als andere Menschen? Können wir überhaupt über jüdische Werte sprechen, wenn es so wenig Einigkeit darüber gibt, was sie sind?

Die Antwort auf die letzte Frage lautet meines Erachtens ja, und diese Tatsache liefert den Schlüssel zur Beantwortung der anderen Fragen. Jüdische Werte sind es wert, darüber zu sprechen , gerade weil ihre Bedeutung umstritten ist. Wir können von emanzipatorischen jüdischen Werten sprechen, nicht weil jüdische Werte von Natur aus emanzipatorischer sind als andere, sondern weil diejenigen von uns, denen diese intellektuelle Tradition am Herzen liegt, die Verantwortung haben, sie neu zu interpretieren, um sie für zeitgenössische Kämpfe relevant zu machen. Indem wir dies tun, können wir die Aufmerksamkeit von Identitäten von Menschen abwenden, die so oft zur Rechtfertigung von Unterdrückung herangezogen werden (die Notwendigkeit eines jüdischen Staates, die Verteidigung des jüdischen Volkes, die Überlegenheit eines Volkes gegenüber unzivilisierten anderen usw.). Wir können stattdessen die Aufmerksamkeit auf Traditionen der Emanzipation lenken, die für jeden, der sich dafür interessiert, von Bedeutung sein können.

Natürlich brauchen die Palästinenser nichts Jüdisches, um ihren Kampf um Freiheit zu rechtfertigen. Juden haben keine besondere Fähigkeit oder einzigartige Mission zur Befreiung der Palästinenser. Die jüdische Geschichte sollte genug über den zweifelhaften Wert von Menschen gelehrt haben, die behaupten, Retter zu sein. Warum sonst sollten Juden auf ihr Judentum verweisen, wenn sie für die Freiheit der Palästinenser kämpfen? Warum sollte es überhaupt eine Rolle spielen?

Für die meisten Menschen ist die Entscheidung, sich politisch „als Juden“ zu engagieren, nicht das Ergebnis von Selbstreflexion oder ethnischem Stolz. Viel häufiger ist es eine Entscheidung, die uns aufgezwungen wird. Manchmal direkt, durch Antisemitismus, der es nicht zulässt, dass wir aufhören, als Juden gesehen zu werden. Manchmal indirekt, durch einen vermeintlichen Philosemitismus, der die jüdische Identität mit antipalästinensischer Gewalt feiert und uns zwingt, darauf mit Protest zu reagieren. Und manchmal kommt der Druck von pro-palästinensischen Aktivisten, die zu Recht erkennen, dass jüdischen Stimmen in Fragen, die mit Palästina zu tun haben, eine unverhältnismäßig große Autorität zugestanden wird.

Juden sind aufgerufen, als Juden zu sprechen. Wir können uns weigern zu sprechen, oder wir können antworten. Wenn wir antworten, können wir als Menschen sprechen, die Prinzipien und Ideen aus der jüdischen Geschichte interpretieren – mit anderen Worten, wir können uns auf „jüdische Werte“ berufen. Oder wir können jüdische Werte ignorieren und „als Juden“ sprechen, d. h. als Menschen, deren Jüdischsein nicht auf bestimmten Werten beruht, sondern im Bereich der wesentlichen Identität bleibt. Wir können unseren Positionen Gewicht verleihen, indem wir sie in eine spezifische Emanzipationsgeschichte einschreiben, oder wir können sie aufwerten, indem wir einfach „als Juden“ sprechen, während wir die gleichen Dinge sagen, die jeder andere auch sagen könnte.

Mir scheint, wenn es einen selbstbewussten „jüdischen“ Beitrag zur palästinensischen Sache geben soll, ist es weitaus besser, sich auf jüdische Werte zu berufen – auf Ideen, die aus der jüdischen Geschichte stammen – als sich auf die unverdiente Autorität der jüdischen Identität zu verlassen. Der umstrittene Charakter jüdischer Werte ermöglicht es, das Judentum als eine Geschichte der Interpretation fortzusetzen, anstatt es auf eine Identität zu reduzieren, die die Freiheit von Juden und Palästinensern gleichermaßen einschränkt. Es ermöglicht, dass Jüdischsein für einige eine Identität ist, während es für andere (wie mich) das Prinzip der Nicht-Identität darstellt: die Vorstellung, dass man sich der vollständigen Integration in die hegemonialen Identitäten der heutigen Staaten widersetzen kann, so wie sich die Juden während ihres jahrhundertelangen Lebens in der Diaspora geweigert haben, sich den auferlegten Idealen der Reiche, in denen sie lebten, anzupassen.

Die gegenwärtige Machtkonstellation in Israel hat die jüdische Geschichte auf ein einziges Narrativ reduziert, das die jüdische Identität mit der palästinensischen Freiheit unvereinbar macht. Indem wir uns auf diese Geschichte zurückbesinnen und uns auf die jahrtausendelange Debatte über die Bedeutung der jüdischen Tradition einlassen, können wir dieses antipalästinensische Narrativ in Frage stellen und ein anderes Judentum vor Augen führen, eines, das auf die wiederholten Kämpfe der Unterdrückten zurückblickt, sich daran erinnert, dass wir so oft Fremde in einem fremden Land waren, das sich auf die alte Sympathie für die Opfer von Besatzung und erzwungenem Exil beruft und hartnäckig daran glaubt, dass alle Menschen frei sein können.

Eine Stimme, die uns an diese Ideen erinnert, kann aufgrund dessen, was sie sagt, Gewicht haben, nicht aufgrund der Identität desjenigen, der sie sagt. Die artikulierten Werte sollten nicht akzeptiert werden, weil sie jüdisch sind, sondern weil es Werte sind, die für diejenigen, die heute für Freiheit kämpfen, von Bedeutung sein sollten.

Mit anderen Worten: Jüdische Werte sind gerade deshalb wichtig, weil sich niemand darüber einig ist, was sie sind. „Sie sind erfunden“, wie Rajagopal schreibt, und es liegt an uns, sie neu zu erfinden. Denn wenn wir sie nicht auf unsere Weise erfinden, werden unsere Gegner sie auf ihre Weise erfinden. Die jüdische Geschichte enthält Elemente, die zu einem antipalästinensischen Narrativ gemacht werden können; sie enthält auch die Grundlage für ein anderes Narrativ, das auf Solidarität beruht. Jüdische Werte sind nicht von Natur aus unvereinbar mit Völkermord. Aber sie können mit Völkermord unvereinbar gemacht werden. Das müssen sie auch sein, wenn wir wollen, dass sie überhaupt überleben.

An Pessach wird uns gesagt, dass die Geschichte vom Auszug der Israeliten aus Ägypten nicht nur eine uralte Geschichte ist. Jede Generation ist aufgerufen, sich vorzustellen, dass auch sie aus der Sklaverei befreit ist. Aber was bedeutet das? Jede Generation muss auch neu herausfinden, was Freiheit von der Sklaverei bedeutet. Welche Art von Sklaverei? Wessen Freiheit?

Ist es „eigennützig“, über die Bedeutung des Judentums nachzudenken, während Palästinenser in Gaza getötet werden? Ist es eigennützig, wie Rajagopal behauptet, den Kampf für palästinensische Freiheit auch in den Dienst des jüdischen Selbstverständnisses zu stellen? Ja, es ist eigennützig, und das sollte es auch sein. Das ist genau das, was den jüdischen Aktivismus vor den Gefahren des Rettertums bewahren kann.

Der Aktivismus des Erlösers unterdrückt das Selbst zugunsten eines reinen Kampfes für einen absoluten Anderen. Aber das Prinzip der Solidarität sieht den Kampf für andere als einen Kampf auch für uns selbst. Der Retter behauptet, das Selbst für andere zu opfern, indem er seine eigene soziale Position und seine Interessen negiert und den Aktivismus zu einem Akt der Selbstlosigkeit macht (oder, was ebenso häufig vorkommt, des verleugneten Eigeninteresses). Aber der Solidaritätsaktivist setzt an einer konkreten gesellschaftlichen Position an und fragt, wie die Befreiung der anderen auch uns frei machen kann. Oder wie es einige formuliert haben: Statt uns für andere aufzuopfern, können wir durch Solidarität unsere eigene Sicherheit gewährleisten.

Pro-palästinensische Erklärungen werden allzu leicht ignoriert oder abgeschrieben, wenn sie von Nicht-Juden geäußert werden. Diese unglückliche Tatsache macht es verlockend und gelegentlich auch notwendig, diese Aussagen einfach zu wiederholen, mit der zusätzlichen Autorität, dass auch wir hinter ihnen stehen, und dass wir Juden sind. Aber wir können auch über diese Art von Aktivismus, der sich auf die Autorität der jüdischen Identität stützt, hinausgehen und stattdessen die harte Arbeit leisten, Solidarität in der jüdischen Tradition zu verorten, indem wir die neue Interpretationsschicht unserer Generation zu den vielen Schichten hinzufügen, die vor uns gekommen sind, während wir entscheiden, wie wir die gemeinsamen Interessen von Palästinensern, Juden und allen anderen am besten artikulieren.

Übersetzt mit deepl.com

