Operation al-Aqsa-Flut“ Tag 307: Mindestens 56 Palästinenser in ganz Gaza getötet, Israel bombardiert zwei weitere Schulen bei jüngsten Massakern

Von Qassam Muaddi

8. August 2024

Bei israelischen Angriffen auf die Abdel Fatah Hamoud- und die al-Zahraa-Schule in Gaza-Stadt wurden 15 Palästinenser getötet. Mit diesen jüngsten Massakern stieg die Zahl der Palästinenser, die allein am Donnerstag durch israelische Angriffe getötet wurden, auf mindestens 56.

Palästinenser inspizieren das Gebiet nach einem israelischen Angriff auf die al-Zahraa-Schule im Osten von Gaza-Stadt, am 08. August 2024. (Foto: Hadi Daoud/APA Images)

Todesopfer

39.699 + Tote* und mindestens 91.722 Verletzte im Gazastreifen. Die Identität von 32.280 der Getöteten ist geklärt, darunter 10.627 Kinder und 5.956 Frauen, die 60 % der Getöteten ausmachen, sowie 2.770 ältere Menschen (Stand: 6. August 2024). Man schätzt, dass noch etwa 10.000 weitere unter den Trümmern liegen*.

Mehr als 620 Palästinenser wurden im besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, getötet. Darunter sind 140 Kinder.**

Israel revidierte seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.140.

690 israelische Soldaten und Offiziere wurden seit dem 7. Oktober von der israelischen Armee als getötet und 4096 als verwundet anerkannt.***

* Die Abteilung des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza bestätigte diese Zahl in ihrem täglichen Bericht, der am 8. August 2024 über ihren WhatsApp-Kanal veröffentlicht wurde. Rechtsgruppen und Gesundheitsexperten schätzen die Zahl der Todesopfer weitaus höher ein.

** Die Zahl der Todesopfer im Westjordanland und in Jerusalem wird nicht regelmäßig aktualisiert. Dies ist die neueste Zahl nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums vom 8. August.

*** Diese Zahlen werden vom israelischen Militär veröffentlicht, mit Angabe der Soldaten, deren Namen „veröffentlicht werden durften“. Die israelische Tageszeitung Yediot Ahranot berichtete am 4. August 2024, dass seit dem 7. Oktober etwa 10.000 israelische Soldaten und Offiziere entweder getötet oder verwundet wurden. Der Leiter der Verwundetenvereinigung der israelischen Armee erklärte gegenüber dem israelischen Fernsehsender Channel 12, dass die Zahl der verwundeten israelischen Soldaten 20.000 übersteigt, darunter mindestens 8.000, die seit dem 1. Juni dauerhaft behindert sind. Der israelische Fernsehsender Channel 7 berichtete, dass nach den Zahlen des Rehabilitationsdienstes des israelischen Kriegsministeriums seit dem 7. Oktober bis zum 18. Juni 8.663 neue Verwundete in das Rehabilitationsprogramm für Behinderte der Armee aufgenommen wurden.

Wichtige Entwicklungen

Seit Donnerstag, dem 1. August, hat Israel im gesamten Gazastreifen 116 Palästinenser getötet und 324 verwundet. Damit stieg die Zahl der Toten seit dem 7. Oktober auf 39.699 und die Zahl der Verwundeten auf 91.722, wie das Gesundheitsministerium im Gazastreifen mitteilte.

Israel greift weiterhin Vertriebenenlager in Khan Younis und Deir al-Balah an und tötete allein in den letzten 24 Stunden 24 Menschen.

Die israelische Armee befiehlt den Palästinensern, Beit Hanoun nördlich von Gaza-Stadt zu evakuieren.

Die palästinensische Zivilverteidigung erklärt, dass Israel seine Bombardierungen auf Vertriebenenlager konzentriert und dass israelische Bombardierungen in Beit Lahia im Norden des Streifens ausgedehnte Brände verursacht haben.

Der Leiter des UNRWA fordert die rasche Lieferung von 1,3 Polio-Impfstoffen nach Gaza, da er vor einer Ausbreitung der Krankheit warnt.

Die Hamas wählt Yahya Sinwar zum Vorsitzenden ihres Politbüros und löst damit Ismail Haniyeh ab.

Die Hamas erklärt, dass ihr oberster Führer Khalil Al-Hayeh weiterhin die Waffenstillstandsverhandlungen leiten wird.

US-Außenminister Antony Blinken sagt, ein Waffenstillstandsabkommen befinde sich in der letzten Phase der Verhandlungen.

Das Büro von Netanjahu erklärt in einer Erklärung, dass es von der Hamas keine Antwort auf seinen letzten Vorschlag für ein Abkommen erhalten habe.

Die UNO fordert Rechenschaft für israelische Soldaten, die palästinensische Gefangene misshandelt haben.

Westjordanland: Israel tötet am Dienstag an einem einzigen Tag 12 Palästinenser bei verschiedenen Vorfällen.

Libanon: Als Reaktion auf israelische Bombenangriffe auf südlibanesische Städte greift die Hisbollah zwei Militärstützpunkte israelischer Eliteeinheiten im westlichen Galiläa an.

Libanon: In Nahariya bei Haifa werden bei einem Drohnenangriff der Hisbollah ein Israeli getötet und 17 verwundet. Die israelische Armee erklärt, die Explosion in Nahariya sei auf eine Fehlfunktion einer Eisenkuppel zurückzuführen.

Norwegen erklärt, dass es verpflichtet ist, Netanjahu zu verhaften, wenn er sein Land besucht und der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen ihn erlässt.

Israel widerruft die Akkreditierung norwegischer Diplomaten in den Palästinensergebieten.

Norwegen sagt, dass der Entzug des diplomatischen Status seines Gesandten durch Israel „Konsequenzen haben wird“.

Israel bombardiert zwei Schulen, in denen vertriebene Palästinenser in Gaza-Stadt untergebracht sind

Mindestens 15 Palästinenser wurden am Donnerstag, den 8. August 2024, bei zwei neuen Massakern durch israelische Streitkräfte im Gazastreifen getötet, wie die palästinensische Gesellschaft des Roten Halbmonds mitteilte.

Berichten zufolge flogen israelische Flugzeuge getrennte Angriffe auf die Abdel Fatah Hamoud- und die al-Zahraa-Schule im Osten von Gaza-Stadt. Beide Schulen beherbergen palästinensische Familien, die durch frühere Bombardierungen vertrieben wurden.

Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds wurden 15 getötete Palästinenser und Dutzende von Verletzten in das Baptistenkrankenhaus Al-Ahli in Gaza-Stadt gebracht. Der palästinensische Zivilschutz meldete außerdem, dass drei Palästinenser bei einem Angriff auf das Zeitoun-Viertel in der Stadt getötet worden seien.

Der palästinensische Zivilschutz hatte Anfang der Woche erklärt, die israelischen Streitkräfte hätten systematisch Schutzzentren angegriffen. Die palästinensische Präsidentschaft reagierte auf das Massaker vom Donnerstag mit einer Erklärung, in der sie die internationale Gemeinschaft aufforderte, „einzugreifen und Israel zu zwingen, seine Aggression gegen das palästinensische Volk einzustellen“.

Mit den jüngsten Massakern in Gaza-Stadt erhöht sich die Zahl der allein am Donnerstag durch israelische Angriffe getöteten Palästinenser auf mindestens 56.

Hamas wählt Yahya Sinwar zum Nachfolger von Ismail Haniyeh

Yahya Sinwar, der Führer der Hamas im Gazastreifen, wurde zum neuen Vorsitzenden des Politbüros der Bewegung und zum Nachfolger von Ismail Haniyeh gewählt, der vor einer Woche in Teheran von Israel ermordet wurde.

Die Hamas teilte mit, dass ihr ranghöchster Führer, Khalil al-Hayeh, auf Beschluss von Sinwar weiterhin die Waffenstillstandsverhandlungen leiten wird.

Der Sprecher der israelischen Armee erklärte, die neue Position Sinwars werde Israel nicht davon abhalten, ihn zu jagen. Die palästinensischen Fraktionen begrüßten die Wahl Sinwars in separaten Erklärungen und werteten sie als Zeichen der Einheit der Hamas.

Unterdessen erklärte US-Außenminister Antony Blinken, Sinwar müsse ein Waffenstillstandsabkommen akzeptieren.

Blinken fügte hinzu, dass die Waffenstillstandsgespräche vor der jüngsten Eskalation – die durch die Ermordung des Hamas-Führers und des obersten Hisbollah-Kommandeurs durch Israel ausgelöst wurde – ihre letzte Phase erreicht hätten und er zuversichtlich sei, dass sie abgeschlossen werden könnten.

Netanjahu erklärte seinerseits, dass Israel noch keine Antwort von der Hamas auf seinen jüngsten Vorschlag für ein Abkommen erhalten habe. Letzte Woche kehrte das israelische Verhandlungsteam aus Kairo zurück, nachdem es mit Netanjahu nicht übereinstimmte, wie israelische Medien berichteten.

Am Donnerstag berichtete die israelische Tageszeitung Times of Israel, dass drei nicht namentlich genannte israelische Beamte sagten, dass das israelische Verhandlungsteam in Katar an Glaubwürdigkeit verliere. Den zitierten Beamten zufolge hatten die israelischen Unterhändler mehrere Punkte des Abkommens akzeptiert, kehrten aber zurück und lehnten sie ab, nachdem sie sie mit Netanjahu besprochen hatten.

Unterdessen nahmen die Kämpfe im Gaza-Streifen zu. Am Montag beschossen palästinensische Gruppierungen die Stadt Aschdod nördlich der Trennungslinie des Gazastreifens mit Raketen. Israelische Medien berichteten von einem Feuer in Aschdod und der Öffnung von Schutzräumen. Der Raketenangriff war der erste seiner Art seit Monaten. Der bewaffnete Flügel des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ) bekannte sich zu dem Angriff. Die israelische Armee wies später Palästinenser in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen an, die Stadt zu evakuieren.

Am Dienstag veröffentlichte der bewaffnete Flügel der Hamas Filmmaterial von einem Hinterhalt gegen israelische Soldaten, das die Explosion eines Sprengsatzes zeigt, gefolgt von Soldaten, die vier ihrer Leute in gepanzerte Fahrzeuge tragen.

Am Mittwoch wurden bei israelischen Luftangriffen 19 Palästinenser im ganzen Streifen getötet, wobei einer der Angriffe ein Zeltlager für vertriebene Familien in der Gegend von Mawasi in Khan Younis betraf. Der palästinensische Zivilschutz erklärte, dass die israelischen Angriffe systematisch auf Vertriebenenlager abzielten. Letzte Woche wurden innerhalb von 48 Stunden drei Schulen, in denen Palästinenser untergebracht waren, angegriffen, wobei 47 Palästinenser getötet wurden.

Kämpfe zwischen Hisbollah und Israel nehmen zu, beide Seiten sprechen Drohungen aus

Die Spannungen zwischen dem Libanon und Israel nehmen weiter zu, da Israel einen Vergeltungsschlag als Reaktion auf die Ermordung des obersten Hisbollah-Befehlshabers Fouad Shukr in Beirut vor einer Woche vorbereitet. Am Dienstag erklärte der Generalsekretär der Hisbollah, Hasan Nasrallah, in einer Rede, dass seine Gruppe „definitiv antworten“ werde, und fügte hinzu, dass es Teil der Antwort selbst sei, Israel auf die Antwort warten zu lassen.

Israel hat sich auf einen Großangriff vorbereitet, Truppen im Norden mobilisiert und unterirdische Schutzräume für seine Regierungsmitglieder vorbereitet.

Am Dienstag griff die Hisbollah das Hauptquartier von zwei israelischen Eliteeinheiten im westlichen Galiläa in der Nähe von Haifa mit Drohnen an, während in Nahariya ein Gegenstand herabfiel und explodierte, wobei mindestens 17 Israelis verletzt wurden. Das israelische Militär gab später bekannt, dass die Explosion durch eine Fehlfunktion der Eisenkuppel verursacht wurde. Netanjahu erklärte am Mittwoch, Israel sei „zur Verteidigung und zum Angriff bereit“.

Seit Mittwoch gab die Hisbollah bekannt, dass ihre Kämpfer neun Angriffe auf israelische Stellungen im Grenzgebiet durchgeführt haben, und veröffentlichte Aufnahmen eines Drohnenangriffs auf ein israelisches gepanzertes Fahrzeug in den besetzten libanesischen Schabaa-Farmen. Unterdessen griffen israelische Truppen die libanesischen Städte Kafr Kila, Azziyeh und Yarin an, wobei drei Libanesen verletzt wurden.

Unterdessen sagte der iranische Präsident Masoud Pezeshkian am Donnerstag, dass die iranische Antwort auf die Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran „Israel teuer zu stehen kommen wird, aber zum Wohle der Region“. Pezeshkian fügte hinzu, dass „Israel nicht bereit ist, in einen Krieg mit dem Iran zu ziehen“.

