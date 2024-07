https://mondoweiss.net/2024/07/palestine-letter-the-sorrow-after-the-massacre/



Palestinischer Brief: Die Traurigkeit nach dem Massaker

Von Tareq S. Hajjaj

17. Juli 20240

Die Menschen mögen große Traurigkeit empfinden, wenn sie den Gaza-Krieg im Fernsehen und in den sozialen Medien verfolgen, aber den Völkermord aus erster Hand zu erleben, ihn zu recherchieren, die Opfer zu kennen und ihre Geschichten zu hören, ist etwas ganz anderes.

Ein Palästinenser passiert ein zerstörtes Gebäude während einer israelischen Militäroperation im Flüchtlingslager al-Nuseirat im südlichen Gazastreifen, 19. Februar 2024. ( hoto: © Mohammed Saber/EFE via ZUMA Press APA Images)

Kann sich ein Mensch von dem Schrecken, den er gesehen hat, erholen? Kann er nach all dem, was ihm widerfahren ist, nach all der Vertreibung, der Zerstörung, dem Töten und dem Tod noch ein normales Leben führen? Kann ein normaler Mensch Zeuge all dieser Massaker werden und sehen, wie ein Mensch zu einem Haufen von Leichenteilen wird? e von ihnen liegen auf dem Boden, und die Überreste von „Unbekannt Nr. 15“ sind daneben geschrieben. Th iese Szenen spielen sich jeden Tag ab, monatelang.

Kann ein Mensch jemals heilen?

Wenn er den Verlauf des Krieges im Fernsehen und in den sozialen Medien verfolgt, kann durch das, was er sieht, große Traurigkeit empfinden. Das Massaker und den Völkermord aus erster Hand zu erleben, seine Details zu recherchieren, seine Opfer zu sehen, ihre Geschichten und ihre hilflosen Worte zu hören und dann ihre Geschichten zu schreiben, Wort für Wort, Gefühl für Gefühl – das ist etwas ganz anderes. Der

Der Autor hört sich diese Geschichten immer und immer wieder an, jede einzelne erinnert ihn an seine eigenen Erfahrungen, bis er schwach wird und keine andere Wahl hat, als in Tränen auszubrechen

.

Keine einzige Geschichte, die ich seit Oktober veröffentlicht habe, war frei von diesen Emotionen. Ther Es gibt keine einzige Geschichte, die nicht von den Tränen ihrer Besitzer begleitet wird. Als ich mich mit einer Familie in Gaza traf, saß diese Familie während eines Gesprächs vor mir und die Tränen liefen ihr übers Gesicht. Ich konnte nicht aufhören zu weinen, und bei jeder Geschichte saß ich vor diesen Menschen. Desp

Bei meinen hartnäckigen Versuchen, meine Tränen zu kontrollieren, scheiterte ich immer wieder und ertappte mich dabei, dass ich mit ihnen weinte und schnell wieder versuchte, mich zu konzentrieren und meine Rolle als Journalistin aufrechtzuerhalten.

Arbeiten im journalistischen Bereich während dieses Völkermordes war noch nie so kompliziert wie in meinem ganzen Leben. e

Ich musste Kinder besuchen, die ihre gesamte Familie verloren hatten, und alles, was ihnen blieb, war das Kind, das ich treffen sollte.

Als ich zu diesen Kindern ging, hatte ich immer das Gefühl, dass ich mit meinen Fragen in ein Minenfeld geraten könnte. Ein Wort Jede Frage könnte dazu führen, dass das Kind den Verstand verliert, in Tränen ausbricht oder schreit. Sie h

Aber ich habe immer versucht, Süßigkeiten und Spielzeug mitzunehmen, mit ihnen zu reden, sie kennenzulernen und die Menschen um Hilfe zu bitten, die sich in den Krankenhäusern um sie kümmern.

Wenn ich im südlichen Gazastreifen unterwegs war, sah ich viele Gebäude, deren zerstörte Mauern die Aufschrift trugen: „Die Pe Die Angehörigen dieser Familie, die bombardiert wurden, liegen immer noch unter den Trümmern“.

Diese Menschen harrten wochen- und monatelang unter den Trümmern aus, ohne dass jemand in der Lage war, sie herauszuholen.

Wer kann sich von dem Anblick des abgerichteten Hundes erholen, der eine ältere Frau in ihrem Haus in Jabalia angriff und ihr in den Arm biss, während sie schrie? jeder Pa Ein Einheimischer, der diese ältere Frau sah, dachte, sie sei seine Mutter oder Großmutter. Wir sind die, die das alles dokumentieren. Diejenigen, die das alles dokumentieren. Wie werden wir uns von all der Traurigkeit erholen, die wir beobachten und dokumentieren, und von all dem Unrecht, das unserer Familie und unseren Freunden widerfährt, ohne dass wir es verhindern können?

Verzeihen wir uns selbst, dass wir das alles miterlebt haben und dass es in unserem Leben weiter geschieht?

Das hat ausnahmslos alle Familien des Gazastreifens in Trauer versetzt. Jede Familie im Gazastreifen Die Familien im Gazastreifen haben viel verloren, ganz zu schweigen von ihrem Zuhause, das fast alle Familien im Gazastreifen verloren haben. Traurigkeit Der Druck, der auf den Herzen der Palästinenser im Gazastreifen lastet, ist unerträglich. Der Krieg tötet sie und macht sie zu Menschen, die nach und nach die Hoffnung verlieren.

