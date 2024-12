https://www.leftvoice.org/revolutionary-socialists-are-running-in-the-german-federal-elections/



Revolutionäre Sozialisten kandidieren bei den Bundestagswahlen in Deutschland

Von Nathaniel Flakin

4. Dezember 2024

Am 23. Februar wird in Deutschland ein neues Parlament gewählt, und es wird ein massiver Rechtsruck erwartet. Doch revolutionäre Kandidaten gehen mit einem Programm der radikalen Opposition in den Wahlkampf: „Für eine Welt ohne Grenzen, Krieg und Ausbeutung!“

Am 23. Februar wählen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einen neuen Bundestag. Die bisherige Regierung, die Mitte-Links-Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP, brach am 6. November, unmittelbar nach Trumps Wahlsieg, zusammen. Nun muss sich der sozialdemokratische Kanzler Olaf Scholz am 16. Dezember der Vertrauensfrage stellen, was diese vorgezogenen Wahlen auslöst, sieben Monate bevor reguläre Wahlen stattgefunden hätten.

Bei den jüngsten Wahlen in Deutschland hat es einen massiven Rechtsruck gegeben, wobei die rechtsextreme AfD in diesem Jahr in zwei ostdeutschen Bundesländern gewonnen hat. Dieser Trend droht sich fortzusetzen. Die konservative CDU, die sich derzeit in der Opposition befindet, setzt auf ein hartes Programm aus Rassismus und Sparmaßnahmen. Aber auch die selbsternannte „fortschrittliche“ Regierung ist damit beschäftigt, große Teile des Programms der AfD umzusetzen. Es ist mit weiterer Demagogie gegen Migranten und Arbeitslose zu rechnen, begleitet von Sparmaßnahmen auf breiter Front sowie Angriffen auf das Demonstrations- und Streikrecht.

Vor diesem Hintergrund haben sich zwei revolutionäre sozialistische Gruppen zusammengetan, um bei den Wahlen eine radikale Alternative zu präsentieren. Ihr Slogan lautet: „Für eine Welt ohne Grenzen, Krieg und Ausbeutung!“ Hier sind einige ihrer wichtigsten Slogans:

– Während alle großen Parteien in Deutschland ein gigantisches Rüstungsprogramm mit 100 Milliarden Euro zusätzlich für das Militär beschlossen haben, sagen die Sozialisten: „Kein Cent, kein Mensch für NATO und Bundeswehr! Stoppt deutsche Waffenlieferungen!“

– Während die Bourgeoisie Israels Völkermord in Gaza unterstützt und jeden brutal unterdrückt, der versucht, anderer Meinung zu sein, sagen die Sozialisten: „Stoppt alle Waffenlieferungen an Israel! Recht auf Rückkehr für alle palästinensischen Flüchtlinge!“

– Während Volkswagen und andere große Unternehmen planen, Tausende von Arbeitsplätzen zu streichen, sagen Sozialisten: „Entschädigungslose Enteignung aller Konzerne, die Massenentlassungen oder Fabrikschließungen durchführen, unter Arbeiterkontrolle!“

Die Linke, die reformistische Linkspartei, wird manchmal als eine Stimme der Opposition gesehen. Aber die Partei bricht langsam zusammen und bewegt sich nach rechts, sie versucht sogar, pro-palästinensische Aktivisten auszuschließen. Die Linke hat an zahlreichen Koalitionsregierungen auf Landesebene teilgenommen, wobei Minister der Partei Abschiebungen, Zwangsräumungen und Privatisierungen durchführten. Als eine Partei, die den deutschen Imperialismus reformieren will, hat Die Linke zum größten Teil zur Unterstützung des Völkermords durch die deutsche Regierung geschwiegen, während einige der prominentesten Mitglieder den Zionismus aktiv unterstützen.

Aus diesem Grund ist Die Linke keine Alternative für Sozialisten. Wie wir berichtet haben, hat Klasse Gegen Klasse dafür geworben, dass sozialistische Gruppen – von denen sich einige in letzter Zeit von Die Linke getrennt haben – unabhängige Kandidaten aufstellen. Die beiden Gruppen, die diesen Schritt jetzt gehen, sind die Revolutionary Internationalist Organization (RIO), die Herausgeber der Schwesterseite von Klasse Gegen Klasse, und die Revolutionary Socialist Organization (RSO), die Schwestergruppe von L’Étincelle in Frankreich und Speak Out Now in den Vereinigten Staaten. Dies ist ein Beitrag zur Bildung einer größeren antikapitalistischen und sozialistischen Linken, die auf Klassenkampf und Klassenunabhängigkeit beruht. Er steht im Einklang mit den Wahlkampagnen der revolutionären Sozialisten in Spanien und Frankreich.

Die sozialistischen Kandidaten werden in zwei Berliner Bezirken, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg, und in München in München-West antreten. Die wichtigsten Kandidaten sind:

– Inés Heider, eine Schulsozialarbeiterin, die wegen ihrer Gewerkschaftsarbeit entlassen wurde und erfolgreich für ihre Wiedereinstellung kämpfte, in Friedrichshain-Kreuzberg (von RIO).

– Franziska Thomas, eine Sozialarbeiterin, die sich in der Palästina-Solidaritätsbewegung engagiert, in Tempelhof-Schöneberg (aus der RSO).

– Leonie Lieb, eine Hebamme, die jahrelang für den Erhalt der Entbindungsstation, auf der sie arbeitet, gekämpft hat, in München-West (von RIO).

Die Kampagne hat bereits begonnen, und die Aktivisten werden bald Unterschriften sammeln, um auf den Stimmzettel zu kommen. Revolutionäre sozialistische Kandidaturen haben in der Bundesrepublik Deutschland keine große Tradition, und es wird viel Unterstützung nötig sein, um diese neue Alternative in Betrieben, Schulen, Universitäten und Nachbarschaften zu präsentieren. Auch finanzielle Spenden werden wichtig sein! Die gemeinsame Erklärung von RIO und RSO kann hier nachgelesen werden.

Eine Wahlkampagne wie diese verdient die Aufmerksamkeit der internationalen Sozialisten. Er zeigt, dass es möglich ist, sich gegen den Rechtsruck zu wehren und den Massen eine revolutionäre Alternative zu präsentieren, ohne bürgerliche oder reformistische Parteien zu unterstützen. Die Parteien der „extremen Mitte“ in Deutschland haben die Menschen in die Arme der extremen Rechten getrieben. Der Aufbau einer kämpferischen sozialistischen Alternative ist der beste Weg, die Rechte zu bekämpfen.

Nathaniel Flakin

Nathaniel Flakin ist ein freier Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biographie über Martin Monath, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, geschrieben, die auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch erschienen ist. Außerdem hat er einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionäres Berlin geschrieben. Er ist auf dem Autismus-Spektrum.

Übersetzt mit Deepl.com

