survivors-of-gaza-school-bombings/ „Schrapnell, Steine und verstreutes Menschenfleisch“: Zeugnisse von Überlebenden der Bombardierung von Schulen in Gaza Von Tareq S. Hajjaj

„Schrapnell, Steine und verstreutes Menschenfleisch“: Zeugnisse von Überlebenden der Bombardierung von Schulen in Gaza

Von Tareq S. Hajjaj

9. August 2024

Am Donnerstag, den 8. August, wurden bei israelischen Luftangriffen auf zwei Schulen in Gaza-Stadt mindestens 17 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Dies sind die Berichte einiger Überlebender.

Palästinenser inspizieren die Schäden nach einem israelischen Angriff auf die Al-Zahraa-Schule im Osten von Gaza-Stadt am 8. August 2024. (Foto von Hadi Daoud/ APA Images)

Zum dritten Mal in Folge innerhalb von nur einer Woche hat Israel vertriebene Palästinenser, die in Schulen im Gazastreifen Zuflucht gefunden hatten, angegriffen und dabei Dutzende von Menschen getötet und verletzt.

Am Donnerstag, den 8. August gegen 15.00 Uhr Ortszeit, griffen israelische Luftangriffe gleichzeitig zwei Schulen in Gaza-Stadt an: Die Al-Zahraa Schule im Stadtteil Shuja’iyya und die Abdul Fattah Hamoud Schule in der Altstadt von Gaza. Bei dem Angriff wurden 17 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt.

Der Angriff erfolgte nur wenige Tage nach der Bombardierung von zwei weiteren Schulen in Gaza-Stadt durch die israelische Armee, bei der 27 Vertriebene ums Leben kamen.

Die Bombenanschläge am Donnerstag versetzten die vielen Vertriebenen, die in den Schulen Zuflucht gefunden hatten, in Angst und Schrecken. Zeugen in der Abdul Fattah Hamoud-Schule im Stadtteil Al-Daraj in Gaza-Stadt berichteten Mondoweiss, dass die Schule zu einer der am stärksten besuchten Stunden des Tages war, als die Bomben einschlugen.

„Plötzlich fiel eine Rakete auf uns. Die Schule war tagsüber gut besucht, und die Vertriebenen bewegten sich immer noch im Inneren. Nach der Bombardierung fielen all die Splitter, Steine und verstreuten Stücke menschlichen Fleisches auf die Köpfe der Vertriebenen“, sagte Kamal Hamada, 20, der als Vertriebener in der Schule lebt und Zeuge des Massakers wurde.

„In der Schule gab es einen Wasserbrunnen, der mehr als 300 Familien in der Schule versorgte, und die israelische Armee hat den Brunnen direkt bombardiert“, so Hamada. „Die Welt ignoriert unser Gemetzel, wenn diese Szenen irgendwo anders veröffentlicht würden, wäre das ein Verbrechen, das jeder verurteilen würde.“

Mondoweiss sprach mit einer Reihe anderer Augenzeugen, die sich in beiden Schulen aufhielten und erschütternde Szenen von zerstückelten und verstreuten Leichen auf dem Boden und von Familien, die in Panik und Schrecken flohen, beschrieben.

Muhammad Hamada, 14, spielte zum Zeitpunkt des Bombenanschlags mit Gleichaltrigen. Die Wucht der Rakete schleuderte ihn in einen anderen Bereich der Schule.

„Nachdem ich meine Augen geöffnet hatte, ging ich zu der Stelle, an der die Bombe eingeschlagen war. Ein Mann saß auf einem Holzstuhl. Ein Schrapnell war in seine Brust eingedrungen und hatte ihn und den Stuhl durchschlagen. Der Mann saß in einer Position, als ob er noch lebte, aber er war tot“, sagte er.

„Plötzlich schlug die Rakete in der Schule ein. Nach der Bombardierung sahen wir Feuer. Schrapnelle flogen durch die Luft und fielen auf die Köpfe der Leute. Wir hatten schreckliche Angst“, sagte der Junge gegenüber Mondoweiss. „Wir rannten los und versuchten zu fliehen. Wir wussten nicht, wohin wir gehen würden, aber wir wollten aus der Gefahr herauskommen. Zu dieser Zeit sammelten die Leute die Überreste der Märtyrer ein, die auf dem Boden verstreut lagen.“

Nachdem er wieder zu sich gekommen war, suchte Muhammad nach seinen Freunden an der Stelle, an der sie vor dem Bombeneinschlag gespielt hatten. Er fand seinen besten Freund am Boden liegend. Die Bombe hatte ihm Hand und Bein abgetrennt.

Als Muhammad diese Szene neben den zerfetzten und verbrannten Körpern sah, konnte er es nicht ertragen. „Ich begann zu rennen, zu schreien und zu weinen; ich konnte den Anblick der zerfetzten Märtyrer und des Blutes und des Rauchs nicht ertragen; ich rannte, ohne vor mich zu sehen; ich wollte so weit wie möglich von der Schule weg“, sagte er.

„Auch die Frauen rannten, um aus der Schule zu kommen, und fielen mit ihren Kindern in Panik zu Boden, und auch wir versuchen, unser Hab und Gut wegzuschaffen und an einen anderen Ort zu gehen, um zu evakuieren.“

Muhammad sagte, dass das, was er seit Beginn des Krieges gesehen und erlebt hat, mehr ist, als er und seine Mitschüler ertragen können.

„Wir sahen viele Szenen, über die wir nicht hinwegkamen, wir sahen Märtyrer, die in Stücke geschnitten wurden, und die meisten unserer Freunde und Verwandten starben, und ich lebe unter diesen Umständen; ich sollte nur in dieser Schule sein, um zu lernen und zu studieren, nicht um mit meiner Familie zu leben“, sagte er. „Ich sollte spielen und glücklich sein, aber in dieser Schule sehe ich, wie meine Verwandten, Nachbarn und Freunde in Stücke geschnitten werden.“

Jamil Al-Fayoumi, 40, lebt mit seiner Familie in der Schule und verbringt die meiste Zeit seines Lebens dort. Am Tag des Massakers befand er sich jedoch im nahe gelegenen Krankenhaus, um eine Verletzung zu behandeln.

„Ich wollte gerade in der Schule ankommen, als der Bombenanschlag geschah. Ich rannte los, um nach meiner Familie und meinen Verwandten zu sehen. Ich fand meine Cousins getötet“, sagte al-Fayoumi.

„Wir waren in einem Zustand des Wahnsinns. Die Rakete schlug unter meinen Verwandten ein. Als ich am Ort des Bombardements ankam, fand ich die Leichen zerfetzt und die Gliedmaßen verstreut. Das war eine Szene, die ich in meinem ganzen Leben nie vergessen werde.“

Zwei von Jamils Cousins wurden bei diesem Massaker getötet, und eine Reihe seiner anderen Verwandten wurde verletzt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Israel die Abdul-Fattah-Hamoud-Schule bombardiert. Am 25. Juni wurde dieselbe Schule bombardiert, wobei 13 Vertriebene ums Leben kamen. Viele Familien hatten die Schule nach dem ersten Bombenangriff evakuiert. Viele der Familien hatten jedoch auch keine andere Unterkunft und wussten nicht, wohin sie gehen sollten, so dass sie in der Schule blieben.

Ibrahim Al-Fayoumi, 25, wurde bei dem ersten Bombenanschlag auf die Schule am 25. Juni verletzt. Dabei erlitt er Rippen- und Beckenbrüche.

„Ich bin dem Tod nur durch Zufall entkommen. Ich war vom Bombenanschlag entfernt, aber innerhalb der Schule. Als ich die Bombe hörte, rannte ich dorthin und stellte fest, dass der Raum, in dem wir mit unseren Verwandten saßen, bombardiert worden war“, erzählte Ibrahim. „Die ganze Szene bestand aus verstreuten Leichenteilen rund um den Bombenanschlagspunkt. Bis zu diesem Moment kleben Leichenteile und menschliches Fleisch am Boden und an den Wänden.“

Ibrahim sagte gegenüber Mondoweiss, dass er die ständige Situation, in der er lebt, satt hat: das Umziehen, das Töten, die ständige Vertreibung und der Mangel an sicheren Orten für Zivilisten. „Wir sind müde, erschöpft; die Flammen waren wie die Hölle; so etwas haben wir noch nie gesehen“, sagte er.

Bei dem vorherigen Bombenangriff auf dieselbe Schule wurde Ibrahims 9 Monate alte Cousine verletzt und erlitt Verbrennungen im Gesicht und am Körper. Seitdem hat ihre Familie versucht, ihr zu helfen, sich von den Verbrennungen zu erholen, und erst vor wenigen Tagen begann das kleine Mädchen, sich zu erholen. Sie kam bei dem Bombenanschlag am Donnerstag ums Leben.

„Ich bin 25 Jahre alt, aber ich fühle mich, als wäre ich 100 Jahre alt, wegen all der schrecklichen Dinge, die wir erlebt haben.“

Akram Mahani, 44, wurde aus der Shuja’iyya vertrieben, nachdem israelische Bodentruppen im Juni letzten Jahres in das Viertel einmarschiert waren. Während der Invasion wurde sein Haus bombardiert und zwei seiner Söhne wurden getötet. Die Leichen seiner beiden Söhne wurden nie geborgen; sie liegen noch heute unter den Trümmern.

Nach der Invasion von Shuja’iyya wurden Mahani und seine verbliebene Familie in die Al-Zahraa-Schule umgesiedelt. Er wähnte sich dort in Sicherheit, doch am Donnerstag wurden sie auch dort von israelischen Bomben getroffen.

Akram sitzt jetzt mit seinen überlebenden Kindern Ahmad, zweieinhalb Jahre alt, und Othman, fünf Jahre alt, im Baptistenkrankenhaus, das nur wenige Minuten von der jetzt bombardierten Al-Zahraa-Schule entfernt liegt.

„Wir sind dem Tod viele Male entkommen, aber vielleicht war es für uns alle bestimmt, in diesem Krieg zu sterben“, sagt Mahani und denkt über das Schicksal seiner Familie nach. „Alle meine Cousins und Cousinen sind bei diesem Bombardement ums Leben gekommen. Keiner von ihnen blieb zurück. Eine ganze Familie wurde bei diesem Bombardement aus dem Melderegister gestrichen“, sagt er.

„Das ist es, was mit uns geschieht. Sie töten ganze Familien, keine Einzelpersonen oder gar gesuchte Personen. Sie töten ausnahmslos alle.“

Übersetzt mit deepl.com

