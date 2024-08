https://mondoweiss.net/2024/08/the-shift-harris-picks-tim-walz/



The Shift: Harris wählt Tim Walz

Von Michael Arria

6. August 2024

Kamala Harris hat den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, als ihren Kandidaten für die Wahl im November ausgewählt. Walz wurde dem Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, vorgezogen, der für seine Angriffe auf pro-palästinensische Studenten kritisiert worden war.

Heute Morgen hat die Vizepräsidentin und voraussichtliche Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, als ihren Kandidaten für das Rennen im November ausgewählt.

Walz liegt in der Frage Israel/Palästina auf einer Linie mit dem Mainstream der demokratischen Partei. Er befürwortet eine Zwei-Staaten-Lösung, unterstützte das Atomabkommen mit dem Iran und kritisierte die Ausweitung der Siedlungen. Er unterstützt einen Waffenstillstand in Gaza.

Er war gegen den Irakkrieg und die Angriffe der Obama-Regierung auf Syrien.

2010 sprach er auf der jährlichen politischen Konferenz des AIPAC. „Gerade jetzt, wo die Beziehungen ein wenig angespannt sind, ist es wichtig zu hören, was die Menschen denken“, sagte er damals. „Israel ist unser treuester und engster Verbündeter in der Region, der sich den Werten der persönlichen Freiheiten verpflichtet fühlt und von einer ziemlich harten Nachbarschaft umgeben ist.“

Er verurteilte den Anschlag vom 7. Oktober und ließ als Reaktion darauf die Flaggen des Staates auf Halbmast wehen. „Was sich am Samstagmorgen zeigte, war der absolute Mangel an Menschlichkeit, der Terrorismus und die Barbarei“, sagte er einige Tage später vor einer Menschenmenge in der Beth-El-Synagoge.

„Die überwiegende Mehrheit der Palästinenser ist nicht die Hamas, und die Hamas repräsentiert nicht das palästinensische Volk“, sagte Walz in einem Beitrag auf X nach Bidens Rückkehr. „Wir können nicht zulassen, dass Terroristen wie die Hamas gewinnen.“

Walz wurde nach der Uncommitted-Bewegung gefragt, die bei den Vorwahlen der Demokraten in Minnesota 19 % der Stimmen erhalten hatte. „Sie sind engagiert“, sagte Walz. „Wir sind wirklich stolz auf Minnesotas staatsbürgerliche Verantwortung. Wir haben eine der höchsten Wahlbeteiligungen. Diese Wähler sind zutiefst besorgt, so wie wir alle es sind. Die Situation in Gaza ist unerträglich.“

„Gouverneur Walz hat eine bemerkenswerte Fähigkeit bewiesen, sich als öffentliche Führungspersönlichkeit weiterzuentwickeln und eine vielfältige Koalition von Demokraten zu vereinen, um wichtige Meilensteine für Minnesota-Familien jeglicher Herkunft zu erreichen“, sagte Elianne Farhat, Uncommitted Senior Advisor und Executive Director von Take Action Minnesota, in einer Erklärung, nachdem Harris die Wahl getroffen hatte. „Während seine früheren Positionen als Kongressabgeordneter mit Antikriegswählern in Konflikt geraten sind, hoffen wir, dass er sich bei diesem Thema weiterentwickeln kann, so wie er es bei anderen Themen getan hat, wie z.B. der Wechsel von einem A zu einem F-Rating von der NRA.“

„Als Harris‘ Vizepräsidentschaftskandidat ist es entscheidend, dass er diese Entwicklung fortsetzt, indem er ein Waffenembargo gegen Israels Krieg und Besatzung gegen die Palästinenser unterstützt, um unsere Partei zu vereinen und den Autoritarismus im Herbst zu besiegen“, fuhr sie fort.

Harris‘ Wahl fiel Berichten zufolge auf eine Entscheidung zwischen Walz und dem Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro.

In den letzten Wochen wurde Shapiro von Progressiven in einer Reihe von Fragen kritisiert, darunter seine Haltung zu Israel.

In einem Interview mit CNN im April verglich er die Gaza-Demonstranten auf dem Campus mit dem KKK. Er unterstützte auch einen Gesetzentwurf, der Schulen bestrafen würde, die sich von Israel trennen. Als College-Student schrieb er einen Leitartikel, in dem er erklärte, dass es in der Region niemals Frieden geben werde, weil die Palästinenser „kampfeslustig“ seien. In dieser Stellungnahme bezeichnete er sich selbst als ehemaligen Freiwilligen der IDF.

Cori Bush Vorwahl

Heute Abend finden die Vorwahlen im 1. Bezirk von Missouri statt, bei denen Cori Bush gegen den örtlichen Staatsanwalt Wesley Bell antritt.

Die pro-israelische Lobbygruppe AIPAC hat mehr als 8 Millionen Dollar für das Rennen ausgegeben, um Bush zu besiegen.

„Sie hat unseren Präsidenten verkauft, und sie hat die Stadt St. Louis verkauft“, heißt es in einer aktuellen Anzeige, die von AIPACs Super PAC UDP finanziert wurde. Wie üblich wird in den AIPAC-Anzeigen Israel nicht erwähnt, weil die Mehrheit der demokratischen Wähler einen Waffenstillstand im Gazastreifen unterstützt.

Bell hat eine entschiedene Pro-Israel-Position eingenommen. „Wir wollen nicht, dass unschuldige Israelis oder unschuldige Palästinenser zu Schaden kommen“, sagte er im Juli. „Aber ich denke, wir müssen verstehen, dass wir die Verpflichtung haben, unseren demokratischen Mitbürgern beizustehen, verlässliche Partner für unsere verlässlichen Partner zu sein und gegen den Terrorismus zu kämpfen.

Im Juni verlor der progressive Abgeordnete Jamaal Bowman (D-NY) seine Vorwahlen gegen einen pro-israelischen Zentristen, der von der AIPAC unterstützt wird.

„Dies ist erst der Anfang“, sagte Bush letzte Woche der Associated Press. „Wenn es ihnen gelingt, mich zu stürzen, werden sie sich noch mehr Demokraten vorknöpfen.

Diese Woche veröffentlichte The Nation einen Artikel von Michael Berg, einem jüdischen Aktivisten und ehemaligen politischen Direktor des Sierra Club’s Missouri Chapter, in dem er erklärt, warum er Bush unterstützt.

„Die meisten Angriffsanzeigen und Mailings, die diese eine prinzipientreue Stimme kritisieren, kommen vom United Democracy Project, dem von GOP-Megasponsoren finanzierten Super-PAC, das mit dem rechtsgerichteten American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) verbunden ist“, schrieb Berg. „AIPAC greift die Abgeordnete Bush wegen ihrer prinzipienfesten Haltung gegen den brutalen Angriff des israelischen Militärs auf den Gazastreifen an, bei dem über 40.000 Palästinenser getötet, die meisten Bewohner des Gazastreifens aus ihren Häusern vertrieben und an den Rand des Hungertodes getrieben wurden und eine ökologische Katastrophe angerichtet wurde. Ihr Einsatz für das Grundrecht auf Leben, Sicherheit und Freiheit für Palästinenser und Israelis ist ein Grund, sie zu unterstützen und nicht Millionen von Dollar für Angriffe auf sie auszugeben.“

