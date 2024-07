https://mondoweiss.net/2024/07/weekly-briefing-the-difference-between-biden-and-harris-on-israel-zippo-zilch-zero/



Weekly Briefing: Der Unterschied zwischen Biden und Harris in Bezug auf Israel? „Zippo, Zilch, Zero!“

Von Philip Weiss

28. Juli 2024

„Zippo, Zilch, Zero!“ (Zippo, Null, Null) erklärte Thomas Nides, der ehemalige Botschafter in Israel, auf die Frage, ob zwischen Kamala Harris und Joe Bidens Unterstützung für Israel ein Unterschied bestehe. Aber jetzt muss Harris eine gespaltene demokratische Partei in dieser Frage navigieren.

Vom Büro der Vizepräsidentin Kamala Harris veröffentlichtes Foto nach ihrem Treffen mit Benjamin Netanjahu am 25. Juli 2024. (Foto: Twitter/VP)

Netanjahu besuchte diese Woche Washington, um den Kongress um mehr US-Waffen zu bitten, um die Arbeit im Gazastreifen „schneller zu beenden“ – eine unvorstellbare Aufgabe nach neun Monaten grenzenlosen Gemetzels – und alle Augen waren auf Kamala Harris gerichtet. Würde die frischgebackene demokratische Präsidentschaftskandidatin etwas zu dem Völkermord an Zehntausenden von palästinensischen Zivilisten sagen? 92.000 nach Schätzungen amerikanischer Gesundheitshelfer, die in Gaza waren? Ganz zu schweigen von der Zerstörung von 70 Prozent der dortigen Gebäude.

Die Antwort war, dass Harris beides haben will.

Harris traf sich im Weißen Haus mit Netanjahu, 45 Minuten lang, und wich nicht von Bidens Linie ab, Israel mehr Waffen zu geben.

„Zippo, Zilch, Zero!“ erklärte Thomas Nides, der ehemalige Botschafter in Israel, freudig, als er in einem Telefonat mit der Israel-Lobby gefragt wurde, ob es irgendeinen Unterschied zwischen Harris und Bidens Unterstützung für Israel gebe. Er hat 100 Telefongespräche mit Harris und ihrem jüdischen Ehemann Douglas Emhoff geführt und – „Ihre Ansicht ist die gleiche wie die von mir und die des Präsidenten. Wir müssen Israel um jeden Preis schützen. Israel ist ein verletzliches Land, es ist ein Land, das Schutz braucht.“

Als einige der Tausenden von Netanjahu-Demonstranten in Washington amerikanische Flaggen verbrannten und eine Statue mit den Worten „Hamas is comin’“ besprühten, reagierte Harris schnell mit einer Erklärung, in der er sie als verachtenswert bezeichnete.

Ich verurteile alle Personen, die mit der brutalen Terrororganisation Hamas in Verbindung stehen, die geschworen hat, den Staat Israel auszulöschen und Juden zu töten“, sagte Harris. „Pro-Hamas-Graffiti und -Rhetorik sind abscheulich, und wir dürfen sie in unserem Land nicht tolerieren.

Andererseits ist sich Harris bewusst, dass die Basis der Demokraten heute eine sehr negative Einstellung zu Israel hat. Mit 56 zu 22 Prozent sagen die Demokraten, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht. Dieses Verständnis ist bei jüngeren, progressiven Demokraten und People of Color stärker ausgeprägt. Und es wird von der Uncommitted-Kampagne kanalisiert, die den Slogan „Not Another Bomb“ (Nicht noch eine Bombe) vertritt und mehrere Kongressabgeordnete dazu gebracht hat, zuzustimmen.

In der Führung der Demokraten herrscht Panik: Wenn Harris nichts unternimmt, um den Völkermord anzuerkennen, werden die jungen Demokraten in Michigan und Pennsylvania zu Hause bleiben, und Trump wird gewinnen.

Deshalb hat Harris einige rhetorische Änderungen vorgenommen. Nach ihrem Treffen mit Netanjahu gestand sie ihr Mitgefühl für das palästinensische Leiden in Gaza. „Wir können nicht wegschauen…“

„Ich habe dem Premierminister gegenüber auch meine ernste Besorgnis über das Ausmaß des menschlichen Leidens in Gaza zum Ausdruck gebracht, einschließlich des Todes von viel zu vielen unschuldigen Zivilisten…

„Die Bilder von toten Kindern und verzweifelten, hungrigen Menschen, die in Sicherheit fliehen – manchmal schon zum zweiten, dritten oder vierten Mal – wir können angesichts dieser Tragödien nicht wegschauen. Wir können es uns nicht erlauben, angesichts des Leids gefühllos zu werden, und ich werde nicht schweigen.“

Die Schlagzeile der Washington Post lautete: „Harris schafft Distanz zu Biden über Gaza, indem sie das palästinensische Leiden betont“.

Zweifellos ist Harris insgeheim entsetzt über den Völkermord. Sie sendet Signale an die Linke für mehr Empathie für die Palästinenser. Viele in Washington sind entsetzt. Sie können es nur nicht offen sagen. Das ist unhöflich.

Alles, was Harris gesagt hat, wurde von der Israel-Lobby schnell als völlig in Ordnung umgedeutet. „Wir sollten nicht wegschauen. Wir sollten daran arbeiten, das Leid zu lindern, aber wir sollten uns daran erinnern, dass die Verantwortung für die Tragödien in Gaza ganz klar bei der Hamas liegt„, sagte Democratic Majority for Israel.

„Ihre Ansichten über Israel sind genau, 100 Prozent die gleichen wie meine… und ja, wir brauchen einen Waffenstillstand“, sagte Tom Nides.

Harris‘ Ehemann stimmte dem zu. „Sie war und wird immer eine starke Befürworterin Israels als einem sicheren, demokratischen und jüdischen Staat sein und wird immer dafür sorgen, dass Israel sich selbst verteidigen kann“, sagte er bei dem Anruf der Israel-Lobby.

Douglas Emhoff, Ehemann von Vizepräsidentin Kamala Harris, bei einem Briefing des Jewish Democratic Council of America, 24. Juli 2024. Screenshot.

Dennoch haben rhetorische Veränderungen in Washington eine Bedeutung. Der Tonfall der Vizepräsidentin spiegelt die große Zahl der Demokraten wider, die die Netanjahu-Rede boykottierten. Wie Michael Arria berichtet:

Im Jahr 2015 waren etwa 50 Demokraten nicht zu Netanjahus Rede erschienen. Diesmal waren es etwa 136. Die Abgeordnete Rashida Tlaib (D-MI) hielt ein Schild mit der Aufschrift „Kriegsverbrecher“ hoch, während Bibi sprach. Auf der anderen Seite stand: „Schuldig des Völkermordes“.

Das ist bezeichnend. Der Abgeordnete Jerry Nadler weigerte sich, Tlaib auf MSNBC zu verurteilen, und Nancy Pelosi war bei der Rede nicht im Haus – Pelosi, die vor fünf Jahren sagte, dass das Kapitol eher zerbröckeln und fallen würde, als dass die USA ihre Zusammenarbeit mit Israel aufgeben würden.

Die rechte Israel-Lobby ist offensichtlich besorgt darüber, dass ein Präsident Harris zu einem Kritiker Israels wird. Und die liberalen Zionisten haben eine Antwort parat. Die Demokraten werden gegen Netanjahu genauso vorgehen, wie sie gegen Trump vorgehen. Netanjahu ist das Böse. Er ist ein autoritärer Demagoge. Er ist gegen die Zwei-Staaten-Lösung. Netanjahu hat den blutigen Feldzug in Gaza verfolgt.

Das ist eine Täuschung. Wenn Netanjahu so furchtbar ist, warum treffen sich dann führende Demokraten mit ihm? Weil sie ihn brauchen. Und außerdem ist die gesamte israelische Führung gegen einen palästinensischen Staat. Die gesamte Führung steht hinter dem Gemetzel in Gaza. Ja, einige von ihnen wollen die ethnische Säuberung langsamer angehen. Einige von ihnen sind gegen die Annexion des Westjordanlandes. Aber es gibt keine wirkliche Opposition gegen die Sicherheitsbedürfnisse des „jüdischen Staates“.

Wie Nides sagt, ist Israel von Feinden bedrängt – Hisbollah, Ansar Allah/Houthis, Hamas, Syrien. Israel wird immer von Feinden heimgesucht werden. Denn wenn man einen Staat gründet, der Nicht-Juden verfolgt, und die Grundgesetze des Staates Nicht-Juden keine oder nur lächerliche Rechte zugestehen, werden die Verfolgten immer Widerstand leisten.

Selbst jüdische Kinder in Amerika werden einen Apartheidstaat in ihrem Namen ablehnen. Tom Nideshat sich wiederholt über seine eigenen Kinder be klagt – „die uns Kummer machen über das, was in Gaza passiert“. Der unbezähmbare Finanzier und Lobbyist erklärt, dass Kamala Harris seine Kinder für sich gewinnen und Israel für die nächsten 20 Jahre neu positionieren“ kann, damit wir uns alle wieder um Israel scharen können.

Man kann ein giftiges Produkt nicht als gesundheitsfördernd neu verpacken. Und die Tatsache, dass unsere Spitzenpolitiker Netanjahu inmitten eines Völkermordes willkommen heißen, ist widerwärtig.

Womit wir wieder bei dem Graffiti wären. Hamas Is Comin ist eine Warnung an die Amerikaner vor den Folgen der Unterstützung der Apartheid und der Lieferung von Waffen für einen Völkermord. Es ist eine rücksichtslose Politik. Wir hofieren die Gewalt.

„Harrison Mann, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des Verteidigungsministeriums, sagte diese Woche auf einem Podium von neun Mitarbeitern der Biden-Administration, die wegen des Völkermordes offen gekündigt haben, dass mehr Amerikaner sterben werden.

Mann warnte vor den Folgen der Zerstörung des amerikanischen Images.

Wir haben sowohl die globale als auch insbesondere die regionale Meinung gegen die Vereinigten Staaten in einer Weise verändert, wie wir es vielleicht seit der Invasion im Irak nicht mehr erlebt haben. Das nährt den Hass, der in Zukunft zweifellos zu Terror führen wird. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ernten, was wir dort gesät haben.

Harris kann die Hamas verurteilen, so viel sie will. Aber sie befürwortet eine Politik, die immer mehr Gewalt gegen die Palästinenser anwendet und die Hamas aufwertet. Nur eine politische Lösung wird den Widerstand beenden.

Übersetzt mit deepl.com

