Wöchentliches Briefing: Die exquisite Choreographie der Aufnahme eines Kriegsverbrechers im Weißen Haus

Von Philip Weiss

21. Juli 2024

Netanjahu sollte in Washington wegen seiner Kriegsverbrechen und der Annullierung der US-Politik eine Persona non grata sein, aber die Regierung Biden empfängt ihn mit offenen Armen.

Die damalige Senatorin Kamala Harris mit Benjamin Netanjahu in Jerusalem. November 2017, aus Twitter.

Die grausame Farce, die die Unterstützung der Biden-Administration für israelische Kriegsverbrechen darstellt, wurde diese Woche noch grotesker.

Netanjahu kommt in ein paar Tagen nach Washington. Die Demokraten sind mit überwältigender Mehrheit der Meinung, dass Netanjahu einen Völkermord begeht – fast 39.000 Palästinenser sind tot, Tausende weitere liegen unter den Trümmern. Daher werden einige Demokraten Netanjahus Rede vor dem Kongress boykottieren, aber die Führung der Demokratischen Partei rollt den roten Teppich aus.

Joe Biden rollt den roten Teppich für Benjamin Netanjahu aus – und 500-Pfund-Bomben (Cartoon: Carlos Latuff)

Netanjahu wird sich im Weißen Haus mit dem Präsidenten treffen, der Israel mit unendlich viel Munition für den Krieg versorgt hat. Obwohl viele erwarten, dass Biden aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur aussteigt, berichtet die New York Times, dass Biden dies nicht tun wird, bevor er sich mit Netanjahu trifft, weil er dem rechtsextremen Premierminister, der wiederholt demokratische Präsidenten in die Schranken gewiesen hat, nicht die „Genugtuung“ geben will, Biden zu sehen, wenn er eine lahme Ente ist.

Doch wenn Sie glauben, Kamala Harris würde sich für die Menschenrechte und die Interessen der USA einsetzen, wenn sie Präsidentin wird – denken Sie noch einmal darüber nach, denn auch sie wird sich mit Netanjahu treffen , versicherte das Weiße Haus der Presse.

Warum sollte sie sich überhaupt mit diesem Kriegsverbrecher treffen? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich vor Augen halten, wer die wichtigsten Wähler in der Biden-Debatte sind: die Spender, die das letzte Hemd für Bidens Wiederwahlhoffnungen sind und ihr Geld abziehen, um den Präsidenten unter Druck zu setzen,aus dem Rennen auszusteigen.

Viele dieser Spender, die jetzt rebellieren, sind große Israel-Unterstützer. Michael Moritz, der jüngste Milliardär, der sich mit Biden überworfen hat, ist mit Israel solidarisch. Reid Hoffman, der einen Aufruf besorgter Spender mit Kamala Harris organisierte, nennt die israelischen Streitkräfte ein Vorbild.

Eine andere Gruppe von 75 Spendern, von denen fast alle Biden loswerden wollen, wird von CNBC mit Ari Emanuel und seinem Bruder Zeke angeführt. Ari Emanuel sagte, dass Israels Krieg im Mai 2024 „gerechtfertigt“ sei, und er habe gesagt, dass er das Land liebe. Natürlich gibt es Demokraten, die sich nicht um Israel scheren. Aber die Machtverhältnisse sind klar.

Es ist nicht so, dass Trump anders wäre. Die größte Spenderin der Republikaner soll Miriam Adelson sein, die israelische Ärztin, und sie gibt Berichten zufolge Millionen aus , um Trump zu einem Versprechen zu bewegen, die israelische Annexion des Westjordanlandes zuzulassen.

Adelsons verstorbener Ehemann Sheldon, einst der größte republikanische Spender, forderte Trump auf, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen und das Iran-Abkommen zu kündigen, was Trump dann auch tat – in völliger Verachtung für das palästinensische Volk und die führenden Politiker der Welt.

Unsere Nahostpolitik wird also von milliardenschweren Eiferern bestimmt. So sieht eine liberale Demokratie aus.

In einer gerechten Ordnung würden die USA nichts mit Israel zu tun haben. Das Land begeht im Gazastreifen flagrante Kriegsverbrechen und tötet ungestraft Journalisten, Sportler und andere Zivilisten.

Und der Internationale Gerichtshof hat letzte Woche ein (weiteres) Urteil gefällt, wonach die Siedlungen in Ost-Jerusalem und im Westjordanland gegen das Völkerrecht verstoßen.

Bereits im Dezember 2016 hatte die Obama-Regierung, nachdem sie acht Jahre lang von Netanjahu übergangen worden war, dem UN-Sicherheitsrat erlaubt, in einer Resolution, bei der sich Obama der Stimme enthielt, die gleiche Feststellung zu treffen und die Besatzung zu verurteilen. Der designierte Präsident Trump rief die Russen an, um zu versuchen, die Resolution zu stoppen, aber sie ging durch. Und natürlich kam nichts dabei heraus. Die Regierung Biden hat die Landnahme und die ethnischen Säuberungen nie verfolgt.

Während die US-Bomben nach Gaza fließen, sind die israelische Gewalt und die Landnahme im Westjordanland auf dem höchsten Stand der letzten 25 Jahre.

Al Jazeera-Grafik, die zeigt, dass die israelischen Landbeschlagnahmungen im Westjordanland einen 25-Jahres-Höchststand erreicht haben.

Die Knesset verabschiedete diese Woche eine Resolution, in der es heißt, dass es niemals einen palästinensischen Staat geben dürfe, da dies eine „existenzielle Bedrohung“ für Israel darstellen würde.

Netanjahu wiederholte in seiner Antwort an den Internationalen Gerichtshof den Anspruch auf die jüdische Vorherrschaft.

Das jüdische Volk ist kein Besatzer in seinem eigenen Land, auch nicht in unserer ewigen Hauptstadt Jerusalem oder in Judäa und Samaria, unserer historischen Heimat. Keine noch so absurde Meinung in Den Haag kann diese historische Wahrheit oder das Recht der Israelis, in ihren eigenen Gemeinden in unserer angestammten Heimat zu leben, leugnen.

Die Regierung Biden ist nicht in der Lage, diese Rassisten zu verurteilen. „Es ist wie Zähne ziehen, um Sie dazu zu bringen, etwas zu sagen“, beschwerte sich ein Reporter im Außenministerium diese Woche nach dem Angriff der Knesset auf einen palästinensischen Staat.

Antony Blinken war nicht in der Lage, ein kritisches Wort über Netanjahu während eines schmeichelnden Interviews in Aspen (von NPRs Mary Louise Kelly) zu sagen, in dem er eine Fußballmetapher benutzte, um zu behaupten, die USA würden etwas tun, um den Völkermord zu stoppen. „Ich glaube, dass wir uns innerhalb der 10-Yard-Linie befinden und auf die Torlinie zusteuern, um ein Abkommen zu erreichen, das einen Waffenstillstand herbeiführt, die Geiseln nach Hause bringt und uns auf einen besseren Weg bringt, um einen dauerhaften Frieden und Stabilität aufzubauen.

Und lassen Sie die Bomben fließen, während Israel Krankenhäuser und Flüchtlingslager bombardiert…

Netanjahu sollte in Washington eine Persona non grata sein. Aber er wird mit offenen Armen empfangen werden.

Wie der ehemalige Biden-Beamte Tariq Habash diese Woche in einem Webinar sagte, ist unsere Politik „im antipalästinensischen Rassismus verwurzelt“ – in der Entmenschlichung und Auslöschung der Palästinenser.

Habash verließ die Biden-Administration im Januar. Hoffen wir, dass sein Mut und seine Ehrlichkeit ansteckend sind.

