Wohltätigkeitsorganisation“ in Toronto bildet Studenten für das israelische Militär aus

Von Yves Engler

9. August 2024

Ein 20-Jähriger aus Toronto liegt im Koma, nachdem er eine Verletzung erlitten hat, während er für das israelische Militär kämpfte. Seine High School, die zum Eintritt in das israelische Militär ermutigt, sollte ihren Status als Wohltätigkeitsorganisation verlieren und wegen Verstoßes gegen kanadisches Recht untersucht werden.

Die Jungenschule Yeshivat Or Chaim, ein modernes orthodoxes jüdisches Gymnasium, das zu den Bnei Akiva Schulen von Toronto gehört, in Toronto, Ontario.

Ein 20-jähriger Torontonier liegt im Koma, nachdem er bei einem Kampf mit dem israelischen Militär eine Verletzung erlitten hat. Seiner High School sollte der Status der Gemeinnützigkeit aberkannt werden, und gegen die Verantwortlichen sollte wegen Verstoßes gegen das kanadische Gesetz über die Anwerbung von Ausländern ermittelt werden.

Am 24. Juli wurde Ben Brown Berichten zufolge auf einem Armeestützpunkt in den illegal besetzten Shebaa-Farmen oder auf dem Berg Dov von einem Schrapnell aus dem Raketenfeuer der Hisbollah getroffen. Brown trat dem israelischen Militär bei, nachdem er die Bnei Akiva (Or Chaim) High School in Toronto besucht hatte. In einem kürzlich erschienenen Podcast über seine Verletzung gaben die Canadian Jewish News Teile eines drei Jahre alten Interviews mit Browns älterem Bruder Zach wieder, das die Überschrift „einsamer Soldat aus Kanada dient in den IDF“ trug. Darin prahlt Zach, der dieselbe Schule wie sein Bruder besuchte, damit, dass er der „beste Scharfschütze“ in einer Kompanie der Kfir-Brigade war, die er als „eine Kampfeinheit, die in erster Linie auf die städtische Kriegsführung im Westjordanland spezialisiert ist“ beschreibt. In dem illegal besetzten Gebiet war Zach nach eigenen Angaben an „Hinterhalten“ und „vielen Verhaftungen“ beteiligt, während er „unzählige Kontrollpunkte“ leitete und „gelinde gesagt viele Erfahrungen in der Armee“ sammelte.

Zusammen mit anderen Kanadiern, die derzeit im israelischen Militär kämpfen, sollte gegen Zach Brown von der RCMP wegen Verstoßes gegen das kanadische Gesetz über Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen ermittelt werden. Gleichzeitig sollte gegen die Verantwortlichen der Bnei Akiva Schulen wegen Verstoßes gegen das Foreign Enlistment Act ermittelt werden, das besagt, dass „jede Person, die innerhalb Kanadas eine Person oder eine Gruppe von Personen rekrutiert oder anderweitig dazu veranlasst, sich bei den Streitkräften eines fremden Staates oder bei anderen Streitkräften, die in diesem Staat operieren, einzuschreiben oder einen Auftrag oder ein Engagement anzunehmen, sich einer Straftat schuldig macht.“

In dem Podcast über die Verletzung von Ben Brown erzählt der Rabbiner der Familie dem Reporter der Canadian Jewish News, dass die Brüder der IOF unter anderem wegen der „Ausbildung, die sie an den Bnei Akiva Schulen erhalten haben“, beigetreten sind. Eine noch erschreckendere Enthüllung ist, dass die Mutter eines Klassenkameraden von Zach in Or Chaim sagt, dass „ein Viertel der Klasse“ dem israelischen Militär beigetreten ist. Es ist ungeheuerlich, dass ein Viertel dieser Teenager aus Toronto um die halbe Welt gereist ist, um sich einer Besatzungsmacht anzuschließen, die in Gaza einen Holocaust begeht.

Bnei Akiva lehrt seine Schüler, das israelische Militär zu feiern. „Liebt Bnei Akiva?! Liebt ihr die IDF?! Komm und laufe den Jerusalem-Marathon mit uns! Bnei Akiva hat sich mit Tikvot zusammengetan und gemeinsam sammeln wir Geld, um verletzten IDF-Soldaten und Terroropfern bei der Genesung zu helfen“, heißt es in einem Facebook-Post der Schule von 2018. Die Schule lässt regelmäßig aktive Soldaten sprechen und den IDF-Chor auftreten.

Die Schule hat eine Gedenktafel zu Ehren ehemaliger Schüler, die dem israelischen Militär beigetreten sind, und ihre Website hebt Absolventen hervor, die in den IDF gekämpft haben. Bei einem Abendessen der Schule im Jahr 2014, bei dem „über 100 Ehemalige, die in den IDF gedient haben“ beglückwünscht wurden, gab es eine Videobotschaft des Bürgermeisters von Jerusalem und derzeitigen israelischen Wirtschaftsministers Nir Barkat. (Letztes Jahr besuchteder ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett die Bnei Akiva Schule).

Die Zeugnisse auf der Website der Schule lassen vermuten, dass die Schule erhebliche Anstrengungen unternimmt, um Kinder zum Eintritt in das israelische Militär zu bewegen. Ein Schüler beschrieb eine Vorführung von „Beneath the Helmet: From High School to the Home Front“ (Von der High School an die Heimatfront), der sich selbst als „eine Coming-of-Age-Geschichte beschreibt, die fünf junge israelische Highschool-Absolventen in den Mittelpunkt stellt, die zur Armee eingezogen werden, um ihr Land zu verteidigen“. Der Student bemerkte,

„An diesem Dienstag versammelte sich die gesamte Schule im Mehrzweckraum zur Vorführung von Beneath the Helmet. Zu sehen, wie Soldaten, die nur ein Jahr älter sind als ich, in die Armee eingezogen werden, und ihre Erfahrungen zu sehen, war wirklich inspirierend. Nach dem Film sprach Leutnant Aviv Regev, der 120 Soldaten befehligte, darunter auch die im Film gezeigten, mit der Schule über den Film und die Armee im Allgemeinen. Er sprach über die Kameradschaft, die in der IDF trotz ihrer unglaublichen Vielfalt herrscht.

Ein anderer ehemaliger Schüler wird mit den Worten zitiert: „Ich habe zu vielen meiner Lehrer aufgeschaut und mich bemüht, ihnen nachzueifern. Sie veranlassten mich, als Teenager noch in der High School meine ersten Schritte in der Jugendarbeit zu machen, und sie waren es, die mich dazu brachten, in die IDF einzuziehen.“

Die weltweite Bnei-Akiva-Bewegung hat in Israel eine Akademie, die Nicht-Israelis auf den Eintritt in das israelische Militär vorbereitet. Zach Brown nahm an diesem Programm teil. Auf dem LinkedIn-Profil der Bnei Akiva School heißt es: „Nach dem Abschluss verbringen die Studenten in der Regel mindestens ein oder mehrere Studienjahre in Israel, und viele von ihnen dienen in den IDF“, und bis ich darüber schrieb, dass Bnei Akiva möglicherweise gegen das kanadische Gesetz über die Aufnahme von Ausländern in die Armee verstößt, hieß es auf der Wikipedia-Seite: „Die Schule ermutigt ihre Absolventen nachdrücklich, in die IDF in Israel einzutreten.“

Die Bnei Akiva Schule hat in den Jahren 2021 und 2022 (die letzten Jahre, in denen die Öffentlichkeit Zugang zu ihrem Budget hat) dreieinhalb Millionen Dollar an staatlichen Zuschüssen erhalten. Die Schule hat noch mehr öffentliche Subventionen durch Spenden von anderen registrierten Wohltätigkeitsorganisationen erhalten, wobei etwa ein Viertel des Budgets von fast 10 Millionen Dollar von anderen vom Steuerzahler subventionierten Wohltätigkeitsorganisationen stammt. Darüber hinaus gewährt Bnei Akiva den Spendern durch ihren eigenen Wohltätigkeitsstatus fast fünf Millionen Dollar pro Jahr an Steuereinnahmen.

Ist es gleichbedeutend mit der Unterstützung eines ausländischen Militärs, wenn ein Viertel der Schüler einer Klasse in die israelische Armee geht?

In den Wohltätigkeitsrichtlinien der Canada Revenue Agency (CRA) heißt es jedoch eindeutig, dass „die Unterstützung der Streitkräfte eines anderen Landes keine“ wohltätige Tätigkeit darstellt. Ist es gleichbedeutend mit der Unterstützung eines ausländischen Militärs, wenn man ein Viertel einer Schulklasse in die israelische Armee einschleust?

Selbst wenn die Organisation nicht gegen die CRA-Vorschriften für ausländische Streitkräfte verstößt, so ist dies aufgrund des Umfangs ihrer Steuereinnahmen wahrscheinlich der Fall. Die CRA-Bestimmungen besagen eindeutig, dass das Schulgeld für Privatschulen nicht steuerlich absetzbar ist, mit Ausnahme des Anteils für „religiöse“ Studien.

Da nur ein kleiner Teil des Budgets von Bnei Akiva aus nicht steuerbegünstigten Quellen stammt, räumt die Schule den Eltern wahrscheinlich das Recht ein, eine Subvention für die Förderung des Zionismus, einer rassistischen kolonialen Ideologie, durch die Schule zu fordern. Oder anders ausgedrückt: Wenn die Schule Kinder zum israelischen Militär schickt und damit möglicherweise gegen das Foreign Enlistment Act verstößt, dann subventionieren alle Steuerzahler diese „religiöse“ Aktivität. Die CRA sollte die Schule prüfen.

Unabhängig von der Rechtmäßigkeit ihrer Steuermanöver ist es ein Skandal, dass ein Viertel der Schüler einer Schule in Toronto zu einem Militär geht, das Palästinenser besetzt und abschlachtet.

Die Ontario Palestinian Rights Association, das Canadian Foreign Policy Institute, Palestinian and Jewish Unity und Just Peace Advocates bitten die Menschen, Briefe an die kanadische Steuerbehörde zu schicken und sie aufzufordern, den Wohltätigkeitsstatus der Bnei Akiva Schulen aufzuheben. Senden Sie einen Brief hier.

