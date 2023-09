„Der Physiker Wolfgang Yourgrau, ein deutscher Jude, beschrieb den Zionismus im Jahr 1943 in der Zeitschrift Orient wie folgt: „Das Wachsen des

Faschismus in Palästina zu einem Zeitpunkt, da die befreiten Völker ihn zu Grabe tragen werden, ist eine Tragikomödie.“ Das ist sie in der Tat.“

Bild von Roger Waters am 29. März 2011 [Alterna2/Wikipedia]

Roger Waters, Charlie Chaplin und Palästina-Schriften

von Tom Suarez

28. September 2023

Wenn man heutzutage „Roger Waters“ sagt, kommen den Leuten wahrscheinlich zwei Wörter in den Sinn: Nazi + Uniform. Waters, der eine ehrwürdige Erfolgsbilanz hat, wenn es darum geht, antirassistisches Engagement mit seinen Bühnenauftritten zu verbinden, trug bei seinen jüngsten „This Is Not A Drill“-Shows eine naziähnliche Uniform in einem antifaschistischen Sketch.

Die Pro-Israel-Propagandisten nutzten diese beiden Wörter jedoch aus, um die Wahrheit zu verdrehen: „Nazi-Uniform“ wurde als Code für „Antisemit“ verwendet, und die „seriösen“ Medien folgten blindlings. Die Lüge diente dem einzigen Zweck, diesen besonders auffälligen Verfechter der Menschenrechte in Palästina zum Schweigen zu bringen.

Die Lüge war ein gefundenes Fressen für diejenigen, die am vergangenen Wochenende vergeblich versuchten, das brillante Festival Palestine Writes in Philadelphia, an dem Waters als Podiumsteilnehmer teilnahm, zu vereiteln. Auch mir wurde die Ehre zuteil, als Redner auf dem Festival aufzutreten, und auch mein Name wurde in Artikeln genannt, die das Festival zu sabotieren versuchten, aber Waters ist ein qualitativ anderer Fall. Als einziger Redner, dessen Name der breiten Öffentlichkeit bekannt ist – weltberühmter Gründer der Band Pink Floyd und erfolgreicher Solokünstler – wurden die Lügen über Waters von der Echokammer der Mainstream-Medien sklavisch nachgeplappert.

Der britische Musiker war in Philadelphia bereit, die Bühne des Irvine Auditoriums der University of Pennsylvania zu betreten, um mit Gary Younge, Viet Thanh Nguyen und der Moderatorin Rachel Holmes an der Diskussion zum Thema „The Cost, Reward and Urgency of Friendship“ teilzunehmen. Allerdings waren nur Nguyen und Holmes persönlich anwesend. Younge sprach per Zoom, weil sein US-Visum während des Fluges plötzlich widerrufen wurde, und Waters wurde von der Universität in einer schändlichen Kapitulation vor Mobbing komplett ausgeschlossen, so dass er ebenfalls per Zoom aus einer Lounge des Flughafens von Philadelphia sprach.

Die Universität von Pennsylvania bestritt anschließend – und fälschlicherweise -, Waters ausgeschlossen zu haben. Nachdem sie versucht hatte, ihn durch künstliche Hindernisse und Ausgaben zu zensieren, die es fast unmöglich machten, weiterzumachen, teilte die Universität den Organisatoren des Festivals unverblümt mit: „Wenn Roger Waters auftaucht, behalten wir uns das Recht vor, das Festival komplett abzusagen.“

Charlie Chaplin möchte in Der große Diktator (1940) gerne Diktator des gesamten Planeten sein

Charlie Chaplin möchte in The Great Dictator (Der große Diktator, 1940) der Diktator des ganzen Planeten sein

Roger Waters in nationalsozialistischem Gewand, begleitet von „Gestapo“-Schlägern, in einem antifaschistischen, antirassistischen Sketch in der Mercedes-Benz Arena, Berlin, 17-18 Mai 2023 [Foto: NY Post news video]

Waters hat die Verwendung von Nazi-Insignien nicht erfunden, um vor den Schrecken des Faschismus zu warnen. Auch Charlie Chaplin zog sich 1940 in seinem Film Der große Diktator ein naziähnliches Outfit an – komplett mit einem Hitler-ähnlichen Schnurrbart – und wird zu Recht als meisterhafte Parodie gegen den Faschismus und, in Anbetracht der Entstehungszeit des Films, insbesondere gegen den Antisemitismus verehrt.

Beide kleideten sich in faschistische Gewänder, um Faschismus und Rassismus in all seinen Erscheinungsformen zu bekämpfen

Der stilistische und künstlerische Unterschied zwischen Chaplin und Waters ist hier jedoch irrelevant: Ob Waters nun von Chaplin inspiriert wurde oder nicht, sein theatralischer Ansatz war in Bezug auf Ziel und Geist identisch. Beide kleideten sich in faschistische Gewänder, um Faschismus und Rassismus in all seinen Erscheinungsformen zu bekämpfen.

Und auch Waters wandte sich gezielt gegen den antijüdischen Rassismus; eine riesige Leinwand kündigte Ann Frank an, mit der Überschrift „Location: Bergen-Belsen; Verbrechen: Jude sein; Strafe: Tod“. Doch Waters‘ eindringliche Erinnerung an die Ermordung von Ann Frank wurde von den Medien ins Gegenteil verkehrt, die ihn stattdessen als „Entweihung“ von Franks Gedenken beschimpften, weil er unter den anderen symbolträchtigen Morden auch den der palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh erwähnte, die im Mai 2022 von einem israelischen Scharfschützen erschossen wurde. Waters‘ Antifaschismus ist authentisch und nicht heuchlerisch selektiv.

Chaplins war es wohl auch nicht. Man könnte sich gut vorstellen, dass Chaplin, wenn er heute noch leben würde, sich in der Lounge des Flughafens von Philadelphia neben Waters wiederfinden würde, beide Podiumsteilnehmer bei Palestine Writes, beide vom Campus der University of Pennsylvania ausgeschlossen, weil sie sich dem Faschismus zionistischer Prägung unterworfen haben.

Der sehr israelfreundliche und zionistische Board of Deputies of British Jews war empört über Waters‘ „antisemitischen“ Sketch und nutzte ihn, um sich die Unterstützung des politischen Establishments im Vereinigten Königreich zu sichern. Als im Jahr 2005 der britische Prinz Harry entlarvt wurde, weil er bei einer Kostümparty eine Nazi-Uniform trug, die offensichtlich keine edle Botschaft enthielt, war die Reaktion des Board of Deputies auffallend lahm: Es sei „eindeutig geschmacklos“, dass Harry sich als Nazi verkleidet habe, schrieb das Board.

Mel Brooks‘ The Producers kam 1967 in die Kinos. Die Geschichte eines absurden Drehbuchs, in dem Adolf Hitler und die Nazis gefeiert werden, einschließlich des Liedes „Springtime for Hitler“, wurde von einigen Kritikern als geschmacklos und grob bezeichnet, aber das Wort „antisemitisch“ war nirgends zu finden, außer bei Brooks selbst, der meinte, die Parodie sei eine „Rache“ an den Antisemiten.

Warum der außergewöhnliche Lärm, den Israels Propagandisten wegen dieses Literaturfestivals machten? Das Ziel bestand eindeutig nicht nur darin, Palestine Writes 2023 zu sabotieren, sondern auch so viel Chaos und Skandal zu verursachen, dass keine andere Institution mehr bereit ist, eine Veranstaltung auszurichten, bei der das Wort „Palästina“ vorkommt. Das Ziel ist, dass die Verwaltung, selbst wenn sie die Lügen durchschaut, nicht in der Lage ist, den Aufwand zu betreiben, um Veranstaltungen zuzulassen.

Der Physiker Wolfgang Yourgrau, ein deutscher Jude, beschrieb den Zionismus im Jahr 1943 in der Zeitschrift Orient wie folgt: „Das Wachsen des Faschismus in Palästina zu einem Zeitpunkt, da die befreiten Völker ihn zu Grabe tragen werden, ist eine Tragikomödie.“ Das ist sie in der Tat. Übersetzt mit Deepl.com

