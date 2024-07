https://www.middleeasteye.net/opinion/us-failing-empire-so-blind-cheer-netanyahu-and-his-genocide



Nur ein scheiterndes US-Imperium wäre so blind, Netanjahu und seinen Völkermord zu bejubeln

Von Jonathan Cook

26. Juli 2024

Jedes Imperium fällt. Sein Zusammenbruch ist unvermeidlich, wenn seine Herrscher das Gefühl dafür verlieren, wie absurd und abscheulich sie geworden sind.

Pro-palästinensische Demonstranten verbrennen ein Bildnis des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu in Washington, DC, am 24. Juli 2024 (Nathan Howard/Reuters)

Es gibt nur ein einziges Land auf der Welt, in dem Premierminister Benjamin Netanjahu mitten im israelischenGemetzel im Gazastreifen Dutzende von stehenden Ovationen von der überwiegenden Mehrheit seiner gewählten Vertreter sicher ist.

Dieses Land ist nicht Israel, wo Netanjahu seit vielen Jahren eine äußerst zwiespältige Figur ist. Es sind die Vereinigten Staaten.

Am Mittwoch wurde Netanjahu beklatscht, beklatscht, bejubelt und bejubelt, als er sich langsam auf den Weg zum Podium des US-Kongresses machte und bei jedem Schritt als siegreicher Held gefeiert wurde.

Es war derselbe Netanjahu, der in den letzten zehn Monaten das Abschlachten von – bisher – etwa 40.000 Palästinensern, etwa der Hälfte von ihnen Frauen und Kinder, beaufsichtigt hat. Mehr als 21.000 weitere Kinder werden als vermisst gemeldet, die meisten von ihnen wahrscheinlich tot unter den Trümmern.

Es war derselbe Netanjahu, der einen Landstrich, in dem ursprünglich 2,3 Millionen Palästinenser lebten, dem Erdboden gleichmachte, dessen Wiederaufbau voraussichtlich 80 Jahre dauern und mindestens 50 Milliarden Dollar kosten wird.

Es war derselbe Netanjahu, der alle Krankenhäuser und Universitäten in Gaza zerstört und fast alle Schulen bombardiert hat, die als Unterkünfte für Familien dienten, die durch andere israelische Bomben obdachlos geworden waren.

Es war derselbe Netanjahu, gegen den der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein Haftbefehl beantragt hat, weil er durch die Verhängung einer Hilfsblockade, die zu einer Hungersnot im Gazastreifen geführt hat, den Hunger als Kriegswaffe eingesetzt haben soll.

Es war derselbe Netanjahu, dessen Regierung letzte Woche vom Internationalen Gerichtshof (IGH) verurteilt wurde, die israelische Apartheid-Herrschaft über das palästinensische Volk in einem Akt der Langzeit-Aggression zu verstärken.

Es war derselbe Netanjahu, dessen Regierung vor Gericht steht, weil sie das begangen hat, was der IGH, das höchste juristische Gremium der Welt, als „wahrscheinlichen Völkermord“ bezeichnet hat.

Und doch gab es nur einen sichtbaren Protest im Plenarsaal des Kongresses. Rashida Tlaib, die einzige US-Gesetzgeberin palästinensischer Herkunft, saß schweigend da und hielt ein kleines schwarzes Schild in der Hand. Auf einer Seite stand darauf: „Kriegsverbrecher“. Auf der anderen: „Schuldig des Völkermordes“.

Eine Person unter Hunderten, die stumm versucht, darauf hinzuweisen, dass der Kaiser nackt ist.

Eingeschlossen vom Grauen

In der Tat, die Optik war krass.

Es sah weniger nach dem Besuch eines ausländischen Staatsoberhauptes aus als nach der Rückkehr eines dekorierten älteren Generals in den Senat im alten Rom oder nach der Umarmung eines grauhaarigen britischen Vizekönigs aus Indien im Parlament des Mutterlandes, nachdem er die „Barbaren“ am Rande des Reiches brutal unterworfen hatte.

Es war eine Szene, wie man sie aus den Geschichtsbüchern kennt: imperiale Brutalität und koloniale Grausamkeit, die vom Sitz des Imperiums als Tapferkeit, Ehre und Zivilisation dargestellt wurde. Und es sah genauso absurd und abscheulich aus, wie wenn wir auf die Geschehnisse vor 200 oder 2000 Jahren zurückblicken.

Netanjahu ist der am meisten gefeierte ausländische Führer in der Geschichte der USA geworden … Er ist ganz und gar ein Geschöpf Washingtons. Seine Grausamkeit, seine Ungeheuerlichkeit ist ganz und gar in Amerika entstanden.

Es war eine Erinnerung daran, dass sich unsere Welt trotz unserer selbstgefälligen Behauptungen von Fortschritt und Humanität nicht sehr von der Welt unterscheidet, wie sie seit Tausenden von Jahren ist.

Es war eine Erinnerung daran, dass die Machteliten gerne die Demonstration ihrer Macht feiern, abgeschirmt sowohl von den Schrecken, denen diejenigen ausgesetzt sind, die von ihrer Macht erdrückt werden, als auch von den lauten Protesten derer, die entsetzt sind über die Zufügung von so viel Leid.

Es war eine Erinnerung daran, dass es sich nicht um einen „Krieg“ zwischen Israel und der Hamas handelt – und schon gar nicht, wie Netanjahu uns glauben machen will, um einen Kampf um die Zivilisation zwischen der jüdisch-christlichen und der islamischen Welt.

Es handelt sich um einen imperialen Krieg der USA – Teil ihrer militärischen Kampagne für eine „globale Vollspektrumsdominanz“ -, der von Washingtons bevorzugtem Klientenstaat geführt wird.

Der Völkermord ist in vollem Umfang ein US-amerikanischer Völkermord, der von Washington bewaffnet, von Washington bezahlt, von Washington diplomatisch gedeckt und – wie die Szenen im Kongress unterstrichen – von Washington bejubelt wird.

Oder wie Netanjahu in einem Moment ungewollter Offenheit vor dem Kongress erklärte: „Unsere Feinde sind eure Feinde, unser Kampf ist euer Kampf, und unser Sieg wird euer Sieg sein.“

Israel ist Washingtons größter militärischer Vorposten im ölreichen Nahen Osten. Die israelische Armee ist das wichtigste Bataillon des Pentagons in dieser strategisch wichtigen Region. Und Netanjahu ist der Oberbefehlshaber dieses Vorpostens.

Für die Eliten in Washington ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Außenposten um jeden Preis unterstützt wird, damit er nicht an die „Barbaren“ fällt.

Eine Flut von Lügen

Inmitten von Netanjahus Lügengeschichten gab es einen weiteren kleinen Moment der unbeabsichtigten Wahrheit. Der israelische Premierminister erklärte, dass das, was in Gaza geschehe, „ein Zusammenstoß zwischen Barbarei und Zivilisation“ sei. Er hatte nicht unrecht.

Auf der einen Seite steht die Barbarei des gegenwärtigen gemeinsamen israelisch-amerikanischen Völkermords an der Bevölkerung von Gaza, eine dramatische Eskalation der 17-jährigen israelischen Belagerung der Enklave und der jahrzehntelangen kriegerischen Herrschaft unter einem israelischen Apartheidsystem davor.

Und auf der anderen Seite stehen die wenigen, die verzweifelt versuchen, die vom Westen verkündeten Werte der „Zivilisation“, des humanitären Völkerrechts, des Schutzes der Schwachen und Verletzlichen und der Rechte der Kinder zu wahren.

Netanjahu spricht vor dem US-Kongress in Washington am 24. Juli 2024 (Drew Angerer/AFP)

Der US-Kongress hat entschieden gezeigt, wo er steht: bei der Barbarei.

Netanjahu ist der am meisten gefeierte ausländische Führer in der Geschichte der USA. Er wurde viermal eingeladen, vor dem Kongress zu sprechen und hat damit sogar den britischenKriegsführer Winston Churchill übertroffen.

Er ist ganz und gar ein Geschöpf Washingtons. Seine Grausamkeit, seine Ungeheuerlichkeit ist ganz und gar amerikanisch geprägt. Wie er seine US-Handlanger anflehte: „Gebt uns die Werkzeuge schneller und wir werden den Job schneller erledigen.“

Die Aufgabe des Völkermords zu beenden.

Performativer Dissens

Einige Demokraten zogen es vor, der Veranstaltung fernzubleiben, darunter auch Nancy Pelosi, die mächtige Parteivorsitzende. Stattdessen traf sie sich mit Familien von israelischen Geiseln, die in Gaza festgehalten werden – natürlich nicht mit palästinensischen Familien, deren Angehörige in Gaza von Israel abgeschlachtet worden waren.

Vizepräsidentin Kamala Harris erklärte ihre eigene Abwesenheit mit Terminkonflikten. Sie traf sich am Donnerstag mit dem israelischen Premierminister, ebenso wie Präsident Joe Biden.

Danach behauptete sie, Netanjahu auf die „schreckliche“ humanitäre Lage in Gaza angesprochen zu haben, betonte aber auch, dass Israel „das Recht habe, sich selbst zu verteidigen“ – ein Recht, das Israel ausdrücklich nicht hat, wie der IGH letzte Woche feststellte, da Israel die Rechte der Palästinenser durch seine andauernde Besatzung, Apartheidherrschaft und ethnische Säuberung permanent verletzt.

Die US-Politik gegenüber Israel hat sich seit Jahrzehnten in keiner Weise geändert, egal ob der Präsident rot oder blau war.

Aber der Dissens von Pelosi – und von Harris, wenn es denn einer war – war rein performativ. Es stimmt, dass sie Netanjahu, der sich und seine Regierung so eng mit der republikanischen Rechten in den USA und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump verbündet hat, nicht persönlich mögen.

Aber Netanjahu dient lediglich als Alibi. Sowohl Pelosi als auch Harris sind überzeugte Unterstützer Israels – eines Staates, der nach dem Urteil des IGH von letzter Woche vor Jahrzehnten in den palästinensischen Gebieten eine Apartheidherrschaft errichtet hat und eine illegale Besetzung als Deckmantel für die ethnische Säuberung der dortigen Bevölkerung nutzte.

Ihre politische Agenda zielt nicht darauf ab, die Vernichtung der Menschen in Gaza zu beenden. Sie fungiert als Sicherheitsventil für die Unzufriedenheit der traditionellen demokratischen Wähler, die von den Szenen in Gaza schockiert sind.

Es geht darum, ihnen vorzugaukeln, dass hinter verschlossenen Türen eine Art politischer Kampf über Israels Umgang mit der palästinensischen Frage stattfindet. Dass die Wahl der Demokraten eines Tages – eines sehr fernen Tages – zu einem nicht näher definierten „Frieden“ führen wird, zu einer sagenumwobenen „Zweistaatenlösung“, bei der keine palästinensischen Kinder mehr sterben werden, um die Sicherheit der illegalen israelischen Siedlermilizen zu gewährleisten.

Die US-Politik gegenüber Israel hat sich seit Jahrzehnten in keiner Weise geändert, egal ob der Präsident rot oder blau war, ob Trump im Weißen Haus saß oder Barack Obama.

Und wenn Harris Präsident wird – was zugegebenermaßen sehr unwahrscheinlich ist -, werden weiterhin US-Waffen und -Gelder nach Israel fließen, während Israel entscheiden wird, ob US-Hilfe für den Gazastreifen überhaupt zugelassen wird.

Und warum? Weil Israel der Dreh- und Angelpunkt eines imperialen US-Projekts ist, das auf eine globale Vollspektrumsdominanz abzielt. Denn damit Washington seinen Kurs gegenüber Israel ändert, müsste es auch andere undenkbare Dinge tun.

Es müsste damit beginnen, seine 800 Militärbasen auf der ganzen Welt abzubauen, so wie Israel letzte Woche vom IGH aufgefordert wurde, seine Dutzende illegaler Siedlungen auf palästinensischem Gebiet abzubauen.

Die USA müssten sich mit China und Russland auf eine gemeinsame globale Sicherheitsarchitektur einigen, anstatt zu versuchen, diese Großmächte mit blutigen Stellvertreterkriegen, wie dem in der Ukraine, einzuschüchtern und in die Knie zu zwingen.

Der kommende Sturz

Pelosi hat, wie Sie sich erinnern, Studenten auf US-Campus, die gegen Israels offensichtlichen Völkermord im Gazastreifen protestieren, als mit Russland in Verbindung stehend verleumdet. Sie forderte das FBI auf, gegen sie zu ermitteln, weil sie die Regierung Biden unter Druck gesetzt hatten, einen Waffenstillstand zu unterstützen.

Netanjahu dämonisierte in seiner Rede vor dem Kongress die Demonstranten in ähnlicher Weise – in seinem Fall, indem er sie beschuldigte, „nützliche Idioten“ von Israels Hauptfeind, dem Iran, zu sein.

Keiner von beiden kann es sich leisten, anzuerkennen, dass Millionen von Menschen in den USA es für falsch halten, Kinder zu bombardieren und verhungern zu lassen – und einen Krieg mit einem unerreichbaren Ziel als Vorwand zu benutzen.

Aktivisten nehmen an einem pro-palästinensischen Protest in der Nähe des US-Kapitols in Washington am 24. Juli 2024 teil (Alex Wong/Getty Images/AFP)

Die Hamas kann nicht durch Israels gegenwärtige Welle schrecklicher Gewalt „eliminiert“ werden, und zwar aus einem sehr offensichtlichen Grund: Die Gruppe ist ein Produkt, ein Symptom früherer Wellen schrecklicher israelischer Gewalt.

Wie selbst westliche Experten für Terrorismusbekämpfung zugeben mussten, stärkt Israels völkermörderische Politik in Gaza die Hamas, anstatt sie zu schwächen. Männer und Jungen, die ihre Familie durch israelische Bomben verlieren, sind die eifrigsten neuen Rekruten der Hamas.

Deshalb bestand Netanjahu darauf, dass Israels Militäroffensive – der Völkermord – in Gaza nicht so bald enden dürfe. Er forderte Waffen und Geld, um seine Soldaten auf unbestimmte Zeit in der Enklave zu halten, in einer Operation, die er als „Demilitarisierung und Deradikalisierung“ bezeichnete.

Die Herrscher des Römischen Reiches sahen den kommenden Untergang ebenso wenig voraus wie ihre modernen Amtskollegen in Washington.

Entschlüsselt bedeutet dies, dass die Horrorshow für die Palästinenser dort weitergeht, da sie gezwungen sind, weiterhin mit einer israelischen Hilfsblockade, Hunger, Bomben und unmarkierten „Tötungszonen“ zu leben und zu sterben.

Das bedeutet auch, dass Israels Krieg gegen den Gazastreifen auf unbestimmte Zeit zu einem regionalen und möglicherweise globalen Krieg ausufern könnte, da die Stolperdrähte zur Eskalation immer zahlreicher werden.

Der US-Kongress ist jedoch zu sehr mit der Verteidigung seiner kleinen Festung im Nahen Osten beschäftigt, um über solche komplexen Zusammenhänge nachzudenken. Seine Mitglieder brüllen ihrem Satrapen aus Israel „USA!“ zu, so wie einst römische Senatoren Generälen „Ruhm!“ zubrüllten, von deren Siegen sie annahmen, dass sie ewig anhalten würden.

Die Herrscher des Römischen Reiches sahen den kommenden Untergang ebenso wenig voraus wie ihre modernen Amtskollegen in Washington. Aber jedes Imperium geht unter. Und der Zusammenbruch ist unvermeidlich, wenn die Herrscher das Gefühl dafür verlieren, wie absurd und abscheulich sie geworden sind.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …