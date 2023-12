Justin Trudeau’s belated and shameful volte face on Gaza The Canadian prime minister has called for a ceasefire in Gaza but he still refuses to welcome Palestinian refugees.

Justin Trudeaus verspätete und beschämende Kehrtwende in Sachen Gaza



Von Andrew Mitrovica

20. Dezember 2023

Der kanadische Premierminister hat zu einem Waffenstillstand in Gaza aufgerufen, weigert sich aber weiterhin, palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen.

Einige der prominentesten Unterstützer Israels behaupten nun, das Ausmaß der mutwilligen Tötung von Palästinensern durch Israel mit einem Sperrfeuer von Kugeln, Bomben und rasenden Bulldozern zu verabscheuen.

Anfang dieser Woche forderte der britische Premierminister Rishi Sunak gemeinsam mit Frankreich und Deutschland einen „nachhaltigen Waffenstillstand“, um das Töten zu beenden.

Wie seine europäischen Verbündeten sagte auch Sunak, dass „zu viele Zivilisten ihr Leben verloren haben“.

Sunaks verspätete Ermahnung wirft mehrere Fragen auf: Wann hat er erkannt, dass „zu viele [palästinensische] Leben verloren gegangen sind“? Wie hoch war die Zahl der toten Palästinenser, die zu „zu vielen“ wurde? Warum waren nicht 5.000, 10.000 oder 15.000 tote Palästinenser „zu viel“?

Es ist doch rührend, zu sehen, wie Sunak und seine feige Truppe überraschenderweise einen moralischen Kompass finden, obwohl wir sie die ganze Zeit davor gewarnt haben, dass genau das passieren würde.

Wir haben ihnen gesagt, dass ihre überschwängliche Umarmung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu unweigerlich zu der Litanei des Grauens führen würde, die die Welt in den zerstörten Überresten des Gazastreifens und des besetzten Westjordanlandes gesehen hat.

Aber Sunak und seine feige Truppe hörten nicht zu. Sie haben uns ignoriert. Also unterstützten sie wieder einmal Netanjahus Dauerlizenz, so viele Palästinenser zu töten, wie er will, so lange er will.

Netanjahu hat ihnen gehorcht. Mit Freude. Eifrig. Wahllos. Fast 20.000 Palästinenser sind getötet worden – meist Kinder und Frauen. Tausende andere sind unter den Trümmern begraben. Tausende weitere wurden an Körper, Geist und vielleicht auch an der Seele verstümmelt.

Netanjahu hat, getreu seiner niederträchtigen Natur, jeden einzelnen dieser toten und geschädigten Menschen, einschließlich Jungen und Mädchen, als „Kollateralschaden“ abgetan.

Offensichtlich hat Netanjahu zu viele Palästinenser getötet, und zwar zu schnell, als dass London, Berlin und Paris es wollten. Daher die qualifizierte Kehrtwende.

Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, sagen sie. Aber es sollte nicht so viele palästinensische Zivilisten so schnell töten. Das sieht nicht gut aus, sagen sie.

Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat endlich eine „humanitäre“ Erleuchtung gehabt.

Vor nicht allzu langer Zeit sagte Trudeau zu Netanjahu, er könne im Gazastreifen und im Westjordanland tun und lassen, was er wolle, da Israel das Recht habe, sich zu verteidigen.

Diese alberne, fast schon jugendliche Hybris. Als ob Netanjahu den Segen Trudeaus bräuchte, um das zu tun, was er in Gaza und im Westjordanland getan hat.

Wie auch immer, einige Wochen später scheint Trudeau, wie Sunak und andere, Zweifel zu haben. Heute stimmt er zu, dass Israel im Gazastreifen und im Westjordanland möglicherweise zu weit und zu schnell gegangen ist.

Trudeau ließ den plötzlichen strategischen Sinneswandel von Kanadas UN-Botschafter, Bob Rae, verkünden. Rae hatte letzte Woche vor der Generalversammlung erklärt, Kanada unterstütze einen Waffenstillstand.

Trudeaus Entscheidung hat eine wütende rhetorische Reaktion der „Kein Waffenstillstand“-Vertreter innerhalb und außerhalb der liberalen Fraktion hervorgerufen, die vorhersehbar darauf bestanden, dass der jugendliche Premierminister nicht nur Israel im Stich gelassen, sondern sich auf die Seite der mörderischen Hamas gestellt habe.

Das Gemetzel in Gaza ist nicht mehr hinnehmbar. Nur Eiferer weigern sich anzuerkennen, dass sich der Wind gedreht hat. Trudeau kann sehen, was die meisten von uns sehen können.

Es ist natürlich eine unauslöschliche Schande, dass er und die anderen kleinmütigen Premierminister und Präsidenten so lange gewartet haben.

Hätten sie auf den Alarm gehört, hätten sie viele palästinensische Jungen und Mädchen vor dem bewahren können, was der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace als Israels „Mordlust“ bezeichnet hat.

Doch trotz des sich abzeichnenden Waffenstillstands glaube ich nicht, dass Israel seine „Mordwut“ bald beenden wird. Dafür ist es zu spät. Solange US-Präsident Joe Biden Netanjahu sagt, dass er mit den Palästinensern machen kann, was er will, so lange er es will, wird die „Mordlust“ weitere Palästinenser fordern.

Aus 20.000 werden unweigerlich 30.000 und so geht es immer weiter, bis Israel, und nur Israel, beschließt, dass seine „Tötungswut“ erschöpft ist.

Das bedeutet nicht, dass Trudeau machtlos ist, den Palästinensern in ihrer verzweifelten Lage zu helfen. Ihnen zu helfen, ihre schockierende Not und ihr Leiden zu lindern. Er kann einem Volk, dessen Großzügigkeit und Gastfreundschaft jedem vertraut ist, der den Gazastreifen oder das Westjordanland besucht hat, eine großzügige, aufnehmende Hand reichen.

Trudeau kann helfen, aber er muss den Willen haben, zu helfen. Es wird von Trudeau verlangen, dass er sich gegen die schädlichen Neinsager wehrt, die ihn anprangern werden, weil er das Richtige zur richtigen Zeit getan hat – so wie er es getan hat, als Syrer und Ukrainer auf der Flucht vor Not und Angst in Kanada Zuflucht gefunden haben.

Trudeau tat dies am Vorabend des Weihnachtsfestes 2015. Damals begrüßte Trudeau im Rahmen der „Operation Syrian Refugees“ die ersten syrischen Flüchtlinge, die nach Kanada kamen, an den Flughäfen – ein wichtiges Zeichen der Solidarität.

„Als Land haben wir unsere Arme und unsere Herzen für Menschen und Familien geöffnet, die vor Konflikten, Unsicherheit und Verfolgung fliehen“, sagte Trudeau im Dezember 2020.

Viele der tausenden syrischen Flüchtlinge, die nach Kanada kamen, wurden später Staatsbürger. Sie bauten sich hier ein neues Leben auf. Sie gingen zur Schule. Sie eröffneten Unternehmen. Sie wurden „geschätzte Mitglieder der Gemeinschaft“.

Und als greifbarer Ausdruck der Dankbarkeit haben sie ihrerseits Flüchtlingen geholfen, die nach ihnen kamen, weil sie verstanden, dass es ihre Pflicht als Kanadier war.

Im Jahr 2022 beseitigte Trudeau bürokratische Hindernisse, um vielen Ukrainern die Ansiedlung in Kanada zu ermöglichen. Es handele sich um eine humanitäre Notlage, die eine rasche, humanitäre Antwort erfordere, so Trudeau.

Bis Ende November 2023 haben sich mehr als 200.000 Ukrainer in Kanada niedergelassen – weit weg von dem entstellenden Krieg, der ihr Leben und ihre Heimat für immer verändert hat.

Die Anträge von fast einer Million weiterer Ukrainer auf „vorübergehenden Aufenthalt“ in Kanada wurden genehmigt, ebenso wie neue Einwanderungsregeln, die diesen „vorübergehenden“ Status in einen „dauerhaften“ umwandeln.

Kanada hatte seine barmherzige Gesinnung bestätigt.

Der Test wird sein, ob Trudeau dasselbe Mitgefühl für die Palästinenser aufbringen kann. Wird er Kanadas „Arme“ und „Herzen“ für palästinensische Familien öffnen, die „vor Konflikten, Unsicherheit und Verfolgung“ fliehen?

Der Realist in mir bezweifelt, dass er das tun wird. Politisches Kalkül übertrumpft Menschlichkeit, selbst angesichts des Beschusses, des Hungers und der Belagerung, die die Palästinenser erdulden müssen.

Das Leben von Syrern und Ukrainern ist wichtig. Die Palästinenser sind die unerwünschten Waisenkinder der „internationalen Gemeinschaft“.

Trudeau wird nicht den Zorn der üblen Pessimisten – und ihrer treuen Freunde in der etablierten Presse – riskieren, die mit abscheulichen Karikaturen über die palästinensische Zivilbevölkerung handeln.

Deshalb, so vermute ich, hat Trudeau sein Wort als Premierminister gegenüber 100 verletzten palästinensischen Kindern gebrochen, denen er als Oppositionsführer versprochen hatte, ihnen zu helfen, sich in Kanada zu versorgen, um ihre gebrochenen Körper und Seelen zu heilen.

Ein Politiker, der Kinder im Stich lässt, ist, so fürchte ich, wahrscheinlich nicht in der Lage, den Anstand aufzubringen, zuzugeben, dass er sich geirrt hat, und zu versuchen, sie zu retten.

Das wird die andere bleibende Schande von Trudeau sein.

Als er die Mittel und die Gelegenheit hatte, Kinder zu heilen, hat Trudeau sie und ihre Familien gemieden, weil sie Palästinenser waren.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Andrew Mitrovica ist ein Al Jazeera-Kolumnist mit Sitz in Toronto.

Übersetzt mit Deepl.com

