Children among 11 killed in Israeli strike on Maghazi refugee camp in Gaza Children are among those killed in attack on Gaza’s Maghazi refugee camp as Israeli warplanes strike home in Rafah.

Israels Krieg gegen Gaza live: Kinder unter mindestens 40 Toten an einem Tag

Von Urooba Jamal und Stephen Quillen

17 Apr 2024

Bei Angriffen auf einen Spielplatz und einen belebten Markt im Flüchtlingslager Maghazi wurden in den letzten Tagen mindestens 56 Palästinenser im gesamten Gazastreifen getötet, da Israels Angriff auf die Zivilbevölkerung anhält.

Der Iran begeht den Tag der Armee, während die internationale Gemeinschaft ängstlich auf die israelischen Vergeltungsmaßnahmen nach dem beispiellosen Angriff des Korps der Islamischen Revolutionsgarden wartet.

Die UNO, die USA und palästinensische Rechtsgruppen schließen sich der zunehmenden Verurteilung der israelischen Siedlerangriffe auf Palästinenser im besetzten Westjordanland an.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 33.899 Palästinenser getötet und 76.664 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, und Dutzende von Menschen werden immer noch im Gazastreifen gefangen gehalten.

500 politische Gefangene in Israel am Tag der palästinensischen Gefangenen

Nach dem iranischen Angriff auf Israel wurden die sozialen Medien mit Dutzenden von falsch dargestellten Bildern überschwemmt.

Viele der Unwahrheiten über die iranischen Angriffe wurden von Accounts verbreitet, die sich als „OSINT“- oder Open-Source-Intelligence-Ermittler ausgaben und digitales Fachwissen vortäuschten, um den Unterschied zwischen Fakten und Fiktion weiter zu verwischen.

ie Tatsache, dass so viele Fehlinformationen von Accounts verbreitet werden, die auf der Suche nach Einfluss oder finanziellen Vorteilen sind, gibt noch mehr ruchlosen Akteuren Deckung“, sagte Isabelle Frances-Wright, Direktorin für Technologie beim gemeinnützigen Institute for Strategic Dialogue (ISD), der Nachrichtenagentur AFP.

ie Korrosion der Informationslandschaft untergräbt die Fähigkeit des Publikums, Wahrheit und Unwahrheit zu unterscheiden, in erschreckendem Ausmaß.“

D identifizierte fast drei Dutzend falsche, irreführende oder von künstlicher Intelligenz generierte Bilder und Videos, die online behaupteten, den Angriff auf den Iran zu zeigen. T Die Beiträge wurden in den Stunden danach mehr als 37 Millionen Mal auf X aufgerufen.

Bei einem israelischen Angriff auf das Viertel Sheikh Radwan in Gaza-Stadt wurden mindestens sieben Menschen getötet und 20 weitere verletzt.

Video vom Tatort zeigt, wie die Leichen der Opfer in das Baptistenkrankenhaus in Gaza-Stadt gebracht werden.

Lam al-Jaidi, ein Anwohner und Augenzeuge des Angriffs, sagte, dass die Palästinenser versuchten, auf das Internet zuzugreifen, als sie getroffen wurden.

Hier war ein Zelt, in dem sich die Menschen versammelten, um mit ihren Familien in Rafah und Khan Younis zu kommunizieren. c Kinder, junge Männer und Frauen wurden in diesem Zelt getötet“, sagte al-Jaidi.

