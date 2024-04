180 days of genocide later, White House denies Israeli law violations White House National Security Communications Advisor John Kirby denies any evidence of Israeli crimes and violations of International Humanitarian Law.

180 Tage nach dem Völkermord leugnet das Weiße Haus israelische Rechtsverletzungen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Webseiten

3. April 2024

Der Kommunikationsberater des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, bestreitet jegliche Beweise für israelische Verbrechen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht.

Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte am 2. April vor der Presse, dass die Vereinigten Staaten mehrere Aktionen der israelischen Besatzungstruppen im Gazastreifen „in der Vergangenheit“ untersucht hätten und „keine Vorfälle gefunden hätten, bei denen die Israelis das humanitäre Völkerrecht verletzt hätten“.

Diese Antwort erfolgte auf eine Frage des irischstämmigen Kolumnisten Niall Stanage von The Hill an den Kommunikationsberater des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, warum die USA der israelischen Besatzungsmacht weiterhin ohne Bedingungen Militärhilfe zukommen lassen.

Kirby wurde dieselbe Frage zuvor von einem Journalisten gestellt, worauf er antwortete, dass die USA der israelischen Besatzung mehrfach ihre Bedenken mitgeteilt hätten.

Der Journalist bezeichnete seine Antwort daraufhin als verbale Zusage und nicht als tatsächliche Handlung, woraufhin er antwortete: „Ich weiß, Sie wollen, dass wir ihnen eine Art Bedingung auferlegen.“

Stanage fragte Kirby auch, warum das Weiße Haus keine Bedingungen für den Einsatz von Waffen durch „Israel“ gestellt habe.

Er zitierte ein Memorandum des Präsidenten vom 8. Februar, in dem es heißt, dass die Politik der Regierung darin bestehe, „Waffentransfers zu verhindern, die das Risiko bergen, Verletzungen der Menschenrechte oder des humanitären Völkerrechts zu erleichtern oder anderweitig dazu beizutragen.“

Kirby behauptet, es gebe keine Beweise für einen „vorsätzlichen“ israelischen Angriff auf Entwicklungshelfer

Unter Bezugnahme auf den israelischen Luftangriff am Vortag, bei dem sieben Mitarbeiter von Hilfsorganisationen auf dem Weg nach Gaza getötet wurden, fragte Stanage: „Ist es kein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht, eine Rakete auf Menschen abzufeuern, die Lebensmittel liefern, und sie zu töten?“

Tag 180: 32.975 Tote, 75.577 Verletzte in Gaza

Bidens Iftar wird inmitten der arabisch-muslimischen Wut über Gaza verkleinert

In seiner Antwort gab Kirby zunächst zu, dass „Israel“ unverhohlen gesagt habe, dass dieser Angriff ein „Fehler“ gewesen sei, um dann zu argumentieren, dass es keine Beweise dafür gebe, dass es sich um einen „absichtlichen Angriff“ gehandelt habe, indem er sagte: „Ihre Frage setzt zu dieser frühen Stunde voraus, dass es sich um einen absichtlichen Angriff handelte, dass sie genau wussten, was sie trafen, dass sie Helfer trafen und es absichtlich taten, und dafür gibt es keine Beweise.“

Kirby leugnet israelische Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht

In einem weiteren Versuch, „Israel“ zu verteidigen, behauptete Kirby, dass es keine Beweise für israelische Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht gebe, obwohl mehrere internationale Organisationen und offizielle Quellen solche Fälle dokumentieren, und sagte: „Ich möchte Sie daran erinnern, Sir, dass wir weiterhin Vorfälle untersuchen, sobald sie auftreten. Das Außenministerium hat einen Prozess eingerichtet. Und bis heute, während Sie und ich hier sprechen, haben wir keine Vorfälle gefunden, bei denen die Israelis das humanitäre Völkerrecht verletzt haben.“

„Sie haben in den letzten fünf bis sechs Monaten niemals gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen?“ fragte Stanage.

„Das Außenministerium hat sich Vorfälle in der Vergangenheit angesehen und muss noch feststellen, ob einer dieser Vorfälle gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt“, antwortete Kirby.

Albanese: „Humanitäres Völkerrecht manipuliert

Die UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechte im besetzten Palästina, Francesca Albanese, erklärte am 27. März in einer Erklärung gegenüber Al Mayadeen, dass das, was im Gazastreifen geschieht, als „beispielloses Kriegsverbrechen“ bezeichnet wird, wobei sie ihre Aussage mit dem Argument untermauerte, mit dem sie den Vorwurf des Völkermords erhob, der „heute integriert wurde“.

Albanese stellte klar, dass sie zunächst eine Verbindung zwischen „den Erklärungen der israelischen Führer und den Handlungen der Soldaten vor Ort“ herstellte.

„Ich analysierte spezifische Fälle, und wir fanden vieles, was angesprochen und geschrieben werden musste, was nicht in den Zehntausend-Wörter-Bericht passte, den wir vorlegten“, fügte sie hinzu.

In ähnlicher Weise betonte Albanese gegenüber Al Mayadeen, dass sie konkrete Fälle ansprach, die ihre Analyse untermauern, und hob hervor, wie „das humanitäre Völkerrecht verzerrt und eklatant manipuliert wurde, um völkermörderische Gewalt zu rechtfertigen“, und fügte hinzu: „Der Akt des Völkermords ist bestätigt und wurde gegen die gesamte Bevölkerung, Erwachsene und Minderjährige, begangen, und das Problem ist nicht auf die israelische Besatzung beschränkt, die den Gazastreifen überfällt.“

Der UN-Berichterstatter stellte auch fest, dass „es dokumentierte Fälle von Gewalt gegen palästinensische Zivilisten gibt, die von israelischen Soldaten selbst verübt wurden. Dazu gehören Demütigungen, Tötungen, Massaker und die Missachtung von kulturellen und religiösen Heiligtümern. Diese Vorfälle ereigneten sich im Verborgenen, und meine Aufgabe war es, ihre Bedeutung hervorzuheben und sie als Völkermord einzustufen.“

