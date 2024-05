Al Mayadeen obtains a copy of the mediated Palestinian-Israeli deal The details of the comprehensive ‚framework deal‘ between the Palestinian Resistance and the Israeli occupation have been provided to Al Mayadeen.

Al Mayadeen erhält eine Kopie des vermittelten palästinensisch-israelischen Abkommens

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

2. Mai 2024

Die Einzelheiten des umfassenden „Rahmenabkommens“ zwischen dem palästinensischen Widerstand und der israelischen Besatzung wurden Al Mayadeen zur Verfügung gestellt.

Al Mayadeen hat die Einzelheiten des jüngsten vorgeschlagenen Abkommens zwischen dem palästinensischen Widerstand und der israelischen Besatzung in Erfahrung gebracht, insbesondere in Bezug auf den Gefangenenaustausch und die damit verbundenen Klauseln.

Der Rahmen des Abkommens zielt auf die Freilassung aller im Gazastreifen gefangen gehaltenen israelischen Zivilisten und Militärs ab, seien sie tot oder lebendig. Das Abkommen umfasst nicht nur die am 7. Oktober entführten Gefangenen, sondern alle israelischen Gefangenen.

Ziel des Abkommens ist es in erster Linie, Ruhe in der Region zu schaffen und auf einen Waffenstillstand hinzuarbeiten, heißt es in dem Dokument, das Al Mayadeen vorliegt.

Was sieht die erste Phase des Gefangenenaustauschs vor?

In der ersten Phase des Gefangenenaustauschs werden sich die israelischen Besatzungstruppen nach Osten, weg von dicht besiedelten Gebieten, zurückziehen. Die Truppen werden in Gebiete in der Nähe des Trennungszauns zwischen dem Gazastreifen und den von Israel besetzten 48er Palästinensergebieten verlegt.

Israelische Flugzeuge, sowohl Kampf- als auch Aufklärungsflugzeuge, dürfen den Gazastreifen täglich acht Stunden lang nicht überfliegen. An Tagen, an denen Gefangene ausgetauscht werden, dürfen israelische Flugzeuge den Gaza-Streifen jedoch 10 Stunden lang nicht überfliegen.

Am siebten Tag der Vereinbarung und nach der Freilassung der an der Vereinbarung beteiligten Frauen werden sich die israelischen Besatzungstruppen aus der al-Rashid-Straße zurückziehen und parallel zur Hauptstraße des Gazastreifens nach Osten zur Salah al-Din-Straße vorrücken.

Es wird erwartet, dass der Rückzug der Besatzungstruppen die Einreise humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen erleichtert und es der unbewaffneten Zivilbevölkerung ermöglicht, in ihre Häuser zurückzukehren.

Am 22. Tag, nachdem ein Drittel der israelischen Gefangenen freigelassen worden ist, werden sich die israelischen Besatzungstruppen aus dem zentralen Gazastreifen in ein Gebiet in der Nähe des Trennungszauns zurückziehen.

Lesen Sie mehr: Exklusiv: Hamas sagt, die Rafah-Brigaden hätten eine Überraschung parat

Die Rückkehr der Vertriebenen und die Einreise von Hilfsgütern

Dieser Prozess wird es den aus dem nördlichen Gazastreifen vertriebenen Palästinensern ermöglichen, in ihre Wohnorte zurückzukehren.

In allen Phasen des Abkommens wird die Einreise von konzentrierten Mengen humanitärer Hilfe, einschließlich Hilfsgütern und Treibstoff, erleichtert werden.

33 israelische Gefangene werden freigelassen

In der ersten Phase wird die Hamas mindestens 33 Gefangene freilassen, darunter alle israelischen Gefangenen, die noch am Leben sind. Zu dieser Gruppe gehören israelische Soldatinnen, Zivilisten, Kinder, ältere Menschen, Verwundete und Patienten.

Im Gegenzug wird „Israel“ für jeden freigelassenen weiblichen oder männlichen israelischen Gefangenen 20 palästinensische Kinder und Frauen freilassen. Die Namen der freigelassenen Gefangenen werden von beiden Seiten in vorher festgelegten Listen vereinbart.

Im Einzelnen wird die Hamas jeden lebenden israelischen Gefangenen über 50 Jahre, jeden verwundeten israelischen Gefangenen und jeden kranken israelischen Gefangenen freilassen. „Israel wird dafür 20 palästinensische Gefangene freilassen, die über 50 Jahre alt, verwundet oder krank sind.

Die Hamas wird auch alle noch lebenden weiblichen israelischen Wehrpflichtigen freilassen, die am 7. Oktober 2023 im Dienst waren. Im Gegenzug wird „Israel“ für jede israelische Soldatin 40 palästinensische Gefangene freilassen.

Dazu gehören 20 palästinensische Gefangene mit lebenslanger Haftstrafe und 20 palästinensische Gefangene mit kürzerer Haftstrafe.

Außerdem wird die Hamas am ersten Tag des Abkommens drei Gefangene freilassen, denen alle drei Tage drei weitere folgen werden, darunter weibliche Zivilisten und Soldaten.

„Israel wird dann die vereinbarte Anzahl palästinensischer Gefangener gemäß den vorgegebenen Listen freilassen.

Am siebten Tag des Abkommens wird die Hamas eine Liste mit den Namen der verbleibenden Gefangenen vorlegen, die sie in ihrer Gewalt hat. Diese Gefangenen werden am 34. Tag des Abkommens freigelassen.

Einstellung der Militäroperationen und Kontinuität des Abkommens

Die Militäroperationen werden für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt, die sich nach der Zahl der israelischen Gefangenen richtet, die noch in Gefangenschaft sind.

Die Kontinuität des Austauschs hängt direkt davon ab, ob sich die israelische Seite an die Klauseln des Abkommens hält, einschließlich der Einstellung der Militäroperationen, der Verlegung der Besatzungstruppen und der Rückkehr der Vertriebenen.

Zu den Klauseln gehört auch, dass freigelassene palästinensische Gefangene nicht erneut unter dem Vorwurf inhaftiert werden dürfen, dass sie zuvor inhaftiert worden waren.

Am 14. Tag wird eine vereinbarte Anzahl verwundeter palästinensischer Militärangehöriger über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten in Krankenhäuser außerhalb des Gazastreifens verlegt, um dort angemessen medizinisch versorgt zu werden.

Am 16. Tag der Vereinbarung verpflichten sich beide Seiten, an indirekten Gesprächen für eine nachhaltige Beruhigung der Region teilzunehmen.

Während der einzelnen Phasen werden die Vereinten Nationen, ihre Agenturen und internationalen Organisationen mit der Verteilung und Bereitstellung von Hilfsgütern für die Palästinenser im gesamten Gazastreifen beginnen.

Wiederaufbau des Gazastreifens

In der ersten Phase werden die Arbeiten an der zerstörten Infrastruktur des Gazastreifens aufgenommen. Eine Koordinierungsstelle wird außerdem damit beginnen, dem palästinensischen Zivilschutz die erforderliche schwere Ausrüstung zu liefern.

Zu den Klauseln der Vereinbarung gehört auch die Erleichterung des Zugangs zu den notwendigen Versorgungsgütern und die Einrichtung von provisorischen Lagern zur Unterbringung von Vertriebenen, die während des Krieges ihre Häuser verloren haben.

Was ist mit der zweiten Phase?

Die zweite Phase der Vereinbarung wird sich über 42 Tage erstrecken, in denen sich beide Seiten auf die notwendigen Maßnahmen einigen sollen, um eine dauerhafte Ruhe zu erreichen und umzusetzen.

In der zweiten Phase werden die notwendigen Vorkehrungen für den umfassenden Wiederaufbau von Wohneinheiten, zivilen Einrichtungen und ziviler Infrastruktur getroffen.

Die letzte Phase des Abkommens: Austausch von Einrichtungen

Die dritte Phase der Vereinbarung erstreckt sich ebenfalls über einen Zeitraum von 42 Tagen, in dem die Leichen und sterblichen Überreste der getöteten Personen auf beiden Seiten ausgetauscht werden sollen.

Es wird ein auf fünf Jahre angelegter Wiederaufbauplan für den Gazastreifen umgesetzt, der den Bau von Wohneinheiten, zivilen Einrichtungen und Infrastrukturen vorsieht. Die palästinensische Seite wird während dieses Zeitraums auf den Wiederaufbau militärischer Einrichtungen und Infrastrukturen verzichten.

Darüber hinaus wird die palästinensische Seite keine Ausrüstungen, Rohstoffe oder andere Komponenten einführen, die für militärische Zwecke verwendet werden könnten.

Laut dem Dokument, das Al Mayadeen vorliegt, sind Katar, Ägypten und die Vereinigten Staaten die erklärten Garanten des Abkommens.

Lesen Sie mehr: Der Wiederaufbau des Gazastreifens unter 23 Millionen Tonnen Schutt wird Jahre dauern: UNRWA

