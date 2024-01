https://www.middleeastmonitor.com/20240107-international-criminal-court-prosecutor-uses-double-standards-even-as-genocide-is-happening-lawyer/



Ein pro-palästinensischer Demonstrant hält ein Schild mit der Aufschrift „Selektive Gerechtigkeit ist Ungerechtigkeit“ während einer Pro-Palästina-Demonstration vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) am 18. Oktober 2023 in Den Haag, Niederlande [Roger Anis/Getty Images]

Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs misst mit zweierlei Maß“, obwohl ein Völkermord stattfindet: Anwältin

7. Januar 2024

Ein Mitglied des Anwaltsteams, das die Opfer des Gazastreifens vor dem Internationalen Strafgerichtshof vertritt, hat den IStGH-Ankläger Karim Khan dafür kritisiert, dass er mit „doppelten Standards“ misst, wenn es um Kriegsverbrechen Israels geht, berichtet die Anadolu Agency.

„Es ist schwer zu verstehen, warum der Ankläger in Bezug auf die Massentötung von Palästinensern und die umfassende Zerstörung ziviler Häuser schweigt“, schrieb Triestino Mariniello, Professor für Recht an der Liverpool John Moores University in Großbritannien, in einem Artikel auf der Website Opinio Juris.

Er fügte hinzu: „Während der Staatsanwalt nur ein Jahr brauchte, um konkrete Fälle in der Situation in der Ukraine zu identifizieren, hat er in den zweieinhalb Jahren seit seiner Vereidigung am 16. Juni 2021 keine Haftbefehle oder Vorladungen in Bezug auf Palästina und Israel beantragt, wobei er von seinem Vorgänger eine eröffnete Untersuchung der Situation in Palästina geerbt hat.“

„Einiges deutet darauf hin, dass die Lage in Palästina für Khan vor Oktober 2023 keine Priorität war. Es scheint, dass kein Ermittler des IStGH jemals Israel oder die palästinensischen Gebiete besucht hat“, argumentierte er.

„Die Art und Weise, wie der Ankläger an die Palästina-Untersuchung herangegangen ist, scheint in scharfem Kontrast zur Situation in der Ukraine zu stehen“, sagte Mariniello.

Er erklärte: „Nach dem Beginn der russischen Invasion in vollem Umfang (im Februar 2022) unternahm Khan mehrere Besuche in der Ukraine, nahm an Pressekonferenzen teil, eröffnete die größte Außenstelle des Gerichtshofs, setzte 42 Ermittler ein, eröffnete ein Online-Portal zur Sammlung von Beweisen und sammelte Finanzmittel in noch nie dagewesener Höhe von verschiedenen Staaten.“

Zu den Vertriebenen aus dem Gazastreifen, die sich derzeit in Ägypten aufhalten, sagte Mariniello: „Während seines Besuchs in Ägypten am 29. Oktober traf sich der Ankläger nicht mit palästinensischen Opfern, die aus dem Gazastreifen vertrieben wurden. Als Khan am 2. Dezember endlich beschloss, mit den palästinensischen Opfern zu sprechen, schlugen die Erwartungen der Opfer sofort in Enttäuschung um.“

Trotz der Äußerungen des Anklägers über eine mögliche Untersuchung im Zusammenhang mit der Verweigerung humanitärer Hilfe für die Bewohner des Gazastreifens scheinen seine Erklärungen den Schwerpunkt auf die Untersuchung nichtstaatlicher Akteure zu legen“, so der Rechtswissenschaftler.

Der Fall, den Mariniello untersucht, geht auf das Jahr 2021 zurück, also weit vor dem aktuellen Konflikt in Gaza, der rund 23.000 Menschenleben gefordert hat. Viele Beschwerden über mögliche Kriegsverbrechen Israels gehen jedoch auch auf diesen Konflikt zurück.

