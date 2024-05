Israel is obliged to let Gaza refugees in: a response to Alice Edwards UN special rapporteur on torture Alice Edwards is asking Arab states to shoulder the responsibility for the refugees that Israel created. Israel must let them in as the state that is responsible for their displacement and the denial of their rights.



Ein Lager für intern vertriebene Palästinenser nahe der Grenze zu Ägypten, Rafah, 9. Mai 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Israel muss die Gaza-Flüchtlinge aufnehmen: eine Antwort auf Alice Edwards

Von Jinan Bastaki und Lena El-Malak

11. Mai 2024

Nach internationalem Flüchtlingsrecht sind Staaten verpflichtet, Personen, die vor Krieg, Folter oder Verfolgung fliehen, nicht zurückzuschicken (Non-Refoulement). Diese Verpflichtung ist Teil des Völkergewohnheitsrechts und bindet alle Staaten, unabhängig davon, ob sie die Flüchtlingskonvention von 1951 unterzeichnet haben oder nicht.

In einem von Foreign Policy veröffentlichten Op-Ed schrieb die UN-Sonderberichterstatterin für Folter, Alice Jill Edwards, „Egypt Is Obliged to Let Gaza Refugees In“ (Ägypten ist verpflichtet, Flüchtlinge aus dem Gazastreifen ins Land zu lassen) und argumentierte, dass die Entscheidung Kairos, die Grenze abzuriegeln, eine humanitäre Katastrophe verschlimmert hat und zudem illegal ist. Sie stellt richtig fest, dass „die rechtliche Realität darin besteht, dass Staaten sich nicht aussuchen können, welche Menschenrechtsverpflichtungen sie umsetzen“. Sie räumt zwar ein, dass sowohl „der israelische Staat als auch Ägypten rechtliche Verpflichtungen“ haben, fliehenden Palästinensern die Einreise zu ermöglichen, aber der Artikel konzentriert sich merkwürdigerweise ausschließlich auf die Pflichten Ägyptens, obwohl es Israel ist, das den Palästinensern im Gazastreifen den Hunger auferlegt, die Einreise angemessener Hilfsgüter verhindert, Akte des Völkermords begeht, die Bevölkerung gewaltsam und wiederholt in Gebiete vertreibt, die nicht sicher sind, und ebenso seine Grenzen für Flüchtlinge schließt, die vor den unerträglichen Umständen fliehen, die es geschaffen hat.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat Israel die Kontrolle über den Grenzübergang Rafah übernommen und die palästinensische Seite abgeriegelt, so dass weder Menschen noch humanitäre Hilfe ein- und ausreisen können. Edwards umgeht auch Israels langjährige Verletzung des Rechts der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr, indem er einfach einräumt, dass „Israel eine miserable Erfolgsbilanz hat, wenn es darum geht, geflohenen Palästinensern die Wiedereinreise zu ermöglichen“, und dann weitergeht.

Diese Sichtweise ist leider eine Fortsetzung der mehr als 75-jährigen internationalen Komplizenschaft mit den israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser, eine Sichtweise, die die israelische Expansionslogik und die Ablehnung des Völkerrechts akzeptiert und die Verantwortung für die Palästinenser den benachbarten arabischen Staaten und der internationalen Gemeinschaft aufbürdet. Bei der Gründung des israelischen Staates, die von den Palästinensern als Nakba („Katastrophe“) bezeichnet wird, wurden etwa 750 000 Palästinenser aus ihrer Heimat vertrieben und flohen in die benachbarten arabischen Länder. Weder sie noch ihre Nachkommen durften jemals in ihre Häuser zurückkehren, obwohl ihr Recht auf Rückkehr, Rückgabe und Entschädigung im Völkerrecht verankert ist und in den Resolutionen der UN-Generalversammlung jährlich bekräftigt wird.

Die Vertreibung endete damit nicht. Etwa 300 000 bis 400 000 Palästinenser wurden während des Krieges von 1967 gewaltsam vertrieben, vor allem nach Jordanien, und seither wurden Hunderttausende von Palästinensern aus den besetzten palästinensischen Gebieten vertrieben, unter anderem durch den Abriss von Häusern, Deportationen, die Zerstörung von Lebensgrundlagen und ein generell zwanghaftes Umfeld. Bewohnern des besetzten Ost-Jerusalem wurde außerdem die Aufenthaltsgenehmigung entzogen, was dazu führte, dass sie dauerhaft nicht mehr in ihre Stadt zurückkehren durften. Diese Maßnahmen haben in Verbindung mit einem beispiellosen Anstieg der Siedlergewalt in den letzten Jahren zu einer schleichenden ethnischen Säuberung der palästinensischen Bevölkerung im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem beigetragen, um Platz für weitere illegale jüdische Siedlungen zu schaffen.

Edwards verkennt diesen Zusammenhang und Israels Rolle und Verantwortung bei der Schaffung von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen, während er von den arabischen Nachbarstaaten erwartet, dass sie die Verantwortung für die von ihnen geschaffenen Flüchtlinge übernehmen. Über 75 % der Bevölkerung des Gazastreifens – etwa 1,7 Millionen von 2,2 Millionen – sind Überlebende der Nakba oder deren Nachkommen und gelten als anerkannte Flüchtlinge, die das Recht haben, in ihre Häuser in Israel zurückzukehren. Seit dem 7. Oktober rufen israelische Beamte offen zu einer „zweiten Nakba“ auf und bekunden damit ihre Absicht, die palästinensische Bevölkerung von Gaza gewaltsam und dauerhaft zu vertreiben. Bereits im Oktober veröffentlichte die israelische Denkfabrik Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy ein Papier, in dem die israelische Regierung aufgefordert wurde, die „einmalige und seltene Gelegenheit zur Evakuierung des gesamten Gazastreifens“ zu nutzen. Israelische Minister haben die Regierung gedrängt, neue jüdische Siedlungen im Gazastreifen zu errichten. Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, und der Finanzminister, Bezalel Smotrich, riefen dazu auf, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu entfernen. Gleichzeitig steht Ägypten seit Beginn des Völkermords in Gaza unter starkem Druck, die Grenze von Rafah zu öffnen und die Bevölkerung des belagerten Gazastreifens im Sinai zu absorbieren, was Israels seit langem angestrebtes Ziel – wie von hochrangigen Regierungsvertretern ausdrücklich erklärt – erleichtert, den Gazastreifen zu entvölkern und die Kontrolle über ihn wiederzuerlangen.

Israel hat stets das Argument der „Sicherheit“ benutzt, um noch mehr Palästinenser aus ihren Häusern zu vertreiben und noch mehr Gebiete zu annektieren. So weicht der Verlauf der Trennmauer (die der IGH 2004 in einem Gutachten für rechtswidrig erklärt hat) zu 85 % von der Grünen Linie ab, die das Westjordanland von Israel trennt, und dringt so in palästinensisches Land ein und verdrängt die Menschen. In jüngster Zeit hat Israel mit dem Vorschlag, eine „Pufferzone“ im Gazastreifen einzurichten, erneut das Argument der „Sicherheit“ benutzt, um Palästinenser weiter zu vertreiben und ihr Land zu enteignen.

Gleichzeitig wurde dieses Sicherheitsargument jahrzehntelang benutzt, um den Palästinensern das Recht zu verweigern, in ihre Häuser in Israel zurückzukehren, und wird nun benutzt, um ihnen das Recht zu verweigern, in Israel Zuflucht zu suchen. Man könnte argumentieren, dass palästinensische Kämpfer die aus dem Gazastreifen fliehenden Flüchtlingsgruppen infiltrieren und die Gelegenheit nutzen könnten, um Israel anzugreifen, doch Edwards entgegnet diesem Argument von ägyptischer Seite: „Diese Bedrohung besteht zweifellos, aber der internationale Rechtsrahmen enthält Schutzmaßnahmen, um sich dagegen zu schützen, und es müssen robuste Überprüfungsverfahren eingeführt werden, um sicherzustellen, dass Militante nicht zusammen mit Zivilisten die Grenze überqueren.“

Wenn es möglich ist, Sicherheitsbedenken auszuräumen, wenn Palästinenser nach Ägypten fliehen, warum ist es dann nicht möglich, dasselbe für Israel zu tun, das die zusätzliche Verpflichtung hat, die Rückkehr der Flüchtlinge in ihre ursprüngliche Heimat zu ermöglichen? Warum sollten Israels Sicherheitsbedenken die Menschenrechte der Palästinenser übertrumpfen und wo ziehen wir die Grenze dessen, was „zulässig“ ist, um Israels „Sicherheit“ zu gewährleisten?

Das eigentliche Problem, um das es hier geht, ist die Straffreiheit, die Israel nach wie vor genießt, und die in dem Artikel fortgeschrieben wird, weil die Verpflichtungen Israels nicht in gleichem Maße, wenn nicht sogar stärker, betont werden. Ägypten sollte zwar keinen Freifahrtschein erhalten – und der Artikel weist zu Recht auf seine Verpflichtungen hin -, aber er fördert Israels Status „über dem Gesetz“, indem er es nicht an die gleichen Standards hält. Die Palästinenser befürchten zu Recht, dass ihre Flucht nach Ägypten bedeuten könnte, dass sie an der Rückkehr in ihre Heimat gehindert werden, denn Israel hat ähnliche Kriege als Vorwand benutzt, um die Bevölkerung dauerhaft zu vertreiben, und die internationale Gemeinschaft hat sich immer wieder als unfähig erwiesen, die Rückkehr der Palästinenser durchzusetzen. In anderen Fällen von ethnischer Säuberung hat die internationale Gemeinschaft darauf bestanden, dass die Rückkehr notwendig sei, um die ethnische Säuberung rückgängig zu machen. Dennoch müssen sich die Palästinenser am Ende entscheiden, ob sie getötet werden, um in ihrer Heimat zu bleiben, oder ob sie zu einem Leben im dauerhaften Exil gezwungen werden, um zu überleben.

Sowohl Israel als auch Ägypten haben die Pflicht, den Palästinensern nicht das Recht zu verweigern, in ihre Gebiete einzureisen, um Sicherheit zu suchen. Der Schwerpunkt sollte auf der Ursache der Massenvertreibung liegen und darauf, wie diese beendet und rückgängig gemacht werden kann, und nicht darauf, wie sie zum Vorteil Israels und zum Nachteil der Palästinenser gesteuert werden kann. Jahrestag der Nakba begehen, ist es da nicht an der Zeit, Israel für die jahrzehntelange ethnische Säuberung der Palästinenser aus ihrer Heimat zur Rechenschaft zu ziehen, oder werden wir tatenlos zusehen, wie es weiterhin die Reste des historischen Palästina entvölkert und kolonisiert?

