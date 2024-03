https://www.nachdenkseiten.de/?p=112402

Auf geht’s nach St. Petersburg! Ein Artikel von: Albrecht Müller



Leider nicht. Mit Freunden planen wir eine Reise nach Russland. Das täten wir gerne. Aber anders als noch vor fünf Jahren geht das nicht so einfach und auch nicht direkt. Wir müssen einen Umweg nehmen. Über Istanbul. Das sind von Frankfurt 1866 km Luftlinie nach Südosten, von dort nach Sankt Petersburg 2106 km nach Norden, macht zusammen 3972 km. Von Frankfurt direkt wären es nur 1745 km. Hinter der neuen Konfrontation steckt als Katalysator das alte Feindbild Russland. Es ist in den letzten Jahren massiv wiederbelebt worden. Es ist nichts Neues. Aber wir hatten diesen Wahnsinn überwunden. So dachten wir. Albrecht Müller.



Zum besseren Verständnis des irrsinnigen Charakters der jetzigen Situation und der eingetretenen Veränderung will ich eine einschlägige alte Geschichte erzählen:

Im Oktober 1969 war ich nach der von der SPD gewonnenen Bundestagswahl und nach der Wahl des ersten sozialdemokratischen Bundeskanzlers vom damaligen SPD-Bundesgeschäftsführer Wischnewski und von Willy Brandt gefragt worden, beim Parteivorstand der SPD die Leitung der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen.

Mit diesem Job war auch die Betreuung der Umfragen verbunden. Dies wusste offensichtlich auch ein Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft. Dieser Legationsrat mit Namen Abraschkin bat eines Tages im Jahre 1970 um einen Gesprächs-Termin. Sich mit Vertretern der Sowjetunion zu treffen, war damals kein Problem.

Abraschkin kam und erklärte mir sein Anliegen: Er müsse regelmäßig einen Bericht über die Stimmungslage in der Bundesrepublik Deutschland nach Moskau schicken. Insbesondere interessiere man sich dort für die Meinung der West-Deutschen zur neuen Ostpolitik, zum gerade abgeschlossenen Moskauer Vertrag und zu anderen Entscheidungen im Zuge der Entspannungspolitik. Die sowjetische Regierung wolle wissen, ob die neue Politik Willy Brandts Rückhalt im deutschen Volk finde.Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

