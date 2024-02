Ayelet Schaked fordert Ethnische Säuberung!

https://www.middleeastmonitor.com/20231122-ayelet-shaked-makes-provocative-statements-on-relocating-population-in-gaza/

Provokative Äußerungen von Ayelet Shaked zur Umsiedlung der Bevölkerung im Gazastreifen

Ayelet Shaked, Israels ehemalige Justizministerin, hat sich provokativ zur Zukunft des Gazastreifens und insbesondere von Khan Younis geäußert. Sie sprach davon, Khan Younis mit „der Hilfe Gottes und der IDF“ in ein Fußballfeld zu verwandeln. Shaked sagte, Israel solle „die Zerstörung, die wir in Gaza anrichten werden, ausnutzen“ und Druck auf Länder in aller Welt ausüben, damit diese Quoten von 20.000 bis 50.000 Flüchtlingen aus Gaza pro Land aufnehmen. Dies, so argumentiert sie, sei unerlässlich, um die Ausreise der Gaza-Flüchtlinge zu erleichtern, ein Prozess, den sie bisher für kompliziert hält. Shaked ist nicht die erste israelische Politikerin, die sich in dieser Weise geäußert hat. Ihre Äußerungen stellen eine weitere Verwicklung der israelischen Regierung dar und werfen ein Licht auf die ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes, da Israel versucht, die Reste der Bevölkerung im Gazastreifen nach dem Krieg umzusiedeln.

Übersetzt mit deepl.com

An der Seite dieses faschistisch-extrimistischen israelischen Regims und seiner Politker? Beispiele gäbe es zuhauf . Hier Ayelet Schaked, sie fordert Ethnische Säuberung! Warum bringen deutsche Medien und Fernsehnachrichten nicht einmal diese Statements israelischer Politikerinnen?

