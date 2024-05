Bild von Hany Osman. Kritiker der Campus-Proteste instrumentalisieren den Antisemitismus, um den studentischen Widerstand zu untergraben von Daniel Falcone

https://www.counterpunch.org/2024/05/27/critics-of-campus-protests-are-weaponizing-anti-semitism-to-undermine-student-resistance/

Kritiker der Campus-Proteste instrumentalisieren den Antisemitismus, um den studentischen Widerstand zu untergraben

von Daniel Falcone

27. Mai 2024



Hochschulen und Universitäten im ganzen Land haben seit 1969 einige der größten Friedensaktivitäten und Antikriegsproteste organisiert. Da die soziale Bewegung bei der Forderung nach der Befreiung der Palästinenser in bestimmte Richtungen weist, haben über 100 Schulen in den Vereinigten Staaten, von der amerikanischen bis zur Yale-Universität, teilgenommen und ihre eigenen „Fünf Forderungen“ aufgestellt.

Vor allem College-Studenten nutzen und erweitern ihre Bildungserfahrungen und engagieren sich auf dem Campus in Form von Teach-ins, Demonstrationen, Vorträgen, Reden und kreativer Kunst, größtenteils auf eigene Faust, aber auch mit Unterstützung und solidarischen Professoren. Die Nachricht von der Bewegung erreichte auch die Kinder im Gazastreifen und ihre Familien, die ihre Dankbarkeit zum Ausdruck brachten.

Eine häufige Reaktion auf die weit verbreitete Natur und die Erfolgsgeschichten der studentischen Aktivisten ist, dass Neinsager die Demonstranten und Demonstrationen als Antisemiten abstempeln und darstellen, die antisemitische Aktivitäten unternehmen. Vielleicht ist dies ein Instrument und ein Ableger des modernen Hasbara-Drehbuchs. Ihr Zweck ist es, den Verdacht auf eine echte und authentische Besorgnis über historischen und aktuellen Antisemitismus zu lenken.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Kritiker und Skeptiker von Campus-Protesten ihre eigene Realität konstruiert haben, um den studentischen Widerstand zu untergraben. Zu den Methoden gehören Gegenproteste, das Einschalten der Polizei, die Verzerrung von Nachrichten, fadenscheinige Umfragedaten und die Nutzung der Mainstream-Presse.

Wenn man sich die Gegenproteste ansieht, sind die Ziele ziemlich offensichtlich. Erstens setzen die Gegenproteste voraus, dass die Welt des Nahen Ostens am 6. Oktober in Ordnung und friedlich war und dass iranische und libanesische Stellvertreter lediglich ein Bedürfnis nach Macht und Dominanz geschaffen haben, um am 7. Oktober „gute Staaten“ (USA, Israel, Saudi-Arabien) gegen „böse Staaten“ (Jemen, Iran, Syrien) zu verteidigen. Wie der Journalist Joshua Frank berichtete, beruhte die Motivation eines Columbia-Professors zum Gegenprotest nicht auf irgendeinem intellektuellen Argument, sondern vielmehr auf bedeutenden familiären Verbindungen zur Waffenherstellung.

Zweitens lädt der Gegenprotest dazu ein, zu glauben, dass die israelische Gewalt und der palästinensische Widerstand ein „beidseitiges“ Argument darstellen (schlecht), und dies reicht bis zu Gegenprotesten, die Netanjahus Politik als Selbstverteidigung bezeichnen (schlechter). Eine weitere Motivation für Gegenproteste ist es, den Zorn der angehenden Aktivisten auf sich zu ziehen und/oder ihnen einen Fehler in ihren Worten oder Handlungen nachzuweisen, um sie als antisemitisch einzustufen. Hintermänner der Camps haben versucht, zufällige Studenten mit Fangfragen zur Geografie zu testen (z. B. vom Jordan zum Mittelmeer) und inszenierte Ablenkungsmanöver einzuschieben, um die Möglichkeit eines Medienspektakels zu erhöhen. Diese Techniken haben nicht viel gebracht, aber allein die Tatsache, dass sie durchführbar sind, gibt Anlass zur Besorgnis hinsichtlich des vielleicht ultimativen Ziels von Gegenprotesten – der Notwendigkeit einer Präsenz der Strafverfolgungsbehörden.

Die Idee und die symbolische Präsenz der Strafverfolgungsbehörden angesichts des Lagers fördert die Vorstellung, dass die Polizisten dazu da sind, böse Menschen zu fangen und dafür zu sorgen, dass gute Kinder sicher zum Unterricht gelangen können (das konnten sie schon immer), während sich die Rolle der Polizei seit den Tagen der antiken Gesellschaften nicht verändert hat. Das heißt, die Hauptaufgabe der Polizei besteht darin, Privateigentum und die Konzentration von Reichtum und Macht vor gut organisierten äußeren Widerstandskräften zu schützen. Oft ist es die Aufgabe der Polizei, dafür zu sorgen, dass Massenbewegungen und Mobilisierungstechniken niedergeschlagen werden, während gleichzeitig eine hochgradig geschichtete Gesellschaft auf der Grundlage von Recht und Ordnung aufrechterhalten wird. Die Universitäten sind mitschuldige Unternehmen, die ungestört weiterlaufen müssen, so wie die freie Wirtschaft aufrechterhalten werden muss.

Es hilft den Studenten auch nicht, dass beispielsweise fast die gesamte politische Klasse von New York City an die etablierte Ordnung und Bidens Zweiparteienkonsens gebunden ist, wenn es um den israelisch-palästinensischen Konflikt geht. Obwohl sie sich von den Republikanern unterscheiden, sind Eric Adams und Kathy Hochul bereit, den Widerstand der Studenten zu untergraben, ebenso wie sie öffentliche Mittel kürzen, wenn ihre jeweiligen Geberklassen wirtschaftlichen oder politischen Druck ausüben. Wenn ein Bürgermeister oder Gouverneur nicht sehr weit von der bestehenden Ordnung abweichen kann, wird die Polizei zu willigen Kämpfern gegen die Studenten und Professoren. Die Fehlinformationen seitens der Polizei wurden am besten veranschaulicht, als der NYPD-Kommissar ein Exemplar der Very Short Introduction Series (Terrorismus) von Oxford in der Hand hielt und glaubte, es handele sich um ein „How to“-Buch für Studenten. Es diente als Mikrokosmos dafür, wie die Gesamtheit der Lager von Autoritätspersonen missverstanden wurde.

Einer der bizarrsten Aspekte der Lagerpolitik ist, wie die Kritiker die Bedeutung der Protestrhetorik absichtlich verändern, um Angst zu schüren. Die Reaktion darauf hat ein solches Ausmaß an Sorglosigkeit erreicht, dass eine Peace Action Group in New York bei einer ihrer Pro-Palästina-Kundgebungen Schilder, Slogans und Sprechchöre verbieten wollte. Sie befürchteten, dass Worte wie „dekolonisieren“, „Intifada“ und „Revolution“ (selbst wenn jüdische Aktivisten diese Worte verwenden wollten) allesamt Begriffe darstellten, die sich ihrer Kontrolle entzogen. Diese Form der liberalen Seriosität spielte leider den Kräften in die Hände, die versuchten, die Proteste auf dem Campus „anders“ zu gestalten. Es handelte sich nicht um liberale Rationalität, um die infantile Linke als Kurzschlussreaktion zu eliminieren, sondern um Unterwürfigkeit gegenüber Macht und Privilegien, um ihre Organisation zu schützen.

Es kommt noch schlimmer. Eine kürzlich durchgeführte Hillel-Umfrage ergab, dass 61 % der befragten Studenten den Antisemitismus auf dem Campus als Grund für die Welle von Protesten und Zeltlagern angaben. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, kamen sie auch zu dem Schluss, dass Einschüchterungen und Übergriffe aufgrund der Proteste zunehmen und gleichzeitig die Teilnahme am Unterricht stören (als ob studentisches Engagement nicht zum Zweck der Hochschulbildung gehört). Der Soziologe Eman Abdelhadi hat den Dialog und den gegenseitigen Respekt in den Lagern dokumentiert, der im Gegensatz zu den von Hillel verwendeten Formen von gekochten Daten steht, die handverlesene Umfragen einrahmen, um absichtlich bestimmte Standpunkte zu verzerren.

Obwohl die Umfragen von Hillel eher eine politische Reaktion auf die Tatsache sind, dass viele Demonstranten auf dem Campus tatsächlich Juden und keine Antisemiten sind, klingen sie dennoch überzeugend, vor allem wenn man die Erfahrungen oder Gefühle der Studenten in dieser Angelegenheit nicht leugnen möchte.

Der Wissenschaftler für internationale Beziehungen, Richard Falk, wies mich darauf hin, dass die Umfragen von Hillel aus verschiedenen Gründen verdächtig sind. Erstens dienen die Umfragen dazu, Aktivisten zu entmutigen, die eine große Mehrheit der Hillel-Studenten zuvor aufgrund ihrer Verdienste abgelehnt haben mag. Zweitens kommen den Umfragen Fakten in die Quere. 15 von 17 IGH-Richtern (von den zwei Abweichlern war einer der israelische Ad-hoc-Richter, der andere ein juristisch abweichender ugandischer Richter mit schlechtem Ruf) haben Ansichten, die mit den Studentenprotesten übereinstimmen, und nicht mit der Regierung. Und in einer dringenden Frage des Völkermordes unterstützen sie das Recht auf Protest. Falk führte weiter aus: „Würden wir ein vergleichbares Argument akzeptieren, dass Anti-Nazi-Proteste in den späten 1930er Jahren verboten werden sollten, weil sie deutschen Studenten Unbehagen bereiteten? Würde es jemand wagen, ein solches Argument vorzubringen?“ „Die Dekonstruktion der Umfragen ist ein wichtiges Thema“, so Falk, „angesichts ihrer manipulativen Rolle im gegenwärtigen Kontext als Rechtfertigung für Eingriffe in die zentrale Rolle der akademischen Freiheit in einer demokratischen Gesellschaft.“ Der Nahost-Historiker Lawrence Davidson wies darauf hin, dass sich weiße Schüler in der Vergangenheit ähnlich geäußert hätten, wenn Schulen sich um Integration bemüht hätten.

Der Professor und Autor Stephen Zunes erklärte mir, dass Hillel potenziell Studenten erreicht, die den Auftrag der Organisation unterstützen. Da Hillel in den letzten zehn Jahren nach rechts gerückt ist, „sagen sie im Wesentlichen, dass nicht-zionistische jüdische Studenten unerwünscht sind“. Er fuhr fort: „Selbst wenn sie eine repräsentativere Stichprobe ansprechen würden, würden nicht-zionistische jüdische Studenten vielleicht nicht antworten, wenn sie wüssten, dass es von Hillel kommt.“ Zunes wies mich auch darauf hin: „Wenn [Studenten] wiederholt gesagt wird, dass ‚River to the Sea‘ kein Aufruf zu einem demokratischen, säkularen Staat ist, sondern zur Tötung/Vertreibung israelischer Juden, und dass ‚globalize the intifada‘ kein Aufruf zu zivilem Widerstand, sondern zu Terrorismus gegen Juden ist, wäre es nicht überraschend, dass sie sagen würden, dass sie auf eine Sprache gestoßen sind, die ‚antisemitisch, bedrohlich oder abwertend gegenüber jüdischen Menschen‘ ist.“

Insgesamt scheint es das Ziel der Gegendemonstranten, der Polizei, der Politiker, der Meinungsforscher und der Medien zu sein, die Unterstützung der Studenten für Palästina mit der Mitte-Rechts-Partei Hamas (die 2006 mit weniger als 50 % der Stimmen gewonnen hat) in einen Topf zu werfen und sie als eine einzige Einheit ohne soziale, politische, wirtschaftliche oder militärische Flügel zu kategorisieren. Vielleicht ist kein Journalist bei diesem Unterfangen geschickter als der New York Times-Reporter Bret Stephens. In seinem kürzlich erschienenen Artikel What a ‚Free Palestine‘ Actually Means“ (Was ein freies Palästina“ tatsächlich bedeutet) weist er darauf hin, dass israelische Siedler gegen ihre palästinensischen Nachbarn randaliert haben“, behauptet aber zynisch, dass das alles umsonst sei, da es unter der Hamas“ dank der Studenten einfach keine Demokratie für LGBTQ+ Menschen geben werde. Er vereinfacht auch zu sehr und zitiert korrupte arabische Führer, um die Belastung durch westliche Menschenrechtsverletzungen zu mindern, da sein eigentliches Ziel in diesem Artikel darin besteht, jede Ansicht außerhalb der politischen Mitte zu delegitimieren. Stephens geht ferner davon aus, dass die einzigen Möglichkeiten der Studentenproteste reaktionäre Formen des ethnischen Nationalismus auf beiden Seiten sind, dass sie aber die Seite, die sie nicht kennen, nämlich Palästina, meiden sollten. Das liest sich wie eine unglückliche Mischung aus Bevormundung, Gaslighting und Opferbeschuldigung.

In diesem Artikel habe ich untersucht, welche Methoden die Skeptiker der Campus-Proteste entwickelt haben, um die Camps zu verunglimpfen. Um sie abzustempeln, haben die Kritiker eine alternative Realität oder „große Lüge“ geschaffen, um die Studenten als hasserfüllt, unorganisiert, unwissend und störend darzustellen, obwohl sie in Wirklichkeit genau das Gegenteil waren. In jedem Fall haben die Schülerinnen und Schüler eines der wichtigsten erzieherischen Beispiele, die in vielen Schulleitbildern zu finden sind, wirksam umgesetzt – sie haben sich über das Klassenzimmer hinaus ausgeweitet – ein Merkmal, das Institutionen zwar anpreisen, aber fürchten, weil es junge Menschen dazu bringt, die Legitimität von Autorität und Machtmissbrauch in Frage zu stellen.

Daniel Falcone ist Lehrer, Journalist und Doktorand im Studiengang Weltgeschichte an der St. John’s University in Jamaica, NY, sowie Mitglied der Democratic Socialists of America. Er wohnt in New York City.



