© Foto: SCF

Bilden sich schwarze Muster?

Von Alastair Crooke

4. Dezember 2023

Russland hat jetzt ein „Europaproblem“ aufgrund anhaltender, unrealistischer „geopolitischer“ Ambitionen, schreibt Alastair Crooke.

Eine Reihe seriöser Kommentatoren – darunter der amerikanische Professor Victor Hanson – warnen: „Machen Sie sich auf das gefasst, was 2024 kommen wird“. Hansen sieht schlechte Vorzeichen, die die Zukunft verdunkeln.

Übertreibt er? Vielleicht nicht.

Man kann nur feststellen, wie schlecht gelaunt die Amerikaner und Europäer im Allgemeinen geworden sind. Es gibt keine ruhigen, vernünftigen Diskussionen mehr; Geschrei, Emotivismus und „Othering“ sind an der Tagesordnung; etwas Schlimmes steht bevor. Ein Bauchgefühl, sagt Tucker Carlson. „Es gibt „wütende Menschen, die das Gefühl haben, dass sie keine Wahl haben, die nicht glauben, dass Wahlen real sind…“.

Was wollen diese Kommentatoren damit andeuten?

Nun, in einem Punkt sind sie sich einig: Der Westen versinkt in den Wellen seiner Kulturrevolution – der absichtlichen Auslöschung von Tugenden und Vermächtnissen der traditionellen Zivilisation, um durch eine kulturelle Hierarchie ersetzt zu werden, die das gesellschaftliche Paradigma, das kurz vor der Eroberung aller steht, auf den Kopf stellt und umkehrt.

Die unbeantwortete Frage: Warum hat die westliche Gesellschaft die Ablösung ihres zivilisatorischen Ethos so unreflektiert und untätig hingenommen? Dies ist wohl die erste Revolution, bei der die Hälfte der Gesellschaft weiß und sieht, dass es sich um eine Revolution handelt, und die andere Hälfte scheint zu abgelenkt zu sein oder hat es einfach nicht bemerkt. Es gibt keine einfache Antwort auf dieses Rätsel.

Aber die meisten sehen es einfach nicht; sie können nicht zugeben, dass das Ziel der Revolution (obwohl es nicht versteckt ist) darin besteht, dass diese wohlhabenden Mitglieder der Mittelschichten genau diejenigen sind (und nicht die Eliten), die die Kulturrevolution zu verdrängen und zu sanktionieren sucht (als Wiedergutmachung für historische Diskriminierung und Rassismus). Nicht für das, was sie jetzt sind, sondern für das, was ihre Vorfahren gewesen sein mögen.

General Wrangel (ein zaristischer Offizier und Befehlshaber) schrieb in seinen Memoiren, wie er nach seinem Dienst im Ersten Weltkrieg gerade zu dem Zeitpunkt nach St. Petersburg kam, als die Bolschewiki die Disziplin der kaiserlichen Armee („seiner Armee“) durcheinander brachten. Auf den Straßen herrschte Chaos, aber für die wohlhabenden Bürger der Stadt ging das Leben weiter, als ob man ein gewisses Maß an „Normalität“ genießen könnte, in angenehmer Koexistenz zur Revolution auf den Straßen. Er beschreibt einen Kinobesuch, bei dem das Publikum die Anarchie außerhalb des Theaters offensichtlich nicht wahrnahm.

Verblüfft eilte der General aus St. Petersburg herbei, um den Zaren vor der nahenden Katastrophe zu warnen. Bei seiner Ankunft am Hof stellte Wrangel jedoch schockiert fest, dass 80 % der Romanow-Frauen, von denen er die meisten kannte, eine rote Schleife trugen. Diese Bänder zeugten von der Sympathie für die Kräfte, die diese Romanow-Frauen später ermorden sollten.

Heute tragen auch unsere Eliten eine Schleife – nicht rot, sondern regenbogenfarben.

Keiner dieser Kommentatoren prognostiziert (noch) einen Romanow-Ausgang. Aber sie warnen davor, dass sich die bürgerliche Landschaft in Amerika dramatisch schnell verändert: Es kann sein, dass man eines Morgens aufwacht und feststellt, dass den Kindern der Gender-Horror aufgezwungen wird, dass ihre kulturelle Klasse aus ihren Jobs gedrängt wird und dass es nicht mehr „korrekt“ ist, über die Absurditäten der Nomenklatura zu lachen.

Und dass Dissens zu Verfolgung führt: Wer der „Partei“ beitritt, ist ausgenommen, wer nicht, ist auf sich allein gestellt.

Es ist jedoch eine Gegenrevolution im Gange, bei der ein Teil der Wählerschaft die Wiedereinführung jener zivilisatorischen und metaphysischen Grundsätze anstrebt, die der Nation über Jahrhunderte hinweg Halt gegeben haben. Sie sind (zu Recht oder zu Unrecht) weder bereit, diese Werte zu widerrufen, noch eine „Schuld“ auf sich zu nehmen, indem sie sich den Forderungen nach Wiedergutmachung unterwerfen.

Der Punkt ist offensichtlich: Das Ausmaß, die Komplexität (und die Bösartigkeit) des Problems nehmen zu. Und damit wächst auch die Wut.

Es bilden sich „schwarze Muster“ heraus. Auf einer Ebene ist der US-Präsident senil, und die „ständigen Funktionäre“ sind entsetzt: „Sie haben Trump einen Pfahl durchs Herz gestoßen, aber sie haben Angst, dass dieser Pfahl jederzeit wieder herauskommen könnte“, schreibt Hanson. Sollte Trump gewinnen, folgt die Vendetta, und „ihre Gans ist gebraten“.

Der aktuelle israelisch-palästinensische Konflikt jagt den „Funktionären“ weitere Schauer über den Rücken: Biden könnte seine Loyalität zu Israel über den Sieg der Demokraten bei den Wahlen 2024 stellen. Er verliert im Inland an Unterstützung.

Hanson argumentiert, dass die Demokraten den Eindruck haben, dass Trump jetzt die stärkere Figur ist – seine Wut ist aufgrund der Ungerechtigkeiten, die er erlitten hat, eher gerechtfertigt.

Die Wahl 2024 wird zu einer schwarzen Leere. Kann man von einem kaputten US-Wahlsystem erwarten, dass es eine so tiefe Verbitterung beseitigt? Niemand weiß es; viele haben Angst.

Auf einer anderen Ebene hat die Diversitäts- und Identitätspolitik der Revolutionäre dazu geführt, dass die Ideologie absoluten Vorrang vor der praktischen Regierungsführung (oder sogar dem gesunden Menschenverstand) hat. Dieser kulturelle Wandel hat das Leben der Mehrheit nicht verbessert, sondern im Gegenteil zu einer Dysfunktionalität des Systems geführt. Nichts funktioniert mehr richtig; es herrscht Entropie.

Neben dem kulturellen Aspekt wurde der revolutionäre „Übergang“ von der Realwirtschaft – der Hauptbeschäftigungsquelle der „Bedauernswerten“ – zu einer neuen, grünen Hightech- und KI-Wirtschaft vollzogen, um ein auf Vielfalt und sozialer Gerechtigkeit basierendes Wirtschaftsmodell zu schaffen. In der Zwischenzeit werden die „Bedauernswerten“ zu wirtschaftlichen Ausreißern degradiert.

Diese kumulativen Übergänge erfordern eine gigantische Gelddruckerei. Alles war „gut“, als das Projekt zu Nullkosten-Zinssätzen finanziert werden konnte; aber die Achillesferse des Systems ist die Inflation und der Anstieg der Zinssätze. Und genau das ist eingetreten. Die exponentielle westliche Schuldenexplosion zur Finanzierung der „Übergänge“ droht nun die gesamte „Revolution“ in eine Finanzkrise und Rezession zu führen.

Eine sich anbahnende Krise – mit steigender Inflation und sinkendem Lebensstandard – lässt ein gefährliches Gebräu weit verbreiteter Enttäuschung gären.

In dieses brodelnde Gebräu haben die Revolutionäre ihre ideologische Opposition gegen nationale Grenzen und die Befürwortung einer Einwanderung mit offenen Türen eingebracht. Die US-Grenze bleibt offen – seit Bidens Amtszeit sind 9 Millionen Einwanderer eingereist, und bis zu den Wahlen im Jahr 2024 werden voraussichtlich weitere 6 Millionen einreisen. Auch die Grenze zum Mittelmeer ist faktisch offen.

Dieser Zustrom von Menschen, von denen einige der europäischen Kultur und dem „weißen Imperialismus“ feindlich gegenüberstehen, stellt in einer Zeit der schweren Wirtschaftskrise ein Pulverfass dar, das irgendwann explodieren muss. Was in Dublin (und im letzten Sommer in Paris) geschah, wird sich wieder und wieder ereignen. Es wird die EU und die europäischen politischen Strukturen zerstören.

„Offene Grenzen“: Niemand, der bei Verstand ist, würde das tun“, sagt Hanson. Warum sollte man es dann also tun? Welche Absicht steckt dahinter, eine Gesellschaft mit Einwanderern zu überschwemmen? In Deutschland sind die gebürtigen Deutschen inzwischen eine Minderheit unter Minderheiten. Was genau ist das angestrebte „Endspiel“?

Mit der Frage nach dem „Endspiel“ der Einwanderung werden viele andere Themen in Frage gestellt – die Pandemie, die Klimakatastrophe (die nur durch die massive Aufhebung wirtschaftlicher Standards zu erklären ist) -. Waren das alles nur „Stimie“-Gelddrucktricks der einen oder anderen Art, um den Übergang flüssig zu halten – oder ist ein dunkleres Endspiel impliziert?

Die große Frage ist, wie der globale, multipolare Block mit einem Westen umgehen kann, der auf einen moralischen, politischen und möglicherweise finanziellen Zusammenbruch zusteuert.

Die Nachkriegsgeschichte ist nicht ermutigend. Es ist der Versuch des Westens, sich selbst zu erhalten, indem er einen manichäischen Feind schafft, um den er sich scharen und vereinigen kann.

Die USA werden sich wahrscheinlich weiterhin mit China auseinandersetzen – China ist derzeit das einzige Thema in der Stadt“ in DC und wird wegen seines zentrifugalen Potenzials für ein polarisiertes Gemeinwesen bevorzugt. Aber werden oder können die USA ihre Drohungen wahr machen? Wahrscheinlich nicht.

Die andere Diskussion (die weitgehend auf neokonservative Kreise beschränkt ist) dreht sich (immer noch) um die Frage, wie Russland in der postukrainischen Realität geschwächt werden kann. Russland hat in der Ukraine einen überwältigenden Sieg errungen. Die Neokonservativen werden wahrscheinlich nur eine schwindende Zugkraft für einen zweiten Teil der Ukraine finden.

Sollte Trump überleben und sein Amt antreten, wird er oft die „neokonservative Sprache“ sprechen, aber handeln, um Spannungen zu entschärfen – was die Tatsache widerspiegelt, dass die GOP zersplittert ist: Institutionell neokonservativ auf der „oberen Ebene“, aber zunehmend populistisch an der Basis.

Russland hat jetzt ein „Europaproblem“, das aus anhaltenden, unrealistischen „geopolitischen“ Ambitionen besteht. Die von Russland im Dezember 2021 vorgeschlagenen Vertragsentwürfe sind der einzige friedliche Weg, um einen Modus Vivendi zwischen dem Kernland und dem Randland zu finden.

Aber wird es in Washington überhaupt einen Erwachsenen geben, der ans Telefon geht, wenn es so weit ist?

Übersetzt mit Deepl.com



