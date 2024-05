‚Blood is on your hands‘: Macklemore slams Biden’s Gaza ‚genocide‘ policy American rapper’s powerful track „Hind’s Hall“ backs Columbia University protesters and characterises Israel as „a state that’s gotta rely on an apartheid system to uphold an occupying violent history, been repeating for the last 75“.



„Blut klebt an deinen Händen“: Macklemore kritisiert Bidens „Völkermord“-Politik für Gaza

8. Mai 2024

Der amerikanische Rapper unterstützt in seinem kraftvollen Song „Hind’s Hall“ die Demonstranten der Columbia University und charakterisiert Israel als „einen Staat, der sich auf ein Apartheidsystem stützen muss, um eine gewalttätige Besatzungsgeschichte aufrechtzuerhalten, die sich seit 75 Jahren wiederholt“.

Der mit einem Grammy ausgezeichnete amerikanische Musiker und Rapper Macklemore hat einen neuen Song zur Unterstützung der Palästinenser veröffentlicht, in dem er Bidens Rolle in Israels „völkermörderischem“ Krieg gegen den Gazastreifen in Frage stellt und Studenten in den Vereinigten Staaten dafür lobt, dass sie gegen die Gräueltaten an den Palästinensern protestieren.

Seit Wochen protestieren Studenten auf den Universitäten gegen den brutalen Einmarsch Israels und dessen Unterstützung durch die USA. Die Polizei hat Protestcamps gewaltsam geräumt – manchmal auch gewaltsam – und landesweit mehr als 2.500 Menschen verhaftet.

„Wenn Studenten in Zelten auf dem Rasen / Den Platz besetzen wirklich gegen das Gesetz ist / Und ein Grund, die Polizei und ihr Team zu rufen / Wo landet Völkermord in deiner Definition, hm?“ rappt Macklemore in „Hind’s Hall“.

Der Song ist nach dem Gebäude der Columbia University benannt, das Studenten vor kurzem besetzt und nach Hind Rajab, einem sechsjährigen palästinensischen Mädchen, das von der israelischen Armee in Gaza getötet wurde, umbenannt haben.

Israelische Truppen haben möglicherweise die minderjährige Hind Rajab aus dem Gazastreifen getötet, Familie, Retter – WaPo

Macklemore ermahnt die US-Regierung, indem er Präsident Joe Biden sagt, dass „Blut an euren Händen klebt“ und dass er ihn bei den Wahlen im November nicht wählen wird.

Israel ist „ein Staat, der sich auf ein Apartheidsystem verlassen muss, um eine gewalttätige Besatzungsgeschichte aufrechtzuerhalten, die sich seit 75 Jahren wiederholt“, sagt Macklemore in dem Song.

„Wir sehen die Lügen in ihnen, die behaupten, es sei antisemitisch, antizionistisch zu sein / Ich habe jüdische Brüder und Schwestern dort draußen gesehen, die in Solidarität mit ihnen reiten und ‚Free Palestine‘ schreien.“

Die USA haben ihre Unterstützung für Israel seit Beginn des Krieges im Oktober letzten Jahres erklärt. Die USA halten sich mit der Bewaffnung Israels nie zurück, ungeachtet der alarmierenden zivilen Opfer in Gaza. Washington gibt Israel jährlich 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe und schützt seinen Verbündeten oft bei den Vereinten Nationen.

Billboard Hot 100



Der Rapper, der vor allem für Kulthits wie „Thrift Shop“ aus dem Jahr 2012 bekannt ist, hat in der Vergangenheit sozial engagierte Musik veröffentlicht und dabei auch Missstände wie Armut und Konsumverhalten kritisiert.

Der Song erreichte die Spitze der US Billboard Hot 100 und war damit laut Billboard der erste einzelne Song seit 1994, der dieses Kunststück schaffte.

In seinem neuesten Song, der derzeit nur in den sozialen Medien zu hören ist, kritisiert Macklemore auch die Musikindustrie, die sich auf ihrer Plattform des Schweigens mitschuldig gemacht hat“, während er den anhaltenden Rap-Streit zwischen Drake und Kendrick Lamar angesichts des aktuellen Krieges als trivial darstellt.

Macklemore sagte, dass, sobald sein Song zum Streamen verfügbar ist, alle Erlöse an die UNRWA, die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, gehen werden.

