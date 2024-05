Debakel mit Ansage: Amherd und Cassis versprachen eine hochrangige Friedens-Konferenz. Stand jetzt, findet auf dem Bürgenstock ein Treffen von Nato-Staaten und Selenskyj-Anbetern statt

von Hubert Mooser

23. Mai 2024

Während dem WEF verkündete die Bundespräsidentin nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj etwas vollmundig, die Schweiz werde einen «hochrangigen Friedensgipfel» organisieren. Am 10. April informierte Aussenminister Ignazio Cassis vor den Medien in Bern über diesen Grossanlass, der im Juni auf dem Bürgenstock stattfinden soll. Noch immer war von einer hochrangigen Konferenz die Rede. Weiterlesen in weltwoche. ch/daily