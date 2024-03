China’s unexpected gains from the Red Sea crisis Despite Beijing’s maritime security priority, Yemen’s Red Sea ban on Israeli-linked shipping has boosted China’s regional standing while miring its US adversary in an unwinnable crisis.

Trotz der Priorität, die Peking der maritimen Sicherheit einräumt, hat das Verbot der israelischen Schifffahrt im Roten Meer Chinas regionales Ansehen gestärkt und den US-Gegner in eine nicht zu gewinnende Krise gestürzt.

Chinas unerwarteter Gewinn aus der Krise im Roten Meer

Giorgio Cafiero

28. FEBRUAR 2024

Die Ausweitung des Gaza-Krieges auf das Rote Meer hat eine internationale Seekrise ausgelöst, in die zahlreiche Länder verwickelt sind. Trotz einer von den USA geführten Bombardierungskampagne, die die mit den Ansarallahs verbündete jemenitische Marine von Raketen- und Drohnenangriffen im Roten Meer abhalten soll, verstärken die Streitkräfte ihre Angriffe weiter und setzen nun auch „U-Boot-Waffen“ ein.

Während diese Zusammenstöße gefährlich eskalieren, wird eines der meistbefahrenen Gewässer der Welt rasch militarisiert. Dazu gehört auch die kürzliche Ankunft einer chinesischen Flotte im Golf von Aden, darunter der Lenkwaffenzerstörer Jiaozuo, die Raketenfregatte Xuchang, ein Nachschubschiff und mehr als 700 Soldaten – darunter Dutzende von Spezialkräften – im Rahmen einer Anti-Piraten-Mission.

Peking hat seine Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, zur Wiederherstellung der Stabilität im Roten Meer beizutragen. „Wir sollten gemeinsam die Sicherheit auf den Seewegen des Roten Meeres im Einklang mit dem Gesetz aufrechterhalten und auch die Souveränität und territoriale Integrität der Länder entlang der Küste des Roten Meeres, einschließlich des Jemen, respektieren“, betonte der chinesische Außenminister Wang Yi letzten Monat.

Als größte Handelsnation der Welt ist China auf das Rote Meer als seine „maritime Lebensader“ angewiesen. Ein Großteil der Exporte des asiatischen Riesen nach Europa wird über die strategische Wasserstraße abgewickelt, und große Mengen an Öl und Mineralien, die in chinesische Häfen gelangen, passieren das Gewässer.

Die Chinesen haben auch in Industrieparks entlang der ägyptischen und saudi-arabischen Küste des Roten Meeres investiert, darunter die TEDA-Suez-Zone in Ain Sokhna und der chinesische Industriepark in der saudi-arabischen Stadt Jizan für Primär- und nachgelagerte Industrien.

Chinesische Neutralität in Westasien

Vor der Entsendung der 46. Flotte der chinesischen Volksbefreiungsarmee war die Reaktion Pekings auf die Angriffe der Ansarallah auf See relativ zurückhaltend. China hat seitdem die Luftangriffe der USA und Großbritanniens gegen die militärischen Kapazitäten der Ansarallah im Jemen verurteilt und sich geweigert, sich der vom Westen geführten Marinekoalition Operation Prosperity Guardian (OPG) anzuschließen.

Chinas Reaktion auf die zunehmenden Spannungen und die Unsicherheit im Roten Meer steht im Einklang mit Pekings umfassenderen außenpolitischen Strategien, zu denen die Achtung der Souveränität der Nationalstaaten und die Doktrin der „Nichteinmischung“ gehören.

Am Persischen Golf hat China eine ausgewogene und geopolitisch neutrale Agenda verfolgt, die auf einem dreigliedrigen Ansatz beruht: niemandes Feinde, niemandes Verbündete und aller Freunde.

Chinas Position gegenüber allen Ländern am Persischen Golf wurde vor fast einem Jahr am deutlichsten, als Peking überraschend ein Versöhnungsabkommen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien vermittelte, bei dem es die Rolle des Garanten spielte.

Im Jemen schließt sich China zwar der Nichtanerkennung der Ansarallah-Regierung in Sanaa durch die internationale Gemeinschaft an, doch hat Peking im Gegensatz zu vielen arabischen und westlichen Staaten einen Dialog mit den dortigen Vertretern aufgenommen und eine nicht feindliche Haltung eingenommen.

Pekings regionale Rolle verstehen

Insgesamt versucht China, seinen Einfluss in den westasiatischen Ländern zu nutzen, um regionale Spannungen abzubauen und stabilisierende Initiativen zu fördern. Sein Hauptziel ist es, den langfristigen Erfolg der Multi-Billionen-Dollar-Initiative „Belt and Road“ (BRI) von Präsident Xi Jinping zu gewährleisten und die Handelswege konfliktfrei zu halten.

China wird vom Westen oft als Trittbrettfahrer“ bezeichnet und beschuldigt, opportunistisch von den von den USA und Europa geführten Sicherheitsbemühungen am Persischen Golf und im nordwestlichen Indischen Ozean zu profitieren, ohne dazu beizutragen.

Angesichts von Chinas Anti-Piraterie-Taskforce im Golf von Aden und seiner Militärbasis in Dschibuti ist dieser Vorwurf jedoch nicht ganz gerechtfertigt.

Die Beweggründe Pekings, sich aus der OPG herauszuhalten, sind leicht nachvollziehbar: Erstens hat China kein Interesse daran, die Hegemonie der USA zu stärken; zweitens könnte eine Beteiligung an der militärischen Marinekoalition seine Multivektor-Diplomatie gegenüber der Ansarallah und dem Iran beeinträchtigen; und drittens würden die breitere arabisch-islamische Welt und der Rest des globalen Südens dies als chinesische Unterstützung für Israels Krieg gegen Gaza interpretieren.

Die Ablehnung der OPG-Mission hat stattdessen Chinas regionales Image als Verfechter der palästinensischen Sache gestärkt.

In einem Gespräch mit The Cradle sagte Javad Heiran-Nia, Direktor der Persian Gulf Studies Group am Center for Scientific Research and Middle East Strategic Studies in Iran:

Die Zusammenarbeit [Pekings] mit dem Westen bei der Sicherung des Roten Meeres ist nicht gut für Chinas Beziehungen zu den Arabern und dem Iran. Deshalb hat China politische und militärische Zurückhaltung geübt, um seine wirtschaftlichen und diplomatischen Interessen in der Region nicht zu gefährden.

Washington die Schuld in die Schuhe schieben

Peking sieht in der Sicherheitskrise am Roten Meer ein direktes „Übergreifen“ auf den Gazastreifen, wo China einen sofortigen Waffenstillstand gefordert hat.

Wie Yun Sun, Co-Direktor des China-Programms am Stimson Center in Washington, gegenüber The Cradle:

Die Chinesen sehen die Krise im Roten Meer zwar als eine Herausforderung für den Frieden und die Stabilität in der Region, betrachten aber die Gaza-Krise als den eigentlichen Ursprung der Krise. Daher muss die Lösung der Krise nach chinesischer Auffassung auf einem Waffenstillstand, einer Entspannung und der Rückkehr zur Zwei-Staaten-Lösung beruhen.

Jean-Loup Samaan, Senior Research Fellow am Middle East Institute der National University of Singapore, stimmt dem zu und erklärt gegenüber The Cradle:

Chinesische Diplomaten haben die Ereignisse vorsichtig kommentiert, aber aus Pekings Sicht ist die Zunahme der Angriffe eine Folge des israelischen Krieges im Gazastreifen – und, was vielleicht noch wichtiger ist, der US-Politik zur Unterstützung der Netanjahu-Regierung.

Doch im Januar, nachdem die USA und das Vereinigte Königreich mit der Bombardierung von Ansarallah-Zielen im Jemen begonnen hatten, meldete sich China mit ernsten Bedenken bezüglich der Krise am Roten Meer zu Wort. Peking wies darauf hin, dass weder Washington noch London vom UN-Sicherheitsrat eine Genehmigung für die Anwendung von Gewalt erhalten hatten, so dass, wie Sun es ausdrückte, den US-amerikanisch-britischen Angriffen „aus chinesischer Sicht die Legitimität fehlt“.

Wie die Krise im Roten Meer Peking nützt

China hat aus der zunehmenden Wut gegen die USA in der gesamten islamischen Welt und im globalen Süden Kapital geschlagen. Der Gaza-Krieg und seine Ausweitung auf das Rote Meer haben Peking einige leichte Soft-Power-Gewinne beschert und dem arabischen Publikum die entscheidende Bedeutung der Multipolarität vor Augen geführt.

Dieser Punkt wurde von Victor Gao, Vizepräsident des Center for China and Globalization, auf dem 2023 Doha Forum hervorgehoben:

Die Tatsache, dass es nur ein einziges Land gibt, das [am 8. Dezember 2023] ein Veto gegen die Resolution des UN-Sicherheitsrats eingelegt hat, die einen Waffenstillstand im israelisch-palästinensischen Krieg fordert, sollte uns alle davon überzeugen, dass wir uns glücklich schätzen sollten, nicht in einer unipolaren Welt zu leben.

Sicherlich hat China einige wirtschaftliche Auswirkungen der Krise am Roten Meer zu spüren bekommen, auch wenn das Ausmaß dieser Auswirkungen schwer zu berechnen ist. Die politischen Gewinne Pekings scheinen jedoch die damit verbundenen finanziellen Verluste zu übertreffen. Sun erklärte gegenüber The Cradle: „Die Krise hat Auswirkungen auf China, aber die Verluste sind hauptsächlich wirtschaftlicher Art und geringfügig, während die Gewinne in erster Linie politischer Natur sind, da China mit den arabischen Ländern in der Gaza-Frage zusammensteht.

In gewisser Weise hat China sogar wirtschaftlich von der Krise am Roten Meer profitiert. Da die Ansarallah nur Schiffe angreift, die mit Israel in Verbindung stehen, ist die Meinung weit verbreitet, dass chinesische Schiffe, die in diesem Gebiet operieren, gegen jemenitische Angriffe immun sind.

Nachdem viele internationale Containerschifffahrtslinien beschlossen hatten, Südafrika zu umfahren, um den Raketen und Drohnen der Ansarallah zu entgehen, fuhren zwei unter chinesischer Flagge fahrende Schiffe – die Zhong Gu Ji Lin und die Zhong Gu Shan Dong – weiter durch das Rote Meer.

Wie Bloomberg Anfang des Monats berichtete:

In chinesischem Besitz befindliche Handelsschiffe erhalten saftige Rabatte auf ihre Versicherungen, wenn sie das Rote Meer durchqueren. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, wie die Angriffe der Houthi in diesem Gebiet die kommerziellen Interessen von Schiffen mit Verbindungen zum Westen beeinträchtigen.

US-Beamte haben Peking seitdem angefleht, Druck auf den Iran auszuüben, damit dieser die jemenitische De-facto-Regierung anweist, die Angriffe auf See einzustellen. Diese Bitten sind jedoch gescheitert, vor allem weil Washington fälschlicherweise davon ausgeht, dass Peking Einfluss auf Teheran hat und dass der Iran Forderungen an die Ansarallah stellen kann. Ungeachtet dessen ist die Tatsache, dass sich die USA angesichts der eskalierenden Spannungen im Roten Meer an China wenden würden, eine Stärkung von Pekings Status als Ansprechperson in globalen Sicherheitskrisen.

Auch China kann von der unverhältnismäßigen Konzentration des Weißen Hauses auf den Gazastreifen und das Rote Meer nur profitieren. Seit Oktober/November 2023 haben die USA deutlich weniger Spielraum für ihre Angelegenheiten im Südchinesischen Meer und in Taiwan. Dies wiederum gibt Peking die Möglichkeit, in Westasien selbstbewusster aufzutreten, während die USA abgelenkt bleiben. Laut Heiran-Nia:

Die Entwicklungen im Roten Meer werden Amerikas Fokus auf der Region halten und nicht die Hand dafür öffnen, seine Präsenz in der indopazifischen Region auszuweiten, [wo] Amerikas Hauptpriorität darin besteht, China einzudämmen. Der Krieg in der Ukraine hat für China den gleichen Vorteil. Während die Verbindungen zwischen dem euro-atlantischen und dem indopazifischen Raum ausgebaut werden, um China einzudämmen und die Zusammenarbeit zwischen der NATO und dem indopazifischen Raum zu verstärken, werden die Spannungen in [Westasien] und der Ukraine ein Segen für China sein.

Letztlich bedeuten die Krise am Roten Meer und Washingtons Unvermögen, die Ansarallah abzuschrecken, einen weiteren Schlag für die US-Hegemonie. Aus chinesischer Sicht dient der sich zuspitzende Konflikt am Roten Meer dazu, die USA weiter zu isolieren und ihre Grenzen als Sicherheitsgarant aufzuzeigen – insbesondere angesichts ihrer bedingungslosen Unterstützung für Israels brutalen Militärangriff auf Gaza.

Es ist vernünftig, China als Gewinner der Krise am Roten Meer zu bezeichnen.

