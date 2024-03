The Empire Doesn’t Hide Its Worst Deeds, It Just Manipulates How People Think About Them The worst actions of your government happen not in secrecy, but right out in the open under the narrative cover of mass media propaganda. The western empire doesn’t hide its worst deeds, it just…

Das Imperium verbirgt seine schlimmsten Taten nicht, es manipuliert nur die Art und Weise, wie die Menschen über sie denken

Von Caitlin Johnstone

-23. März 2024

Die schlimmsten Taten Ihrer Regierung geschehen nicht im Verborgenen, sondern ganz offen unter dem Deckmantel der Propaganda der Massenmedien. Das westliche Imperium versteckt seine schlimmsten Taten nicht, es manipuliert nur die Art und Weise, wie die Menschen darüber denken.

Morgen könnten wir felsenfeste Beweise dafür finden, dass die US-Regierung wissentlich den 11. September 2001 inszeniert hat, und dieses Verbrechen wäre an und für sich immer noch nicht so schlimm wie das, was die US-Regierung gerade jetzt in Gaza ermöglicht, und zwar vor den Augen der ganzen Welt. Und selbst wenn es zu einer solchen Enthüllung käme, würden die imperialen Medien sie wahrscheinlich entweder ignorieren oder so verdrehen, dass ihre Wirkung bis zur Ohnmacht abgeschwächt wird.

Die schlimmsten Gräueltaten des Imperiums geschehen in der Öffentlichkeit, weil die schlimmsten Gräueltaten des Imperiums das Abschlachten und Verhungernlassen einer großen Zahl von Menschen beinhalten, was im Geheimen unmöglich ist. Sie können hier einen Regierungsbeamten ermorden und dort ein bösartiges Geheimabkommen unterzeichnen, ohne es offen tun zu müssen, aber Massenmord ist im Informationszeitalter nicht mehr zu verbergen.

Die zentralisierte, weltumspannende Machtstruktur der USA verlässt sich daher bei der Durchführung solcher Gräueltaten in hohem Maße auf ihre historisch beispiellose Fähigkeit, die Weltbevölkerung psychologisch zu manipulieren. Das Imperium hat mehr in Soft Power investiert als jedes andere Imperium oder jede andere Regierung in der Geschichte der Menschheit, und die Wissenschaft der modernen Propaganda hat sich im Rahmen dieser Investitionen mindestens so schnell weiterentwickelt wie die Militärtechnologie.

Deshalb können die schlimmsten Informationen über die Menschen, die über uns herrschen, ganz offen an die Öffentlichkeit gelangen, ohne dass es auch nur annähernd zu der öffentlichen Empörung und den Gegenreaktionen kommt, die man eigentlich erwarten müsste. Die US-Regierung kann buchstäblich einen Völkermord unterstützen, ohne auch nur einen Teil davon zu verheimlichen, und die politisch-mediale Klasse wird die öffentliche Psychologie einfach so manipulieren, dass sie sich in einem Haufen Unsinn über Selbstverteidigung und menschliche Schutzschilde und Schwierigkeiten bei der Lieferung von Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern verliert, und hey, Biden arbeitet hart daran, hier das Richtige zu tun, und es ist alles sehr kompliziert, und alles Schlimme, was in Gaza passiert, kann sowieso der Hamas angelastet werden.

Es ist eine wirklich erstaunliche Macht, die Ehrfurcht einflößen würde, wenn sie nicht so böse wäre. Macht bedeutet, zu kontrollieren, was passiert, aber die wahre Macht besteht darin, zu kontrollieren, was die Menschen über das denken, was passiert.

Whistleblower und Enthüllungsjournalisten leisten der Menschheit einen unschätzbaren Dienst, für den wir alle dankbar sein sollten, aber was diese Zivilisation im Moment mehr als alles andere braucht, sind nicht so sehr neue Informationen darüber, was die Mächtigen tun, sondern vielmehr die Fähigkeit, die Informationen, die bereits an die Öffentlichkeit gelangt sind, klar wahrzunehmen. Wir brauchen Menschen, die klar sehen, was bereits direkt vor ihnen liegt, ohne die Linse der Verzerrung und Verschleierung, die die Mächtigen über ihre Augen gelegt haben.

Solange wir keinen Weg finden, eine kritische Masse von Menschen aus dem propagandistischen Koma zu reißen, in das das Imperium sie versetzt hat, werden sie in der Lage sein, mit jedem Übel davonzukommen, das sie begehen müssen, um ihre Interessen zu sichern und ihre Agenden voranzutreiben. Wir können an dieser Front arbeiten, indem wir alles tun, was wir können, um die Menschen dazu zu bringen, die Realität dessen, was unsere Herrscher tun, bei jeder Gelegenheit zu sehen, und zwar auf so kreative und interessante Art und Weise, wie wir es uns ausdenken können. Je mehr Menschen die Augen für die Wahrheit öffnen, desto mehr Hellsichtige wird es geben, die helfen, anderen die Augen zu öffnen.

