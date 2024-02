Deconstructing H.R. 3202: The Israel Lobby’s Persistent Role in Sanctioning Syria Hekmat Aboukhater reveals the concealed agenda of the newly extended Caesar Act, exposing the Israel Lobby’s influence and examining the impact of sanctions on Syria and the world.



Dekonstruktion von H.R. 3202: Die anhaltende Rolle der Israel-Lobby bei der Sanktionierung Syriens

von Hekmal Aboukhater

22. Februar 2024

Am 13. Februar beriet das US-Repräsentantenhaus über die Resolution 3202, den „Assad Regime Anti-Normalization Act of 2023“. Am folgenden Tag verabschiedete das Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf mit einer überparteilichen Mehrheit von 389 zu 32 Stimmen. Der Gesetzentwurf wird nun an den Senat weitergeleitet, wo er höchstwahrscheinlich mit ähnlicher parteiübergreifender Unterstützung und mit der wohlwollenden Zustimmung von Präsident Biden verabschiedet wird, sobald er auf dessen Schreibtisch liegt.

Der Gesetzentwurf wurde unter dem Deckmantel der syrischen Unterstützung durch die Syrian Emergency Task Force (SETF) und den Syrian American Council (SAC) – syrische Oppositionsgruppen in den USA – vorangetrieben. Während sich die Ziele des Gesetzes auf den ersten Blick auf humanitäre Fragen und das Streben nach Rechenschaftspflicht zu konzentrieren scheinen, ist die Realität viel komplizierter.

Die erklärten Ziele des Gesetzentwurfs

Der Gesetzentwurf wurde der Öffentlichkeit als ein Instrument zur Rechenschaftslegung vorgestellt, das sich ausschließlich gegen die Assad-geführte Regierung Syriens und ihre Partner im Land richtet. Der Gesetzentwurf gibt vor, dies zu erreichen, indem er „jede offizielle Maßnahme der USA zur Normalisierung der Beziehungen mit der syrischen Regierung unter Bashar al-Assad verbietet“, „die gegen Syrien verhängten Menschenrechtssanktionen verschärft“ und „die Manipulation der Vereinten Nationen durch die Regierung Assad untersucht“.

Im Rahmen der höflichen Präsentation des Gesetzentwurfs sagte Moaz Moustafa, SETF-Exekutivdirektor: „Wir sind stolz auf die Gesetzgebung, die das Assad-Regime und diejenigen, die sich mit Kriegsverbrechern normalisieren, zur Verantwortung zieht“, sagte er als Reaktion auf die Verabschiedung des Gesetzentwurfs.

Der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Repräsentantenhauses, Mike McCaul, erklärte im Repräsentantenhaus: „Der Kongress sendet eine Botschaft, dass er sich weiterhin für Gerechtigkeit für das syrische Volk einsetzt.“

Die wahren Ziele des Gesetzes

Während sich die erklärten Ziele auf die Rechenschaftspflicht und die Menschenrechte zu konzentrieren scheinen, wurde der wahre Kern des Gesetzes in den feierlichen Posts der SETF und der Abgeordneten des Repräsentantenhauses auf X (früher Twitter) nicht erwähnt.

Eine Zeile in dem 22-seitigen Gesetzentwurf lautet: „Abschnitt 7438 des Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019 wird geändert, indem ‚das Datum, das 5 Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes liegt‘ gestrichen und ’31. Dezember 2032′ eingefügt wird.“ Diese versteckte Zeile, die in all den Erklärungen von SETF und SAC nicht erwähnt wird, verlängert das Caesar-Gesetz, das im Jahr 2024 ausläuft, um weitere acht Jahre.

Das perverserweise „Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019“ genannte Gesetz hat die mehr als 12 Millionen Syrer, die unter der syrischen Regierung leben, ins Unglück gestürzt. Seit der Verabschiedung des Gesetzes hat der Prozentsatz der syrischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze 90 % erreicht, das Wachstum von 600.000 syrischen Kindern wurde gehemmt, und die Fälle von Anämie bei schwangeren und stillenden Frauen sind um 60 % gestiegen.

Die syrischen Gruppen, die sich für eine Verlängerung der Caesar-Sanktionen um acht Jahre einsetzen, scheuen verständlicherweise davor zurück, den wichtigsten Teil des neuen Gesetzes zu erwähnen, obwohl sie dazu beigetragen haben, die Verabschiedung des Gesetzes in Syrien zu unterstützen.

Caesar-Sanktionen

In keinem der vier von der SETF verfassten Artikel wird die Verlängerung der Caesar-Sanktionen bis 2032 erwähnt

Was die Normalisierung anbelangt, so gibt der Gesetzentwurf zwar vor, nur eine US-Politik der pauschalen Ablehnung der Normalisierung mit der syrischen Regierung durchzusetzen, doch in Wirklichkeit listet er mehrere Maßnahmen auf, die eine ganze Reihe anderer Länder bedrohen würden, die diplomatische Beziehungen zu Syrien wiederherstellen wollen.

Der Gesetzentwurf fordert den Außenminister auf, dem Kongress einen Jahresbericht vorzulegen, in dem eine „Strategie zur Beschreibung und Bekämpfung von Maßnahmen beschrieben wird, die von ausländischen Regierungen ergriffen wurden oder geplant sind, um die politischen, diplomatischen oder wirtschaftlichen Beziehungen zu dem von Bashar al-Assad geführten Regime in Syrien zu normalisieren, mit ihm in Verbindung zu treten oder zu verbessern“. Dieser Jahresbericht muss auch „eine vollständige Liste der diplomatischen Treffen auf Botschafterebene oder höher zwischen dem syrischen Regime und Vertretern der genannten Regierungen“ enthalten.

Der Bericht muss auch eine Liste aller Transaktionen im Wert von 500.000 Dollar oder mehr zwischen „ausländischen Personen mit Sitz in der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Jordanien, Irak, Oman, Bahrain, Kuwait, dem Königreich Saudi-Arabien, Tunesien, Algerien, Marokko, Libyen oder Libanon“ und „Empfängern in einem vom Assad-Regime gehaltenen Gebiet in Syrien“ enthalten.

Syrien sanktionieren: Eine Washingtoner Tradition

H.R. 3202 ist nicht das erste und wird auch nicht das letzte Sanktionsgesetz sein, das sich gegen Syrien richtet. Der Wirtschaftskrieg, den die Vereinigten Staaten gegen Syrien führen, begann lange vor der Selbstverbrennung eines tunesischen Bananenverkäufers, die den so genannten Arabischen Frühling auslöste.

Im Jahr 1973, während des Oktoberkriegs, perfektionierte Henry Kissinger seine Pendeldiplomatie in der Hoffnung, den damaligen syrischen Präsidenten Hafez Al Assad zu brechen. Kissinger versuchte mit allen Mitteln, den damaligen syrischen Präsidenten dazu zu bringen, den militärischen Kampf und den Widerstand gegen die US-Präsenz im Nahen Osten, insbesondere gegen Israel, aufzugeben.

Nachdem es nicht gelungen war, Assads Syrien von der Unterstützung der Hisbollah, des Palästinensischen Dschihad, der Hamas und anderer Widerstandsgruppen abzubringen, und nachdem Syriens Position durch die ägyptische Unterzeichnung des Camp-David-Abkommens von 1978 geschwächt worden war, geriet die arabische Republik in den Zorn des US-Außenministeriums und des Finanzministeriums.

Syriens Name wurde 1979 zusammen mit dem Irak, Libyen und Südjemen auf die erste Liste der „State Sponsors of Terrorism“ (SST) gesetzt. Heute ist Syrien das einzige Gründungsmitglied, das immer noch auf der Liste steht und sich das Rampenlicht mit neu hinzugekommenen Ländern teilt: Kuba, Iran und Nordkorea.

Eine Zeitleiste, die die Mitgliedschaft auf der Liste der „State Sponsors of Terrorism“ des US-Außenministeriums zeigt. Quelle | Wikipedia

In den vergangenen 45 Jahren, seit Syrien auf der SST-Liste steht, haben die Sanktionen nie aufgehört. Im Folgenden finden Sie eine zusammenfassende Liste aller Sanktionen, die nach und nach gegen Syrien und seine Bevölkerung verhängt wurden:

1979 wurde Syrien durch den Export Administration Act in die SST-Liste aufgenommen und damit von der Gewährung ausländischer Hilfsgelder durch die Vereinigten Staaten ausgeschlossen. Das Gesetz fügte hinzu, dass der Außenminister den Kongress benachrichtigen muss, bevor er die Ausfuhr von Gütern oder Technologien im Wert von mehr als 7 Millionen Dollar nach Syrien genehmigt.

Im Jahr 1985 wurde der Schwellenwert für die Benachrichtigung des Kongresses vor der Genehmigung der Ausfuhr von Gütern oder Technologien nach Syrien von 7 Millionen Dollar auf 1 Million Dollar gesenkt.

1986 wurde mit dem Omnibus Diplomatic Security and Antiterrorism Act of 1986 und dem Omnibus Budget Reconciliation Act of 1986 der Verkauf von US-Militärgütern an Syrien verboten und ausländische Steuergutschriften auf Einkommen oder Kriegsgewinne aus Syrien verweigert, wobei beide Gesetze mit der angeblichen Unterstützung des Terrorismus durch die syrische Regierung begründet wurden.

1989 wurde der Schwellenwert für die Unterrichtung des Kongresses vor der Erteilung einer Genehmigung für die Ausfuhr von Waren oder Technologie nach Syrien von 1 Million Dollar auf einen beliebigen Wert gesenkt.

1994 wurde durch eine Änderung des Foreign Assistance Act von 1961 vorgeschrieben, dass die Vereinigten Staaten einen proportionalen Anteil an der Finanzierung und den Beiträgen zu internationalen Organisationen für Programme, die Syrien zugute kommen, einbehalten.

1996 wurde der US-Präsident im Rahmen des Antiterrorism and Effective Death Penalty Act von 1996 verpflichtet, Drittländern, die Syrien Unterstützung oder tödliche Militärausrüstung liefern, die Hilfe zu verweigern.

Im Jahr 2003 wurden mit dem Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act (SALSRA) weitreichende Sanktionen gegen Syrien verhängt, die sich auf angebliche Massenvernichtungswaffenvorwürfe gegen Syrien und Syriens Unterstützung der Hisbollah, der Hamas, der Volksfront zur Befreiung Palästinas und des Generalkommandos der Volksfront zur Befreiung Palästinas stützten.

Im Jahr 2004 kündigte Bush eine Durchführungsverordnung an, mit der das SALSRA erweitert wurde. Darin wurde Syrien als „ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohung für die nationale Sicherheit, die Außenpolitik und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten“ bezeichnet, da es „die Stabilisierung und den Wiederaufbau des Irak untergräbt“.

Im Jahr 2008, drei Jahre vor dem Arabischen Frühling, verhängte die Bush-Regierung weitere Sperren für Vermögenswerte im Zusammenhang mit öffentlicher Korruption in Syrien.

Als die Aufstände des Arabischen Frühlings Syrien erreichten, wurde aus dem Rinnsal der Sanktionen eine Flut, und eine ganze Reihe von Gesetzen und Durchführungsverordnungen verhängten eine Reihe von Sanktionen gegen eine Vielzahl von Branchen in Syrien, die 2019 im Caesar Civilian Protection Act gipfelten.

Heute ist Syrien das Land mit den meisten Sanktionen pro Kopf der Bevölkerung weltweit. Es liegt an dritter Stelle hinter Russland (nach dem Ukraine-Krieg) und dem Iran. Syrien ist jedoch viel kleiner als die Sieger und Besiegten der US-Sanktionen und wirtschaftlich um Größenordnungen schlechter gestellt, so dass es für sein Überleben dringend auf die internationale Export-Import-Wirtschaft angewiesen und daher anfälliger für die Schäden der Sanktionen ist.

Wer ist für die Tradition der Sanktionen verantwortlich?

Obwohl H.R. 3202 nicht der erste Gesetzentwurf ist, der Syrien mit Sanktionen belegt, hat er ein entscheidendes Element mit all seinen Vorgängergesetzen gemeinsam, die Syrien im letzten halben Jahrhundert ins Visier genommen haben: die Israel-Lobby.

Der Gesetzentwurf von 1979, der Syrien mit der grausamen Realität von Sanktionen konfrontierte, war eine direkte Reaktion auf die Rolle Syriens im Oktoberkrieg zur Befreiung Israels und auf Syriens unerschütterliche Unterstützung des palästinensischen Widerstands.

Das SALSRA-Gesetz von 2003 und das Gesetz zum Schutz von Zivilisten (Caesar Civilian Protection Act) von 2019 – die zweit- bzw. erstverhängten Sanktionsgesetze gegen Syrien – wurden beide von Eliot Engels, einem ehemaligen demokratischen Kongressabgeordneten aus der Bronx, verfasst.

Engels, ein New Yorker Demokrat, der des Steuerbetrugs beschuldigt wird, ist einer der Top-Empfänger von Geldern des American Israel Political Action Committee (AIPAC) im Kongress, mit insgesamt 1.847.342 Dollar, die er von dem zionistischen PAC erhalten hat.

Eliot Engels Quellen für Wahlkampfspenden

OpenSecret’s Profil der Quellen der Wahlkampfspenden des ehemaligen Kongressabgeordneten Eliot Engel

Als Mitglied der „Arab-Israeli Peace Accord Monitoring Group“, der „Congressional Hellenic-Israeli Alliance“ und des „Israel Allies Caucus“ ist Engels vielleicht der größte Unterstützer Israels unter seinen demokratischen Kollegen.

Eine der ersten Gesetzesvorlagen, die er einbrachte, war die Anerkennung Jerusalems als ungeteilter Hauptstadt Israels. Er verfasste auch eine Resolution zur Verurteilung einer Resolution des UN-Sicherheitsrates, in der illegale israelische Siedlungen im Westjordanland verurteilt wurden, und war einer der wenigen Demokraten, die mit ihren republikanischen Kollegen gegen einen Gesetzentwurf stimmten, der den Verkauf von in den USA hergestellten Streubomben an Saudi-Arabien verboten hätte – Streubomben, die später von der Monarchie auf jemenitische Zivilisten abgeworfen wurden.

Eliot Engel, Mitte, begrüßt den saudischen König Salman bin Abdul Aziz, links, in Riad, Saudi-Arabien, 27. Januar 2015. Carolyn Kaster | AP

In Engels‘ Fußstapfen tritt Joe Wilson, der Verfasser von H.R. 3202, der ebenfalls AIPAC-Gelder erhält, wenn auch viel weniger als der Mann, dessen Arbeit er um acht Jahre verlängert hat.

Joe Wilsons Quellen für Wahlkampfspenden

OpenSecret’s Profil der Quellen der Wahlkampfspenden des Kongressabgeordneten Joe Wilson aus South Carolina

Wilson, ein Republikaner aus South Carolina, der schon als junger Adjutant für den Bürgerrechtsgegner Strom Thurmond arbeitete und später dessen Erbe verteidigte, war während seiner gesamten Amtszeit einer der eifrigsten Unterstützer Israels im Kongress.

In einem Interview mit AIPAC schlug Wilson, der auch Vorsitzender des Unterausschusses für den Nahen Osten und Nordafrika, Mitglied des Ausschusses für globale Terrorismusbekämpfung und des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses ist, Alarm wegen der Bedrohung Israels und der Vereinigten Staaten durch den Iran und die Houthis. Er fügte hinzu, er sei „dankbar für den Militärdienst und das, was Amerika für die Welt geleistet hat“. Wilsons Engagement für die Sache Israels ist so groß, dass er einmal damit prahlte, ein Jude habe ihn als „einen echten Menschen“ bezeichnet, was auf Jiddisch „eine Person von Ehre“ bedeutet.

Syrische Schaufensterdekoration

Sogar die Fassade der vorgetäuschten Unterstützung der syrischen Bevölkerung, die für HR 3202 vorgebracht wurde, hat zwielichtige Verbindungen, die für ihre Befürwortung eines Regimewechsels und zügelloser Sanktionen verantwortlich sind.

Die Syrian Emergency Task Force hat nachweislich direkte finanzielle Verbindungen zum US-Außenministerium und umfangreiche Verbindungen zum Washington Institute for Near East Policy (WINEP) und zur AIPAC. Die Gruppe wurde verurteilt, weil sie unablässig darauf drängt, die Obama-Regierung zu einer Invasion in Syrien im Stil von Libyen oder sogar Irak zu bewegen, um einen Regimewechsel zu erzwingen.

Mouaz Moustafa (links) steht mit Mike Pompeo, zweiter von rechts, und Joe Wilson, rechts, bei einer Veranstaltung zur Verurteilung der syrischen Regierung. Quelle | Twitter

Wie der Journalist Max Blumenthal für die Zeitschrift Mondoweiss dokumentierte, hat die SETF eine Spende von 1 Million Dollar von kubanischen Regimewechsel-Organisationen in einem Beitrag auf ihrer Website öffentlich gefeiert, der inzwischen entfernt wurde.

Was den neokonservativen 501 (c) Syrian American Council (SAC) betrifft, so konnte keine blutrünstigere Frontorganisation für einen Regimewechselkrieg gefunden werden. Im Jahr 2018 forderte der SAC als Reaktion auf die inzwischen entlarvten chemischen Angriffe in Douma Präsident Trump auf, „seinen Tweets vom Sonntagmorgen Taten folgen zu lassen und sofortige Maßnahmen gegen dieses tyrannische Regime zu ergreifen…indem er Assads Luftwaffe am Boden hält.“

Im Jahr 2017 beklagte der SAC öffentlich Trumps Weigerung, das CIA-Finanzierungsprogramm der Obama-Regierung für dschihadistische Terroristen in Syrien fortzusetzen, und behauptete, dass das 1-Milliarde-Dollar-Programm pro Jahr „immer zu schwach war, um die Waage zu kippen.“

Syrische Zivilisten: Keine amerikanische Priorität

Nachdem die Zahl der getöteten palästinensischen Kinder im Gazastreifen die schwindelerregende Zahl von 12.000 erreicht hat, wird man skeptisch, wenn man beobachtet, wie die ständige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas, ihr Veto gegen eine vierte UN-Sicherheitsresolution einlegt, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordert. Es wird deutlich, dass die Sorge des US-Establishments um das Leben des syrischen Volkes, ganz zu schweigen von Nicht-Israelis im Nahen Osten, bestenfalls zweifelhaft ist.

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in NY, USA

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, hebt ihre Hand gegen eine Resolution, die einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen fordert, 20. Februar 2024. Foto | Yomiuri Shimbun via AP

Ebenso kann jeder, der dem US-Sondergesandten für Syrien, James Jeffrey, zuhört, wie er das Leiden des syrischen Volkes als Teil einer geostrategischen Politik bezeichnet, die darauf abzielt, Syrien in einen „Sumpf für die Russen“ zu verwandeln, ähnlich den Erfahrungen der USA in Vietnam, die wahren Beweggründe hinter H.R. 3202 und vorangegangenen Gesetzen gegen Syrien verstehen.

Wenn man schließlich die Aussagen von Dana Stroul – demokratische Ko-Vorsitzende der überparteilichen Syrien-Studiengruppe (2018-2020), ehemalige stellvertretende Verteidigungsministerin für den Nahen Osten (2021-2023) und derzeitige Forscherin bei WINEP – zur Kenntnis nimmt, die über die „Trümmer“ spricht, in denen die USA Syrien zu halten beabsichtigen, und über das „Druckmittel“, das sie gegenüber Syrien aufrechtzuerhalten gedenken, wird klar, dass die Politik der Sanktionen gegen Syrien und der Behinderung des Wiederaufbaus seit langem vom überparteilichen Konsens in Washington gebilligt wird. Die treibende Kraft hinter dieser schädlichen Politik waren stets neokonservative Befürworter des Regimewechsels und Personen, die mit pro-zionistischen Denkfabriken verbunden sind.

In einem Interview mit Joshua Landis, einem der wenigen unabhängigen US-Experten für Syrien, äußerte sich Landis gegenüber MintPress zu der krassen und durchsichtigen Sprache, die von Leuten wie Jeffrey und Stroul verwendet wird,

Sie sagen, dass, selbst wenn es uns nicht gelingt, Assad loszuwerden… Zumindest sperren wir [Syrien] in eine Pattsituation… Eine Pattsituation, die dem Iran und Russland einen strategischen Sieg verwehrt.“

Bei der Beschreibung der langfristigen Ziele der USA in Syrien gegenüber MintPress erinnert Landis an das arabische Wort für Sumpf oder mustanka’a. „Das langfristige Ziel Amerikas ist es, Syrien als strategischen Aktivposten zu verleugnen, der etwas Geld hat und der [Russland und dem Iran] helfen kann, und es so arm wie möglich zu halten und es mustanka’a zu machen“, schloss Landis.

Langfristiger Schaden

Das Gesetz zur Normalisierung des Anti-Assad-Regimes ist die jüngste in einer Reihe von Maßnahmen, die die USA gegen das syrische Volk ergriffen haben, weil es einen ihm aufgezwungenen Krieg mit Regimewechsel gewonnen hat.

Die Heuchelei der USA auf der Weltbühne ist nun für alle, die es sehen wollen, klar ersichtlich. Während die USA Venezuela verurteilen und mit Sanktionen belegen, weil es einem wegen Hochverrats verurteilten Oppositionsführer die Teilnahme an den bevorstehenden Wahlen verwehrt, unterstützen sie Pakistan und gewähren ihm sogar IWF-Kredite, nachdem das Land seinen demokratisch gewählten Führer, der sich im Ukraine-Krieg für Neutralität entschieden hatte, abgesetzt hatte.

Das US-amerikanische System der regelbasierten Ordnung, das seit 1945 mit der Gründung der Bretton-Woods-Institutionen vorherrschte, gerät langsam ins Wanken. Der Dollar verliert an Stärke, und die Wirkung der einseitigen US-Sanktionen ist im Laufe der Jahre schwächer geworden, wie das Scheitern des russischen Sanktionsregimes zeigt.

Während es den USA zweifellos gelingen wird, eine weitere Generation syrischer Kinder in ihrer Entwicklung zu behindern, und während es ihnen gelingen wird, in den kommenden acht Jahren der Caesar-Sanktionen noch mehr syrische Familien unter die Armutsgrenze zu bringen, zerstören sie gleichzeitig jeden Anschein von Glaubwürdigkeit, den sie auf der Weltbühne noch haben könnten, und – was am bedauerlichsten ist, wie Joshua Landis vermutete, als er seine Gedanken zu dem neuen Gesetzentwurf äußerte – sie verlieren auf dem Weg ihre Identität.

Während eines Großteils der amerikanischen Geschichte glaubte Amerika, dass eine stärkere Mittelschicht die Demokratie stärkt und zur Stabilität in der Welt beiträgt. Doch mit dem unüberlegten Einsatz von Sanktionen verrät Amerika seine eigenen Werte, um die Menschen in die Mittelschicht zu bringen. Indem es nun versucht, sie in die Armut zu treiben, und Sanktionen als zentrales Instrument seiner Außenpolitik einsetzt, sorgt es für noch mehr Wut und verarmte Menschen, die weniger gebildet und weniger fähig sind, in der modernen Welt zu bestehen. Theoretisch soll all dies die Demokratie oder die Gerechtigkeit fördern … aber das wird natürlich nicht geschehen. Es wird die Menschen nur noch verzweifelter, islamistischer und zugänglicher für radikale Ideologien machen.“

Hekmat Aboukhater ist ein syrisch-amerikanischer Enthüllungsjournalist, der aus Frankreich, den USA und Syrien berichtet. Hekmat ist Gastgeber des WhatTheHekmat Podcasts und der Sendung Conversations With Dissidents. Er hat für The Grayzone und Al Mayadeen geschrieben. Folgen Sie ihm auf X @WhatTheHekmat.

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten! MintPress News ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

Übersetzt mit deepl.com

