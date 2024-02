Ich danke Ute Grassmann, die mir diesen hochinteressanten und aktuellen Artikel zusandte.

Der Ben-Gurion-Kanal: Israels mögliche revolutionäre Alternative zu Suez – Analyse

Von Matija Šerić

17. November 2023

In den letzten Wochen wurde die Weltöffentlichkeit mit dem brutalen Krieg zwischen Israel und der Hamas konfrontiert. Die internationale Gemeinschaft ist trotz ihrer großen Macht und ihrer massiven Proteste gegen den Krieg in Gaza zu einem bloßen Zuschauer geworden und hat zugelassen, dass die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) langsam aber sicher die Politik der verbrannten Erde umsetzen und den Gazastreifen in Schutt und Asche legen.

Obwohl der Krieg mit dem Eindringen von Hamas-Kämpfern in den Süden Israels begann, die dort Massaker verübten, wurde bald klar, dass die palästinensischen Opfer erwartungsgemäß viel höher sein würden. Einige Analysten stellen die Theorie auf, dass der Mossad und andere israelische Dienste den Einmarsch der Hamas absichtlich verzögerten und zuließen, um Israel freie Hand zu geben, die Hamas zu vernichten und den Gazastreifen zu übernehmen. Auch wenn es keine konkreten Beweise für solche Behauptungen gibt, ist klar, dass Israel die Intervention in Gaza eindeutig für seine (größeren) nationalen Pläne nutzt.

Eine neue Chance für eine alte Idee

In jüngster Zeit wurde dank des Krieges die Idee des Ben-Gurion-Kanal-Projekts in den Medien wiederbelebt. Der Kanal würde den Golf von Akaba (Eilat) im Roten Meer mit dem Mittelmeer verbinden, durch Israel verlaufen und im oder in der Nähe des Gazastreifens (Aschkelon) enden. Es handelt sich um eine israelische Alternative zum Suezkanal, der in den 1960er Jahren nach Nassers Verstaatlichung von Suez ins Leben gerufen wurde.

Die ersten Ideen zur Verbindung von Rotem Meer und Mittelmeer kamen Mitte des 19. Jahrhunderts von den Briten auf, die die drei Meere miteinander verbinden wollten: Rotes Meer, Totes Meer und Mittelmeer. Da das Tote Meer 430,5 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, war eine solche Idee nicht realisierbar, aber sie kann in einer anderen Richtung verwirklicht werden. Ermutigt durch Nassers Verstaatlichung von Suez, zogen die Amerikaner die Option des israelischen Kanals in Betracht, der ihr treuer Verbündeter im Nahen Osten war.

Im Juli 1963 verfasste H. D. Maccabee vom Lawrence Livermore National Laboratory im Auftrag des US-Energieministeriums ein Memorandum, in dem er die Möglichkeit untersuchte, mit 520 unterirdischen Nuklearexplosionen etwa 250 Kilometer lange Kanäle durch die Negev-Wüste zu graben. Das Dokument wurde bis 1993 als geheim eingestuft. „Ein solcher Kanal wäre eine strategisch wertvolle Alternative zum derzeitigen Suezkanal und würde wahrscheinlich einen großen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Umgebung leisten“, heißt es in dem freigegebenen Dokument.

Die Idee des Ben-Gurion-Kanals tauchte wieder auf, als die so genannten Abrahamischen Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko und dem Sudan geschlossen wurden. Am 20. Oktober 2020 geschah das Undenkbare: Das israelische Staatsunternehmen Europe Asia Pipeline Company (EAPC) und das emiratische Unternehmen MED-RED Land Bridge unterzeichneten ein Abkommen über die Nutzung der Ölpipeline Eilat-Ashkelon für den Transport von Öl vom Roten Meer zum Mittelmeer.

Am 2. April 2021 kündigte Israel an, dass die Arbeiten am Ben-Gurion-Kanal voraussichtlich im Juni 2021 beginnen würden. Dies ist jedoch nicht geschehen. Viele Analysten interpretieren die aktuelle israelische Wiederbesetzung des Gazastreifens als etwas, auf das viele israelische Politiker gewartet haben, um ein altes Projekt wiederzubeleben. Das Projekt wurde nach dem ersten Premierminister Israels, dem „Gründungsvater des Staates Israel“, David Ben-Gurion, benannt.

Betrachtet man die geplante Route genauer, so stellt man fest, dass der Kanal am südlichen Rand des Golfs von Akaba, von der Hafenstadt Eilat nahe der israelisch-jordanischen Grenze, beginnt und etwa 100 km lang durch das Arabische Tal zwischen dem Negev-Gebirge und dem jordanischen Hochland verläuft. Dann wendet er sich vor dem Toten Meer nach Westen, fließt weiter durch ein Tal im Negev-Gebirge und wendet sich dann wieder nach Norden, um den Gazastreifen zu umgehen und in der Region Aschkelon in das Mittelmeer zu münden.

Die Bedeutung des Suezkanals

Die Bedeutung des Suezkanals für die Weltwirtschaft ist von unschätzbarem Wert. Der Suezkanal wurde 1867 eröffnet und ermöglicht eine Verkürzung der Schifffahrtsroute zwischen Europa, Afrika und Asien. Anstatt die Südküste Afrikas (Kap der Guten Hoffnung) zu umfahren, können Schiffe den Suezkanal als schnellere und wirtschaftlichere Route nutzen. Der Kanal ist von entscheidender Bedeutung für den Transport von Öl und Gas aus der Region des Nahen Ostens zu den europäischen und fernöstlichen Märkten.

Etwa 25 000 Schiffe passieren jährlich den Suezkanal und befördern 12-13 % des Welthandels. Der Seeverkehr durch den Suezkanal spielt eine Schlüsselrolle in der Weltwirtschaft – er unterstützt internationale Lieferketten und fördert das Wirtschaftswachstum. Der Suezkanal ist das wertvollste Wirtschaftsprojekt Ägyptens, das allein im Finanzjahr 2022-23. Rekordeinnahmen erzielte – unglaubliche 9,4 Milliarden Dollar, etwa 2 % des ägyptischen BIP.

Merkmale des Kanals

Der Ben-Gurion-Kanal wäre effizienter als der Suez-Kanal, da er nicht nur eine größere Anzahl von Schiffen aufnehmen könnte, sondern durch die Konstruktion von zwei Kanalarmen auch die gleichzeitige Durchfahrt großer Schiffe in beide Richtungen ermöglichen würde. Im Gegensatz zum Suezkanal, der an sandigen Ufern verläuft, hätte der israelische Kanal felsige Wände, die fast keine Wartung erfordern. Israel plant den Bau von kleinen Städten, Hotels, Restaurants und Cafés entlang des Kanals.

Jeder vorgeschlagene Zweig des Kanals hätte eine Tiefe von 50 Metern und eine Breite von etwa 200 Metern. Er wäre damit 10 Meter tiefer als der Suezkanal. Schiffe mit einer Länge von 300 Metern und einer Breite von 110 Metern könnten den Kanal durchfahren, was der Größe der größten Schiffe der Welt entspricht.

Im Falle seiner Verwirklichung wäre der Ben-Gurion-Kanal fast ein Drittel länger als der 193,3 km lange Suez-Kanal – 292,9 km. Der Bau des Kanals würde 5 Jahre dauern und 300.000 Ingenieure und Techniker aus der ganzen Welt in Anspruch nehmen. Die geschätzten Baukosten liegen zwischen 16 und 55 Milliarden Dollar. Israel soll jährlich 6 Milliarden Dollar einnehmen. Wer auch immer den Kanal kontrolliert, und das können offenbar nur Israel und seine Verbündeten (in erster Linie die USA und Großbritannien) sein, wird einen enormen Einfluss auf die internationalen Lieferketten von Öl, Gas, Getreide, aber auch auf den Welthandel im Allgemeinen haben.

Die Bedeutung des Gazastreifens für den Kanal

Obwohl es nicht die ursprüngliche Idee war, könnte nach den Wünschen einiger israelischer Politiker der letzte Hafen des Kanals in Gaza liegen. Sollte der Gazastreifen dem Erdboden gleichgemacht und die Palästinenser vertrieben werden – ein Szenario, das in diesem Herbst eintritt -, würde dies den Planern helfen, Kosten zu sparen und die Strecke des Kanals zu verkürzen, indem er in den Gazastreifen umgeleitet wird.

Das Projekt wurde nie verwirklicht, weil die Israelis und die Amerikaner wussten, dass keine arabische Nation einer solchen Beschlagnahmung von palästinensischem Land zustimmen würde, das im Gazastreifen zu den am dichtesten besiedelten Gebieten der Welt gehört. Und selbst wenn der Kanal nicht im Gazastreifen selbst enden würde, ist es schwer zu glauben, dass die Israelis ihn in der Nähe eines feindlichen palästinensischen Gebiets wie Aschkelon bauen würden. Da der Kanal nur wenige Dutzend Kilometer vom Gazastreifen entfernt ist, wäre er sehr verwundbar und den palästinensischen Angriffen durch Raketen, Haubitzen, Drohnen und andere Geräte ausgesetzt. Deshalb ist die Grundvoraussetzung für den Bau des Kanals die israelische Militärkontrolle über den Gazastreifen.

Israelische Beweggründe für den Bau des Ben-Gurion-Kanals

Israel hat starke Beweggründe, einen eigenen Kanal zwischen dem Roten Meer und dem Mittelmeer zu bauen, da ihm die Nutzung des Suezkanals von Ägypten wiederholt verweigert wurde. Seit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 und der Niederlage der arabischen Staaten im Ersten Israelisch-Arabischen Krieg 1948-1949 bis zur Suezkrise 1956 blieben die Straße von Tiran und der Suezkanal für die israelische Schifffahrt gesperrt. Der Suezkanal wurde 1956-1957 aufgrund des Zweiten Israelisch-Arabischen Krieges und der Verstaatlichung des Kanals, die der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser erfolgreich durchführte, geschlossen.

Obwohl der Suezkanal 1957 wieder geöffnet wurde, blockierte Ägypten weiterhin israelische Schiffe, weil es den Staat Israel nicht anerkannte. In den zehn Jahren von 1957 bis 1967 liefen monatlich nur ein Schiff unter israelischer Flagge und vier Schiffe unter ausländischer Flagge im Hafen von Eilat ein. Zwischen 1967 und 1975 wurde Suez aufgrund des Zweiten, Dritten und Vierten israelisch-arabischen Krieges sowie des darauf folgenden arabischen Ölembargos erneut geschlossen. Dadurch wurde der Handel Israels mit Afrika und Asien (insbesondere die Einfuhr von Öl aus dem Persischen Golf) stark beeinträchtigt.

Seit Ende der 1960er Jahre ersetzten die Israelis jedoch das arabische Öl durch venezolanisches Öl, das billiger war und über den Atlantik und das Mittelmeer kam. Der palästinensische Politikexperte Dr. Sami al-Aryan erklärte, das Ben-Gurion-Projekt sei so alt wie die Geschichte der israelischen Besatzung. Er betonte die militärische, wirtschaftliche, energetische und strategische Bedeutung des Kanals. „Die Ben-Gurion-Linie wird auch die Route durch Afrika um drei Wochen verkürzen. Dies wird sich stark auf die globalen Routen auswirken und unweigerlich eine eskalierende Rolle bei den regionalen Spannungen und dem Schüren von Kriegen spielen“.

Nach Ansicht von al-Aryan hat die Entwicklung direkte Auswirkungen auf die Ägäis und das Mittelmeer und erfordert eine Zusammenarbeit zwischen Ägypten und der Türkei.

Die wirtschaftlichen Beweggründe des Westens für die Schaffung einer Alternative zu Suez

Neben Israel haben auch die westlichen Mächte, die USA und die Europäische Union, Motive, Alternativen zu Suez zu schaffen. Erstens ist der Kanal schmal und flach und kann sehr leicht verstopft werden. Es kommt häufig zu Staus.

Neben der ägyptischen Blockade des Kanals aus politischen Gründen in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren kam es vor zwei Jahren zu einer einwöchigen natürlichen Blockade. Im März 2021 war der Suezkanal sechs Tage lang wegen des Containerschiffs Ever Given blockiert, das aufgrund starker Windböen in der Mitte der Wasserstraße stecken blieb und so den Verkehr behinderte. Die Blockade einer der meistbefahrenen Handelsrouten der Welt hat den Handel zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten erheblich verlangsamt.

Mindestens 369 Schiffe warteten auf die Durchfahrt durch den Kanal mit Waren im Wert von 9,6 Milliarden Dollar. Häfen, Verlader, Spediteure, Fabriken, Supermärkte, Regierungen und andere Beteiligte haben enorme Verluste erlitten. Letztlich mussten auch die Endverbraucher darauf warten, dass die gewünschten Produkte in den Regalen der Geschäfte auftauchten. Eine Situation, die niemand mehr erleben möchte.

Politische Motive des Westens für den Bau eines wettbewerbsfähigen Kanals

Doch mehr noch als die technischen Probleme des Kanals sind die Gründe, warum der Westen eine Alternative zum Suezkanal haben möchte, politischer Natur. Der Westen möchte nicht auf einen Kanal angewiesen sein, der von Ägypten kontrolliert wird, einem engen Verbündeten der Russischen Föderation, die der Westen als große Sicherheitsbedrohung betrachtet. Der Arabische Frühling in Ägypten erlebte einen unrühmlichen Zusammenbruch, und die Armee und das autoritäre Regime von Abdel Fattah el-Sisi kamen an die Macht. Es ist das komplette Gegenteil der von Washington gewünschten liberalen Demokratie. Im Jahr 2022 stiegen die ägyptischen Exporte nach Russland auf 595,1 Mio. $, ein Anstieg um 21,6 % gegenüber 2021.

Gleichzeitig stiegen die ägyptischen Importe aus Russland im Jahr 2022 auf 4,1 Mrd. $, was einem Anstieg von 15,5 % entspricht. Russland ist an guten Beziehungen zu Ägypten und den Palästinensern wegen der russischen Militärpräsenz in den syrischen Häfen Latakia und Tartus interessiert. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Ägypten ab dem 1. Januar 2024 Vollmitglied der BRICS sein wird. Der Westen möchte nicht, dass Ägypten direkt oder Russland und China indirekt die Kontrolle über den Welthandel erlangen.

Kairo ist nicht nur ein enger Verbündeter von Russland, sondern auch ein wichtiger Partner Chinas. Die Amerikaner und ihre Partner wollen das chinesische Megaprojekt Neue Seidenstraße, bei dem Ägypten eine wichtige Rolle spielt, blockieren. Im Jahr 2014 unterzeichneten Peking und Kairo das „Strategische Partnerschaftsabkommen“, in dem sie eine Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Technologie, Wirtschaft, Terrorismusbekämpfung und Cyberkriminalität vereinbarten.

Während des Besuchs von Xi Jinping in Ägypten im Jahr 2016 wurden weitere 21 Abkommen unterzeichnet, darunter ein Vertrag über chinesische Investitionen in Höhe von 15 Milliarden Dollar für verschiedene Projekte. Infrastrukturprojekte in ägyptischen Städten haben die besondere Aufmerksamkeit der chinesischen Investoren auf sich gezogen. Nach Angaben des chinesischen Botschafters in Kairo, Liao Liqiang, ist die Neue Seidenstraße eng mit der ägyptischen Vision 2030 verbunden – dem ehrgeizigen Entwicklungsplan von Präsident el-Sisi. Von 2017 bis 2022 stiegen die chinesischen Investitionen in Ägypten um 317 %. Im gleichen Zeitraum gingen die US-Investitionen in Ägypten um 31 % zurück. Der Handel zwischen den beiden Ländern beläuft sich auf etwa 20 Milliarden Dollar.

All dies ist den amerikanischen Politikern natürlich ein Dorn im Auge, die nach alternativen Wegen suchen, um Ägypten zu isolieren. Wenn sie schon die Regierung in Ägypten nicht ändern können, so können sie das Land über andere Handelswege wie den Ben-Gurion-Kanal isolieren. Der türkische Nahostexperte Ismail Numan Telci erklärte, dass Chinas Vorgehen in der Region von wirtschaftlichen Interessen beeinflusst ist. „Peking wird die Region nicht destabilisieren wollen. Aufgrund seiner Energieabhängigkeit vom Nahen Osten misst China der Stabilität in der Region im Allgemeinen große Bedeutung bei“. Numan Telci fügt hinzu, dass sich der Kanal durch Israel direkt negativ auf das bevorstehende irakische Megaprojekt, die Große Entwicklungsstraße, auswirken würde, die den Energietransport auf der Strecke Basra-Europa durch die Türkei vorsieht.

Der Kanal – ein zionistischer Traum, der Wirklichkeit werden könnte

Der Ben-Gurion-Kanal würde im Falle seiner Verwirklichung eine tektonische Veränderung herbeiführen, da er den Suezkanal in den Schatten stellen würde. Das Projekt würde Israel in das Zentrum der Weltschifffahrt und des Welthandels rücken. Ägypten würde sein Monopol auf die kürzeste Route zwischen Afrika, Asien und Europa verlieren. Das Entstehen eines alternativen israelischen Kanals hätte verheerende Auswirkungen auf die ägyptische Wirtschaft.

Präsident el-Sisi könnte bedauern, dass er sein Vertrauen in Israel und westliche Regierungen über das Wohlergehen der zwei Millionen Palästinenser in Gaza gestellt hat. Abgesehen davon, dass Ägypten die von den israelischen Streitkräften begangenen Massenverbrechen gegen die palästinensische Zivilbevölkerung formell verurteilt hat, hat es wenig getan, um israelisches Fehlverhalten zu verhindern, das manche als Völkermord bezeichnen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat sich wiederholt für den Kanal ausgesprochen, ebenso wie für den Bau einer Hochgeschwindigkeitseisenbahn von Eilat nach Beerscheba.

Die Verwirklichung oder zumindest der Beginn dieses Projekts könnte Netanjahu von seinen vielen Fehlern während seiner langen Regierungszeit erlösen, einschließlich der nachrichtendienstlichen und militärischen Versäumnisse, die den Angriff der Hamas am 7. Oktober ermöglichten. So sehr die Ideen des Kanals für manche wie ein utopischer zionistischer Traum klingen, war Israel auch ein zionistischer Traum, der über mehrere Jahrzehnte hinweg Wirklichkeit wurde. Die Tatsache, dass die Idee des Kanals erneut erwähnt wird, bedeutet, dass sie nach einiger Zeit in die Tat umgesetzt werden könnte.

Die Gefahr eines großen Krieges

Der wesentliche Faktor, der die Verwirklichung des Projekts verhindert, ist die Anwesenheit von Palästinensern im Gazastreifen. Die Palästinenser sollten aus diesem Gebiet vertrieben oder unter strenge Kontrolle gestellt werden, was in diesen Tagen geschieht. Abgesehen von den Palästinensern ist das Hindernis für den Kanal die arabische und im weiteren Sinne die muslimische Welt. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Versuch, einen Kanal vom Roten Meer durch Israel bis zum Gebiet von Aschkelon und Gaza zu bauen, einen großen Krieg im Nahen Osten auslösen könnte, denn es ist kaum anzunehmen, dass die muslimischen Staaten nichts unternehmen würden. Wenn überhaupt, dann würde der Iran sicherlich reagieren.

Letztlich sind Russland, China und ihre Partner das Hindernis für den Kanal. Die Chinesen und Russen würden nicht tatenlos zusehen, wie den BRICS und der Neuen Seidenstraße irreparabler Schaden zugefügt wird. Wenn der israelische Kanal zum Leben erweckt wird und Suez in den Hintergrund gerät, würde dies Moskau und Peking vom Mittelmeer abschneiden. Genau aus diesen Gründen könnte der Bau des israelischen Kanals den Dritten Weltkrieg auslösen, so wie die Ausrufung des Staates Israel zahlreiche arabisch-israelische Kriege ausgelöst hat, die seit 75 Jahren andauern.

Ein positives Szenario

Der Ben-Gurion-Kanal als Verkehrsweg muss jedoch nicht unbedingt eine schlechte Lösung sein. In einem positiven Szenario, in dem sich die Länder Israel und Palästina zuvor auf das Zweistaatenmodell oder auf die Vereinigung zweier unabhängiger Staaten oder auf eine dritte Lösung geeinigt haben, könnte der Kanal eine gute Lösung sein. Dann könnte der Kanal, der durch die israelischen und palästinensischen Gebiete führen würde, ein Element der wirtschaftlichen Verbindung des jüdischen und des palästinensischen Volkes sein, die von seiner Nutzung profitieren würden. Betrachtet man jedoch die Geschichte der letzten 75 Jahre und die aktuellen Schreckensnachrichten aus dem Heiligen Land, so ist ein solches Szenario eher Science-Fiction als Realpolitik.

Matija Šerić ist ein geopolitischer Analyst und Journalist aus Kroatien und schreibt über Außenpolitik, Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft, etc.

