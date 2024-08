https://english.almayadeen.net/news/politics/gaza-one-of-world-s-most-complex-urban-warfare-experiences



Der Gazastreifen ist eine der komplexesten Erfahrungen mit urbaner Kriegsführung der Welt: Telegraph

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The Telegraph

5. Juli 2024

Der Experte für urbane Kriegsführung John Spencer vergleicht den Kampf zwischen der Hamas und der IOF mit Stalingrad und Mosul.

Ein von The Telegraph veröffentlichter Bericht analysiert die Perspektive des palästinensischen Widerstands gegen Israel, indem er von der Hamas veröffentlichtes Filmmaterial mit dem der IOF vergleicht, um zu behaupten, dass die Hamas den Krieg in die Länge zieht.

John Spencer, Experte für urbane Kriegsführung, sagt, der Gazastreifen habe sich als einer der schwierigsten urbanen Konflikte in der Geschichte erwiesen, insbesondere im Vergleich zu Stalingrad oder Mosul.

Spencer zufolge sind die Angriffe, bei denen sich die Hamas an Panzer heranschleicht und Sprengsätze an ihnen anbringt, „beunruhigend“ und zwingen „Israel“, seine Strategie zu ändern.

Dem ehemaligen Leiter des israelischen Militärgeheimdienstes, Tamir Hyman, zufolge ist dieser Krieg angeblich der härteste, den „Israel“ bisher zu bestehen hatte, weil es sehr schwierig ist, in städtischen Gebieten wie dem Gazastreifen in die Infrastruktur der Hamas einzudringen“.

Einige Standard-Verteidigungstechniken in den Städten wurden von der Hamas auf ein Niveau gehoben, das „niemand je gesehen hat“.

Hamas baut Präsenz in Gaza wieder auf

Bereits im Juni erklärte der palästinensische Kommentator des israelischen Senders Channel 12, Ohad Hemo, dass die Hamas ihre Präsenz im Gazastreifen erfolgreich wieder aufgebaut hat und betonte, dass die israelischen Erwartungen bezüglich der Invasion in Rafah und der Bodenoperation dort die Öffentlichkeit in die Irre führen.

Er führte aus, dass die Hamas ihre Präsenz in vielen Gebieten wiederhergestellt habe und sich bemühe, ihre Wiederaufbaubemühungen zu demonstrieren und ein gewisses Maß an Kontrolle, Präsenz und Bewaffnung im zentralen Gazastreifen, in Deir al-Balah und in den zentralen Flüchtlingslagern wiederzuerlangen.

„In diesem Sinne haben diejenigen, die ihre Hoffnungen auf die Schlacht in Rafah gesetzt haben, die Öffentlichkeit in die Irre geführt, indem sie suggerierten, dass sie das gesamte Bild verändern würde“, fügte Hemo hinzu.

Der völkermörderische Krieg Israels“ gegen den Gazastreifen , der sich nun zum 302. Mal jährt, hat bereits 39.583 Tote und 91.398 Verletzte gefordert, wie aus dem täglichen Bericht des Gesundheitsministeriums von Gaza hervorgeht.

Übersetzt mit deepl.com

